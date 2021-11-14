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ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику, - Аслунд

ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может прекратить работу в Украине из-за действий Кабинета Министров с распределением средств, которые привлекались через "зеленые" еврооблигации для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику.

Об этом заявил экономист Андерс Аслунд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.

"Кончено, это обман. И особенно, я не понимаю, как Европейский банк реконструкции и развития дальше может работать в Украине после этого", - сказал Аслунд.

По его словам, из-за действий правительства, в Украине будет коллапс с привлечением иностранных инвестиций, поскольку в последние годы инвестиции приходили только в сектор "зелёной" энергетики.

Читайте также: Украина окончательно потеряет доверие в мире, если не перестанет блокировать выплаты средств по зеленым еврооблигациям, - Фурса

"Практически иностранных инвестиций в Украине нет. И это значит, что очень низкий экономический рост в Украине", - добавил Аслунд.

Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР.

По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", правительство пыталось незаконно повлиять на распределение этих средств.

Автор: 

ЕБРР (261) Кабмин (14024) Аслунд (39) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+20
"вывсеврете!"(с)шмыгаль
"ивестиции - зашкаливают, инвесторы (особенно с Омата и Катара) - стоят толпами, каждый день по 100500 мильярдов долларов - и это только к обеду!"(с)шмыгаль
"асланд - врётЬ!"(с)зеленский

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
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14.11.2021 19:46
+16
"У 1991-1994 роках Ослунд був старшим науковим радником економічних реформ уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD Єльцина -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 Гайдара . Після цього в 1994-1997 рр. він працював економічним радником президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леоніда Кучми , а пізніше в 1998-2004 рр. - радником президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2 Аскара Акаєва ...У https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році ввійшов в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Експертну раду при Міністерстві економіки України .Член наглядової ради банку https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 Кредит-Дніпро ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4#cite_note-:0-2 [2] який належить https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Пінчуку ."

Все що треба знати про незаангажовану та еспертну оцінку цього фахівця. Мабуть ще й у ахмєтки на півставки підпрацьовує.
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14.11.2021 19:53
+13
самое время что бы Гундосик запилил видео про бизнес-няню..
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14.11.2021 19:43
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Шмыгаль ау.
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14.11.2021 19:43 Ответить
"вывсеврете!"(с)шмыгаль
"ивестиции - зашкаливают, инвесторы (особенно с Омата и Катара) - стоят толпами, каждый день по 100500 мильярдов долларов - и это только к обеду!"(с)шмыгаль
"асланд - врётЬ!"(с)зеленский

"Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні", - додав Аслунд.
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14.11.2021 19:46 Ответить
Аслунд не має жодного відношення до прийняття рішень в керівництві ****. Аслунд є керівником фонду який за кредитні кошти нав'язує нам обладнання європейських виробників, яке в десятки разів дорожче за українське! Тому думка Аслунда заангажована і не має відношення до реальності!
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14.11.2021 21:45 Ответить
зебіл, твоя думка заангажована та немає ніякого відношення до реальності: при зеЛохе офшорном - НОЛЬ інвестицій в Україну, особливо - з Оману та Катару)
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15.11.2021 10:42 Ответить
73% молодцы
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14.11.2021 19:43 Ответить
Как зеленые огурцы. 73% воды, белок для формирования мозга вообще отсутствует.
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14.11.2021 19:55 Ответить
самое время что бы Гундосик запилил видео про бизнес-няню..
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14.11.2021 19:43 Ответить
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14.11.2021 20:16 Ответить
Гнать этот проэт зеленой энергетики сраной метлой с Украины.Какие выплаты с доходом простых смертных и какая энергетика?
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14.11.2021 19:44 Ответить
не напрягайся! тебе в ПТУ об этом не рассказывали.
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14.11.2021 19:45 Ответить
после пту как раз ты,посколько писать коменты-твой зароботок
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14.11.2021 19:48 Ответить
мой сосед через 2 дома спилил у себя в саду летом все деревья и засадил площадь солнечными панелями - взял в долг денег на проект под гарантии государства о безусловных выплатах за генерацию
- завтра спрошу о его самочувствии..
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14.11.2021 19:49 Ответить
Что такое государство?Это народ.Эту херню просунул Ахметка,но никак не народ.Когда то МММ был и рухнул,поэтому,кто успел,тот заработал
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14.11.2021 19:57 Ответить
Чикспах, закусывать надо когда на украинских сайтах гадишь. Предыдущий собеседник тебе не объяснил что для тебя ПТУ означает "Пошел Трезветь Утырок".
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14.11.2021 20:02 Ответить
Годная байка о соседе. Поздравляю вас совравши.
6 человек поставившие "лайки" не в курсе темы? Подсказка.
Место расположения панелей. Сад рубить не было нужды.
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15.11.2021 07:48 Ответить
А сад рубати не було нужди коли панелі монтувати на даху будинку. Я монтував на своєму городі.
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15.11.2021 09:12 Ответить
Я на своєму городі спиляв одне дерево, побудував за свої кошти сонячну міністанцію і забув, що таке контролери по електроенергії. Надлишое виробленої від сонця електроенергію продаю державі. Що тут поганого? Таких десятки тисяч в Україні. Я думаю краще використовувати сонце чим закупляти на московії дороге вугілля і електроенерагію в Білорусі.
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15.11.2021 09:10 Ответить
как посмотреть
у нас в Днепр.области целые поля много гектаров богатого чернозема, где еще недавно пшеница росла заставлены этими панелями..
- проезжаешь мимо и жалко землю, которая могла бы давать рекордные урожаи..
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15.11.2021 09:16 Ответить
Звичайно, це великі сонячні станції юридиної особи. Можливо такі великі дільниці видяляти на СЕС непотрібно. Наскільки мені відомо, то землі сільськгосппризначення не виділяються на такі забудови, але землі, які неефективні для вирощування врожаю - виділяються. Чому не давати простим людям будувати міністанції на своїх ділянках? Хай будують і хай заробляють собі якісь гроші і одночасно допомагають державі виплутатися з пут московії.
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15.11.2021 09:54 Ответить
да пускай заробляют люди - я не против, только не за счет остальных, не за счет ядерной энергетики цена на которую ниже в разы..
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15.11.2021 09:57 Ответить
Так, ядерна енергетика має покривати частину "зеленої", коли через 2-3, а точніше 4 роки "зелена" енергетика буде така сама в ціні, як "теплова" і нам не потрібно буде закупляти вугілля і газ, а збільшувати кількість СЕС. Потрібно пройти цей періол і назавжди відмовитися від великої кількості російського газу і вугілля.
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15.11.2021 10:19 Ответить
только суд Линча!
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14.11.2021 19:44 Ответить
Всем монополистам!
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14.11.2021 20:34 Ответить
Когда эту жопу одобрило наше сраное правительсвтво,вопрос был один!!!Когда это дело бабахнет))
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14.11.2021 19:45 Ответить
Кидайте в спам неадекватов с никами букв и циферок
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14.11.2021 19:47 Ответить
так ты подходишь
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14.11.2021 19:51 Ответить
В спам так в спам , сам попросил 😉
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14.11.2021 19:52 Ответить
Ты,адекват,мабуть,не в курсе откуда в никах буковки и циферки?
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14.11.2021 19:56 Ответить
У выборцев нашего великого???))
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14.11.2021 19:59 Ответить
Если ты адекват,то поинтересуйся откуда в никах буковки и циферки-а то выглядишь как-то не очень
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14.11.2021 20:04 Ответить
С нариками уже не чикаются... А шо вы хотели от ничего не производящих дыкунiв... Не удивлюсь вскоре новости о досрочных.
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14.11.2021 19:48 Ответить
Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.- 05.07.21 Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину.
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14.11.2021 19:48 Ответить
Основний зелений інвестор у нас Ахметов, а гроші від нього йдуть в РФ друзям ху...ла тому не несіть чуж...
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14.11.2021 19:57 Ответить
Основний зелений інвестор у нас Ахметов, -это точно?/ а гроші від нього йдуть в РФ друзям ху...ла- А от ху...ла снова Ахметову (Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен)-это тоже точно?/ Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину-Это неправда?
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14.11.2021 20:09 Ответить
Навіщо Ви пишете неправду. Основні потужності "зеленої" енергетики виробляють українці, які на дахах своїх будинків і своїх городах, за свої кошти побудувати СЕС до 30 кВт. і їх більше десятка тисяч. Звичайно є станції більше потужні, які побудовані Ахметовим та іншими бізнесменами. Крім "сонячної" є ще "вітрова" і все це добре для України. Проти "зеленої" енергетики виступає росія, бо їй нікуди буде продавати своє вугілля, газ, мазут.
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15.11.2021 09:21 Ответить
Ну да,вместо выплат и вооружения мы должны Ахметке отвалить лярдов
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14.11.2021 20:03 Ответить
Таки да. Долги отдают только трусы.
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14.11.2021 20:20 Ответить
Какие нах долги?Этот закон пропихнул ахметка через своих людей в раде
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14.11.2021 20:25 Ответить
Голосовавшие за подобные законы,должны сидеть
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14.11.2021 20:26 Ответить
"У 1991-1994 роках Ослунд був старшим науковим радником економічних реформ уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD Єльцина -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80 Гайдара . Після цього в 1994-1997 рр. він працював економічним радником президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леоніда Кучми , а пізніше в 1998-2004 рр. - радником президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Киргизстану https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2 Аскара Акаєва ...У https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році ввійшов в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Експертну раду при Міністерстві економіки України .Член наглядової ради банку https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 Кредит-Дніпро ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9E%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4#cite_note-:0-2 [2] який належить https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктору Пінчуку ."

Все що треба знати про незаангажовану та еспертну оцінку цього фахівця. Мабуть ще й у ахмєтки на півставки підпрацьовує.
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14.11.2021 19:53 Ответить
Тобто такий експерт як і пресловутий Бірч?
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14.11.2021 20:08 Ответить
Я не знаю, що то за тваринка.
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14.11.2021 20:14 Ответить
Еспертизу зросту Антоненка "робив".
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14.11.2021 20:25 Ответить
Украина живет на транши и при этом развивает зеленую энергетику.Чтото здесь неправильно
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14.11.2021 20:01 Ответить
Транши дают в том числе за развитие зелёной энергетики.
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14.11.2021 22:28 Ответить
Новини як снігова лавина, накривають Зелену владу
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14.11.2021 20:01 Ответить
По делу вагнеровцев будет последним гвоздем в гроб
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14.11.2021 20:04 Ответить
"Вагнеровці" то вчорашній день. Розслідування про злиття інформації таємної тюрми-катівні в ОРДЛО, яку мали захопити наші спецпризначенці -бомбі. ГРУ провели "легенду-гру", по якій виманили на підконтрольну нам територію "Палича" і використовуючи його свідчення мали визволити всіх полонених і затримати злочинців, в тому числі із ФСБ. Але мудрий нарід вибрав зрадників і ворогів України і від них поступила команда на затримати всіх наших спецпризначенців, розсекретити операцію і вже через 2 роки ГРУ перекинули "палича" для СБУ, зірвавши цю операцію. Такі наші керівники державою. То хтось думає, що вони будуть розвивати "зелену енергетику"? Звичайно ні, бо це не вигідно шакалу ху@лу. Можливо я щось пропустив і на компанії Зе на московії наложили санкції?
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15.11.2021 09:32 Ответить
Блокувати потрібно державі,бо в зеленій енергетиці монополія відомого всім олігарха.
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14.11.2021 20:04 Ответить
Зеленую энергетику нужно полностью закрыть.Потому,как на доходы простых гражден ее не потянуть
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14.11.2021 20:06 Ответить
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14.11.2021 20:07 Ответить
класс
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14.11.2021 20:17 Ответить
А няня-это Беня.
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14.11.2021 20:30 Ответить
это лучше чем няня... это бабушка)))))
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14.11.2021 20:33 Ответить
При всей нелюбви к зе-клоунам, но

с какого х.ра народ (работяги, пенсионеры и т.п.) должны выплачивать миллиарды за явный обман "зелёная энергетика"? Закрывать атомные электростанции и платить в 10 раз больше на приобретение замков Ахметовым? Вреда природе эта "зелёная энергетика" несёт в сотни раз больше (если посчитать затраты на изготовление и утилизацию средств для этой "зелёной энергетики").

А быдлу по телевизору втюхали мантру - оно и визжит...
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14.11.2021 20:19 Ответить
это Европа. Европейские благо, без европейских "закидонов", получить невозможно. Украинцам придётся платить за дорогую энергию- платить и экономить(возможно вернуться к лампадам и свечкам).
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14.11.2021 20:24 Ответить
А Зелю никто не просил закрывать атомные станции.
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14.11.2021 20:29 Ответить
Пугалки. Блеф.
-Зел. енергетика из Украины не уйдёт просто так, даже если вы её будите выгонять палками.
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14.11.2021 20:19 Ответить
Понятно,она уйдет только с зеленым кодлом,ахметкиным,кломойским,фирташем.Но посколько это влажные мечты-следовательно с зеленой энергетикой никак не справиться
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14.11.2021 20:31 Ответить
Ви чітко виділили коло осіб, яким "зелена енергетика" в Україні не потрібна - це Ахметов, який тримає шахти і йому потрібно продавати вугілля, це Коломойський, якому потрібно закупляти російське вугілля і маніпулювати на цінах на своїх феросплавних заводах і при закупці для них електроенергії, Це Фірташ, якому потрібно продавати російський газ і ще забулися написати про путіна, якому потрібно продавати в Україну газ, вугілля і мазут. Якраз їм "зелена енергетика" стоїить поперек горла.
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15.11.2021 10:00 Ответить
Помним, как требовали разрешить экспорт леса кругляка из Украины. Меркальтийные рассматривают Украину как африканскую страну. Они как будто не знают какими деньгами рассчитывается государство с такими хитрыми "инвесторами". Народные эти деньги, а не из кармана какого-то бизнесмена.
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14.11.2021 20:20 Ответить
А какой тогда толк от зеленых инвестиций, если от них одни убытки?
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14.11.2021 20:21 Ответить
Экология- выбросы в атмосферу, озоновый слой, глобальное потепление. Но точно- не проблемы живущих людей.
Это Европа, детка...
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14.11.2021 20:26 Ответить
Глобальное потепление?Озоновый слой?Но не будьте таким дураком,климат на планете зависит только от здезды под названием Солнце.И никак на него не повлиять.Динозавры вымерли от того что пердели много или не пердели вообще)))
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14.11.2021 20:36 Ответить
От солнца исходят лучи, которые падают на землю. Проходя через слои атмосферы земли. Как формируются эти слои? И есть ли возникшие за счёт жизнедеятельности человека? Вопрос в сопротивлении Земли и испарении. Выбросы с Земли, не могут не влиять на эти процессы. Но я не о проблемах богатых, а напротив....
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14.11.2021 22:55 Ответить
Выбросы с действующего вулкана больше всей промышленности
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14.11.2021 20:38 Ответить
А Шмыгаль так распинался про инвестиции, так распинался, аж очи вылазили. И шо, всё пшик? Опять ЗЕ!шобла обгадилась?
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14.11.2021 20:22 Ответить
Інвестиції є, американці побудують ******* АЕС, але тільки з новими технологіями- "дозволяючими" шкоду для екорлогії (А ++++++.......до нескінченності)
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14.11.2021 20:33 Ответить
**** не для того створений, щоб відпускати країни з боргової кабали....
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14.11.2021 20:30 Ответить
Коли подадуть на Україну в суд і заставлять виплатити за «зелену енергію», тоді й побачим хто правий
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14.11.2021 20:34 Ответить
Кто?Папа римский?
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14.11.2021 20:56 Ответить
В этой теме аферисты ,не более.Инвесторы прекрасно понимали на что идут,поэтому можно послать все претензии большую дупу
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14.11.2021 20:58 Ответить
Бабулей обмэль. Шас режут шо только могут.
Знакомый в руководстве харьковского политеха говорит шо им прекратили финансирование и возобновить обещают не раньше чем через два месяца и то это под вопросом.
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14.11.2021 20:35 Ответить
Вsдробля гроші ахметки.
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14.11.2021 20:35 Ответить
"Зелена енергія" у період максимального споживання, тобто після заходу сонця, чомусь нічого не генерує.
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14.11.2021 20:48 Ответить
Должно быть в квитанции за электроэнергию два пункта по зеленому тарифу и обычному,кто заплатит по зеленому-теми деньгами и оплачивайте по преступным законам
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14.11.2021 20:52 Ответить
А інвестори з Оману? Ну шо, Аслунд?
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14.11.2021 21:00 Ответить
Почему в Украине "зеленый" тариф называют самым дорогим в Европе? Все просто. В 2019 году его средний размер составлял 15 евроцентов (4 грн/кВт-ч). Это в три раза больше, чем в Германии и в два - чем в Узбекистане, https://www.facebook.com/ICTVchannel/videos/2284216448344980/ утверждал на одном из эфиров глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКГ https://file.liga.net/persons/gerus-andrey Андрей Герус .
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14.11.2021 21:04 Ответить
Як заявило оте чмо Аслунг "В останні роки інвестиції йдуть лише в зелену енергетику" Процент прибутку зашкалює на доїнні довірливих укрів?
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14.11.2021 21:06 Ответить
Ребяты, будущее человечества не в солнечных зайчиках и ветряных мельницах времён Дон Кихота. Через 100 лет люди не будут использовать химические источники/накопители энергии от слова вообще. Будущее только в ядерной энергетике.
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14.11.2021 21:18 Ответить
Ще можливо привозити з Аракісу меланж. Робити батареї.
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14.11.2021 21:24 Ответить
Я не смотрел ещё кино. Оно уже вышло?
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14.11.2021 21:43 Ответить
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14.11.2021 22:40 Ответить
Не большая беда... зеленые инвесторы ни#ера конкурентного не производят, кроме электричества по таким ценам на которые нет реальных потребителей в Украине и все государство налогоплательщики должны брать в долг что им заплатить... если они у#бут, для реального сектора экономики будет только лучше.
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14.11.2021 21:40 Ответить
Еще один эХсперд от Ахметова намекает отдайте рыжему гудку деньги и стращает ****, к оторому он имеет отношение как морская свинка к морю.
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14.11.2021 22:10 Ответить
Пан Віталій знає, що зебілам і різному там насєлєнію подобається, коли посилають нах... олігарха "рижого" Ахметова, яи ще когось олігарха і підбурюють під правильні ніби дії уряду на відмову повертати борги. Але річ в тім, що частка Ахметова в цій програмі невелика, тут мова йде за іноземних інвесторів, які вложити сюди мільярди і яких Зеля-Беня хочуть "кинути". І як собі пан Віталій розуміє "наїзд" прем'єра Шмигаля і "кидок" свого шефа Ахметова? Я там вище писав, що велика частка виготовлення електроенергії в Україні нажежить простим громадянам, які побудували на своїх городах і дахам і за свої кошти міні станції.
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15.11.2021 09:48 Ответить
Рыжий гудок занялся зелёной энергетикой?
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14.11.2021 22:30 Ответить
 
 