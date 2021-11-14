США в ответ на недовольство Путина кораблями НАТО в Черном море: Имеем право

Все корабли обладают правом мирного прохода через иностранные территориальные воды, в том числе в Черном море.

Так в посольстве США в Украине прокомментировали недавние совместные учения украинских ВМС с кораблями США, Турции и Румынии в акватории Черного моря и негативную реакцию России на это, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу дипучреждения.

"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря. Ни одной стране нельзя позволить незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военно-морские силы тренировались с военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. По данным украинских военных, среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

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Президент России Владимир Путин считает "серьезным вызовом" учения США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что учения НАТО в Черном море обусловлены "стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России". В Минобороны России назвали "провокацией" присутствие американских кораблей в Черном море.