Нардепов отстраняют от должностей в комитетах ВР и угрожают увольнением родственников из-за участия в "Розумній політиці", - Разумков

В Верховной Раде некоторых нардепов хотят запугать со стороны Офиса президента и "Слуги народа", пытаясь вынудить их отказаться от членства в межфракционном объединении.

Подробности сообщил в эфире телеканала "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит со стороны представителей Офиса президента, со стороны руководства фракции непосредственно на людей. Кого-то уже уволили с должности руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из группы, из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные и низкие действия со стороны бывших коллег - это просто аморально. Но для кого-то мораль является принципом, по которому он живет, а для кого-то это пустой звук", - отметил политик.

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Большинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.

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Вицеспикер Рады Александр Корниенко заявил, что решение о лишении Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.

5 ноября Разумков создал новое межфракционное объединение депутатов "Розумна політика". По его словам, членами объединения станут 25 парламентариев.