ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику, - Аслунд
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может прекратить работу в Украине из-за действий Кабинета Министров с распределением средств, которые привлекались через "зеленые" еврооблигации для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику.
Об этом заявил экономист Андерс Аслунд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.
"Кончено, это обман. И особенно, я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого", - сказал Аслунд.
По его словам, из-за действий правительства, в Украине будет коллапс с привлечением иностранных инвестиций, поскольку в последние годы инвестиции приходили только в сектор "зелёной" энергетики.
"Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине", - добавил Аслунд.
Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР.
По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", правительство пыталось незаконно повлиять на распределение этих средств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"ивестиции - зашкаливают, инвесторы (особенно с Омата и Катара) - стоят толпами, каждый день по 100500 мильярдов долларов - и это только к обеду!"(с)шмыгаль
"асланд - врётЬ!"(с)зеленский
"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
- завтра спрошу о его самочувствии..
6 человек поставившие "лайки" не в курсе темы? Подсказка.
Место расположения панелей. Сад рубить не было нужды.
у нас в Днепр.области целые поля много гектаров богатого чернозема, где еще недавно пшеница росла заставлены этими панелями..
- проезжаешь мимо и жалко землю, которая могла бы давать рекордные урожаи..
Все що треба знати про незаангажовану та еспертну оцінку цього фахівця. Мабуть ще й у ахмєтки на півставки підпрацьовує.
с какого х.ра народ (работяги, пенсионеры и т.п.) должны выплачивать миллиарды за явный обман "зелёная энергетика"? Закрывать атомные электростанции и платить в 10 раз больше на приобретение замков Ахметовым? Вреда природе эта "зелёная энергетика" несёт в сотни раз больше (если посчитать затраты на изготовление и утилизацию средств для этой "зелёной энергетики").
А быдлу по телевизору втюхали мантру - оно и визжит...
-Зел. енергетика из Украины не уйдёт просто так, даже если вы её будите выгонять палками.
Это Европа, детка...
Знакомый в руководстве харьковского политеха говорит шо им прекратили финансирование и возобновить обещают не раньше чем через два месяца и то это под вопросом.