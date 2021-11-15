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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Тарифы на отопление (689) уголь (988) ОРДЛО (246)

Оккупанты закрыли шахты в ОРДЛО, а теперь заставляют жителей поселков покупать для отопления уголь из "копанок", - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты закрыли шахты в ОРДЛО, а теперь заставляют жителей поселков покупать для отопления уголь из

В негазифицированные шахтерские поселки в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не поставляют бытовое топливо.

Об этом сообщает в фейсбуке "Восточная правозащитная группа", передает Цензор.НЕТ.

"С началом отопительного сезона в ОРДЛО началась "угольная лихорадка". В связи с тем, что большинство поселков и небольших населенных пунктов в ОРДЛО не газифицированы, а большое количество шахт ОРДЛО в 2020 были закрыты, местные жители вынуждены покупать уголь с нелегальных шахт - "копанок". "Предприниматели" которые занимаются нелегальной добычей угля в ОРДЛО работают под покровительством НВФ "ЛНР" и "ДНР"", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, закрыто более 47 шахт. Цена на бытовое топливо для населения составляет от 3,5 до 5 тыс. руб. (1,3-1,85 тыс. грн.) за 1 т угля. Цена зависит от количества тонн и угля. Местные жители покупают от 3 до 7 т по цене 3,6 тыс. руб. (1,3 тыс. грн.) за одну тонну. Именно такого количества угля хватает на зиму, чтобы отапливать дом.

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"Когда, работали все шахты в ОРДЛО (до 2020 года) пенсионерам, которые ранее работали на шахтах, им выделяли уголь, как обеспечение льготы и соответсвенно местные жители не так активно покупали уголь. Для НВФ "ЛНР" и "ДНР" это одна из схем заработка на добыче угля (копанки)", - отмечают правозащитники.

Большинство населения в посёлках, не могу купить уголь по 3,6-5 тыс. рублей и переходят на дрова.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Слезы мешают мне гаварить...
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15.11.2021 01:03
+11
Как люди они никогда не жили и никогда жить не будут.
И кору с деревьев они жрать будут потому, что всю жизнь считали вторым сортом укранцев, занимающихся сельским хозяйством. За все надо платить, даже если денег не ни на что вообще.
А сколько там уголь стоит, вообще не имеет никакого значения.
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15.11.2021 07:02
+9
А рядышком с ДМ «Юность» прохаживается чугунный Йоська Кобзон и восхищается жителями Лугандона ПРОСРАВШИМИ ВСЁ.

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15.11.2021 07:00
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Слезы мешают мне гаварить...
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15.11.2021 01:03 Ответить
Так протри глаза и посмотри на реальность. В Украине с 2014 года не было угля и близко по 1300, был по 2500 именно в 2014 г!

На счет цены отопления, там все очень круто ибо нереально дешево.
НО другой вопрос, что у людей денег даже на это нету.

Не надо ЖАЛЕТЬ ИХ. Придет Украина, зарплаты вырастут и они смогут жить как люди.
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15.11.2021 01:52 Ответить
Когда же люди перестанут думать совковым мышлением - что круто это колбаса по 2.20, то есть чтобы отопление дешевое было.
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15.11.2021 03:57 Ответить
Совок из совка может уехать только в рай по дороге, которую заметает метель ядерным пеплом.
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15.11.2021 07:06 Ответить
При чем здесь совок, если в пример приводится реальность. Сейчас нет в Украине угля ни за 1300, ни даже за 2000 и большинство людей с котлами и печами, которые могут топить углем имели бы такую цену за радость. На олх продают по селам остатки угля, который лежит еще со времен СССР и 1000 раз промыт дождями и не уголь скорее он вовсе в 3 раза дороже этой цены.
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15.11.2021 07:35 Ответить
Проблемы избирателей зеленского меня тоже не беспокоят.
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15.11.2021 07:45 Ответить
Педронул так педронул.
При Зеленском цена не изменилась ни на копейку, а вот зарплаты и пенсии выросли.
Это овно началось с 2014 и до 2019 становилось только хуже и хуже.
Когда с экрана винницкий Гройсман просил со слезами на глазах - газа нет и прикрути, многие пошли на помощь государству, в моем окружении больше половины людей либо сделали все энергоэфективным либо перешли на твердотоплевную альтернативу! Лишь бы не газ с России.
Но это вам не цукерню в Липецке на мышь делать, а тут говорить о циничных бандеровцах и агрессор нападет.
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15.11.2021 09:19 Ответить
Скажи еще, что при сивочолом не было, когда 80% домохозяйств получали субсидии ибо заплатить не могли за тепло!
80%!
1 из 5 мог себе позволить платить за влажные мечты винницкой команды-успеха.
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15.11.2021 09:30 Ответить
Какбэ речь шла о шахтёрах и бывших работниках шахт, получавших уголь на халяву, не?
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15.11.2021 08:45 Ответить
Как люди они никогда не жили и никогда жить не будут.
И кору с деревьев они жрать будут потому, что всю жизнь считали вторым сортом укранцев, занимающихся сельским хозяйством. За все надо платить, даже если денег не ни на что вообще.
А сколько там уголь стоит, вообще не имеет никакого значения.
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15.11.2021 07:02 Ответить
Что 1300,что 2500, а этот уголь всё равно дотировался из бюджета. то есть из карманов населения. Иллюзия халявы-это методика ещё со времён ссср.
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15.11.2021 08:14 Ответить
Хорошо говорить о дотациях. Сейчас есть рыночная цена и на рознице уголь в Украине около 4000.
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15.11.2021 09:20 Ответить
Ну и что?
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15.11.2021 09:42 Ответить
Вы там поокуратнее в копанках, а то вдруг распятого мальчика откопаете
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15.11.2021 01:18 Ответить
Вже! Вже трьох відкопали й дівізіон Д30 заодно.
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15.11.2021 08:15 Ответить
Котёнка
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15.11.2021 08:47 Ответить
Кармільци України над нами смеялись, теперь мы посмеемся над ними
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15.11.2021 01:20 Ответить
А что смеяться? В Украине уголь для простых людей в 4 раза дороже будет. ОЛХ проверь или пром.
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15.11.2021 01:48 Ответить
Альтернатива для котлов стоит не дешевле! Даже дороже.
Газом топить в 2 раза дороже, чем углем.
Электричеством в 2 раза дороже, чем газом.
Пилеты - удовольствие для богатых, уж лучше электричеством.

По нынешним ценам.
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15.11.2021 01:50 Ответить
У тебя руки из жопи, что ти себе на отопление заработать не можешь или совковой халяви захотел? Так я тебе напомню, что совок из за етой халяви накрился медним тазом в свое время. За все в етом мире приходиться платить. И не надо рассказивать сказки про что где-то есть дешевле. Ти знаешь колько кацапи за комуналку платят, при том что в паРаше газа и нефти хоть сракой ешь?
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15.11.2021 08:34 Ответить
Если ты живешь в помещении 2х2 и тебе цукерню-рачки пососать дают - это твое личное дело.

На отопление площади 100 квадратов зимой надо от 7 до 10 тыс грн, так было и за однотурового ригионала. Вот только зарплату в небольшом городе или даже селе в 10 тыс пойди поищи, а это только на тепло! Еще есть вода, интернет, свет...ну и покушать, одеться, детей в школу...

Но цукерники не видят очевидного, им бы гей-гей "циничные бандеры"
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15.11.2021 09:24 Ответить
100 квадратов?! У тебя тем кагал что ли и никто не работает? На хрена заводил если прокормить не можешь ****** безрукий? Ти совок вонючий, хочешь за чужой счет свои сто метров обогревать? Хер тебе на рило! Такого нигде нет и не будет! Знаешь сколько люди платят в Болгарии за отопление, а в паРаше! А в Китае вообще отопления нет зимой и горячей води, воняют по пол года!
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15.11.2021 13:25 Ответить
Пеллеты - офигенная альтернатива
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15.11.2021 08:55 Ответить
Цена отопления. Для удобства переводим в кВт.
Куб газа 9,00 грн. (сейчас пишут 10 кВт, лет 5 назад писали 8 кВт. Реально, 8 кВт это российский газ. Украинский 6-7.) Пускай будет 8 кВт. КПД котла (очень хорошего) 90%. Цена 1,00 грн./кВт. (Но это очень оптимистично - если газ нормальный, давление нормальное, котел новый,дорогой и качественный и работает не на полную мощность).

Электро. КПД котла 100% - 0,84 грн/кВт. (Ночной тариф). 1,68 грн. Дневной тариф. В среднем, при минимуме оборудования, потребление день/ночь 2/1. В среднем цена 1 кВт с учётом пропорции потребления - 1,4 грн./кВт. Если поставить теплоаккумулятор - можно не учитывать цену дневного тарифа. Тогда цена будет 0,84грн./кВт.

Дрова (расчеты делал - смотрите ниже), при КПД котла 80% - 0,64 грн./кВт (цена дров зависит от региона, много лишних телодвижений и необходимость держать запас на 2 года. Если использовать дрова без сушки хотя бы год - цена кВт в 2 раза выше). КПД котла указан очень высокий. Его можна достичь если использовать дорогой котел, дорогой дымоход, теплоаккумулятор, компьютерную систему управления. На оборудовании попроще, в режиме тления - КПД будет около 50%, а цена 1,02грн./кВт.
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15.11.2021 23:33 Ответить
Целое ордло и все викторы Цой
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15.11.2021 01:23 Ответить
Журналисты не в курсе ибо писать не читать...Статья 100% глупая и ни о чем.
1. Уголь в Украине еще 4 года назад стоил 2,5-4 тыс за 1 тонну. Сейчас эта цена явно выше.
2. Дрова в разных регионах стоят для дуба - 1,2-1,8 тыс за 1 метр куб насыпью либо 2-2,1 за складометр, а складометр высушенный весит около 700 кг. Т.е. 1 тонна дуба будет 2,5-2,7 тыс.
3. Калорийность угля в 1,5 раза выше дуба.

Т.е. даже в ОРДЛО люди получают за 1,3 тыс грн, то что в Украине стоит 4-5 тыс сейчас. Разница в 4 раза!
В 4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!

Нечего их жалеть! В Украине людям такой шары нету!
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15.11.2021 01:47 Ответить
На шару, бывает только шаровая молния.
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15.11.2021 02:48 Ответить
Я не говорю о шаре, говорю, что журналисты минимального образования и скорее всего в универ не ходили, как и в старшие классы школы.

В статье дичь на дичи...Не ужели так трудно зайти на любой интернет ресурс и посмотреть цену угля в Украине, либо цену даже дров...сравнить их по эффективности и начать писать.
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15.11.2021 07:32 Ответить
Вы таки сравниваете цены копанок и госшахт?
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15.11.2021 09:11 Ответить
Ясное дело, что в госшахтах цены должны быть существенно ниже ибо обороты больше.
Но дело не в шахте, а дело в конечной цене продукта на рынке.

По цене в 1300 грн на отопление углем стоит перевести почти все государственные учреждения, включая садики и школы - это раз в 3-4 будет дешевле газа
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15.11.2021 09:26 Ответить
Спасибо, поржал . Я так понимаю, отчисления в пенсионный и соцстрах гос шахт и копанок мы сравнивать не будем? Кстати, вам никто не мешает покупать дрова у чёрных лесорубов в Украине, государственные учреждения, включая садики и школы - переводить на дрова бум?
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15.11.2021 09:41 Ответить
Если не в курсе, так многие садики и школы ПГТ Украины на твердотопливном отоплении - это и уголь, и дрова, и тырса.
Теперь о черных лесорубах - есть цены на закупку древесины у лесничеств, цена 1 кубометра под дрова реально очень низкая 300-500 грн, в то время когда их порубишь и продашь - будет 2,1-2,500. Там еще есть доставка и работа над рубкой и резкой, вот только где 300, а где 2500...Зачем при таких обстоятельствах делать это в черную?)

Пенсионный фонд и так далее, но в копанках все делается вручну и мешками выносят его...а в шахтах механизировано. производительность может раз в 50 выше.
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15.11.2021 11:13 Ответить
Черные лесорубы валят норм древесину, а не гнильё санитарной рубки по 300-500грн. Кстати у меня на дачу привозят из Ржищевского лесничества
"Если не в курсе, так многие садики и школы ПГТ Украины на твердотопливном отоплении - это и уголь, и дрова, и тырса." - И? Так давай переведём всё на уголь из копанок и пижженую древесину, выгодо-жешь?
"но в копанках все делается вручну и мешками выносят его" - угу, я так понимаю страшно невыгодное дело?
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15.11.2021 12:13 Ответить
По ходу вы руками ничего не делали.
Выносить уголь из копанки вручную - как садить картошку под лопату.
Все вроде прибыльное, но сколько картошки способен посадить так человек? Соток 50 в году и не больше, пускай у него будет очень большущий урожай и получится 400-500 кг картошки с сотки, т.е. 50х0,5=25 тон картошки - поверь, это реально очень много.
Когда решишь ее продать, то ее купят по 2 грн за кг ибо в Киеве ее цена на оптовых базах 5-6 грн.
Если все продашь, а не только крупную по 2 грн - повезло!

Т.е. 1 работяга за 1 год работая на износ вынесет максимум с огорода 50 тыс грн либо 4 тыс грн в месяц!

Вот реальный доход 4 тыс. Без преукрашений! А если еще отнять посадковый материалл + добавить неурожайный год + средства от вредителей + аренда земли + возможный полив, когда засуха - то и 4 тыс не будет, а куда меньше.

Кто на это согласится? А таких людей по селам много и даже за эти деньги люди горбатятся и спасибо говорят, когда они что-то заработают.
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15.11.2021 12:48 Ответить
Походу ты с головой не дружишь. Уголь никто на горбу не носит, используют волокуши/вагонетки, уголь рубят отбойными молотками. Уголь, в отличии от картошки, добывается круглый год. Батя мой из под Марьинки, лапшу мне вешать не надо.
Далее, мы ведь себестоимость добычи считаем? ТБ, нахер, условия труда нахер, социальная сфера/отпуска/больничные - нахер. Уже понятнее почему с копанок дешевле? Добавлю - зольность, пустая порода, фракционный состав - тоже нахер
Вывод - сначала ты топишь что - "Ясное дело, что в госшахтах цены должны быть существенно ниже ибо обороты больше.
Но дело не в шахте, а дело в конечной цене продукта на рынке." и тут-же жалуешься - "
Кто на это согласится? А таких людей по селам много и даже за эти деньги люди горбатятся и спасибо говорят, когда они что-то заработают."
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15.11.2021 13:28 Ответить
Не согласен с расчетами.
Машина дров - максимум 8 складометров метровки (обычно 7).
1 складометр сухого дуба 720 кг.
Соответственно, в машине дров - до 5760 кг.
Энергетическая ценность 1 кг сухого дуба (это значит, что его ещё нужно сушить не менее года) 3.2 кВт.
Соответственно, в машине дров, максимум - 18432 кВт.
Цена машины дров в регионе где много леса - от 8000,00 до 12000,00 грн. (Цена в степях донецка будет значительно больше).
К этой цене нужно добавить распил и колку, а это ещё 1500,00.

Килограм антрацита 7,8 кВт. Тонна - 7800 кВт.
Цена 1 кВт угля, при цене 1300,00 грн. За тонну - 0,16 грн.
Цена 1 кВт дров (при минимальной цене 8000,00 + 1500,00) - 0,52 грн.
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15.11.2021 22:52 Ответить
" Місцеві жителі купують від 3 до 7 т за ціною 3,6 тис. руб. (1,3 тис. грн) за одну тонну. Саме такої кількості вугілля вистачає на зиму, щоб опалювати будинок. Джерело: https://censor.net/ua/n3299428"

3 тоны х 1300 грн = 3900 грн и это за 6 месяцев отопления

Это же не для квартиры цена, а для дома...а там расход куда выше.
650 грн в месяц за отопление - ДОРОГО:????????

ЖУРНАЛИСТЫ АУУУУУ...в школе математика была?
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15.11.2021 02:00 Ответить
Три тони на 6 місяців? Шахтарям давали на рік безкоштовно 5900 кг на рік. Журнашлюхи щось наплутали.
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15.11.2021 05:05 Ответить
Согласен, что 3т уж очень мало для дома любой площади. Думаю 6-9 т куда реальнее цифры.
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15.11.2021 07:31 Ответить
Нормально 3 тонны если использовать еще и дрова.
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15.11.2021 08:20 Ответить
Дрова де брати? Степ навколо
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15.11.2021 11:27 Ответить
3 тонны мало?!?! Это, в энергетическом эквиваленте 2925 кубов газа (российского, не бодяженного, при нормальном давлении в системе). Это эквивалент 487,5 куба газа в месяц.
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15.11.2021 23:53 Ответить
Вместо того, чтобы жалеть сепаров, лучше бы своих пожалели.
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15.11.2021 06:46 Ответить
Зачем им уголь. У них время замерло на 11 мая.
Как в песне их земляка «И вееечнаяяяя веееснааа»

Донецк. Ноябрь 2021

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15.11.2021 06:54 Ответить
Тепер вже в "копанках" викопують озброєння. А взагалі можна погодитися, що текст відносно вартості вугілля написаний якось по-добкінськи.
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15.11.2021 06:54 Ответить
Перше ніж порівнювати рівень цін на вугілля ви шановні спробуйте в Донецьку влаштуватись прибиральницею на 3 тис. рублів.
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15.11.2021 07:03 Ответить
Это статья из раздела, а вон в ДНР хлеб по 5 грн, но люди его себе позволить не могут...
Редакция сайта вместо того, чтоб банить всех направо либо на лево, - разобралась бы с уровнем адекватности журналистов.
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15.11.2021 07:38 Ответить
Там минимальная пенсия 6500 а с января еще поднимут на 20%
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15.11.2021 08:26 Ответить
Наглая ложь. Отставной офицер 4500р. Мой родной дядька, вряд ли мне врёт.
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15.11.2021 08:58 Ответить
нету там никаких 6500 ибо их и в России нету, масса видео в ютубе, где россияне говорят о 3500-3600 рублей (не гривен!) и при их то ценах
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15.11.2021 09:27 Ответить
Действительно сейчас минимальная около 6500.
Минус минимум 1000 уходит на уплату коммунальных услуг.
Каждую неделю на продукты повышаются цены.

Относительно неплохо чувствуют те кто получает еще и украинскую.
Ощадбанк давно бы мог заблокировать перевод пенсионных денег с карты на карту, но никто как видно не хочет этого делать.
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15.11.2021 10:46 Ответить
А рядышком с ДМ «Юность» прохаживается чугунный Йоська Кобзон и восхищается жителями Лугандона ПРОСРАВШИМИ ВСЁ.

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15.11.2021 07:00 Ответить
как говаривал членин, ныне пакойный:
"шахтерский мир - это копанки
плюс дибилизация
двух областей"
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15.11.2021 07:25 Ответить
Из архивных коментов былых лет.

"Население Донбасса таково, что если ***** ворвется в их дом, переломает мебель, изобъет в кровь хозяина, изнасилует на его глазах жену и дочь, а напоследок насрет в кастрюлю с борщом, они только скажут - во дает НАШ Вован, во зажигает пацан!"

"У нас в Донбассе в Путина почему-то влюблены поголовно женщины постклимактерического периода. Не знаю уж какие сладкие мечтания он им навевает, но это так. Может исчезновение социальных программ их вернет в реальность. И еще - эта патологическая женская ненависть к ЮВТ... Такая ревность и зависть, что молоко у коров в вымени киснет. Как будто Юлия Владимировна всех мужиков скопом из семей увела!"
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15.11.2021 07:44 Ответить
Эта пять, даже с учетом того, что я совсем не поклонник ЮВТ
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15.11.2021 07:57 Ответить
Бабйо і Райку Горбачову зжило з світу. Баби да, баби да.
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15.11.2021 08:12 Ответить
Верить бабе Юли - себя не уважать. Конъектурщица и брехуха - Саакашвили отдыхает . За власть душу продаст
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15.11.2021 08:31 Ответить
Надивився, наслухався, начитався? Тепер "думаєш" згідно
їхніх методичок, бо свого розуму нема.
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15.11.2021 08:47 Ответить
Много пафоса, мысли - ноль. Не будет патриот Украины, по каналам "НАШ" и ныне прикрытому 112 постоянно околачиваться. И не разрешил бы ЧФ РФ выйти с Крыма на ворйну с Грузией. И уж точно не стал бы прорывать границу своего государства, ради очередного авантюриста
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15.11.2021 09:00 Ответить
Фотка реальна, але її виставляння тут таке ж дурне, як і ти сам. Ніколи гаспадін Саака не підтримував ЮВТ. Ти, кацап, це прекрасно знаєш і все рівно пропагандониш.
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15.11.2021 09:07 Ответить
Жалкий бред жулибота. Даже не хочу тратить время на тебя убогого. У тебя вместо мозга фаршмак. Ты за ЧФ ответь, за Крым, который "слил" вроде Турчинов, но на деле твоя зечка. Да про прорыв расскажи. Кстати, дело за это ЗАВЕДЕНО
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15.11.2021 09:12 Ответить
Трепло

Лидер партии "Движение новых сил" бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили выразил поддержку на выборах президента Украины в 2019 году лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Мы помним 2008 год. Грузия помнит. И хочу поблагодарить Юлию Тимошенко за то, что ее правительство тогда прислало нам гуманитарную помощь. Юлия Тимошенко одна из первых, кто приехал в Варшаву поддержать меня, после того как меня незаконно лишили гражданства", - сказал бывший президент Грузии.

Также Саакашвили заявил, что верит в Тимошенко, в частности в то, что она "сможет выгнать банду Порошенко".

В то же время экс-председатель Одесской ОГА сказал, что не согласен с теми, кто говорит: "Пусть кто-угодно станет президентом Украины, только бы не Юля".
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15.11.2021 09:24 Ответить
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15.11.2021 09:08 Ответить
Так твою бахиню встретил Херсон
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15.11.2021 09:15 Ответить
Ще одне питання. Останнє "ідейному" юлєфобу.
А що, ЮТ в 2008 році верховним головнокомандуючим була, чи призначала міністра оборони та закордонних справ? Чи пересидентом і главковерхом все ж був кум Порошенка дядько Віть Ющ-Дрищ?
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15.11.2021 09:14 Ответить
Какие вопросы, шушера? ТЯ с тобой не в "отгадай мелодию" играю. Ты, дешевый пустобреХ, сначала мне за границу Украины расскажи. А хотя, что может рассказать отставной козы барабанщик. тема закрыта
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15.11.2021 09:28 Ответить
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15.11.2021 10:42 Ответить
А сколько шахт закрыли НЕ оккупанты, за последние 7 лет???? Где уголёк?
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15.11.2021 08:22 Ответить
А чого ти тут дурні питання задаєш? Питай у хазяїв Дамбаса, які вугільним басейном теперішнього ОРДЛО і не тільки правили безроздільно. Робили що хотіли, вся регіональна влада, включно з начеб-то призначеною з центру, була в їхніх лапах, а центральна влада тільки спостерігала, бо боялась вереску з Дамбаса "шахтьоров сукі аббіжают!". В 90-х Євросоюз виділив шалені мільярди євро для реструктуризації вугільної промисловості Дамбасу. Цими коштами розпоряджались такі "шакхтарі" як недавно склеївший ласти Фімоз Звягільський, Рінатік Ахмєтов та інші домбасюрські "достойники". От і спитай, дурна тьотко в них - "Гдє дєньгі, Зін?" (с)
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15.11.2021 09:04 Ответить
Само ты дурень.
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15.11.2021 09:49 Ответить


Уголь просто забыли купить" - депутат о причине кризиса на украинских ТЭС
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15.11.2021 09:36 Ответить
А на подконтрольной территории не так? Даже у кого был газ массово перешли на дрова и уголь, притом цены намного выше.
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15.11.2021 08:23 Ответить
Так за це українці повинні сказати "щиро дякуємо" не тільки *****, а і домбасюрським хахлокацапам. Таким, як ти. Ми тут якось викрутимося, а от ви і далі лижіть сраки окупантам та своїм злодюгам-ватажкам. І, головне, вам не треба думати - за вас недофюрер Вован думає.
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15.11.2021 08:52 Ответить
На шахтах Воркуты работяг не хватает. Поедут "кормильцы" на Севера за 100 штук деревянных пахать и гнус кормить
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15.11.2021 08:25 Ответить
Там уже не осталось шахт, тоже закрыли давно. Уголь стал не нужен, у них газа полно.
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15.11.2021 09:50 Ответить
Девушка! Не надо звиздеть - https://www.trud.com/vorkuta/jobs/shaxty/
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15.11.2021 15:26 Ответить
Та хай хоть кізяками топлять. Мені воно нащо?
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15.11.2021 08:30 Ответить
Это в благодарность за то, что кричали "путин, введи войка". Умнички
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15.11.2021 08:55 Ответить
Под свой нос смотрите, типа такая хрень не во всей Украине? Слепые и глухие?
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15.11.2021 09:52 Ответить
Тут уже правильно писали.
Сравнивать надо с зарплатами и возможностью купить, так как если просто по ценам, то в Украине контрабандный уголек из ОРДЛО - 7-8 тысяч гривен за тонну, что как-бы существенно выше.
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15.11.2021 10:08 Ответить
 
 