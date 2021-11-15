Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен

Цель устроенного Беларусью миграционного кризиса – отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", - говорится в заявлении.

Блинкен и Рау осудили использование мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа.

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Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Вскоре в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Администрация США провела консультации с союзными странами по безопасности на границах Украины.

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Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

В разведке Минобороны Украины заявили, что у границ страны сосредоточено около 90 тысяч российских военных.