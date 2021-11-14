Правительство Украины должно направить средства еврооблигаций на погашение долга перед ВИЭ, иначе это будет мошенничеством, - президент VR Capital Group Дейтц

Если вырученные за счет выпуска еврооблигаций средства не будут направлены на погашение долга перед инвесторами в возобновляемые источники энергии, это будет вопиющим мошенничеством со стороны украинского правительства.

Об этом в комментарии изданию "Главком" сообщил Ричард Дейтц, американский инвестор и президент VR Capital Group – одного из крупнейших западных инвесторов на украинском рынке облигаций, а также владелец Elementum Energy, крупнейшего западного инвестора в украинский сектор ВИЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Всего десять дней назад НЭК "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики… Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках", – сообщил Дейтц.

Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР.

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По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", правительство пыталось незаконно повлиять на распределение этих средств.