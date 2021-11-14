Стратегическая цель на следующие два года - строительство государственной границы с Беларусью, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение при обострении ситуации на границе с Беларусью.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге после совещания по защите государственной границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость. Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - отметил он.
Вместе с тем, по словам министра, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с востока и юга.
"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с востока и юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул Монастырский.
Он также сообщил, что главным планом Украины является строительство государственной границы. "Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие два года", – сказал Монастырский.
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Просте питання: а нафіга в 2019-му припинили?
Хоча, відповідь відома: а шоб подивитися в очко *****...
15.09.2021
5 прикордонний загін продовжує вдосконалювати систему інженерного облаштування українсько-російської ділянки державного кордону в межах Сумської області.
http://everyday.sumy.ua/do-inzhenernogo-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu-na-sumshhini-doluchilasya-texnika-zbrojnix-sil-ukra%D1%97ni/
ПИТАННЯ ВПОРЯДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД ОБЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Створено: П'ятниця, 12 листопада 2021
http://sumy.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/17996-pitannya-vporyadkuvannya-zemel-pid-oblashtuvannya-derzhavnogo-kordonu
Не забудьте повторить эти слова (про "бульбашей") нашим добровольцам, желательно в лицо.
Степан Бандера.
13 ****.
"Свобода залежить від громадян, які можуть відрізнити правду від того, що їм хочеться чути. Авторитаризм виникає не тому, що люди хочуть, щоб з'явився авторитаризм, а тому, що люди втрачають здатність відрізнити бажане від дійсного"
Тімоті Снайдер ("Шлях до несвободи")
пока дойдет до "великої cтніни-рабиці" только на проекте потратятся (стыбзятся) миллионы
С такой политикой и управлением, как сейчас, границы с РФ и Беларусью скоро будут не нужны.
наша задача оказаться по западную ее сторону
Вот спасибо, от вы молодцы. Общественного запроса не было на такое привлечение, значит вы, дебилы, рассматривали такой вопрос и сами же от него отказались... Ну что же, очередная зепобеда без единого выстрела...
А що срака стирчить без трусів то таке...
А тому її досі будують даючи гроші по остаточному принципу.
У вас полно военнослужащих Национальной Гвардии!
И вы били себя в грудь, рассказывая про то что вы создали силы территориальной обороны!
Дл сил территориальной обороны, охрана границы стала бы своеобразными ученьями.
А для бездельников из НГ, это стало бы нормальной работой.
PS
Когда надо отжать несколько гектаров леса, то капитальный забор общей длинной в полкилометра, может появиться за ночь...
Можно конечно стоять живой стеной вокруг дачи зеленского, целым полком искать мифического киллера для расследования фейкового покушения ну или с большими понтами и в полной прохаживаться по Крещатику.
Но можно и полезными вещами заняться.
И вместо того, что бы выполнять функции лакеев, могли бы заняться работой.
Вас попереджали що ЗЕ- то замаскована контрреволюція. Та ви дивились відосики і повторювали байки про баригу і апшори ліпицькох хвабрики...
Біля московії і білорусі треба справжній "ліміс" за Римським зразком зробити. А краще льодову стіну
- Окопы и блиндажи постройте на Донбассе.
- Больницы и госпиталя оборудуйте всем необходимым.
А мигранты из своей жопы в нашу жопу не побегут - нет смысла бежать из Освенцима в Бухенвальд. Устроили только спектакль с шухером на границе, чтобы отвлечь от своих гешефтов и обосранных памперсов из-за Донбаса.
Из классики:
Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях?
Я бы кушал ночью - это раз.
Спал бы днем - это два.
Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа «Алиготе» - три.
И только с пьяными женщинами разговаривал - четыре.
Я б работал, когда хочется - шесть.
И часы бы перебил - семь.
И детей бы узаконил, и наелся устриц, и в Париж на минутку и обратно - восемь.
И в деревню на подводе с сеном и девками - семь.
И обратно быстро на машине - девять.
И спать - десять, одиннадцать, двенадцать.
(Ну с этим наши успешные уже справились и видать дальше и не читали)
Скорой помощи рыло набить, чтоб начеку и почутче. В корне почутче. И наших всех реанимировать, а то скучно, а гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов - это десять.
Борьбу с пьянством прекратить, тем более, что это не борьба, и это не результат.
Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли - забором и дырки, как положено, черт с ними, пусть видят, что здесь, и как здесь весело - это сто одиннадцать.
Дебилы зеленые - читайте книжки, там про всех и для всех написано! А то они только свои посты в фэйсбуке читают и изучают прайсы развлечений.
З заходу екстрадують, вихід один - росія.