РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14750 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 481 103
Кабмин (13798) энергетика (2032) альтернативная энергетика (121)

Правительство Украины должно направить средства еврооблигаций на погашение долга перед ВИЭ, иначе это будет мошенничеством, - президент VR Capital Group Дейтц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительство Украины должно направить средства еврооблигаций на погашение долга перед ВИЭ, иначе это будет мошенничеством, - президент VR Capital Group Дейтц

Если вырученные за счет выпуска еврооблигаций средства не будут направлены на погашение долга перед инвесторами в возобновляемые источники энергии, это будет вопиющим мошенничеством со стороны украинского правительства.

Об этом в комментарии изданию "Главком" сообщил Ричард Дейтц, американский инвестор и президент VR Capital Group – одного из крупнейших западных инвесторов на украинском рынке облигаций, а также владелец Elementum Energy, крупнейшего западного инвестора в украинский сектор ВИЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Всего десять дней назад НЭК "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики… Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках", – сообщил Дейтц.

Напомним, вечером 13 ноября правительство заблокировало выплату 19,3 млрд гривен долга инвесторам в "зеленую" энергетику. Эти средства предоставили иностранные банки в качестве "зеленых" еврооблигаций. Одним из таких банков являлся ЕБРР.

Читайте также: ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику, - Аслунд

По утверждению директора госпредприятия "Гарантированный покупатель", правительство пыталось незаконно повлиять на распределение этих средств.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
Шахрайство - краденые $40 млн от Бени на оффшорах Косоворотьки.
показать весь комментарий
14.11.2021 22:27
+13
показать весь комментарий
14.11.2021 22:28
+12
показать весь комментарий
14.11.2021 22:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це "зелені" інвестори грабують б'юджет великим крадівництвом? 😮 Це трохи інші - зелені "інвестори". Лапки не там ставити треба. Тепер про Крим. До 2014 року Крим входив д складу України і тепер він є українським. Сперечатися не будете? Інвестиції від урядові гарантії давалися? Уряди були українські? Віддавати треба? Чи в вважаєте, якщо пювзяли кредит а Україні і виїхали в Польщу, то віддавати не треба? Про Петра. Який саме стосунок Перютро має до зеленої енергетики? Конкретно. З пруфами. З методички пруфи тулити не треба. І твій "мудрий" Зєлєнскій пообіцяв прогнутися під зелену енергетику так, як до нього не прогинався жоден з президентів. І останнє. Тут ведеться мова не про зелену енергетику, а про шахрайство уряду Зєлєнского. Це коли просиг гроші на конкретно зелену енергетику, а не на дороги, отримуєш ці гроші і иратиш хрен знає на що. Так роблять шахраї, алкоголік і наркомани - просять на хліб, а витрачають на бухло/наркотики. Таким грошей туп не дають. Крапка.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:09 Ответить
Витягую величезну пруфу.
Коли Росія збройно захватила Крим - вона взяла на себе всі зобовязання по його утриманню. ВСІ.
Тому "жму руку и целую" + плачу борги Росії = це треба бути нереально цинічним і просто ненавидіти все українське...

Пруф такий - Україна платить борги Росії поки є мудрий Гетьман. А для простих людей, таких як Зеленський це чомусь не зрозуміло!
показать весь комментарий
15.11.2021 09:34 Ответить
Ти Женевську конвенцію, на яку тут спираєшся, добре читав? 😁 А право міжнародне тобі відоме? 😊Окупант бере на себе зобов'язання по утриманню населення на захоплених територіях. А інвестиції захищені міжнародним правом. І у будь-якому випадку повертаються інвесторам. Гарантом бул не керівництво Криму, а Уряд України. І схема тут проста - Україна звертається у міжнародний суд для стягнення з окупанта всіх збитків. І це вже відбувається. А інвестори звертаються у міжнародний арбітраж по поверненню інвестицій з України. 😊 Якщо ти знаєш інакший шлях, то опиши його тут. Буде цікаво прочитати. 😁
показать весь комментарий
15.11.2021 09:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 