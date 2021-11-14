США в ответ на недовольство Путина кораблями НАТО в Черном море: Имеем право
Все корабли обладают правом мирного прохода через иностранные территориальные воды, в том числе в Черном море.
Так в посольстве США в Украине прокомментировали недавние совместные учения украинских ВМС с кораблями США, Турции и Румынии в акватории Черного моря и негативную реакцию России на это, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу дипучреждения.
"Все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море. ВМС США, Украины, Турции и Румынии продемонстрировали нашу общую приверженность безопасности и стабильности путем успешного планового прохождения Черного моря. Ни одной стране нельзя позволить незаконно ограничивать свободу судоходства, которая жизненно важна для глобальной торговли и экономической безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские военно-морские силы тренировались с военными кораблями США, Республики Турция и Румынии. По данным украинских военных, среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 Poseidon и вертолет. В тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".
Президент России Владимир Путин считает "серьезным вызовом" учения США и их союзников по НАТО в акватории Черного моря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что учения НАТО в Черном море обусловлены "стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания России". В Минобороны России назвали "провокацией" присутствие американских кораблей в Черном море.
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Конвенция Монтрё 1936 года - конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т со сроком пребывания не больше 21 суток.
Оливия@olivia88877
https://twitter.com/olivia88877/status/1459746475471220736 15 ч
Перерезаны и украдены более 4,3 километра из 66-километровой сети морских оптоволоконных и электрич. кабелей, расположенные на норвежском континентальном шельфе.
Они позволяли осуществлять мониторинг подводной обстановки в Норвежском море.
Норвегия подозревает Россию.- The Drive.
Это было сделано буквально за 2-3 недели до начала хеша у польской белорусской границы.
Кремль, как мы видим, готовился основательно к любым развитиям ситуации - даже использования ядерных подводных лодок...
Так про дякувальників ще ніхто не писав!
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить
Другого выхода нет, не будет той скалы, снесем. Но кто-то нам мешает и это наши 26% соотечественников без понятия Батьківщини...
Был уже период в истории Украины, когда одни граждане "мешали" другим. Хотите повторить?
Не боитесь оказаться в списках "мешающих"?
Как только умер Ленин (1924), оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий - предатель.
Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР (1927). а потом убили. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягода их арестовал расстрелял. (1936).
Чуть позже Ягоду как вражеского агента арестовал Ежов (1937) и расстрелял. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова арестовал Берия (1938) и расстрелял.
После смерти Сталина (1953), все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков арестовал Берию (1953) и расстрелял.
Но вскоре Хрущев узнал, что Жуков враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал.
А чуть позже вскрылось что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем (1956). А вместе с ним и большая часть политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные россияне во главе с Хрущевым (1957).
Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущев был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом.
Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию (1964). После смерти Брежнева, выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя (1964-82).
Потом было еще двое, которых никто и запомнить-то не успел (1982-85). Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачев. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас все исправит.
Тут-то СССР и развалился (1991). А Горбачев оказался врагом и предателем.
Леніна і здалося , што яго папярэднік Б.Н.Ельцым - здраднік і агент закардонных спецслужб .
Пасля ўжо новы кіраўнік РФ ( 2025 г.) прыдзе і скажа , што В.В.П быў амерыканскім агентам , пасля
чаго разваліцца і сама РФ (2030-2035 гг.) Гэткая доля і гісторыя т.зв. Трэццяга Рыма .
https://lenta.ru/news/2021/10/21/nato_ukr/ Пуйло рассказал об угрозе из-за связей Украины с НАТО
Конвенция Монтрё 1936 года
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.
Не соромтесь.
До того ж, якщо пройде один корабель, то це важко назвати загрозою. А от кілька десятків цапів біля нашого кордону таки виглядає не дуже мирно.
Обращаюсь к личному составу "Украинской добровольческой армии".
Друзья и подруги, независимо от того, в каких вы находитесь партиях, общественных организациях, или ведете свой, отдельный от партийной политики и общественной активности стиль жизни, призываю вас держать добровольческий строй.
Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция опять будут нужны нашей Матери-Украине!
Контакты с командирами и штабами у всех вас есть…
Как говорит комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел, не значит, что враг не попрет в ближайшее время…" При этом он лукаво улыбается…
Будьте готовы к защите государства!
Источник: Дмитро Ярош / Facebook
U.S. Embassy Kyiv
@USEmbassyKyiv
Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. (1/2)