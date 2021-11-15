Общественные формирования с травматическим оружием могут использоваться для поддержания правопорядка на приграничных территориях, - спикер ГПСУ Демченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Госпогранслужбе убеждены, что добровольческие отряды из владельцев травматического оружия будут эффективно действовать вблизи границы с Беларусью.
Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что общественные формирования, имеющие право на ношение травматического оружия, функционируют не первый год.
На сайте ГПСУ указано, что за год количество общественных формирований по охране границы выросло на 14%, сейчас это 65 формирований с почти 1,5 тысячами членов.
По словам спикера пограничников, общественные формирования необязательно должны стоять непосредственно на линии границы. Их могут использовать для поддержания правопорядка на приграничных территориях.
"Сочетание всех средств, сил и ресурсов позволит обеспечить как охрану границы, так и поддержание правопорядка и получение необходимой информации из приграничных регионов", - подытожил Демченко.
Как отметил адвокат, советник общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Виталий Коломиец, единственная функция общественных формирований по охране порядка и государственной границы – возможность официально получить травматическое оружие.
Такое объединение является добровольным, не предусматривает членских взносов или собраний, а после прекращения членства пистолет остается у владельца. Поэтому, по словам адвоката, на призыв МВД пройти обучение владельцы травматического оружия могут отозваться только по собственной инициативе.
Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине проведут учения по территориальной обороне у границы с Беларусью, на которые соберут владельцев травматического оружия. По его словам, выдано более 200 тысяч таких стволов.
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Йдеться про тих хто отримав цю зброю тому що є членом громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.
Отримали? Виконуйте свої обов'язки.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
В МВС понад 300000 оснащених за найвищими стандартами Нацгвардійців ...
Але зрозуміло, що на них краще не сподіватись.
Екстремальний засіб - коктейлі Молотова із напалмом, до складу якого входить смалець. Страшні борошна із перспективою вічного продовження у Джаханнам... на диких бусурманів це має подіяти належним чином
А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
...
Ідеально. Зупиняючий ефект + ще й лютий, скажений харам, який у бусурманській свідомості перекриває шлях до раю із гуріями 🐷🐷🐷
Травмати видаються лише членам громадських формувань з охорони гром. порядку та кордону, ментам, журналістам та суддям. Тож не поїхав, забрали пістолет, а їхати повинен якщо ти звичайно член
Завжди зі мною Beretta Cheetah 9мм. Об'єм магазину 8 шт/Вага 800 г/Сталь.
Россия внедрит туда обязательно своих "козачков", будет провокация и ненужные проблемы.
В Украине хватает правоохранительных органов, пусть они выходят из кабинетов и едут на границу. Удостоверения УБД и прокуроры и судьи получили - всего 300 тыс. участников.
Другим етапом гібридної війни на російсько-європейському фронті буде ПІДБУРЕННЯ "європейських" арабів з метою викликати бунти, мовляв "там на кордоні б'ють ваших братів". Тому "травмати на кордоні" будуть помилкою, бо зіграють ідеально по сценарію ворога.
Розуміння і розшифровка ворога, тим більше, що вона не надто складна - допоможе ефективно нейтралізувати кремлівські спецоперації.
Куди їм скажуть туди, вони й підуть.
Весь пакет послуг коштує... Самі іракці на допитах у Польщі називали від 10 до 15 тис.
Нормальні люди, які мають підстави на виїзд, нічого не платять. Вони пишуть до посольства Німеччини та отримують відповідь сидячи вдома або в таборі для біженців.
При соответствующей подготовке, эти ребята, просто перегаром, за 200 метров, любого нарушителя с ног свалят....)
Есть менты, их привлекли уже за деньги, есть нацгвардия их тоже привлекли, так раздайте им травматы и пусть вместо изнасилований и убийств в отделениях идут нелегалов ловить.
Однаково що без нічого.