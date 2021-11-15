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Украинский воин ранен на Донбассе, он в тяжелом состоянии. Войска РФ совершили 19 обстрелов, использовали 152- и 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен на Донбассе, он в тяжелом состоянии. Войска РФ совершили 19 обстрелов, использовали 152- и 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным штаба, в направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта - повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Катериновки Луганской области противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского российские наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В направлении Пивденного обстрел производился из гранатометов разных систем.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Также смотрите: Войска РФ обстреливали Невельское по направлению оккупированного поселка Лозовое: зафиксировано 50 попаданий снарядов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 15 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в пресс-центре ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
перестали ...?
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15.11.2021 07:27
+10
Одужання хлопцю…….
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15.11.2021 07:51
+6
14 листопада 1940 р. у Берліні невдачею завершилися радянсько-німецькі перемовини про розділ сфер впливу і приєднання срср до Троїстого пакту (Німеччина - Італія - Японія). 14.11.1940 р. - #дидыдружили, але порівнювати срср з нацистською Германією зараз на московії заборонено.


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15.11.2021 07:43
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перестали ...?
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15.11.2021 07:27 Ответить
Не брешіть, штабе ООС! Бо стрілецькою зброєю, відстань ураження якої становить до 1000 метрів, і яка не заборонена "мінськими" домовленостямі, ніяк не можна заставити припинити артилерійський обстріл, який прицільно ведеться з відстані у 20 кілометрів!
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15.11.2021 07:27 Ответить
А де ж обіцяні Байрактари - у відповідь?
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15.11.2021 08:16 Ответить
Там же, где и "яйца", которые необходимы для системного использования Байрактаров.
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15.11.2021 09:48 Ответить
а тут и беженцев не надо - ккп для запроданцев открыты, получают "услуги" от "нациков", другие ****** , шо в тире...
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15.11.2021 07:35 Ответить
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15.11.2021 07:41 Ответить
14 листопада 1940 р. у Берліні невдачею завершилися радянсько-німецькі перемовини про розділ сфер впливу і приєднання срср до Троїстого пакту (Німеччина - Італія - Японія). 14.11.1940 р. - #дидыдружили, але порівнювати срср з нацистською Германією зараз на московії заборонено.


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15.11.2021 07:43 Ответить
Одужання хлопцю…….
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15.11.2021 07:51 Ответить
Бубонна Чума розродиться відосиком про цинічний злочин, обстріл медичних автомобілів військовими злочинцями його партнера пуйла?

"Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - йдеться у повідомленні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3299434
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15.11.2021 09:03 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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15.11.2021 10:26 Ответить
а де ж байрактари?
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15.11.2021 11:01 Ответить
може байрактары переробылы пид перевиз наркоты? , хто зна

може байрактары переробылы пид перевиз наркоты?,
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15.11.2021 11:42 Ответить
Хранція проти їх використання!
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15.11.2021 12:32 Ответить
Тільки і чуєш: плануємо озброїти, плануємо виготовити, розробляються нові види озброєння, ВСУ контролює ситуацію, бойовики бояться йти на передову, а в залишку ВСУ на передку воює автоматами, а арту не застосовують, бо домовленості про її незастосування.
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15.11.2021 11:55 Ответить
Все це не правда.
Армія реально знекровлена і подавлена зеленським.
За Порошенка все стрімко розвивалось, нині ж ситуація невтішна.
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15.11.2021 11:58 Ответить
Згадую ролик ополченців про обстріл позицій ЗСУ часів Порошенка: "давай, давай швидше, ще парочку кинемо і змотуємось" Було видно непідробний тваринний страх відповіді. Як вони пхали свою залізяку до машини, це треба було бачити. Жаль не зберіг, не думав що доживемо до такого. Бидлу, що обрала під час війни боягуза та зрадника, гавнокомадиром, автоматики в руки та всіх на передову.
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15.11.2021 12:29 Ответить
 
 