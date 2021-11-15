РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9126 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
11 415 64
Беларусь (7520) граница (4719) Польша (7455) Россия (91187) США (23153) Блинкен (744)

Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен

Цель устроенного Беларусью миграционного кризиса – отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной", - говорится в заявлении.

Блинкен и Рау осудили использование мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа.

Читайте также: Стратегическая цель на следующие два года - строительство государственной границы с Беларусью, - Монастырский

Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Вскоре в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Администрация США провела консультации с союзными странами по безопасности на границах Украины.

Читайте также: Франция предупредила РФ о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

В разведке Минобороны Украины заявили, что у границ страны сосредоточено около 90 тысяч российских военных.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Зебіл, не забувай приймати заспокійливе, бо інакше не доживеш до зарплатні в 4 тис. дол.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:08
+12
Ти взагалі неадекват?! "кризу" влаштував твій 73% преЗЕдент!
показать весь комментарий
15.11.2021 00:06
+8
Починай брати
показать весь комментарий
15.11.2021 01:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звичайно, це правда, про що говорить Блінкен, ще іміграційна криза це атака на Польшу, Євросоюз і в сухому залишку це білоруська глибока криза... - пуйло й кацапія "стараються" для всих....
показать весь комментарий
15.11.2021 00:00 Ответить
Якби Україна за допомоги НАТО взяла під контроль Білорусь, це було б краще для ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:14 Ответить
Починай брати
показать весь комментарий
15.11.2021 01:58 Ответить
Вавочку в голові полікуй, дурнику.
показать весь комментарий
15.11.2021 03:34 Ответить
вавочку можно...вовочку нет...это диагноз...
показать весь комментарий
15.11.2021 08:03 Ответить
Кота за яйця можеш взяти 🤣
показать весь комментарий
15.11.2021 10:59 Ответить
_Блинкен, удод ты паршивый! Эту "кризу" устроил путлер! Мудак ты лживый. А лукашонка - просто его псина. Как и ты.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:05 Ответить
Ти взагалі неадекват?! "кризу" влаштував твій 73% преЗЕдент!
показать весь комментарий
15.11.2021 00:06 Ответить
Цікаво, як це та Зеля спромігся влаштувати міграційну кризу...і хто тут неадекват, якщо ви всі проблему світу ставите в провину тій нещасній Зелі....
показать весь комментарий
15.11.2021 01:59 Ответить
Зеленський виявився Президентом на своєму місці. Він нібито не вирізняється особливими дипломатичними чи внутрішньополітичними хитрощами, проте в дуже складний для всієї світової демократії період він зумів не тільки зміцнити Україну, а й підняти її авторитет. А ті стратегічні і НЕПОПУЛЯРНІ речі, на які ніхто не наважувався - зробив лише він. Не думаючи про рейтинги. Масове будівництво і розбудова інфраструктури, земельна ринкова реформа, кримінальні справи проти прокремлівських політпровокаторів, початок нейтралізації впливу олігархії на політику, невпинне технічне зміцнення армії, її кадрова перебудова, взаємодія з НАТО, дуже правильна, конструктивна критика ЄС - це те, що пішло дуже на плюс Україні.
Безперечно, він нажив ворогів, насамперед серед олігархії та їх прислужників, особливо тих квазіпатріотичних. І поки-що у них є певні важелі впливу на економіку і електорат. І нейтралізовувати їх нелегко, бо в нинішні часи інвестиції в Україну заходять важче, ніж хотілося б, що відтягує кінець націонал-олігархії, проте процесс пішов. Хочеться сподіватися, що Зеленський з командою встигне зробити його незворотнім.
показать весь комментарий
15.11.2021 04:56 Ответить
А ось і креативчик від нового куратора ;ЗЕ!диджитал; Сірьожі Лєщєнка підоспів.
Міко, коли додому повернешся, як обіцяв твій преЗЕдент?
показать весь комментарий
15.11.2021 06:14 Ответить
Этот инвалидом прикидывается.
показать весь комментарий
15.11.2021 10:00 Ответить
да что же ты так зло стебёшься з ЗЕнеЛОХА...?\что он тебе хорошего сделал...?)\
показать весь комментарий
15.11.2021 06:52 Ответить
Він це серйозно. Куратора замінили, вони тепер ще й не такі дифірамби ;Вєлічайшєму; співатимуть. А то знаєш, Сірьожа- він такий...
показать весь комментарий
15.11.2021 07:02 Ответить
МЫСЛИ ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ...???? ТЕБЕ БЫ НЕ ПОСТЫ КАК ГОВОРИЛ РУЧЕЧНИК...ТЕБЕ БЫ КНИЖКИ ПИСАТЬ...ОРУЭЛЛ ТЫ НАШ...
показать весь комментарий
15.11.2021 08:09 Ответить
Зебіл, не забувай приймати заспокійливе, бо інакше не доживеш до зарплатні в 4 тис. дол.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:08 Ответить
Зебил на тебя из зеркала глядит - когда ты его бреешь.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:18 Ответить
Зебіл, ти мене зі своїм перукарем сплутав, будь уважнішим.
показать весь комментарий
15.11.2021 01:01 Ответить
Пшёл на! ботинок.
показать весь комментарий
15.11.2021 01:18 Ответить
Правильно писать зедебил. Можешь в зеркало глянуть.
показать весь комментарий
15.11.2021 10:04 Ответить
Всім кажуть що це війна Московії проти України, але це поверхневий смисл. Справжню логіку визначають фінансисти, а не військові.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:15 Ответить
Зміст .
показать весь комментарий
15.11.2021 00:39 Ответить
Смисловий зміст це каббала і квазісіонізм. Стратегічний зміст це витискання українського населення з південних областей. Тактичний зміст це вєлічіє родіни.
показать весь комментарий
15.11.2021 01:18 Ответить
Ну так добре я у цих питаннях не розбираюсь . На думку спадає тільки : нет смысла - немає сенсу .
показать весь комментарий
15.11.2021 09:03 Ответить
А що вісім років робили? Заплющували глазкі? А тут, саме головне!!! Внєзапно, на Україну нападають. Бо через бульбашенка лізуть алахакбари.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:18 Ответить
А кто за тебя зедебил будет ,что то делать? И почему они обязаны ,если твой нелох ничего не делает для защиты страны.Хотел написать своей ,но потом вспомнил ,что она у него в другой части мира.
показать весь комментарий
15.11.2021 10:22 Ответить
"Второй фронт"
показать весь комментарий
15.11.2021 00:19 Ответить
Режим Лукашенко под руководством ***** вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.
показать весь комментарий
15.11.2021 00:29 Ответить
*Зрит в корень*
показать весь комментарий
15.11.2021 00:32 Ответить
А ЕРМАК СКАЗАЛ ЧТО ЭТО БАЙКА ІЗ КОМСОМОЛКИ
показать весь комментарий
15.11.2021 00:37 Ответить
🔴 ВЕЛИКІ НОВИНИ: Хартія стратегічного партнерства США - Україна / Мігранти на кордоні

https://www.youtube.com/watch?v=2LK9fjZi6no

Елисеев о зраде во власти
показать весь комментарий
15.11.2021 00:44 Ответить
Это все из-за травмы полученной Западом из-за Крыма. Навязчивый страх унижения.
показать весь комментарий
15.11.2021 01:11 Ответить
Що ж ви так прапора свого стидаєтеся, призвисько ж не приховує справжнього походження московита
показать весь комментарий
15.11.2021 01:44 Ответить
О, это легко. Всю Восточную Европу совок удерживал десятилетия. А потом ручки осклизли, и все ушли. В агонии удалось уцепиться в Крым, Приднестровье, Абхазию. Жалкая "сатисфакция" - и НЕ ВЕЧНАЯ. Лапы хаотически дёргаются - а агония знай себе продолжается. И это неотвратимо.
Что будет? Развал, распад, реки крови, гниение - и уже из кучи навоза на месте рашки покажутся здоровые зелёные ростки. Несколько десятков. В ваших интересах не затягивать.
показать весь комментарий
15.11.2021 05:16 Ответить
Блинкен либо врет , либо он херовый аналитиг . Это Путин ускоряет таким образом сертификацию СП2 давая шавке лукашенко тявкать по поводу отключения транзита газа . После сертификации и запуска нового газопровода транзит через Украину и Польшу будет прекращен благодаря дебильной политике байденовской админстрации .
показать весь комментарий
15.11.2021 01:20 Ответить
что даже с бутылки сможешь встать, чучело лишнехромосомное?
показать весь комментарий
15.11.2021 02:19 Ответить
русмартышка, твоего фюрерка зовут *****.
показать весь комментарий
15.11.2021 02:23 Ответить
И мне кажется, шо события на польско-беларусской границе больше связаны з сертификацией СП-2.
Не даром Лука так бурно реагирует,шо хто то там шото сказал- "..перекроем транзит газа,..
стратегические бомбардировщики РФ нам помогут.. "
Топорно все,ну а шо-старая школа.
показать весь комментарий
15.11.2021 05:13 Ответить
Да плотник,ты конечно и твои зедебилы от предателей дермаков и демченко,конечно умнее и более осведомлены чем гос.секретарь США,
показать весь комментарий
15.11.2021 10:12 Ответить
youtu.be/9zjsESdz9uM?t=59
jcczhukovka.com/wp-content/uploads/2018/11/Armija.jpg
показать весь комментарий
15.11.2021 01:44 Ответить
Операция "Шлюз" с беженцами разработали в ФСБ РАБссии еще в 2010 году...
показать весь комментарий
15.11.2021 04:07 Ответить
Конгресс США почти единогласно проголосует за бешенные санкции против РАБссии,так что Вето Байдена не понадобится...,будете крысы мавзолейные просить Милостыню в виде тушонки Рузвельта и ножек Буша...но вам ее никто не даст....времена Рузвельта давно закончились...крысы позорные...
показать весь комментарий
15.11.2021 04:14 Ответить
Только как это поможет нам? Если мы не готовимся к войне,а ждем ,что нас кто то защитит?
показать весь комментарий
15.11.2021 10:14 Ответить
... ну и какие далее шаги Вашингтона? Сверхдержавы играют в международные шахматы: с берегов Потомака они плевать хотели на жителей села Маклаудовка... они защищают отнюдь свои, чисто американские интересы
показать весь комментарий
15.11.2021 05:01 Ответить
ситуёвину хорошо иллюстрирует одна пэсэнка из социалистического союза:
Она пpошла, как каpавелла по зеленым волнам,
Пpохладным ливнем после жаpкого дня.
Я оглянулся посмотpеть, не оглянулась ли она,
Чтоб посмотpеть, не оглянулся ли я.
Блинкин: Лука, чорт, исползуеться ситуацией.
Лука: Это,я, использую, на зеркало посмотри, упырь
Блинкен: Ах ты, кровосос, ты ещё и оправдываешься
Лука: Сам дурак, вы создали ситуацию
Блинкен: Лука, поганец, изыди сатана
Лука: Сам такой, ирод
...ну, вот ткая геополитика твориться везде и вместо этих персонажей можно вставлять всякие фамилии
показать весь комментарий
15.11.2021 05:17 Ответить
Американские интереси совпадают во всем с интересами цивилизованних стран, а вот интереси паРаши, от осознания своей ущербности и тупиковости одни, - создать хаос мире и насрать окружающим, что би в мутной воде половить рибку и продлить свое никчемное существование, потому что чувствуют гебнявие правители, что иначе козлостан очень бистро окажется на свалке историии, как и предидущие образования-совок и рюзь империя.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:06 Ответить
Экономика Китая летит в пропасть...Видео...https://youtu.be/EEOFFcv1vAI.Сказки комуняцкие закончились острейший дефицит угля и продуктов питания в Китае....повтор кризиса 1958 года...
показать весь комментарий
15.11.2021 05:21 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 05:58 Ответить
верю Лукашенко, а тебе не верю
показать весь комментарий
15.11.2021 06:25 Ответить
От каких действий? Украинская разведка говорит что никаких действий нет и весь кипешь из-за газетных фейков.
показать весь комментарий
15.11.2021 07:17 Ответить
это разведка дермака и демченко от фсб говорит.
показать весь комментарий
15.11.2021 10:15 Ответить
Что-то слишком мудрено. Даже для Лукашенко. Антон Блинкин тот еще аналитик.
показать весь комментарий
15.11.2021 07:48 Ответить
если всё координируется из Москвы, то тогда всё более, чем логично, ведь Лукашенко еще большая марионетка, чем Зеленский
показать весь комментарий
15.11.2021 08:48 Ответить
"Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины." - у цих словах. Блінкееа є відповідь всім зебілам, зеботам, лазті, які ліплять із Зєлєнского українського патріота і державника. Можу закласти я, що самому Зєлєнскому таких слів Блінкен не скаже. Хоча захист суверенітету України - прямий обов'язок президента Зєлєнского, який на себе перебрали США, Велика Британія, Польща, Туреччина саме тому, що Зєлєнскій цього не робить.
показать весь комментарий
15.11.2021 07:57 Ответить
Це розуміють навіть за океаном, а наші не помічали і бренхали, що нікого біля кордонів немає і що американці брешуть. То як вам ці дії нашого вічного потерпілого? Чекає своїх?
показать весь комментарий
15.11.2021 08:53 Ответить
Якби він не чекав на своїх, то озброював би армію. А він озброює поліцію, щоб досидіти на троні до приходу своїх.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:06 Ответить
Да ладно? Ведь китайцы важнее 😁😁😁
показать весь комментарий
15.11.2021 09:00 Ответить
Це розуміють американці ,британці ,та тільки не керівництво нашоі держави ,свідомо чи від власноі не компетенності ,на жаль.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:01 Ответить
Все по плану кацарылых.
показать весь комментарий
15.11.2021 10:17 Ответить
Це так дійсно!
показать весь комментарий
15.11.2021 09:02 Ответить
Уже 600 британских десантников готовы десантироваться в Украине! Обстрелы увеличились в 5 раз!
А СНБО и президент думкой багатиють.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:07 Ответить
 
 