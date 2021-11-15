Евросоюз введет санкции против причастных к переправке мигрантов к границам ЕС в Беларуси, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси. Штрафные меры будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов к границам Беларуси с ЕС.
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, участвующему в перевозке мигрантов в эту страну", - сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 14 ноября.
По словам главы европейской дипломатии, под санкции – визовые запреты и блокирование активов – могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к критической ситуации с мигрантами на границе, добавил Боррель.
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Санкції вводити треба починаючи з нього.
Российские авиакомпании продолжают регулярно летать в оккупированный Крым, а оттуда - в другие страны, включая Евросоюз и США, которые ввели санкции против РФ в связи с аннексией.
Базу самолетов, выполнявших такие рейсы в течение 2018 года, опубликовали организации "Майдан закордонних справ", Институт черноморских стратегических исследований и BSNews.
В частности, самолеты российских компаний Ural Airlines, Rossiya, Aeroflot, Red Wings, Nordwind Airlines, S7 Airlines регулярно летают из симферопольского аэропорта в города Германии, Италии, Испании, Чехии, Австрии, Венгрии и др. Полный список - по ссылке.
Согласно резолюции генассамблеи ООН от 27 марта 2014-го, воздушное пространство над Крымом закрыто в связи с оккупацией полуострова Россией. Любые полеты туда и оттуда нарушают законы Украины и международные правила.
Нахіба вона те робить?
Причому, я не про засоси з ківою.
Я про те шо вона навіть не намагається цього приховати.
Воно таке дурне? Чи це якийсь задум?
P.S. Похід на Банкову таки був не просто так
якщо ні, то зашквар
шось мені це нагадує...
А лікуватись, чи на пенсію -їдуть до дому.
А от ці біженці далеко не так. Вони отримують майже все, що і місцеві жителі, а інколи навіть більше.