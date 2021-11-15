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Новости Политика Украины
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Беларусь (7520) Госпогранслужба (5383) граница (4719) ГПСУ (165) Демченко Андрей (132)

Общественные формирования с травматическим оружием могут использоваться для поддержания правопорядка на приграничных территориях, - спикер ГПСУ Демченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Общественные формирования с травматическим оружием могут использоваться для поддержания правопорядка на приграничных территориях, - спикер ГПСУ Демченко

В Госпогранслужбе убеждены, что добровольческие отряды из владельцев травматического оружия будут эффективно действовать вблизи границы с Беларусью.

Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что общественные формирования, имеющие право на ношение травматического оружия, функционируют не первый год.

На сайте ГПСУ указано, что за год количество общественных формирований по охране границы выросло на 14%, сейчас это 65 формирований с почти 1,5 тысячами членов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет возвращать мигрантов в Беларусь или на родину в случае прорыва ими границы, – Госпогранслужба

По словам спикера пограничников, общественные формирования необязательно должны стоять непосредственно на линии границы. Их могут использовать для поддержания правопорядка на приграничных территориях.

"Сочетание всех средств, сил и ресурсов позволит обеспечить как охрану границы, так и поддержание правопорядка и получение необходимой информации из приграничных регионов", - подытожил Демченко.

Как отметил адвокат, советник общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Виталий Коломиец, единственная функция общественных формирований по охране порядка и государственной границы – возможность официально получить травматическое оружие.

Такое объединение является добровольным, не предусматривает членских взносов или собраний, а после прекращения членства пистолет остается у владельца. Поэтому, по словам адвоката, на призыв МВД пройти обучение владельцы травматического оружия могут отозваться только по собственной инициативе.

Также читайте: Режим Лукашенко вызвал миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной, - Блинкен

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине проведут учения по территориальной обороне у границы с Беларусью, на которые соберут владельцев травматического оружия. По его словам, выдано более 200 тысяч таких стволов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Докладаю як досвідчений мисливець: навіть дріб заячий уже з 15 метрів якщо і пробиває зимовий одяг то в тіло вже не влазить! "Зупиняюча" дія такого дробового снаряду теж слабенька - осип дробового снаряду дробом №1 на відстані в 15 м досягає діаметру до метра - це все одно що алюмінієвою штампованою мискою плазом по грудях ударить А гумова куля набагато слабіша Так що ті "травмати" нам у задницю запхнуть і там провернуть! Якщо вже робить "травмат" то "мисливський" - "сибірський" Там кацапи свиней часто навіть зимою тримають у відкритих загонах - тільки купа соломи під навісом - туди свині зариваються коли сплять Вони напівдикі - до себе близько не підпускають Тому щоб забить роблять так : Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем От таким "травматом" можна "зупинить" "туриста" метрів з п"яти Я сам добивав лисиць поранених такими циліндриками з гумових кружків склеєних - щоб шкуру не псувать дробом лишній раз
А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
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15.11.2021 04:44
+10
Через кордон в Польшу прорываются люди,которые годами жили в зонах боевых действий, с ножами, лопатами и дубьем. Этим травмат - шо слону дробина, только разьярит. Неужели МВС этого не понимает?
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15.11.2021 02:53
+5
Восьмой год строим армию, а надеемся на гражданские формирования.
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15.11.2021 06:41
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Про мисливців забули
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15.11.2021 02:37 Ответить
Один гумовий патрон у кишені і мисливський напівавтомат став травматичною зброєю.
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15.11.2021 07:19 Ответить
Через кордон в Польшу прорываются люди,которые годами жили в зонах боевых действий, с ножами, лопатами и дубьем. Этим травмат - шо слону дробина, только разьярит. Неужели МВС этого не понимает?
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15.11.2021 02:53 Ответить
Громадські формування то останній рубіж.
Йдеться про тих хто отримав цю зброю тому що є членом громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.
Отримали? Виконуйте свої обов'язки.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону
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15.11.2021 04:13 Ответить
скорш за все якщо вже тих ПІДГОТОВЛЕНИХ людей спеціально направлять в Україну з Білорусі для розпалювання конфлікта, то то вже будуть не зайчики. Аби з травмата зупинити людину в зимовому одязі, тра ще знати куди попасти. А нарватись можна і на ПМ і на АК.
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15.11.2021 06:45 Ответить
Есть предложение-
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15.11.2021 09:58 Ответить
значит, на кордоне не будут стрелять, а полуцивильные потом будут гоняться за диверсантами с травматами и перцовыми балончиками...

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15.11.2021 03:29 Ответить
Ахахахахаха, давайте вже власників кухонних ножів. )
В МВС понад 300000 оснащених за найвищими стандартами Нацгвардійців ...
Але зрозуміло, що на них краще не сподіватись.
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15.11.2021 04:19 Ответить
Травматичні стовбури будуть набагато ефективнішими, якщо кулі змащувати свинними матеріалами. Також треба зробити перцово-свинні аерозолі.
Екстремальний засіб - коктейлі Молотова із напалмом, до складу якого входить смалець. Страшні борошна із перспективою вічного продовження у Джаханнам... на диких бусурманів це має подіяти належним чином
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15.11.2021 04:11 Ответить
Громадські формування з охорони кордону напряглись
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15.11.2021 04:14 Ответить
Докладаю як досвідчений мисливець: навіть дріб заячий уже з 15 метрів якщо і пробиває зимовий одяг то в тіло вже не влазить! "Зупиняюча" дія такого дробового снаряду теж слабенька - осип дробового снаряду дробом №1 на відстані в 15 м досягає діаметру до метра - це все одно що алюмінієвою штампованою мискою плазом по грудях ударить А гумова куля набагато слабіша Так що ті "травмати" нам у задницю запхнуть і там провернуть! Якщо вже робить "травмат" то "мисливський" - "сибірський" Там кацапи свиней часто навіть зимою тримають у відкритих загонах - тільки купа соломи під навісом - туди свині зариваються коли сплять Вони напівдикі - до себе близько не підпускають Тому щоб забить роблять так : Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем От таким "травматом" можна "зупинить" "туриста" метрів з п"яти Я сам добивав лисиць поранених такими циліндриками з гумових кружків склеєних - щоб шкуру не псувать дробом лишній раз
А реально - зробить так як у Першу світову зробили бюргери в Східній Прусії - сформували загони мисливців з "гладкостволками" і з собаками виловлювали по лісах російських солдат з розгромленої армії Самсонова
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15.11.2021 04:44 Ответить
Заряджають мисливський патрон порохом ставлять товсті картонні прокладки Потім вирізають із шматка сала з шкуркою циліндрик по діаметру гільзи і вставляють у патрон Насипають в корито їжу і поки кабан їсть - стріляють у вухо З відстані у півметра шматок сала або контузить кабана або вбиває струсом головного мозку Потім кабана дорізають ножем
...
Ідеально. Зупиняючий ефект + ще й лютий, скажений харам, який у бусурманській свідомості перекриває шлях до раю із гуріями 🐷🐷🐷
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15.11.2021 04:54 Ответить
Спили мушку, Крошка, большая мушка.
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15.11.2021 09:01 Ответить
Це МЕНІ особисто порада? Так у мене "гладкоствол" Там "мушечка" малесенька - як пів пшеничного зернятка Зате калібр "достойний" - 12-й (18,5 мм) Метрів з тридцяти навіть ніякий "бронік" не допоможе - від удару хребет у труси висиплеться і печінка відірветься!
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15.11.2021 11:25 Ответить
стовбури...
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15.11.2021 07:46 Ответить
Не розумію чого у декого горить. Люди під прикриттям ГО з охорони порядку і кордону отримали можливість придбати травмати. То най або здають, або виконують задачі з охорони.
Травмати видаються лише членам громадських формувань з охорони гром. порядку та кордону, ментам, журналістам та суддям. Тож не поїхав, забрали пістолет, а їхати повинен якщо ти звичайно член
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15.11.2021 04:27 Ответить
Геннадий Лаврик маю багато зброї.
Завжди зі мною Beretta Cheetah 9мм. Об'єм магазину 8 шт/Вага 800 г/Сталь.
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15.11.2021 13:41 Ответить
Так Вы тренер? Бегунов тренируете?
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15.11.2021 18:50 Ответить
Идиоты.

Россия внедрит туда обязательно своих "козачков", будет провокация и ненужные проблемы.

В Украине хватает правоохранительных органов, пусть они выходят из кабинетов и едут на границу. Удостоверения УБД и прокуроры и судьи получили - всего 300 тыс. участников.
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15.11.2021 04:36 Ответить
Треба якось домовитись із сім'єю Віслюка щоб пані Зеленська курсувала вздовж північного кордону цілодобово. Тоді там всюди будуть снайпери, а значить і кордон буде у безпеці.
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15.11.2021 05:13 Ответить
Вони сюди не підуть. Бо вони хочуть в багату Німеччину чи Францію, де можна не працювати і отримувати "соціал". Саме ці їх "мрії" використовує Рашка і Х*ло - пхає їх в Європу з метою дестабілізації. Бо масове порушення кордонів викликає передбачувану реакції протидії "біженцям".
Другим етапом гібридної війни на російсько-європейському фронті буде ПІДБУРЕННЯ "європейських" арабів з метою викликати бунти, мовляв "там на кордоні б'ють ваших братів". Тому "травмати на кордоні" будуть помилкою, бо зіграють ідеально по сценарію ворога.
Розуміння і розшифровка ворога, тим більше, що вона не надто складна - допоможе ефективно нейтралізувати кремлівські спецоперації.
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15.11.2021 05:31 Ответить
Ну чому виборець наркомана Miko R 798886a8 такий тупий?
Куди їм скажуть туди, вони й підуть.
Весь пакет послуг коштує... Самі іракці на допитах у Польщі називали від 10 до 15 тис.
Нормальні люди, які мають підстави на виїзд, нічого не платять. Вони пишуть до посольства Німеччини та отримують відповідь сидячи вдома або в таборі для біженців.
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15.11.2021 05:50 Ответить
Восьмой год строим армию, а надеемся на гражданские формирования.
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15.11.2021 06:41 Ответить
Какие 300 тыс Нацгвардии, шановный?? 60 тыс. И это при том, что она и сейчас без дела не сидит: охрана Аэс, тюрем, конвоирование, охрана посольств, судей, патрулирование городов...а привлекать граждан давно надо. Чтобы помнили о Родине, своем конституционном долге и понимаои, что такое солдатский труд. А то сидят 73% в клубах и барах, пьют пиво, а потом - мы вас туда не посылали...
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15.11.2021 07:11 Ответить
Дурня якась.
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15.11.2021 07:22 Ответить
Може якось краще на випередження хитріше убезпечитись від цих мігрантів. Адже мігранти переважно з країн де схильні виріти різним сенсаційним чуткам, забобонам... Запустити там де агітує рашка та Бульбофюрер в цих державах за міграцію в Європу через Білорусь, інфу про те, що насправді, в Україні для них готуються табори в Чонобильській зоні щоб перевірити як на людей діє радіація після пандемії ковіду. І якщо вони після обіцянок про Європу почують, а давайте через Україну, то думаю що повернуть назад і зметуть нахер ці рашо-більбовські ментовські заслони
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15.11.2021 07:29 Ответить
Чорт забирай, одну Олену Зелену охороняє ціла армія, а кордон не має кому. Кордон як решето, дерев'яні стовпчики і ніяка сітка, в мене так огороджена полуниця на дачі від кур
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15.11.2021 07:37 Ответить
І сітки ніякої немає. Окрім стовпчиків - нічого, тільки ліс та галявини. Єдина перешкода деінде - болота. Це наш кордон з бульбашами.
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15.11.2021 09:01 Ответить
А кто по закону имеет право на травматы? Сомневаюсь что судьи, и депутаты будут бегать по лесам.
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15.11.2021 07:39 Ответить
А Демченко приколіст ! Наше ново-українське бидло і їхні ******** дітки не для того купляли дозволи на травмати щоб кордон захищати , от ноги прострелити якомусь водієві Жигуля який не уступив дорогу " королям жизни" для них саме то (
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15.11.2021 08:03 Ответить
Зря Вы с таким недоверием, товарисчч, явно в курсе, о чем говорит.
При соответствующей подготовке, эти ребята, просто перегаром, за 200 метров, любого нарушителя с ног свалят....)
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15.11.2021 08:47 Ответить
Правый сектор будет очень эффективно действовать, не сомневаюсь, у Луки будет истерика )))
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15.11.2021 09:03 Ответить
Носители травмата это судьи, прокуроры и прочая гниль. Во- первых никуда они не пойдут. Во-вторых если пойдут то помогать луке а не защищаться от него. Ведь вся судебная мафия передает свои должности еще с совка, времен кучмы и яныка
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15.11.2021 09:07 Ответить
Какой бред! В дружинники записывают и в корреспонденты только для получения разрешения на травмат, все эти дружины - фейк, кого там собрались привлекать? И самое главное зачем??

Есть менты, их привлекли уже за деньги, есть нацгвардия их тоже привлекли, так раздайте им травматы и пусть вместо изнасилований и убийств в отделениях идут нелегалов ловить.
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15.11.2021 09:14 Ответить
Травматы это феодализм где лорд имел меч а простолюдин только дубинку. Чем быстрее он покажет свою несостоятельность тем лучш
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15.11.2021 09:50 Ответить
Дубинка - это тема
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15.11.2021 10:31 Ответить
саме так формуються та тренуються загони тітушні які згодом використовуються на різних мітингах, та протестах.
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15.11.2021 10:38 Ответить
Травмат пістолет - це ні про що.
Однаково що без нічого.
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15.11.2021 18:19 Ответить
 
 