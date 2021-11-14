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США в ответ на недовольство Путина кораблями НАТО в Черном море: Имеем право

США в ответ на недовольство Путина кораблями НАТО в Черном море: Имеем право

Все корабли обладают правом мирного прохода через иностранные территориальные воды, в том числе в Черном море.

Так в посольстве США в Украине прокомментировали недавние совместные учения украинских ВМС с кораблями США, Турции и Румынии в акватории Черного моря и негативную реакцию России на это, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу дипучреждения.

"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря. Ни одной стране нельзя позволить незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военно-морские силы тренировались с военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. По данным украинских военных, среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Смотрите также: Украина, США, Турция и Румыния тренировались проводить совместные операции в Черном море, - ВМС. ФОТОрепортаж

Президент России Владимир Путин считает "серьезным вызовом" учения США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что учения НАТО в Черном море обусловлены "стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России". В Минобороны России назвали "провокацией" присутствие американских кораблей в Черном море.

Автор: 

НАТО (9934) россия (95339) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+64
Краткий курс истории России за последние 100 лет:
Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий - предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). а потом убили. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал расстрелял. (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937) и расстрелял. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938) и расстрелял.
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и расстрелял.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные россияне во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.
Тут-то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
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14.11.2021 19:16
+60
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.11.2021 19:01
+51
Отож... Чорне море не є кацапськими водами.
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14.11.2021 19:08
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Правила форума Совет форумчан
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.11.2021 19:01 Ответить
А ваш бундесфриц, яка брехлива та пiдла продажна мерзота, мабуть сидить пiд SS-адептами, таке ляпати стосовно проблеми на польсько-драныкоедо бордерi.
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14.11.2021 19:23 Ответить
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14.11.2021 19:27 Ответить
Не впевнений як але якщо скажімо обмінятися з британіею та США скажімо одним квадратним кілометром на березі чорного моря аналогічно з британіею ті США то виходить що їх кораблі можуть знаходитися тут законно не обмежений час. Оцеб підірвало пукани за поребріком знатно.
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14.11.2021 21:23 Ответить
Обмінятися вони відмовляться, а от дати згоду на їхні військові бази було б для нас краще.
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15.11.2021 03:18 Ответить
лживая - это точно. На вранье какое-то время можно существовать, но потом все рушится одномоментно
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14.11.2021 22:35 Ответить
А хто в бунгкерного лапотного лайна буде запитувати...
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14.11.2021 19:03 Ответить
Так не в бунгкерном лапотногом лайне справа
Конвенция Монтрё 1936 года - конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т со сроком пребывания не больше 21 суток.
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14.11.2021 21:24 Ответить
и? все по закону
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14.11.2021 23:45 Ответить
ну да а наши с захода каждого амерского военного корабля вечно непонятно с чего радуются. 3 недели и они сваливают в Средиземное.
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15.11.2021 10:03 Ответить
Отож... Чорне море не є кацапськими водами.
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14.11.2021 19:08 Ответить
Садись, 5.
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14.11.2021 20:15 Ответить
де б касаб напаскудив - скрізь його...

Оливия@olivia88877

https://twitter.com/olivia88877/status/1459746475471220736 15 ч



Перерезаны и украдены более 4,3 километра из 66-километровой сети морских оптоволоконных и электрич. кабелей, расположенные на норвежском континентальном шельфе.
Они позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море.
Норвегия подозревает Россию.- The Drive.
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14.11.2021 22:26 Ответить
immortality@immorta83072852





Это было сделано буквально за 2-3 недели до начала хеша у польской белорусской границы.
Кремль, как мы видим, готовился основательно к любым развитиям ситуации - даже использования ядерных подводных лодок...
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14.11.2021 22:31 Ответить
Не для того древні укри викопали це море щоб у ньому плавали московітські корита.
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15.11.2021 01:55 Ответить
Коли у божевільного "загострення", то кількість "стримуючих" засобів збільшується - одягається гамівна сорочка, вводиться аміназин чи хворий пристібається ременями до ліжка І з самим божевільним з цього приводу не радяться та не питають його згоди на подібні "заходи стримування"...
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14.11.2021 19:11 Ответить
А за прохід українських кораблів в українських територіальних водах українська влада відкрила проти українського Президента кримінальну справу.
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14.11.2021 19:11 Ответить
Зеленые никогда не были властью. Тем более украинской. А 26% избирателей не то что не украинцы, а рабссейские холопы, ждущие доброго царя из сказок.
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14.11.2021 19:51 Ответить
" А 26% избирателей не то что не украинцы, а рабссейские холопы, ждущие доброго царя из сказок. "

Так про дякувальників ще ніхто не писав!
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14.11.2021 20:57 Ответить
У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить

Другого выхода нет, не будет той скалы, снесем. Но кто-то нам мешает и это наши 26% соотечественников без понятия Батьківщини...
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14.11.2021 21:23 Ответить
Если Вам мешают граждане Украины, то, похоже, Вам следут почитать историю. Может, тогда дурь совковая из Вашей головы вывертится....

Был уже период в истории Украины, когда одни граждане "мешали" другим. Хотите повторить?

Не боитесь оказаться в списках "мешающих"?
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14.11.2021 22:41 Ответить
Не боюсь, а ты лично что сделал для Украины как гражданин? Ну если на то пошло, про писюны патриотические.
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14.11.2021 22:47 Ответить
Вони не "дякувальники", а чьокальники і ніяк не хочуть українську мову в Україні.
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15.11.2021 03:27 Ответить
На відміну від іхтамнєтів, вони там є. І мають право.
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14.11.2021 19:12 Ответить
3 недели и янки гоу хоум.
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14.11.2021 21:26 Ответить

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14.11.2021 19:16 Ответить
пыхнула?

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14.11.2021 20:01 Ответить
Да просто кацапские рукожопы опять спутник вместо орбиты в Тихий океан бултыхнули. Он им и напередавал снимки "инопланетной" жизни.
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14.11.2021 20:41 Ответить
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14.11.2021 20:12 Ответить
Краткий курс истории России за последние 100 лет:
Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий - предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). а потом убили. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал расстрелял. (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937) и расстрелял. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938) и расстрелял.
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и расстрелял.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные россияне во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.
Тут-то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
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14.11.2021 19:16 Ответить
Не, ща пыня начал возрождение любви к предшественникам - стартонул с Николашки...
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14.11.2021 19:35 Ответить
Працяг будзе . Потым прыйшоў невядомы малады гэбіст , набіўшы руку і карманы ў былым горадзе
Леніна і здалося , што яго папярэднік Б.Н.Ельцым - здраднік і агент закардонных спецслужб .
Пасля ўжо новы кіраўнік РФ ( 2025 г.) прыдзе і скажа , што В.В.П быў амерыканскім агентам , пасля
чаго разваліцца і сама РФ (2030-2035 гг.) Гэткая доля і гісторыя т.зв. Трэццяга Рыма .
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14.11.2021 20:13 Ответить
Мокрою мотузковою морською шваброю та по ру.хлєбалу)))
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14.11.2021 19:16 Ответить
Типо , замарафетить(сделать моппинг)...
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14.11.2021 19:52 Ответить
Кремлівська моль в штани дзюрить від зближення України і НАТО.Навіть не приховує цього.Посилання на кацапський сайт
https://lenta.ru/news/2021/10/21/nato_ukr/ Пуйло рассказал об угрозе из-за связей Украины с НАТО
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14.11.2021 19:22 Ответить
До хрена этот недомерок хочет, хочет, чтоб было всё, как ему угодно, а на остальных наплевать. Возобновил себя царём и богом, да нет уж, хренушки тебе, пошёл на ...!
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14.11.2021 19:23 Ответить
Плохо,что море мелкое и небольшое,так бы могла зайти и субмарина,это был бы мегавзрыв кацапских пердаков,
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14.11.2021 19:24 Ответить
Не ображайте Наше море. Макс глибина 2245м, а середня 1240м. Мілка, на жаль, протока Босфор.
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14.11.2021 19:52 Ответить
Пролив Босфор позволяет свободно проходить крупнейшим судам мира, рядом с которыми авианосцы - прогулочные яхты.
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14.11.2021 20:19 Ответить
Босфор его делает внутренней лужей,по глубине я не прав
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14.11.2021 20:20 Ответить
Как правило бои и разворачиваются в таких внутренних лужах или в чём-то близком. Центр Тихого океана нахрен никому не нужен.
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14.11.2021 20:50 Ответить
Чёрное море ОЧЕНЬ глубокое и довольно большое.
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14.11.2021 20:17 Ответить
мелкое и небольшое,так бы могла зайти и субмарина,
Конвенция Монтрё 1936 года
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.
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14.11.2021 21:37 Ответить
бдет флаг Румынии, что дальше ?
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15.11.2021 06:18 Ответить
Пройдет какое-то время, турки выроют второй канал и дальше уже от них будет зависеть, кто и куда будет заходить.
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15.11.2021 13:16 Ответить
Кремлёвская шизанутая полудохлая крыса путен испытывает ангельское НАТОвское терпение.... Ну. хочет долбанутый ботоксный педофил, чтобы послали и его и его ржавый допотопный хлам, по форме напоминающий корабли начала и середины прошлого века, корабли на угле, дровах и навозных брикетах....
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14.11.2021 19:29 Ответить
А треба було б сказати всього-навсього одну фразу- путєн-*****.
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14.11.2021 19:29 Ответить
И в Азовском имеют право.
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14.11.2021 19:30 Ответить
Украина ещё не порвала договор с Россией по Азовскому морю. А это нужно было делать ещё в 2014 году и воды Азовского моря стали бы нейтральными водами доступными кораблям всех стран.
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14.11.2021 20:11 Ответить
А треба було б сказати всього-навсього одну фразу- путєн-*****.
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14.11.2021 19:32 Ответить
Чекаєм на "привітання" з Куби... Имеют право. 😂😂😂😂😂😂
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14.11.2021 19:34 Ответить
оно Кубе надо ъ?
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14.11.2021 19:42 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровский, вражеский бот.
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14.11.2021 20:00 Ответить
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14.11.2021 19:38 Ответить
Х#йло очень хочет войны! Быдло мавзолейное доводит ситуациию накала до максимума чтоб оправдать свое нахожение у власти...
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14.11.2021 19:47 Ответить
Тю , а в чем собственно дело , ну мало ли где штатовские моряки любят свой отпуск проводить , ну любят они отдыхать на Ченом Море , а то что на боевом , корабле , так они его в шахте нашли , рядом с той в которой кацапы танки и арту с БК находят. Правда , правда ***** не даст соврать.
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14.11.2021 19:48 Ответить
Ну тогда нечего возмущаться передвижениями российских войск, они тоже имеют право.
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14.11.2021 19:50 Ответить
Ви напевно знайшли чим виправдати напад роіські на Україну.
Не соромтесь.
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14.11.2021 20:01 Ответить
При чем тут нападение, просто США требуют обьяснений на передвижение российских войск по своей территории считая это угрозой а когда в этом обвиняют их то говорят что ничего не нарушают и имеют право.
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14.11.2021 20:17 Ответить
Штати ні на кого не нападали, на відміну від агресора.
До того ж, якщо пройде один корабель, то це важко назвати загрозою. А от кілька десятків цапів біля нашого кордону таки виглядає не дуже мирно.
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14.11.2021 20:20 Ответить
А кто и с какой территории напал на Украину?
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14.11.2021 20:24 Ответить
З Московія-рф в 2014 році.
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03.02.2022 10:03 Ответить
Скільки ж лайна в одному маленькому гномику. Схоже що він вмістив в себе все лайно планети Земля...
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14.11.2021 19:52 Ответить
Я вас умоляю... Там главное лайно польется на пыню от самих кацапов, когда тот оденет на себя деревянный макинтош
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14.11.2021 19:57 Ответить
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14.11.2021 20:00 Ответить
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14.11.2021 23:49 Ответить
СкреПОНОСы мавзолея это особая каста Дебилов Черное море принадлежит Турции,ибо проливы Босфор и Дарданнелы контролириет тоже Эрдоганыч...,типа участник Альянса НАТО...,а мавзолейные крысы находятся в "Мешке" стран НАТО Турция,Болгария,Румыния и Украина...
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14.11.2021 20:15 Ответить
отшвабренные это плохо понимают
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14.11.2021 20:23 Ответить
Вот шо объединяет ЗЕ! и ***** - у обоих мания величия и маразм
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14.11.2021 20:31 Ответить
https://gordonua.com/blogs/jarosh/obrashchayus-k-lichnomu-sostavu-ukrainskoy-dobrovolcheskoy-armii-ne-isklyucheno-chto-v-blizhayshee-vremya-opyat-ponadobitsya-vash-boevoy-opyt-1580777.html Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии". Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/jarosh/obrashchayus-k-lichnomu-sostavu-ukrainskoy-dobrovolcheskoy-armii-ne-isklyucheno-chto-v-blizhayshee-vremya-opyat-ponadobitsya-vash-boevoy-opyt-1580777.html



Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии".

Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.

Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине!

Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…

Как говорит комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел, не значит, что враг не попрет в ближайшее время…" При этом он лукаво улыбается…

Будьте готовы к защите государства!

Источник: Дмитро Ярош / Facebook
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14.11.2021 20:37 Ответить
это не внутреннее озеро чтоб ограничивать навигацию.
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14.11.2021 21:20 Ответить
https://sprotyv.info/news/u-beregov-norvegii-povrezhdeny-podvodnye-kabelya-sistemy-otslezhivaniya-submarin-v-diversii-podozrevajut-rf У берегов Норвегии повреждены подводные кабеля системы отслеживания субмарин: в диверсии подозревают РФ
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14.11.2021 21:49 Ответить
Элитный британский полк спецназа под кодовым наименованием "SAS" готовится к десантированию в Украине...,по мению британской прессы типа "Дейли Мейл",предположительная численность полка от 400 до 600 чуваков...
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14.11.2021 21:56 Ответить
600 по полной выкладке давно чекають отмашки от главзеба... Но пока тишина.
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14.11.2021 22:54 Ответить
не ныть, дунька. драпать так быстро, как галифешники, никто до сих пор не научился
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14.11.2021 23:48 Ответить
да вася афган в подтверж
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14.11.2021 23:55 Ответить
Потом опять с амерами будут на перегонки драпать
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14.11.2021 23:48 Ответить
Любишь своего фюрерка, русмартышка?
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15.11.2021 00:06 Ответить
США, запомните, а в таких случаях надо говорить: ПТН ПНХ
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14.11.2021 22:31 Ответить


U.S. Embassy Kyiv


@USEmbassyKyiv

Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. (1/2)




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14.11.2021 23:16 Ответить
Луснули недопалка по носі, щоб забув про "роздивляння у приціл", а натомість дивився на Справжні Кораблі у дитячій бінокль - так безпечніше...🧐
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14.11.2021 23:23 Ответить
руссишшвайн может посмотреть, а не нравится, то можно и не смотреть
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15.11.2021 06:22 Ответить
Каzапи погано вчать історію. Окрім як топити свої корита, інших подвигів в Чорному морі вони не творили...
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15.11.2021 13:11 Ответить
Я бы просил комитет штабов ввести в Черное море 6 флот США
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15.11.2021 13:31 Ответить
 
 