Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией, - начальник штаба обороны Великобритании Картер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией – заявил начальник штаба обороны Британии, генерал сэр Ник Картер.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Guardian.
Картер сказал, что Россия теперь является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад. Он сказал, что "явно надеялся", что войны с Россией не будет, и не верил, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть готово к этому.
Отмечается, что Картер не верит, что президент РФ Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом, но "они (россияне) хотят попытаться достичь цели более тонкими способами".
Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось "годами, годами и годами".
Напомним, 14 ноября британский ежедневный таблоид The Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.
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да нет,
они -пекут
блины
картонная мишура подходит только для нахлобучивания
кацапов, которые любят мусоров и окурков
окурок бы в парашке нахозяйничал для начала,
а так хаванули нефтедолларов и сразу рокету из говен лепить,
недоумки
Можно сколько угодно закрывать на это глаза, прятать головы в песок, но факт того что с ним никто не хочет ссориться и перечить его политике, если это не касается их территорий, их интересов, их, извиняюсь, задниц, давно на лицо. Нет никакой единой политики, есть шкурные интересы каждого государства.
З якого ватного гнізда ? Зі скабєєвського ?
Я ще такої чудасії не чула.
Кажете Британія вступила у війну в 1944 ? А до того з Гітлером мирно співіснувала і строїла козні расєюшке ?
Знаменитая речь Черчилля в парламенте ВБ была произнесена какраз тогда, когда Гитлер полностью поставил Европу на колени. И о том, что Германия проиграет войну даже мечтать еще было рано.
Після поразки у Франції Велика Британія, по суті, втратила сухопутну армію[15]. Основні втрати були понесені в тяжкому озброєнні. Починаючи з липня 1940 року, до Великої Британії стало надходити озброєння із США у великій кількості. Англія також потребувала допомоги у битві за Атлантику, а тому була також змушена просити у США 50 старих есмінців в обмін на оренду на 99 років військово-повітряних та військово-морських баз у Вест-Індії та на Ньюфаундленді[16]
Навчайтесь.
Думаю вам потрібно багато чого перечитати.
Бо вже набридло слухати, що переміг лише совок.
Про то, что Британия с 1939 года воевала во Франции, Норвегии, Африке и выиграла в 1940-м битву за Британию он не в курсе.
Про то, что немцев в Норвегии и Нормандии кошмарил прототип именно того самого САС оно и подавно не знает.
ВБ в СССР действительно не воевала.
Поэтому по мнению совков британцы предали дидовоевалов.
О том, что большинство бензина, пороха, стали, паровозов, самолетов, танков, поставленных по Лендлизу, смогли попасть в СССР благодаря британским и американским военным конвоям, этим заготовкам лучше вобще не рассказывать. Это рушит их картину Мира.
И не вздумай им говорить, что ВМВ началась не 22 июня 1941 и закончилась не 9 мая 1945.
Весь цвет Люфтваффе в Ламанше остался.
Я написал что британцы как всегда поддерживают только свои интересы, а все остальное лирика и треп.
А кінчений трьоп я чую лише від вас.
Поэтому, чтобы этого избежать, Путин готов пролить кровь, и может даже очень много. Готовы ли к этому в Украине, особенно глядя на наших плутократов?
анГлюки готовы выразить
"Окуительно Несокрушимую Озабоченность"
Вот только Великобритания не будет затыкать своим дорогущим спецназом дыры в обороне ЗЕбизяны. Спецназ не для этого в нормальных странах.