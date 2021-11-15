Врач Матолинец о текущей волне COVID-19: Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
На прошлой неделе в реанимацию больницы скорой медицинской помощи Львова поступили одновременно 14 человек. Только восемь пережили первые сутки.
Об этом рассказала BBC Наталья Матолинец, заведующая интенсивной терапией больницы скорой медицинской помощи Львова, передает Цензор.НЕТ.
Она работала во время всех трех волн COVID-19. По ее словам, в последнее время пациентов привозят меньше, однако среди них увеличивается доля "тяжелых".
"Пугает то, что все чаще болеют молодые люди. Во время предыдущих волн у нас не было ни одной смерти от коронавируса человека до 40 лет. Если случались такие смерти, то эти люди имели какие-то сопутствующие тяжелые болезни. Сейчас болеют и умирают молодые люди без всяких сопутствующих патологий. "Дельта" - это очень агрессивный штамм. К сожалению, молодые люди обычно пренебрегают своим здоровьем, не обращаются вовремя к врачу. Когда попадают к нам, то их состояние уже крайне тяжелое, выраженная дыхательная недостаточность. Они истощены длительной интоксикацией, продолжительной температурой", - сообщила Матолинец.
Она отмечает, что, хотя в большинстве случаев в мире молодежь легче переносит COVID-19, молодым людям нужно соблюдать определенные рекомендации во время болезни: больше пить воды, дышать свежим воздухом, быть под наблюдением.
"К сожалению, эта "Дельта"-волна выглядит несколько иначе. Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные. У нас в реанимации умер молодой парень. Это трагедия, потому что он был здоров и без сопутствующих проблем, но "дельт"а-штамм в разы агрессивнее и "сжег" его легкие. Врачи долго боролись за его жизнь. Делали все, что могли, но он не выжил. Я была на вскрытии - это страшная картина. Его легкие стали черными, рассыпались в руках, как песок. У молодого парня фактически не было легких. Вот что COVID-19 делает с организмом", - поделилась Матолинец.
Также сейчас в больницу попадают многие беременные женщины в тяжелом состоянии.
"Нас, врачей, тяжело поразить, но то, что происходит сейчас, - просто невыносимо. У нас в реанимации нет ни одного вакцинированного человека. А всех этих людей можно было спасти. Время от времени к нам попадают люди с одной или двумя дозами, но лечатся не из-за COVID-19, а из-за обострения своих болезней. Было несколько случаев поддельных сертификатов. Уже когда состояние становилось критическим, то человек признавался, что вакцинации не было", - рассказала врач.
За день в больнице скорой медицинской помощи Львова от COVID-19 умирает от трех до десяти человек. Медикам тяжело ежедневно выходить к семьям пациентов, чтобы сообщить о смерти. Также эмоционально истощает тотальное недоверие украинцев.
"А силы мы берем из историй со счастливым финалом - в прошлом году спасли многодетную маму, жену священника. Она была беременна и имела 100% поражение легких. Это была большая радость для всех нас, когда она вернулась домой к детям. Также удалось спасти молодого парня, приехавшего с заработков и заболевшего. Его привезли без сознания, у него было тотальное поражение легких, а затем у него произошел инсульт", - резюмировала Матолинец.
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Кето-дієта, здорове харчування та інтервальне голодування.
Їм - що захочу а також коли і скільки захочу
"Голодую " лише на рибалці - коли гарно клює: тоді і їсти не хочеться
За останні 20 років ні разу не хворів простудними захворюваннями - з тих пір як зайнявся зимовою рибалкою!
Здорова кето дієта + періодичне голодання. Детальніше на ютюбі є канал де перекладають відео дієтолога доктора Берга.
- Ага… І оточуючих теж… Особливо, молодих, красивих жінок…
Український часник після китайського - це просто смакота! Цукерочка!
Оце - ДІЄТА!!!
В основному бекон Organico із яйцями )
Ковід - це другий фронт, з іншим ворогом України! Дієвий (нехай тільки на 99%) засіб боротьби з ним - вакцинація! Ті, хто проти вакцинації - вороги і зрадники!
Все.
Та нічого… Добрий хлопчина… З хорошої вакцинованої сім»ї…
сходи уколись и тебя попустит
Лично я против такой безголовой вакцинации
А потом, если врач не віявит противопоказаний - вакцинируйся.
але ольгінській антивакцинаторській падалі на це НАСРАТИ.
Ну,хоч десь Україна на першому місці.
Німеччина - 51077 хворих за добу, рекорд за всю історію
Нідерланди - 12723, рекорд за всю історію
Чехія - 14579, рекорд за всю історію
Великобританія - 39699 (а 21 жовтня - навіть 51719)
Сінгапур - 3481
November 9
Updates
18,988 new cases and 833 new deaths in Ukraine [source]
в той же час
November 11
Updates
50,377 new cases and 223 new deaths in Germany [source]
при тому, що в Німеччині населення в два рази більше,ніж в Україні
В контексті цього, доречі, мене дивує як зелупня повірнює нас з казламордією, накшталт "дивись, кацапів же більше тисячі подохло". А те що кацапів в 3,5 разів більше, а тому відносний показник у нас набагато вище виходить - то зе-математикам не доступно
А тому і Пфайзер не напрацьовуав заздалегіль дуже багато вакцнини, бо не знав результатів випробувань.
И что будет с собственным иммунитетом через пару бустерных доз - это вопрос. Вполне может статься, что без дозы уже и не жилец от малейшей простуды.
Чем-то это все мне напоминает процесс подсадки на наркотик. Первая доза - бесплатно, а потом ...
И второй момент , меня наверное забанят, но может хоть одному человеку поможет. Курение конопли при ковиде, очень в кассу, марихуана резко снижает имууный ответ т вы не получите цитокиновый шторм через неделю - вторая поичина смерти от Ковида.
И сделайте прививк, это лучше чем ужасы реанииации
Хочет, чтобы все вокруг укололись, и он в безопасности сидел неуколотый!