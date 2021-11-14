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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Разумков Дмитрий (1521) Офис Президента (1685)

Нардепов отстраняют от должностей в комитетах ВР и угрожают увольнением родственников из-за участия в "Розумній політиці", - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепов отстраняют от должностей в комитетах ВР и угрожают увольнением родственников из-за участия в

В Верховной Раде некоторых нардепов хотят запугать со стороны Офиса президента и "Слуги народа", пытаясь вынудить их отказаться от членства в межфракционном объединении.

Подробности сообщил в эфире телеканала "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит со стороны представителей Офиса президента, со стороны руководства фракции непосредственно на людей. Кого-то уже уволили с должности руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из группы, из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные и низкие действия со стороны бывших коллег - это просто аморально. Но для кого-то мораль является принципом, по которому он живет, а для кого-то это пустой звук", - отметил политик.

Напомним, 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Большинство не дало необходимого для увольнения спикера количества голосов.

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Вицеспикер Рады Александр Корниенко заявил, что решение о лишении Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии.

5 ноября Разумков создал новое межфракционное объединение депутатов "Розумна політика". По его словам, членами объединения станут 25 парламентариев.
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Топ комментарии
+25
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14.11.2021 23:09
+20
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15.11.2021 02:01
+17
"І дятли дзЬОбають , падлюки!"
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14.11.2021 23:15
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Так як наш "мудрий нарід" любить мучеників, то почали вже зараз готувати нового кандидата на пост президента.
І що саме паскудне- "піпл зхаває".
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15.11.2021 07:15 Ответить
разумков такое же дерьмо как и зеленский. Только гораздо умнее и изворотливее. А то что его из стада то ли выгнали, то ли он сам свалил, говорит только о том что Зе-пароход идет ко дну.. Совсем скоро и Разумков тоже будет своим бывшим однопартийцам палец показывать
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15.11.2021 07:17 Ответить
про палец это ++++++++++++ этот палец зельцу прилетел не из опожопных рыгов . не из ЕС или голоса не от жюльки ..страдалицы.. за народ . палец прилетел от зеленого депутата и это радует --- прозревают потихоньку куда вляпались
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15.11.2021 11:25 Ответить
Набрали родичей депутатиков на блатные дармоедские госдолжности,конечно их нужно увольнять,такого бардака даже при потрохе не было.
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15.11.2021 07:57 Ответить
И что характерно, уважаемый моралист Розумков до этого спокойно наблюдал за "кумовством" не испытывая угрызнений совести. А тут прорвало!
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15.11.2021 10:23 Ответить
ЗаРозумний жалкує.Відігнали від годівлі
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15.11.2021 08:13 Ответить
""" Я знаю про те, що досить серйозний тиск відбувається з боку представників Офісу Президента, з боку керівництва фракції безпосередньо на людей. Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича ".

Выходит,что каждый из дипутатов-дармоедов ПРИВЕЛ,как минимум еще одного дармоеда....Ну нет слов -одни эмоции и без матюка не скажешь. А нет есть не матюк-курвы ВЫ.
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15.11.2021 08:14 Ответить
очередной неуправляемый кагал... папанька разумковский отвечал за сдачу ядерного оружия, а сынок будет отвечать за сдачу чьих интересов?
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15.11.2021 08:30 Ответить
То есть родственников пихать во всякие комитеты это морально? А увольнять - аморально.... Да такой-же зелебоб как и вся зеленая сволочь....
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15.11.2021 08:49 Ответить
Клоуны туда целыми семьями заходят, теперь я знаю почему у нас опять 90-е 😁
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15.11.2021 09:05 Ответить
Ви хоча б методички читали!!! Муйню пишите!!!!
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15.11.2021 09:54 Ответить
Ой, а розкажіть, що там в методичках, аж самому цікаво стало
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15.11.2021 11:42 Ответить
Андрюша твоє міце на параші! І всім твоїм однодумцями.
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15.11.2021 09:53 Ответить
Чешет по ушам. Иначе бы назвал фамилию, про кого речь

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15.11.2021 10:18 Ответить
Всё это смешно и противно.
Все це смішно та огидно. Прийшов шут та привів з собою зграю недалеких та безпринципних ділетантів.
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15.11.2021 10:49 Ответить
Зечеполіни рулять Але скоро прийде Кіт Безиліо
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15.11.2021 11:03 Ответить
Ці ідіоти самі себе і викрили. Зовсім розум втратили. Давайте, ЗеЧіполіни, запалюйте ЗеОфіс
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15.11.2021 11:05 Ответить
Родичі при владі - перша відзнака корупції.
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15.11.2021 11:12 Ответить
цитата - "нардепів відсторонюють від посад у комітетах ВР та погрожують звільненням родичів..."...
Зебобіки, ану прокоментуйТЕ, що це не кумовство у "Слугів"
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15.11.2021 12:39 Ответить
Сподіваюсь автором слово "класик" було взято в лапки.
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15.11.2021 13:19 Ответить
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15.11.2021 14:09 Ответить
Да и правильно делают.Вы зедебилы должны перегрызть друг друга.
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15.11.2021 14:42 Ответить
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