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НАТО внимательно наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе и готово реагировать, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

НАТО внимательно наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе и готово реагировать, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации на границе России и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал он в эфире телеканала HBO в программе "Axios on HBO"

Он отметил, что альянс "начеку" и готов "к любому развитию ситуации".

В то же время генсек признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО для защиты от России еще не выполнено.

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Столтенберг пояснил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

В 2008 году руководство Украины обратилось с просьбой о присоединении к плану с перспективой принятия в НАТО, однако на Бухарестском саммите альянса из-за позиции Германии и Франции ей было отказано. Тем не менее, после этого бывший тогда генсеком НАТО Яп де Хоп Схеффер заявил, что Украина со временем станет полноправным членом альянса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News заявил, что Россия, возможно, стремится "продвинуться дальше в Украину".

По его словам, об этом свидетельствует сосредоточение Россией на границе с Украиной войск и техники.

Агентство Bloomberg, также сообщило на минувшей неделе, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину".

Также смотрите: Зеленский и Столтенберг в Глазго обсудили Донбасс: "Для Украины очень важна поддержка НАТО". ФОТО

В сообщении говорилось, что "Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, официальные лица США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции".

Как сообщил госдепартамент США, накануне госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, обсудил сообщения о российской военной деятельности в Украине и вблизи нее, подтвердив приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
- Мы уже помогли себе по максимуму..

оборонный заказ на 2021-й год полностью провален - ОП нашпигована агентами РФ - Главком - глупый и злобный мальчик
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15.11.2021 07:47
+11
Я думаю патрулирование украинского воздушного пространсва стратегическими бомбардировщиками США, как при Трампе, было бы более весомым чем "внимательное наблюдение"
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15.11.2021 07:47
+10
Міністр оборони Зеленського носить той самий бронежилет Корсар, за нібито погану якість якого ДБР наркомана Зеленського заарештувало купу народу.
Не жме йому? А ну дощ піде та намокне?
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15.11.2021 07:36
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Міністр оборони Зеленського носить той самий бронежилет Корсар, за нібито погану якість якого ДБР наркомана Зеленського заарештувало купу народу.
Не жме йому? А ну дощ піде та намокне?
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15.11.2021 07:36 Ответить
Не думаю, что замечания были к тряпке. Скорее всего вопросы к качеству стали в пластинах. А их можно менять.
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15.11.2021 08:06 Ответить
І схоже на ньому не один бронік.
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15.11.2021 12:42 Ответить
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15.11.2021 14:19 Ответить
два броника... и в каске Моторылы
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15.11.2021 14:55 Ответить
Никто кроме нас самых нам не поможет
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15.11.2021 07:39 Ответить
- Мы уже помогли себе по максимуму..

оборонный заказ на 2021-й год полностью провален - ОП нашпигована агентами РФ - Главком - глупый и злобный мальчик
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15.11.2021 07:47 Ответить
и умирать за нас никто не придет
- так себе расклады получаются...
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15.11.2021 08:55 Ответить
Да, потому что аппетит приходит во время еды, и после захвата Украины на очереди её соседи и потенциал для полномасштабной войны по всей Европе. Главы этих стран всё понимают. И оно никому не надо.
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15.11.2021 16:23 Ответить
Главком - уклонист и писюнист Но не забываем на 150 тыщ воинов УПА, которые так дали просраться руССкому миру и Москве-Орде, что до сих пор их оккупанты вспоминают! А сейчас таких потенциальных истребителей оккупантов- миллионы! Только им запретили обороняться ... пока.
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15.11.2021 15:05 Ответить
Насколько я помню ,так и УПА не разрешал воевать и обороняться.Так что отрывай тухес от дивана,бери винтовку и вперед воплощай свои идеи в жизнь!
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15.11.2021 18:04 Ответить
Найкраще це демонструє історія Ізраїлю
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15.11.2021 08:50 Ответить
я изучал бензопилу в магазине , с таким же выражением лица , как у Столтенберга...
охоронник уважно спостерігав за сітуацією, та за мною, але на всяк випадок - визвав поліцію...
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15.11.2021 07:40 Ответить
это как у меня в оружейном..... зачем вам столько картечи ....????? в сейф уже винтовка не влазит...
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15.11.2021 07:59 Ответить
Я думаю патрулирование украинского воздушного пространсва стратегическими бомбардировщиками США, как при Трампе, было бы более весомым чем "внимательное наблюдение"
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15.11.2021 07:47 Ответить
І що це дасть?
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15.11.2021 08:51 Ответить
***** на бункере весьма неуютно
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15.11.2021 09:41 Ответить
Бункерному уже не привыкать
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15.11.2021 15:17 Ответить
И что они видят? Как реагировать будут?
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15.11.2021 08:07 Ответить
Так же как на нападение рашистов на Польшу (= на ЕС и НАТО!) в 2010.
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15.11.2021 08:10 Ответить
А почему зедебил они за тебя и твою продажную власть должны реагировать? Ты еще спроси как нелох почему мы не в НАТО.А я хочу спросить почему нет ракетного комплекса НЕПТУН ? Который должен был стоять на вооружении в конце 20 года ,в количестве 6 дивизионов?
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15.11.2021 14:11 Ответить
Им еще не надоело раздувать слона из газетного фейка?
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15.11.2021 08:08 Ответить
Одного разу малувато,пердни ще разок😤
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15.11.2021 08:21 Ответить
***** сильно нервничает? Не ровен час коньки откинет
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15.11.2021 09:42 Ответить
https://twitter.com/jonathanvswan - красавчик. Всі питання прямо в точку!
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15.11.2021 20:05 Ответить
Гнилой этот Столтенберг, как и все НАТО, среди стран которого, явные союзники Московии: Венгрия и главные: Германия и Франция!!!
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16.11.2021 03:42 Ответить
русские свиньи
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15.11.2021 08:18 Ответить
а если одним словом, то - "********"
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15.11.2021 11:10 Ответить
Россія до Русів має таке саме відношення як морска свинка до моря. Не пишіть маєчню, вони підаРАШки, підРЮССкі .
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15.11.2021 11:58 Ответить
рАзійці
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15.11.2021 21:49 Ответить
Афганистан показал как НАТО наблюдает!
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15.11.2021 08:44 Ответить
У Афганістані Америка зробила що їм треба було й вийшли.
А от ти бачив як Чечня показала які кацапи рагульні вояки?
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15.11.2021 12:02 Ответить
Да вы что... А что же так вышла, что аж люди по колесам разлетались и с самолётов падали?
Ровно как во Вьетнаме.
Просрала ваша Америка в Афганистане.
Пришла неизвестно зачем, вела войну неизвестно против кого. И ушла неизвестно почему.
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15.11.2021 12:52 Ответить
Ідіот не дивись сраша пропогандаТВ й не читай їх.
Америка відомо чому зайшла у Афган й відомо чому вийшла, й попереджали за здалегідь. Ти тупий як кацап.
П. С. путин-*****.
РФ - фашисская страна.
Кацап- раб *****-путина.
рф&хуйло&кацапи - ПНХ.
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15.11.2021 18:31 Ответить
В Афгане больше добра, чем Украине оставили....
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15.11.2021 14:56 Ответить
нужно втихаря уже мобилизацию вести по селам
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15.11.2021 08:46 Ответить
І що ж арсеналі реагування? Обєспокоєнность, сєрьйозная обєспокоєнность? Чи арсенал обєспокоєнностєй розширився?
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15.11.2021 08:54 Ответить
А шо у вас на макеевке говорят?
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15.11.2021 09:43 Ответить
Та ні. Надають зброю й БК повним ходом. Обладненням й авто допомогають, кораблі у Чорному морі. Є чим підсмажити кацапов з набутилкіно-скалєнвставанії не сси. А враховуючи які некчемні кацапи вояки (Чечня показала) то навряд у їх є шанс.
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15.11.2021 12:01 Ответить
То, как они отреагируют, нам не поможет, боюсь.
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15.11.2021 10:35 Ответить
Дурню нічого не допоможе, бо дурак хуже предателя. Вибрали ворога, а тепер дивіться поки очі повилазять.
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15.11.2021 13:06 Ответить
"НАТО ... готово реагировать"? шо, опять? будет сильно озабочиваться
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15.11.2021 11:09 Ответить
Знаємо , як :" виражаємо своє глибоке занепокоєння....." далі без коментарів 😞😞😞
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15.11.2021 11:30 Ответить
Це як готове реагувати? Гучно перднути чи як?
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15.11.2021 12:10 Ответить
Более того, персонал Брюссельской штаб-квартиры НАТО приведён в полную боеготовность в случае необходимости выразить озабоченность, волнительно повскакивать с рабочих мест, переживательно выдвинуться к Брюссельскому "Писающему Мальчику", нервенно испить водицы и, снявши таким образом стресс, неторопливо вернуться в уютные кабинеты, поудобнее устроиться в мягких креслах и внимательно прильнуть к экранам мониторов, попутно затарившись пивчанским и солёненькими орешками.
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15.11.2021 12:57 Ответить
Чому ж НАТО не попередило про Крим у 2014... Кажу ще раз... Чекати, говорити, видумувати, брехати!!! Так не 8, так років 40 пройде... Он з Придністров"ям, що вирішили?... Готуватися до війни і тож негайно... І зараз же з усього *банути по тим базам під Єльнею та в ОРДЛО... Не чекати поко воно посуне на Київ...
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15.11.2021 13:34 Ответить
Кого "не попередило"? 2014 рік, в країні було безвладдя, Майдан, Янукович втік. Комусь ото треба з НАТО за той Крим вписуватись, людям гинути?
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15.11.2021 16:26 Ответить
НАТО б втрутилось і помогло, якби ми стріляли в зелених чоловічків, але юля з турчиновим вирішили -- жодного вистрілу. То що ж було втручатися, і кому допомагати?
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16.11.2021 07:57 Ответить
А безвладдя не було, працював парламент, а спікер був виконуючим обов'язки президента.
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16.11.2021 08:00 Ответить
Маски скинуты? РФ уже не партнер? Что там Макарон и Макрела, изменились очень? Тут еще и угрофин ********** начал рыпаться против Украины ..
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15.11.2021 15:16 Ответить
Я можу розказати як буде все відбуватися. Те що ***** оголосить повномасштабний наступ, це вже всі розуміють. Але ***** потрібен якийсь привід для вторгнення. Так от я думаю що скоро біженці з Білорусі попруть в Україну і це буде привідом ввести війська на південному сході України з метою. "Защітіть рускагаварящіх житілєй юга вастока Украіни ат втраженія бєженцав. Расія нє магла нє прійті ім на помащь" Потім ***** зробить там ************ і з допомогою нашого зеленого членограя приєднає до ерефії. Буде такий самий сценарій як в Криму...
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15.11.2021 17:11 Ответить
НАТО должен нам помочь в борьбе с кацапами, а не наблюдать со стороны.
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15.11.2021 19:25 Ответить
Кому помочь, Єрмаку?
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16.11.2021 07:50 Ответить
Так НАТО і інші допомагають Україні, якби ще наші не продавали секрети. Он турки вчора офіційно заявили, що якийсь укараїнський полковник Олійник сдав росіянам усі секрети по Байрактарах.
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16.11.2021 07:59 Ответить
москалі зимою не воюють, зимою в них по розкладу - сплячка
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15.11.2021 21:50 Ответить
"НАТО готово отреагировать"-как?
Озабоченность выразить?
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15.11.2021 21:55 Ответить
 
 