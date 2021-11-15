Украинский воин ранен на Донбассе, он в тяжелом состоянии. Войска РФ совершили 19 обстрелов, использовали 152- и 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, по данным штаба, в направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Возле Катериновки Луганской области противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
В направлении Пивденного обстрел производился из гранатометов разных систем.
В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 15 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре ОС.
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"Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться у повідомленні."
Джерело: https://censor.net/ua/n3299434
може байрактары переробылы пид перевиз наркоты?,
Армія реально знекровлена і подавлена зеленським.
За Порошенка все стрімко розвивалось, нині ж ситуація невтішна.