Оккупанты закрыли шахты в ОРДЛО, а теперь заставляют жителей поселков покупать для отопления уголь из "копанок", - правозащитники

В негазифицированные шахтерские поселки в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не поставляют бытовое топливо.

Об этом сообщает в фейсбуке "Восточная правозащитная группа", передает Цензор.НЕТ.

"С началом отопительного сезона в ОРДЛО началась "угольная лихорадка". В связи с тем, что большинство поселков и небольших населенных пунктов в ОРДЛО не газифицированы, а большое количество шахт ОРДЛО в 2020 были закрыты, местные жители вынуждены покупать уголь с нелегальных шахт - "копанок". "Предприниматели" которые занимаются нелегальной добычей угля в ОРДЛО работают под покровительством НВФ "ЛНР" и "ДНР"", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, закрыто более 47 шахт. Цена на бытовое топливо для населения составляет от 3,5 до 5 тыс. руб. (1,3-1,85 тыс. грн.) за 1 т угля. Цена зависит от количества тонн и угля. Местные жители покупают от 3 до 7 т по цене 3,6 тыс. руб. (1,3 тыс. грн.) за одну тонну. Именно такого количества угля хватает на зиму, чтобы отапливать дом.

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"Когда, работали все шахты в ОРДЛО (до 2020 года) пенсионерам, которые ранее работали на шахтах, им выделяли уголь, как обеспечение льготы и соответсвенно местные жители не так активно покупали уголь. Для НВФ "ЛНР" и "ДНР" это одна из схем заработка на добыче угля (копанки)", - отмечают правозащитники.

Большинство населения в посёлках, не могу купить уголь по 3,6-5 тыс. рублей и переходят на дрова.