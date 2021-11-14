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Новости Политика Украины
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Беларусь (7520) граница (4719) СНБО (4373) Монастырский (332)

Стратегическая цель на следующие два года - строительство государственной границы с Беларусью, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегическая цель на следующие два года - строительство государственной границы с Беларусью, - Монастырский

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение при обострении ситуации на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость. Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - отметил он.

Вместе с тем, по словам министра, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с востока и юга.

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"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с востока и юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул Монастырский.

Он также сообщил, что главным планом Украины является строительство государственной границы. "Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие два года", – сказал Монастырский.

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Топ комментарии
+35
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14.11.2021 20:23
+14
І з бульбашами, і з касапами треба будувати "Стіну Яценюка"!
Просте питання: а нафіга в 2019-му припинили?
Хоча, відповідь відома: а шоб подивитися в очко *****...
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14.11.2021 20:19
+14
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає Свободу - він матиме Хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."

Степан Бандера.
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14.11.2021 20:57
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шо,опять?
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14.11.2021 20:13 Ответить
Спочатку треба анексувати той апендикс, через який їздить персонал зі Славутича до Чорнобильскої АЕС, а потім розбудовувати кордон. )))
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14.11.2021 20:59 Ответить
Завдання на два роки - усунення Лукашенко та встановлення проукраїнської влади в Білорусі!
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14.11.2021 21:41 Ответить
да ты феерический стратег...!
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14.11.2021 22:29 Ответить
Да тролль он обычный.
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15.11.2021 10:21 Ответить
Дайте Яценюку лопату, он сейчас не занят
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14.11.2021 20:16 Ответить
ти вата, чи касап?
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14.11.2021 20:20 Ответить
Дайош "Велике будівництво кордону"!
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14.11.2021 20:16 Ответить
Велике крадівництво - "2022".
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14.11.2021 20:17 Ответить
І з бульбашами, і з касапами треба будувати "Стіну Яценюка"!
Просте питання: а нафіга в 2019-му припинили?
Хоча, відповідь відома: а шоб подивитися в очко *****...
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14.11.2021 20:19 Ответить
а хто припинив?
15.09.2021
5 прикордонний загін продовжує вдосконалювати систему інженерного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону в межах Сумської області.
http://everyday.sumy.ua/do-inzhenernogo-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu-na-sumshhini-doluchilasya-texnika-zbrojnix-sil-ukra%D1%97ni/
ПИТАННЯ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Створено: П'ятниця, 12 листопада 2021
http://sumy.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/17996-pitannya-vporyadkuvannya-zemel-pid-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu
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14.11.2021 20:52 Ответить
Нужны минные поля как между Южной и Северной Кореей и закрыт границу с концами
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14.11.2021 21:11 Ответить
потрiбнi. пусти туди волонтeрiв всe б вжe було
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14.11.2021 21:17 Ответить
можe спочатку гуглитимeш а потiм ляпатимeш
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14.11.2021 20:54 Ответить
Дякую. За оскорбление целого народа.

Не забудьте повторить эти слова (про "бульбашей") нашим добровольцам, желательно в лицо.
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14.11.2021 23:00 Ответить
Напевно під "бульбашами" йшлося не про народ, а про тих, хто керує - "бацька" та його оточення.
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15.11.2021 00:15 Ответить
хз. такого в комментах поначитывался, что лучше бы и не читал...
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15.11.2021 00:18 Ответить
Невже на вашу думку тут йдеться про кордон від простих білорусів? Чи може таки йдеться про прокремлівський режим Лукашенки, його армії та ще й можливий напад російських військ?
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15.11.2021 00:25 Ответить
Так. Правильно. Просіть технології євросоюзу для побудови спорудження.
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14.11.2021 20:22 Ответить
гєрманiя сказала : допоможeмо захищати нiмeцько-польський кордон
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14.11.2021 20:55 Ответить
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14.11.2021 20:23 Ответить
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає Свободу - він матиме Хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."

Степан Бандера.
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14.11.2021 20:57 Ответить
Так устроен человек. Он всегда меняет свободу на обязанности перед женой, детьми, страной. Свобода как сферический конь в вакууме ему не нужна.
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14.11.2021 20:58 Ответить
Таня Бойко@Ukraine_2021

13 ****.



"Свобода залежить від громадян, які можуть відрізнити правду від того, що їм хочеться чути. Авторитаризм виникає не тому, що люди хочуть, щоб з'явився авторитаризм, а тому, що люди втрачають здатність відрізнити бажане від дійсного"

Тімоті Снайдер ("Шлях до несвободи")
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14.11.2021 22:08 Ответить
Навіщо? Ми ж купує електроенергію Білорусі! приЗЕдент України навіть просив допомоги у луки по вагнерівцям. У нас гарні відносини з губернією рф. Краще дерев на кордоні посадити, щоб біженці, котрі зараз рубають дерева на границі Польщі, могли за ними дійти до України. преЗЕдент їм має сподобатися
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14.11.2021 20:24 Ответить
Наличие госграницы, это престиж страны.
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14.11.2021 20:32 Ответить
у тебя прикацапленного есть граница с паРашей...?
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14.11.2021 22:32 Ответить
Для начала нужно грамотно выкинуть их товары с наших рынков. Тем более они не члены ВТО.
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14.11.2021 20:25 Ответить
А как же таможня? Примерно 75 процентов товаров с Беларуси - чистый контрабас! Достаточно сверить обьемы, даже официального импорта из Беларуси с продаваемым в Украине. Но для этого нужны мозги и совесть. Совесть из Украины ушла еще в 90-е годы.
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14.11.2021 20:44 Ответить
Массовые проверки их товаров насчет таможенных процедур
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14.11.2021 23:34 Ответить
Та не забор треба натягувати. Треба рови протитанкові рити та лінію оборони будувати. Від кого той забор??
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14.11.2021 20:25 Ответить
від нелегалів. А від навали касапської армії рови не спасуть, навть протитанкові не спасуть. Частково може врятувати арта і ППО.
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14.11.2021 20:30 Ответить
Це стратегічна мета двух років?
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14.11.2021 20:33 Ответить
Якесь незрозуміле запитання... Якби ти був 73/43%зебіл - щось би подумав... Але ж ні!
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14.11.2021 20:39 Ответить
спочатку треба вийти з договору про протипіхотні міни
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14.11.2021 20:26 Ответить
і це правда... Але, перш за все потрібен інший Верховний Головнокомандуючий. Потрібен патріотичний, проукраїнський, розумний, комунікабельний з союзниками. І впертий в захисті України від касапської агресії.
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14.11.2021 20:32 Ответить
это долгосрочная перспектива... а на завтра что? на через неделю???
пока дойдет до "великої cтніни-рабиці" только на проекте потратятся (стыбзятся) миллионы
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14.11.2021 20:32 Ответить
О, чуваки прозрели то, что было ясно больше года назад , ну, ковидные деньги еще есть, если нет, пусть кредит возьмут, как буд то для медицинских нужд, как они умеют
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14.11.2021 20:32 Ответить
Целовался преЗЕдент в засос с Агрофюрером, "вагнеровцев" сдал, а теперь границу будем строить...
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14.11.2021 20:32 Ответить
Стратеги епта. Да уж подождите еще пару лет.

С такой политикой и управлением, как сейчас, границы с РФ и Беларусью скоро будут не нужны.
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14.11.2021 20:33 Ответить
Польша построит новую Берлинскую Стену...,была когда то советская в Берлине,теперь будет Евростена из бетона 3 метря и высотой 5 метров...,чтобы ни одна рюсская Штирлица не пролезла в ЕС....
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14.11.2021 20:34 Ответить
то, что новая стена будет построена, было понятно давно.
наша задача оказаться по западную ее сторону
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14.11.2021 20:41 Ответить
"стратех" Моня Стырский ты сначала "слугу урода" Трухина, за покалеченных им в бухом виде шестерых людей, посади, а потом уже в геополитику играй ...
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14.11.2021 20:34 Ответить
"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с востока и юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул Монастырский.
Вот спасибо, от вы молодцы. Общественного запроса не было на такое привлечение, значит вы, дебилы, рассматривали такой вопрос и сами же от него отказались... Ну что же, очередная зепобеда без единого выстрела...
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14.11.2021 20:34 Ответить
Яйценюк стінотворящій в помічь...
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14.11.2021 20:35 Ответить
Асфальтом закатай. У зебуинов это хорошо получается.
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14.11.2021 20:38 Ответить
Забор - це психологічно заспокоїти населення. Я в доміку і голову в пісок.
А що срака стирчить без трусів то таке...
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14.11.2021 20:36 Ответить
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14.11.2021 20:38 Ответить
стена Яценюка стоит без проблем
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14.11.2021 20:41 Ответить
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14.11.2021 20:42 Ответить
На неї гроші так і не виділили навіть в частковому об'ємі.

А тому її досі будують даючи гроші по остаточному принципу.
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14.11.2021 21:13 Ответить
тiпа у полякiв зараз чeрeз кращу прориваються
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14.11.2021 20:57 Ответить
Таку сітку манікюрними ножицями нарізати можна. Хіба якщо струм по ній пустити, користь буде 😅
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15.11.2021 01:43 Ответить
Боже боже...В какой блудняк втянул сябров Лука,вместо того,щоб в тишине и мире тупо зарабатывать гроши и радоваться жизни
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14.11.2021 20:43 Ответить
Наша пісня гарна й нова. Вісім років війни, - а кращі паркани в країні - у маєтках під Києвом. На кордоні тільки шматочок рабиці яйценюка, яку припинили будувати ще в 2016. А от де там 2 лярди загубились?
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14.11.2021 20:45 Ответить
Це зараз швидше до подій на польському кордоні, але думаю і на наших границях з мокшандією п ідійде https://www.youtube.com/watch?v=KHrVNaS94qM
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14.11.2021 20:45 Ответить
Слишком хорошо тренированы "Беженцы" ,одеты круто и у каждого Дивайс за штуку долларов...,а вас есть дивайс за 28 000 гривен....или 70 000 ржублей? Переодетые крысы Путлера...Бульбафюрер лишь крыша для хмыря мавзолейнаго
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14.11.2021 20:47 Ответить
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14.11.2021 20:49 Ответить
велике будивниство уже не пролазит … а вот распилить на волне миграционного кризиса , угрожающего в первую очередь ЕС а не Украине , ото святое дело , уже сейчас упыри и вурдалаки начинают сползаться на банковую , мечтая о сочных кусках бюджета
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14.11.2021 20:50 Ответить
Да вы с Россией уже восьмой год строите, а все на одном месте. Сетку-рабицу правда Кулявлоб местами натянул.))
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14.11.2021 20:51 Ответить
Беженцев Путлер разрешил оставить на РАБссии...с лопаты блинов навезут...а пустые полки магазинов на Дальнем Востоке спасуть быдло от смерти ...,Кстати...Китайская экономика летит в тар тара ры...китайцы опустошают магазины под ноль...Сидзиньпинь предупредил...БУДЕТ трудно....
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14.11.2021 20:54 Ответить
Смартфони в обмін на продовольство...
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14.11.2021 20:59 Ответить
8% рост ВВП непохоже что экономика летит вниз.
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14.11.2021 21:16 Ответить
Коронавирус дал рост)))Депил ты пля...
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14.11.2021 21:18 Ответить
Ну, прямо уж. В этом году ожидают 2,3% роста ВВП.
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14.11.2021 21:45 Ответить
Якби Лукашенко захотів переправити не легально в Польшу - то він би це і робив тихенько, без зайвого галасу. Але мета інша. Створити для білорусів ворога. як Вова Пу, для подальшого перебування при владі.
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14.11.2021 20:56 Ответить
3 ноября Синьпинь обратился к китайцам...запастись на зиму продуктами и товарами первой необходимости...,На Дальнем Востоке и в Сибири продукты питания сразу исчезли из продажи....,как то так....Крызаминет папизже...
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14.11.2021 21:03 Ответить
...гаварят што русскава можна убіть тока пулєй із сала...а за бєларуссов вабщє нічіво нє гаварят...
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14.11.2021 21:10 Ответить
Бурлит Татария и республика Саха-Якутия,если Майдан начнецца на РАБссии,подянутся удмурты калмыки и прочие Чукчи...,а США признают все республики РАБссии незалежными государствами...во будет Хохма...,130 незалежных РАБссиян а Республика Рюсский Мир БОМЖИ по словам Гослепа США
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14.11.2021 21:12 Ответить
Несколько месяцев продолжается это бардак и только сейчас задумались, что кацапы вполне могут направить стадо обезьян в Украину...
У вас полно военнослужащих Национальной Гвардии!
И вы били себя в грудь, рассказывая про то что вы создали силы территориальной обороны!
Дл сил территориальной обороны, охрана границы стала бы своеобразными ученьями.
А для бездельников из НГ, это стало бы нормальной работой.
PS
Когда надо отжать несколько гектаров леса, то капитальный забор общей длинной в полкилометра, может появиться за ночь...
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14.11.2021 21:12 Ответить
ТР существует только на бумаге у хенералов
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14.11.2021 22:25 Ответить
НГ есть не только на бумаге.
Можно конечно стоять живой стеной вокруг дачи зеленского, целым полком искать мифического киллера для расследования фейкового покушения ну или с большими понтами и в полной прохаживаться по Крещатику.
Но можно и полезными вещами заняться.
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15.11.2021 17:40 Ответить
я про тероборону, а не НГ? При чём тут вообще НГ?
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15.11.2021 19:04 Ответить
При том, что территориальная оборона может и на бумаге, но НГ вполне существует.
И вместо того, что бы выполнять функции лакеев, могли бы заняться работой.
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15.11.2021 19:14 Ответить
Нездорова думка ! Дешевше вибрать людей розумних, щоб не загороди ліпили, а домовлялися! Ну шо з теперішньою технікою загорнути ВАЛ і перехати всім кому треба! Чи той вал захистить? Краще "Стугни" наробити та "Нептуни", F-35(16) накупити... То буде реальний ЗАХИСТ, як в Ізраелі чи в Азербайджані (всі бачили)! А то все болтовня злочинна! Думали що після Небесної Сотні не крастимуть, а бач .....крадуть ще більше паразити, які нужника не збудували на виробництві!
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14.11.2021 21:13 Ответить
Так після небесної сотні не треба було вибирати ЗЕлених маріонеток Коломойського, які притягнули назад чиновників януковоща.

Вас попереджали що ЗЕ- то замаскована контрреволюція. Та ви дивились відосики і повторювали байки про баригу і апшори ліпицькох хвабрики...
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14.11.2021 21:28 Ответить
Земан бывший президент Чехии после выборов признал..мы больше не мацкальское быдло...Слава Чехии!!!
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14.11.2021 21:15 Ответить
Через 2 роки головним буде списочок усіх призначень на керівні посади держустанов до заступника начальника відділу включно.
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14.11.2021 21:17 Ответить
Бывший Премьер Чехии Бабиш может сесть в тюрягу за сотрудничество с Путлерской РАБссией...,вот это номер...
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14.11.2021 21:19 Ответить
Давайте швидше бо доведеться стримувати нелегалів уже на "Змійових валах".

Біля московії і білорусі треба справжній "ліміс" за Римським зразком зробити. А краще льодову стіну
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14.11.2021 21:25 Ответить
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14.11.2021 21:44 Ответить
Предлагаю высадить на границе с Беларусю миллиард зеленых деревьев от осла оманского,никакая падла не пролезет,сквозь такие хащи,а чтоб наверняка ,запустить туда зелёных волков во главе с навиженной верещук с зонтиком...
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14.11.2021 21:53 Ответить
Пока петух в одно место не клюнул, даже не шевелились, хотя воюем восьмой год, по сути с Россией, а всем известно, что Беларусь её сателлит.
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14.11.2021 22:23 Ответить
Я уже говорил: просто надо поставить на границу бывших беркутов и сказать им: "Никто ничего не видит, приказ - не допустить никого, методы выбираете сами". И уже через месяц все бабаи будут обходить Украину десятой дорогой
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14.11.2021 22:48 Ответить
*Стратегически на два года...*---в то время, когда космические корабли бороздят просторы мирового океана.........
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14.11.2021 22:55 Ответить
Да кстаті, а де оці всі сміхуни зі стіни Яценюка? Тепер не так смішно?
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14.11.2021 23:25 Ответить
Це ж неможливо,красти і Стіну будувати.Нереальний проєкт.Доказано яценюком.
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15.11.2021 07:14 Ответить
Барыги и лицедеи у власти!
- Окопы и блиндажи постройте на Донбассе.
- Больницы и госпиталя оборудуйте всем необходимым.
А мигранты из своей жопы в нашу жопу не побегут - нет смысла бежать из Освенцима в Бухенвальд. Устроили только спектакль с шухером на границе, чтобы отвлечь от своих гешефтов и обосранных памперсов из-за Донбаса.
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15.11.2021 08:18 Ответить
Верну дебилов в их детство, когда они не слушали умных людей и не читали хороших книжек.
Из классики:
Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях?
Я бы кушал ночью - это раз.
Спал бы днем - это два.
Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа «Алиготе» - три.
И только с пьяными женщинами разговаривал - четыре.
Я б работал, когда хочется - шесть.
И часы бы перебил - семь.
И детей бы узаконил, и наелся устриц, и в Париж на минутку и обратно - восемь.
И в деревню на подводе с сеном и девками - семь.
И обратно быстро на машине - девять.
И спать - десять, одиннадцать, двенадцать.
(Ну с этим наши успешные уже справились и видать дальше и не читали)
Скорой помощи рыло набить, чтоб начеку и почутче. В корне почутче. И наших всех реанимировать, а то скучно, а гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов - это десять.

Борьбу с пьянством прекратить, тем более, что это не борьба, и это не результат.
Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли - забором и дырки, как положено, черт с ними, пусть видят, что здесь, и как здесь весело - это сто одиннадцать.

Дебилы зеленые - читайте книжки, там про всех и для всех написано! А то они только свои посты в фэйсбуке читают и изучают прайсы развлечений.
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15.11.2021 08:31 Ответить
Слава Украине, стену между Россией и Украиной вы уже выкопали. Беларусь на очереди.
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15.11.2021 09:24 Ответить
Стратегічна ціль на наступні два роки це зрозуміти куди тікати, коли вони програють вибори і почнуться суди та посадки, а хтось буде пропадати просто так.

З заходу екстрадують, вихід один - росія.
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15.11.2021 18:06 Ответить
 
 