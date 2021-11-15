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Врач Матолинец о текущей волне COVID-19: Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Врач Матолинец о текущей волне COVID-19: Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные

На прошлой неделе в реанимацию больницы скорой медицинской помощи Львова поступили одновременно 14 человек. Только восемь пережили первые сутки.

Об этом рассказала BBC Наталья Матолинец, заведующая интенсивной терапией больницы скорой медицинской помощи Львова, передает Цензор.НЕТ.

Она работала во время всех трех волн COVID-19. По ее словам, в последнее время пациентов привозят меньше, однако среди них увеличивается доля "тяжелых".

"Пугает то, что все чаще болеют молодые люди. Во время предыдущих волн у нас не было ни одной смерти от коронавируса человека до 40 лет. Если случались такие смерти, то эти люди имели какие-то сопутствующие тяжелые болезни. Сейчас болеют и умирают молодые люди без всяких сопутствующих патологий. "Дельта" - это очень агрессивный штамм. К сожалению, молодые люди обычно пренебрегают своим здоровьем, не обращаются вовремя к врачу. Когда попадают к нам, то их состояние уже крайне тяжелое, выраженная дыхательная недостаточность. Они истощены длительной интоксикацией, продолжительной температурой", - сообщила Матолинец.

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Она отмечает, что, хотя в большинстве случаев в мире молодежь легче переносит COVID-19, молодым людям нужно соблюдать определенные рекомендации во время болезни: больше пить воды, дышать свежим воздухом, быть под наблюдением.

"К сожалению, эта "Дельта"-волна выглядит несколько иначе. Болеют больше и тяжелее молодые люди, дети и беременные. У нас в реанимации умер молодой парень. Это трагедия, потому что он был здоров и без сопутствующих проблем, но "дельт"а-штамм в разы агрессивнее и "сжег" его легкие. Врачи долго боролись за его жизнь. Делали все, что могли, но он не выжил. Я была на вскрытии - это страшная картина. Его легкие стали черными, рассыпались в руках, как песок. У молодого парня фактически не было легких. Вот что COVID-19 делает с организмом", - поделилась Матолинец.

Также сейчас в больницу попадают многие беременные женщины в тяжелом состоянии.

"Нас, врачей, тяжело поразить, но то, что происходит сейчас, - просто невыносимо. У нас в реанимации нет ни одного вакцинированного человека. А всех этих людей можно было спасти. Время от времени к нам попадают люди с одной или двумя дозами, но лечатся не из-за COVID-19, а из-за обострения своих болезней. Было несколько случаев поддельных сертификатов. Уже когда состояние становилось критическим, то человек признавался, что вакцинации не было", - рассказала врач.

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За день в больнице скорой медицинской помощи Львова от COVID-19 умирает от трех до десяти человек. Медикам тяжело ежедневно выходить к семьям пациентов, чтобы сообщить о смерти. Также эмоционально истощает тотальное недоверие украинцев.

"А силы мы берем из историй со счастливым финалом - в прошлом году спасли многодетную маму, жену священника. Она была беременна и имела 100% поражение легких. Это была большая радость для всех нас, когда она вернулась домой к детям. Также удалось спасти молодого парня, приехавшего с заработков и заболевшего. Его привезли без сознания, у него было тотальное поражение легких, а затем у него произошел инсульт", - резюмировала Матолинец.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
вчергове пропоную адмінам і модерам сайту нещадно банити антиваксів аж до деактиву.
Ковід - це другий фронт, з іншим ворогом України! Дієвий (нехай тільки на 99%) засіб боротьби з ним - вакцинація! Ті, хто проти вакцинації - вороги і зрадники!
Все.
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15.11.2021 02:06
+13
Дебилы это те кто без обследования состояния своего организма колят себе экспрементальную вакцину , дебилы это те кто колит эту вакцину даже не заглядывая в медицинскую карту .
Лично я против такой безголовой вакцинации
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15.11.2021 07:22
+7
Я не хворів! Бо носив у публічних місцях маску мив руки приходячи з вулиці і зробив щеплення ще влітку!
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15.11.2021 05:51
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Ля... Грёбаные кетайцы со своей лабораторией
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15.11.2021 02:04 Ответить
А є хтось крім мене, хто не хворів на ковід?
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15.11.2021 04:32 Ответить
Я не хворів! Бо носив у публічних місцях маску мив руки приходячи з вулиці і зробив щеплення ще влітку!
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15.11.2021 05:51 Ответить
За останні 5 років я не пам'ятаю щоб я хворів.
Кето-дієта, здорове харчування та інтервальне голодування.
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15.11.2021 06:05 Ответить
Що таке "Кето-дієта" - не знаю
Їм - що захочу а також коли і скільки захочу
"Голодую " лише на рибалці - коли гарно клює: тоді і їсти не хочеться
За останні 20 років ні разу не хворів простудними захворюваннями - з тих пір як зайнявся зимовою рибалкою!
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15.11.2021 06:09 Ответить
Як треба скинути вагу то кето дієта в поміч. Я 5 років тому скинув зі 120 до 70 за півроку
Здорова кето дієта + періодичне голодання. Детальніше на ютюбі є канал де перекладають відео дієтолога доктора Берга.
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15.11.2021 06:13 Ответить
Знаєш - я при зрості 180 см важу не більше 90 кг (у 60років) Трохи сала на животі є але кілька виходів на зимову рибалку і все "злітає" - від станції до Дніпра близько 5 км пішки (машиною не проїхать)
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15.11.2021 06:38 Ответить
товстий малюк )
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15.11.2021 06:53 Ответить
Ні! "Мужчина в расцвете сил"!
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15.11.2021 07:02 Ответить
Можно и без диет похудеть. Обжираться не надо и двигаться чуть больше, чем обычно.
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15.11.2021 10:51 Ответить
+ щодня вживаю часник
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15.11.2021 06:09 Ответить
- Їжте часник… він відганяє всі інфекції…

- Ага… І оточуючих теж… Особливо, молодих, красивих жінок…
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15.11.2021 06:40 Ответить
Огірок, помідорчик, часник, цибуля, солодкий перець, селера, молода капуста, петрушка, кінза, сік лимону, бальзамічний оцет і оливкова олійка - смакота.
Український часник після китайського - це просто смакота! Цукерочка!
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15.11.2021 06:52 Ответить
А сало? Я зараз приготував шикарний прикус - на смальці підсмажив злегка дрібно кришену цибулю і натерту на крупну тертку моркву Посолив поперчив Можна використовувать і як приправу до супу а можна в холодному вигляді бутерброди намащуватьОсобливо шикарно їх їсти на морозі - на льоду Тоді я ще туди додаю і пластинки часнику а буває - ще й кружечки копченої ковбаси
Оце - ДІЄТА!!!
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15.11.2021 06:58 Ответить
Сало зараз їм рідко. Там багато омега - 6 жирних кислот. Віддаю перевагу омега-3
В основному бекон Organico із яйцями )
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15.11.2021 07:12 Ответить
"Кожному - своє"!
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15.11.2021 07:18 Ответить
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15.11.2021 07:24 Ответить
Я не хворіла. Мама та сестра не хворіли.
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15.11.2021 06:55 Ответить
вчергове пропоную адмінам і модерам сайту нещадно банити антиваксів аж до деактиву.
Ковід - це другий фронт, з іншим ворогом України! Дієвий (нехай тільки на 99%) засіб боротьби з ним - вакцинація! Ті, хто проти вакцинації - вороги і зрадники!
Все.
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15.11.2021 02:06 Ответить
Вони не вороги, а просто дебіли. І якщо їх банити, то ще більше увірують в теорію змови))
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15.11.2021 02:32 Ответить
Среди антиваксеров на форуме есть и дебилы, и враги, пачкающие на Цезоре осознанно и системно. Если присутствие идиотов на форуме "оживляет" его, то на ковидных темах желательно банить любого "сомневающегося", или труса (который боится уколов), или того кто не понимает слов "ответственность гражданина перед обществом". Эти темы не относятся к свободе слова, в них не место теориям "чипирования" и "человеческих мутаций".
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15.11.2021 02:52 Ответить
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15.11.2021 04:29 Ответить
Психікою антивакцинаторів заволодів вірус, який через вакцинування може померти і тому наказує тілу жертви проводити антивакцинаторську пропаганду і не вакцинуватися самому.
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15.11.2021 05:47 Ответить
Ну і як Вам ваш новий зять?
Та нічогоДобрий хлопчинаЗ хорошої вакцинованої сім»ї
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15.11.2021 05:50 Ответить
та боже мой

сходи уколись и тебя попустит
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15.11.2021 11:40 Ответить
Некоторые персонажи на форуме уже с Богом разговаривают
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15.11.2021 12:54 Ответить
Дебилы это те кто без обследования состояния своего организма колят себе экспрементальную вакцину , дебилы это те кто колит эту вакцину даже не заглядывая в медицинскую карту .
Лично я против такой безголовой вакцинации
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15.11.2021 07:22 Ответить
Загляни в свою медкарту и обследуйся.
А потом, если врач не віявит противопоказаний - вакцинируйся.
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15.11.2021 09:31 Ответить
А не надо колоть себе эксперементальную вакцину, надо колоть зареистрированую в ВОЗ и в минздраве.
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15.11.2021 09:56 Ответить
Этой вакцине полгода всех побочных эффектов никто толком не изучили
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16.11.2021 06:49 Ответить
У нас в реанімації немає жодної вакцинованої людини. А всіх цих людей можна було врятувати.

але ольгінській антивакцинаторській падалі на це НАСРАТИ.
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15.11.2021 14:23 Ответить
У дочки в школе две учительницы после вакцинации с короновирусом в реанимации лежали это что я знаю и таких фактов я думаю на много больше просто официально это ни кто не признает
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16.11.2021 06:38 Ответить
Админы, забаньте этотго бота-антиваксера.
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16.11.2021 08:25 Ответить
О, виліз дебіл.
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15.11.2021 14:47 Ответить
Підтримаю! Треба банити цих дегенератів.
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15.11.2021 04:49 Ответить
Ох не ******* тебе "антиваксери" і кацапські пропагандони - спамлять!
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15.11.2021 06:59 Ответить
Вставай страна огромная і далі по таксту.
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15.11.2021 07:02 Ответить
Когда последний несторонник вакцинации буде беспощадно изолирован от общества путем отключения интернета, мобильной связи, света, газа, воды и прочих коммунальных удобств, счастливые владельцы восьмой постперенадочпокбустерной дозы со всем пролетарским остервенением набросятся на тех лентяев, у кого их всего четыре...
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15.11.2021 09:14 Ответить
Зліва - відсоток повнісю вакцинованого населення, Справа - число смертей від КОВІД-19 за два тижні на мільйон населення. Дані на 9 лист. 2021р.
Ну,хоч десь Україна на першому місці.
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15.11.2021 04:42 Ответить
А что с Латвией, Литвой, Румынией, Болгарией? Уровень вакцинации выше, а умирает больше. Где закономерность? Так в этих странах уровень медицины выше! Автор поста намекает, что нам нужно больше вакцинироваться, чтобы повысить уровень смертности от ковида? Может он кацап?
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15.11.2021 08:14 Ответить
Довідки купили.
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15.11.2021 14:48 Ответить
Дані за одинадцяте листопада 2021 року:

Німеччина - 51077 хворих за добу, рекорд за всю історію

Нідерланди - 12723, рекорд за всю історію

Чехія - 14579, рекорд за всю історію

Великобританія - 39699 (а 21 жовтня - навіть 51719)

Сінгапур - 3481
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15.11.2021 07:02 Ответить
Україна 9 листопада - рекорд смертей від ковіда завсю історію

November 9
Updates

18,988 new cases and 833 new deaths in Ukraine [source]

в той же час



November 11
Updates

50,377 new cases and 223 new deaths in Germany [source]
при тому, що в Німеччині населення в два рази більше,ніж в Україні
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15.11.2021 07:49 Ответить
Зрештою і ви прийшли до висновку, що заховрюваність так собі критерій, а головний кретерій, на який слід звертати увагу - це смертність.
В контексті цього, доречі, мене дивує як зелупня повірнює нас з казламордією, накшталт "дивись, кацапів же більше тисячі подохло". А те що кацапів в 3,5 разів більше, а тому відносний показник у нас набагато вище виходить - то зе-математикам не доступно
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15.11.2021 07:56 Ответить
Ну, це вимушене визнання. Що зробиш - ковід мутує швидше, ніж вакцина проходить повний цикл випробувань. Але якби вакцину Пфайзер швидко застосували у світі після її дозволу екстренне застосування - немало людей могли б врятувати. Але Ізраїль бустерною вакцинацією придавив і смертність і захворюваність.
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15.11.2021 08:03 Ответить
А тут вже бізнес грає, якби не Пфайзер і його чорний піар то не виливали б AZ зараз в мільйонних кількостях по всьому світу за закінченням терміну зберігання.
А тому і Пфайзер не напрацьовуав заздалегіль дуже багато вакцнини, бо не знав результатів випробувань.
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15.11.2021 08:09 Ответить
проблема в тому, що ці бустерні дози доведеться колоти щопівроку... Поки не з'явиться нова мутація, від якої буде потрібна вже інша вакцина. Халепа
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15.11.2021 08:52 Ответить
А в чем проблема вколоть бустерную дозу? Не проблема.
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15.11.2021 10:03 Ответить
хто знає... час покаже чи проблема
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15.11.2021 10:30 Ответить
Конечно - не проблема. Пока она бесплатная. Но все может измениться в один момент...
И что будет с собственным иммунитетом через пару бустерных доз - это вопрос. Вполне может статься, что без дозы уже и не жилец от малейшей простуды.
Чем-то это все мне напоминает процесс подсадки на наркотик. Первая доза - бесплатно, а потом ...
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15.11.2021 11:12 Ответить
Все может быть, но из двух зол надо выбирать меньшее. На счет иммунитета - человек может заболеть много раз ковидом, что прививкой, что без прививки. Иммунитет на вирус будет также реагировать как и с прививкой - нормальная реакция организма. Т.е. ученые не видят проблем с многократным срабатыванием иммунитета от прививки, так как ровно то же самое может происходить при случае повторного заражения вирусом. Есть опыт Израиля уже с тремя дозами - никаких отклонений или побочных эффектов нет.
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15.11.2021 14:01 Ответить
А ховати по кількасот померлих від ковіду українців доводиться щодня.
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15.11.2021 10:07 Ответить
Какое распределение по возрастным группам у этих 833 умерших?
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15.11.2021 11:37 Ответить
Думаю, что по Гауссу.
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15.11.2021 11:45 Ответить
странно, а врачи вон говорят что нет
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15.11.2021 11:48 Ответить
Действительно странно
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15.11.2021 12:03 Ответить
Так, це пік червгової хвилі епідемії. А тепер надрукуйте дані по кількості померлих за ці дні і порівняйте з 1) кількістю померлих на піках минулих хвиль епідемії; 2) кількістю померлих в Україні за цей день!
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15.11.2021 08:35 Ответить
Лікарка Матолинець сказала що багато тяжких бо пізно звертаються по допомогу , так це через те що при нашій безкоштовній медицині ( по Конституції ) просто сподіваються що все обійдеться і не доведеться потрапити до ненажерливих , в більшості втративших людську подобу "лікарів "
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15.11.2021 07:50 Ответить
Якраз у випадку з ковідом про ненажерливість особливо не йдеться, бо і родичі, і знайомі, які попадали в лікарню, казали, що в них нічого не вимагали і ліки всі є. Хоча це все навесні було, зараз може ситуація і інакша, бо хворих більше.
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15.11.2021 08:37 Ответить
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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15.11.2021 07:53 Ответить
Для тех у кого есть мозги: если вы заболели Ковидом и вам больше 30ти, сразу же начигайте пить разжижители крови ( кардио аспиприн) даже если еще диагноз не подтвердился .Сгущение крови при Ковиде причина инфактов тпомбозов и инсультов

И второй момент , меня наверное забанят, но может хоть одному человеку поможет. Курение конопли при ковиде, очень в кассу, марихуана резко снижает имууный ответ т вы не получите цитокиновый шторм через неделю - вторая поичина смерти от Ковида.
И сделайте прививк, это лучше чем ужасы реанииации
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15.11.2021 08:45 Ответить
Больше всех призывают вакцинироваться тот/та, кто сам злостный антивакс. Чем больше кричит, тем больше антивакс.
Хочет, чтобы все вокруг укололись, и он в безопасности сидел неуколотый!
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15.11.2021 11:43 Ответить
 
 