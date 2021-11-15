Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Цель устроенного Беларусью миграционного кризиса – отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.
Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.
"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", - говорится в заявлении.
Блинкен и Рау осудили использование мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа.
Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.
Вскоре в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.
Администрация США провела консультации с союзными странами по безопасности на границах Украины.
Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.
В разведке Минобороны Украины заявили, что у границ страны сосредоточено около 90 тысяч российских военных.
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Безперечно, він нажив ворогів, насамперед серед олігархії та їх прислужників, особливо тих квазіпатріотичних. І поки-що у них є певні важелі впливу на економіку і електорат. І нейтралізовувати їх нелегко, бо в нинішні часи інвестиції в Україну заходять важче, ніж хотілося б, що відтягує кінець націонал-олігархії, проте процесс пішов. Хочеться сподіватися, що Зеленський з командою встигне зробити його незворотнім.
Міко, коли додому повернешся, як обіцяв твій преЗЕдент?
https://www.youtube.com/watch?v=2LK9fjZi6no
Елисеев о зраде во власти
Что будет? Развал, распад, реки крови, гниение - и уже из кучи навоза на месте рашки покажутся здоровые зелёные ростки. Несколько десятков. В ваших интересах не затягивать.
Не даром Лука так бурно реагирует,шо хто то там шото сказал- "..перекроем транзит газа,..
стратегические бомбардировщики РФ нам помогут.. "
Топорно все,ну а шо-старая школа.
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Она пpошла, как каpавелла по зеленым волнам,
Пpохладным ливнем после жаpкого дня.
Я оглянулся посмотpеть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотpеть, не оглянулся ли я.
Блинкин: Лука, чорт, исползуеться ситуацией.
Лука: Это,я, использую, на зеркало посмотри, упырь
Блинкен: Ах ты, кровосос, ты ещё и оправдываешься
Лука: Сам дурак, вы создали ситуацию
Блинкен: Лука, поганец, изыди сатана
Лука: Сам такой, ирод
...ну, вот ткая геополитика твориться везде и вместо этих персонажей можно вставлять всякие фамилии
А СНБО и президент думкой багатиють.