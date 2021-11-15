РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4914 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
12 791 59
Беларусь (7520) Великобритания (4236) война (46486) граница (4719) Россия (91187) Картер Ник (7)

Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией, - начальник штаба обороны Великобритании Картер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией, - начальник штаба обороны Великобритании Картер

Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией – заявил начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian.

Картер сказал, что Россия теперь является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад. Он сказал, что "явно надеялся", что войны с Россией не будет, и не верил, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть готово к этому.

Отмечается, что Картер не верит, что президент РФ Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом, но "они (россияне) хотят попытаться достичь цели более тонкими способами".

Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось "годами, годами и годами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Существует большой риск войны с Россией" – начальник штаба обороны Великобритании Картер

Напомним, 14 ноября британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Бритам-черговий респект.
показать весь комментарий
15.11.2021 07:55
+20
Про загрозу Україні у медіа Великої Британії говорять точно не менше, ніж наші медіа, і точно більше, ніж українські провладні політики. Британське видання The Telegraph публікує карикатуру на ***** з підписом «Я лише тестую двигун».
показать весь комментарий
15.11.2021 08:09
+18
Ох ніфіга собі. Все тихо в ЗЄльском королєвстві. Англійські міністри даремно фігню говорити не будуть. В світі запахло третьою світовою.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бритам-черговий респект.
показать весь комментарий
15.11.2021 07:55 Ответить
Ох ніфіга собі. Все тихо в ЗЄльском королєвстві. Англійські міністри даремно фігню говорити не будуть. В світі запахло третьою світовою.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:00 Ответить
она , как бы, не первый год ...
показать весь комментарий
15.11.2021 08:20 Ответить
- хатят ли руцкие вайны?

да нет,
они -пекут
блины
показать весь комментарий
15.11.2021 07:55 Ответить
Про загрозу Україні у медіа Великої Британії говорять точно не менше, ніж наші медіа, і точно більше, ніж українські провладні політики. Британське видання The Telegraph публікує карикатуру на ***** з підписом «Я лише тестую двигун».
показать весь комментарий
15.11.2021 08:09 Ответить
Британский мужик довольно сдержанный по сравнению с немецкой Мэри Поппинс.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:11 Ответить
God Save the Queen.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:11 Ответить
Она служила в британской армии во время 2-й мировой войны. А наш клоун о повесток прятался в Московии.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:42 Ответить
Так ***** ж *** ...
показать весь комментарий
15.11.2021 08:14 Ответить
Какая война в Европе? Ему нужны Украина, Белорусь, Грузия...Теперь достаточно сев поток 2 перекрыть и Европа будет сидеть тихо, как мышка, в то время как он будет хозяйничать на пост советском.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:19 Ответить
Не варто застосовувати людську логіку стосовно русскіх.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:23 Ответить
расея обсерется , дедываяваленки это хорошо, но
картонная мишура подходит только для нахлобучивания
кацапов, которые любят мусоров и окурков
показать весь комментарий
15.11.2021 08:25 Ответить
хозяйничать ....
окурок бы в парашке нахозяйничал для начала,
а так хаванули нефтедолларов и сразу рокету из говен лепить,
недоумки
показать весь комментарий
15.11.2021 08:29 Ответить
Однако под дудку этого "окурка", как Вы выразились, уже пляшет весь Мир, потому что все хотят бабок, хотят дешевле и больше.
Можно сколько угодно закрывать на это глаза, прятать головы в песок, но факт того что с ним никто не хочет ссориться и перечить его политике, если это не касается их территорий, их интересов, их, извиняюсь, задниц, давно на лицо. Нет никакой единой политики, есть шкурные интересы каждого государства.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:38 Ответить
Вы правы если говорить о 2020 годе. В 2021м англосаксы дали достаточно сигналов , что мириться с политикой Хремля не собираются. Они давят аккуратно, но неотвратимо, мягко чтоб не перевозбудить старых мачо в Хремле, но удавочка потихоньку сжимается, активы триллионные от англосаксов спрятать все таки невозможно
показать весь комментарий
15.11.2021 11:39 Ответить
Если бы англичане перебросили свой спецназ,то это сразу бы утихомирило х*йла. Да и США не помешала бы на границе. Короче было бы НАТО,но под иным соусом. Что для кацапов вдвойне обидно ))
показать весь комментарий
15.11.2021 08:28 Ответить
Думаєте британці мають за вас захищати Україну ?
показать весь комментарий
15.11.2021 08:42 Ответить
Таки да.Они рассуждают космополитически.- Раз страна недееспособная и подвержена угрозам - как внутренним так и внешним...-Самое разумное - это взять заботу на себя. Чем рисковать потерять все от разгильдяйства. В том числе - и Вашего.И это правильно.Украина сейчас беззащитна как никогда. Потенциал есть,но он парализован внутренними вредителями - опзж и бывшими комуняками с олигархами. И даже если бы британцы совершили принудительную чистку власти у нас - это было наилучшим сценарием.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:02 Ответить
Видно как и кто историю в школе учил. Бриты - островное государство. Они войну с россией ведут с 18 века. Не явную, а как сейчас модно говорить гибридную. Они всегда были "себе на уме" и играли только за свою команду. Вторая мировая все подтвердила. Британцы были готовы подписать мировое соглашение с Гитлером если бы увидели что он побеждает. И второй фронт они не открывали до 44 года (44ГОДА!!! В 43 наши войска уже сами душить начали вермахт по всем фронтам) , пока с амерами не договорились... Вот вам и вся забота о других со стороны бритов. ОНИ ИГРАЮТ ТОЛЬКО НА СЕБЯ, И ЭТО НАДО ПОМНИТЬ!!! НЕ ТЕШЬТЕ ИЛЛЮЗИЙ!!
показать весь комментарий
15.11.2021 10:36 Ответить
Ви звідки вилізли на свій Божий, шановний ?
З якого ватного гнізда ? Зі скабєєвського ?
Я ще такої чудасії не чула.
Кажете Британія вступила у війну в 1944 ? А до того з Гітлером мирно співіснувала і строїла козні расєюшке ?
показать весь комментарий
15.11.2021 10:44 Ответить
Ну так учите историю, я же не виноват что вы смотрите только в "телевзир", и оттуда черпаете свои выводы...
показать весь комментарий
15.11.2021 11:08 Ответить
Ну так учи, долбень.
Знаменитая речь Черчилля в парламенте ВБ была произнесена какраз тогда, когда Гитлер полностью поставил Европу на колени. И о том, что Германия проиграет войну даже мечтать еще было рано.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:30 Ответить
1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу (див. Польська кампанія). В цей же день уряд Н. Чемберлена направив Німеччині ноту протесту, 3 вересня за нею пішов ультиматум, потім оголошення війни Німеччині.
Після поразки у Франції Велика Британія, по суті, втратила сухопутну армію[15]. Основні втрати були понесені в тяжкому озброєнні. Починаючи з липня 1940 року, до Великої Британії стало надходити озброєння із США у великій кількості. Англія також потребувала допомоги у битві за Атлантику, а тому була також змушена просити у США 50 старих есмінців в обмін на оренду на 99 років військово-повітряних та військово-морських баз у Вест-Індії та на Ньюфаундленді[16]

Навчайтесь.
Думаю вам потрібно багато чого перечитати.
Бо вже набридло слухати, що переміг лише совок.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:33 Ответить
Чувак историю по советским учебникам курил.

Про то, что Британия с 1939 года воевала во Франции, Норвегии, Африке и выиграла в 1940-м битву за Британию он не в курсе.

Про то, что немцев в Норвегии и Нормандии кошмарил прототип именно того самого САС оно и подавно не знает.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:33 Ответить
Такої дічі я ще не чула. Чесно кажу. Це ж треба так історію перебрехати.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:35 Ответить
Ну у совковых чурбаков в головах Вторая Мировая шла только в СССР.
ВБ в СССР действительно не воевала.

Поэтому по мнению совков британцы предали дидовоевалов.

О том, что большинство бензина, пороха, стали, паровозов, самолетов, танков, поставленных по Лендлизу, смогли попасть в СССР благодаря британским и американским военным конвоям, этим заготовкам лучше вобще не рассказывать. Это рушит их картину Мира.

И не вздумай им говорить, что ВМВ началась не 22 июня 1941 и закончилась не 9 мая 1945.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:47 Ответить
То британці вже з 1939 воювали, поки совки пакти з гітлерівцями підписували.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:49 Ответить
Ну да. Причем уже в 1940-м так рубились, что ни о каком замирении и речи уже быть не могло.

Весь цвет Люфтваффе в Ламанше остался.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:53 Ответить
Навіть Королева Британії приймала участь у війні. Цей поц і не чув.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:36 Ответить
Вот о чем можно с вами дискутировать если вы читаете между строк, и каждый и вас видит только то что он хочет?? Англо-польский военный альянс 1939 года (польск. Polsko-brytyjski układ sojuszniczy, англ. Anglo-Polish military alliance) - межгосударственные соглашения между Польшей и Великобританией, заключённые в 1939 году, определяющие взаимопомощь в случае агрессии одной из «Европейских держав». В дополнительном секретном протоколе фраза «Европейская держава» истолковывалась как «Германия» И когда Германия с СССР разорвали Польшу в 39 что то ваши бриты даже пальцем не пошевелили.

Я написал что британцы как всегда поддерживают только свои интересы, а все остальное лирика и треп.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:45 Ответить
Так вони вже на морі вели військові дії. І воювали за Європу на територіях інших країн.
А кінчений трьоп я чую лише від вас.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:51 Ответить
ты такое кацапское трепло и неуч полный...
показать весь комментарий
15.11.2021 11:26 Ответить
Уважаемый, вы свое мнение при себе ставьте. И дома, среди домашних распространяйте. Прежде чем кого то оскорблять, посмотри на себя в зеркало бабуин. По поводу неуч еще вопрос спорный, а по поводу кацапа так тем более. Что я такого написал что у тебя рот твой оскорблять начал, прежде чем внимательно прочитать о чем речь идет?? Давай по пунктам, и без оскорблений.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:32 Ответить
Вы много написали ошибочного по истории, ну быаает...Но вот страстно спорить после грубых ошибок очень глупо и самонадеяно. Сергей, надо признать, что здесь вам надо больше читать, а не писать
показать весь комментарий
15.11.2021 11:43 Ответить
Парни... мне все эти зарубы, про то кто умнее, и хитрее в нете нахер не впали. Я никого не хотел не оскорблять, не умничать. Но никто за нас наши проблемы решать не будет, ни германия, ни великобритания, ни франция. Они все "свое на уме". Они только "глубокую озабоченность могут выражать".
показать весь комментарий
15.11.2021 12:02 Ответить
Бабуин - давай ті по соему посту - и по фактам, тобою озвученнім - да с доказательствами... Слабо?
показать весь комментарий
01.12.2021 01:02 Ответить
Недолугий! Британія воювала з Гітлером сам на сам з 1940 по 1941 роки, коли сралін з німчурою в десна цілувалися! І так ділі по списку, але тобі лишньохромосомному імбіцілу пояснювати якось влом!
показать весь комментарий
15.11.2021 17:38 Ответить
Начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер - порохобот, "он хочит вайны, она ему выгадна, он на ней наживаецца" - правда зебилы?
показать весь комментарий
15.11.2021 08:29 Ответить
Клятый барыга на крови, лишь бы ни Картер, устали ат вайны..
показать весь комментарий
15.11.2021 09:34 Ответить
Там ишо CNN и WP - сми подконтрольные Порошенко
показать весь комментарий
15.11.2021 09:42 Ответить
Украина в НАТО, или НАТО в Украине - это политическая смерть Путина! И полный крах военной доктрины в России.
Поэтому, чтобы этого избежать, Путин готов пролить кровь, и может даже очень много. Готовы ли к этому в Украине, особенно глядя на наших плутократов?
показать весь комментарий
15.11.2021 08:43 Ответить
Нет не готовы. Всё правильно Вы сказали. Как только будет вероятность нашего вступления в НАТО (или просто размещения натовских войск) ***** тут же нанесёт удар. В первые же минуты погибнут тысячи бойцов и Зе также как и этот британский начштаба тут же включат заднюю.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:50 Ответить
Та ну? А ти в курсі шо солдати США уже в Україні?
показать весь комментарий
15.11.2021 09:15 Ответить
Их известят за 5 минут, как Штаты извещают русню при ударах по Сирии.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:22 Ответить
кацапа, не скиглы
показать весь комментарий
15.11.2021 09:18 Ответить
Так нам что , ждать пока нас вступят в союз с рашкой ?
показать весь комментарий
15.11.2021 09:52 Ответить
Это неизбежно, по крайней мере левобережной Украины. Вторжение и оккупация произойдут в течение ближайших 10 лет.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:56 Ответить
Я бы сейчас не покупал недвижимость в Украине, разве что на Западной
показать весь комментарий
15.11.2021 08:45 Ответить
Туди по-любому )(уйло не сунеться, страх перед бандерівцями вже на генетичному рівні.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:51 Ответить
А я б не купляв у Макшанії. Ростовська, Белгородська волості...
показать весь комментарий
15.11.2021 09:14 Ответить
На Роисе уже несколько лет, как нет смысла покупать недвигу. Разве что на Курилах в надежде получить японское гражданство.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:27 Ответить
Адекватна реакція патріота своєї країни на службі у Корони
показать весь комментарий
15.11.2021 08:47 Ответить
А Меркель і Макрон стурбовані іншим, застосуванням вже наших "Байрактарів", недарма брити вийшли з ЄС.
показать весь комментарий
15.11.2021 08:54 Ответить
Видимо начало доходить до сознания куда дело движется.. Подобных заявлений не было слышно лет 40, а то и больше.
показать весь комментарий
15.11.2021 09:11 Ответить
На телеканалі Україна 24 Волощенко пита, шо можуть вирішити 600 англійських десантників в Україні...Навроді вона дурна як пробка і не розуміє. Так, у розпочатій війні між Англією, Україною США з одного боку і Макшанією з другого - може і не багато, але зараз - це стримування макак. Чи захоче Вова Пу почати бойові дії в тому числі і проти солдат Англії?
показать весь комментарий
15.11.2021 09:12 Ответить
"мудрий нарід" підготувався, тому і обрав у керівництво Клоуна і інших циркових мавпочок...
показать весь комментарий
15.11.2021 09:22 Ответить
ну писец Кацап-Орде.
анГлюки готовы выразить
"Окуительно Несокрушимую Озабоченность"
показать весь комментарий
15.11.2021 10:35 Ответить
Если кто не в курсе 600 человек САС - это покруче некоторых армий.

Вот только Великобритания не будет затыкать своим дорогущим спецназом дыры в обороне ЗЕбизяны. Спецназ не для этого в нормальных странах.
показать весь комментарий
15.11.2021 11:26 Ответить
 
 