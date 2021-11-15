Общественные формирования с травматическим оружием могут использоваться для поддержания правопорядка на приграничных территориях, - спикер ГПСУ Демченко

В Госпогранслужбе убеждены, что добровольческие отряды из владельцев травматического оружия будут эффективно действовать вблизи границы с Беларусью.

Об этом в комментарии BBC News Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что общественные формирования, имеющие право на ношение травматического оружия, функционируют не первый год.

На сайте ГПСУ указано, что за год количество общественных формирований по охране границы выросло на 14%, сейчас это 65 формирований с почти 1,5 тысячами членов.

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По словам спикера пограничников, общественные формирования необязательно должны стоять непосредственно на линии границы. Их могут использовать для поддержания правопорядка на приграничных территориях.

"Сочетание всех средств, сил и ресурсов позволит обеспечить как охрану границы, так и поддержание правопорядка и получение необходимой информации из приграничных регионов", - подытожил Демченко.

Как отметил адвокат, советник общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Виталий Коломиец, единственная функция общественных формирований по охране порядка и государственной границы – возможность официально получить травматическое оружие.

Такое объединение является добровольным, не предусматривает членских взносов или собраний, а после прекращения членства пистолет остается у владельца. Поэтому, по словам адвоката, на призыв МВД пройти обучение владельцы травматического оружия могут отозваться только по собственной инициативе.

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Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Украине проведут учения по территориальной обороне у границы с Беларусью, на которые соберут владельцев травматического оружия. По его словам, выдано более 200 тысяч таких стволов.