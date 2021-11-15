В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 10 802 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 14 ноября в Украине:
зафиксированы 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132);
97 373 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2798 человек;
летальных исходов – 442;
выздоровели – 11 219 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 228 441 человек;
выздоровели – 2 642 459 человек;
летальных исходов – 77 147;
проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведены 20 950 877 прививок.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
@UaArtem
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20 жовт.
День 4. Кашель, нежить, температура 37.4. Від сьогодні смак та аромат відчуваю відсотків на 20. Завтра піду сдавати тест на антиген. Скоріше за все, я не обраний, а коронований.
21 жовт.
Те дивне відчуття, коли ти пшикаєш освіжувачем повітря в туалеті, хоча ні запаху фекалій, ні запаху самого освіжувача не відчуваєш!)))
22 жовт.
КТ показало ураження легень до 30%, яке виникло за 4-5 днів. Переходжу на антибіотики Найприкріше, що я ніколи не був в громадських місцях без маски, завжи обробляв руки. Як це до мене прилипло?
23 жовт.
День 7. Крайню ніч гарно спав, без хрипів,без закашлювання. Відчуття запахів відсутнє на 100%. Відчуття смаку працює на відстків 20! Вперше довго сиджу в кріслі, відчуття прибитого до ліжка трошки зменьшилось! Сатуріція 96.
24 жовт.
День 8. Антибіотики в дії. Завтра сдам кров на згортання аналіз. Один з
День 9. Жахливий. Зранку стан погіршився. Стало важко дихати, з'явилася задишка. Швидку чекали 1,40 хв. За неймовірним фартом в "єврейській" лікарні було 1 місце, на всю Одесу. Поклали, прокапали мене , я з трубкою в носі для дихання. Треба лікуватися! Просто так не обійдеться!
27 жовт.
3 день в лікарні. Краще ніж вчора. Більш бодріший, і немає температури. Більший апетит. Налаштований все витримати, тільки б вийти звідси здоровим на вулицю. Лікарі уважні, навіть тут годують. Думаю прорвемось
31 жовт.
Салют народ! Я живий якщо це можна так сказати. Продовжуваю бути в одеській 1 міськарні, на поверсі інтенсивної терапії. З апаратом не повного, але штучного івл. Дуже серйозна пневмонія була, но зараз вона вже краща, я значить що треба ще робити повне відновлене,одужання що
3 лист.
Доброго вечора! Шалено скажено, палко всім дякуємо з мамою за допомогу. Почуваю себе трохи краще, бадьорий, є апетит. Все меньше почуваю себе овочем. Ну а мед показники то знає лікар, але думаю апетит та приплив сил непогані симптоми!
5 лист.
Доброго ранку! Ніби все за планом, лікар сказав, що зупинили пневмонію, тепер тільки чекати на заживлення легень. Мамі лікар сказав, що я зараз почуваюся краше, аніж коли перейшовши до нього в інтенсивну терапію!
8 лист.
Вітаю! Лікар в інтенсивці ще трохи зменьшив мені фракцію кисню на масці щоб поступово повністю від неї відмовитись. Все йде за планом (тьфу) Коли звідси вийду і все погане буде позаду напишу великий тред, які неймовірні тут працюють люди на усіх ланках, від санітарок до лікарів.
14 лист.
Вітаю! Вже декілька днів дихаю сам, ну з допомогою кисню, але велику маску зняли. Є сподівання що на тижні переведуть в звичайну палату. Дуже схуд, слабкість страшна. Пока не уявляю коли взагалі повернеться колишній стан здоров'я. Мама мене не впізнає. Зло#чий Ковід!
Відгукніться, ідіоти...
Да, болезнь есть. Но, как же бесят эти так наз эксперты, коих сейчас развелось полно и везде. Сделайте вакцину - и живите! Да, да, именно волшебный укол оградит их от всего на свете
Куда делись все другие болячки? Мы на передовых местах в мире по СС, онко, туберкулезу и спиду.
Никто не развивайет программу здоровья нации. Где стимуляция ЗОЖ? Реклама? Спортплощадки? Пропаганда спорта, питания, отказа от вредных привычек. Вообще, полный 0
Эмммм. А не приходило в голову, что причина та же, что и с ковидом - фиговый уровень медицины, фиговый уровень обследований, наплевательское отношение к себе и к симптомам, ненормальная склонность к самолечению и народной "медицине"?
І хто тобі сказав, що у тих уражених ковідом легенях, не зародиться пухлина ?
Певно такі ідіоти, як ти, вважають, що ми перенаселені, і треба прорідити зайве.
Ну ти й чмо.
А то нічого, що ми значно поповнюємо коронавірусні втрати ?
Ти зможеш після цього відновити популяцію ?
В тебе є 10 дітей ? Ти як чоловік, здатний прогодувати всіх ? Чи тільки патякаєш на форумах, переконуєш українців помирати ?
Зробила собі щеплення Модерною влітку-початок вересня.
А в п'ятницю ще й третю вколола вакцину собі - Ваксігрип Тетра (французька) - МОЗ запустив пілотний проект, можна було щепитись прямо в Аптеці, і ціна була ШАРОВА лише 350 грн., а минулого року правили в приватних клініках за неї 1500 грн. Кому цікаво? - Рекомедую.
За 6 років забула що таке ОРВ взагалі, Грипп - то мене є фантастика (Антивакси будуть АПЛОДУВАТИ стоячки ), Щорічно вакцинуюсь від сезонного грипу саме нею.
С лицом измученным и серым,
На белой смятой простыне,
Как жертва бешеной холеры,
Лежит коленками к стене.
Протяжно стонет, как при родах.
Трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
Застыла в суженных зрачках.
По волевому подбородку
Струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
«Как ты с детьми теперь одна??..»
В квартире стихли разговоры,
Ночник горит едва-едва.
Темно… опущены все шторы…
У мужа тридцать семь и два.
НЕ ну шо за мужики пошли... перелякані, зашугані, КАЦАПСЬКИМ побрехенькам вірять... Да...
Готовся АНТИВАКСЕ, "Скоро в твоем доме будет звучать музыка, но ты ее не услышишь..."
https://www.youtube.com/watch?v=w0D2nadzBSQ
До речі, легкий перебіг не гарантує, що вже завтра ви не захворієте тільки більш складною формою.
Але статистику дають лише ту, яка вигідна(не знаю правда кому)
В Італії у суботу знов повиходили ці неадекватні антивакси на мітинг у Римі, без масок всі з божевільними очами кричали, що ковіду немає, а грінпас їм не треба. Не уявляю, як вони без грінпасу взагалі пересуваються по Італії там же його перевіряють скрізь спеціальним пристроєм, а такі підробки, як роблять у нас взагалі неможливі.
Йди вакцину роби, ще один йолоп, життя одне!
Чи їй адмін вкоротив віку і лишив одного "Сергія"?
А основна масна нещеплених в Італії - це все ж таки рускагаварящіє заробітчани з раські, України, Молдови, от саме вони сидять на кацапських інформаційних помийках та не хотять робити собі щеплення.
Я думаю що тут не лише страх, великі об'єми використання антибіотиків і антисептиків можливо привело до нових стійких штамів пневмококів і інших бактерів...
Просто кому із знайомих дали антибіотик швидко в перший день високої температури вони уникнули ускладнень, а хто вагався і чекав повних аналізів пішли на курс коктелю з пневмонією...
Тому щось тут не так, якби вірус викликав ускладнення то чому так допомагають антибіотики.... Вони ж при вірусі не ефективні....
У вас можуть бути стійкі штами бактерій до певного типу антибіотика і ви просто затягнете процес і доведете до ускладнень..
Основне що я виніс із того що як я хворів і знайомі, багато треба пити причому не холодної і газованої води..... Ну і вітаміни риба жирна і горіхи
Які ускладнення від Ковід пневмонія і тромбоз... А от тромбоз переважно зразу не виникає... а коли вже ускладнення і вимушений прийом антибіотиків... Те саме і міокардит це переважно бактеріальна інфекція...
А якщо почитати інструкції у багатьох антибіотиків часті побічні ефекти це тромбоз... самому колись прийшлось принімати цефалоспориновий антибіотик і у мене було згущення крові з можливим тромбозом.... І знаю людей які мали ускладення потім саме після антибіотиків причому ще давно до Ковіду.....
Я пив багато рідини і ще багато продуктів для розрідження... уникнув проблем від прийому...
Не знаю я не спеціаліст в цьому але є багато запитань.... До того ще додає запитань дослідження яке зараз продвигають що всі побочки від вакцинації через самонавіювання...
Виходить все можна самонавіяти температуру міокардит тромбоз і т.д. Чи як?...
Ну й вже сто разів казали, что антибіотики до одного місця при ковіді; ніхто Європі чи США не "лікує" ковідних антибіотиками, тому ще в цьому немає сенсу.
МБГОГОГО, в кетае пирестале пужать нород, со смеху можно помереть. В Китае если выявляют позитивного, то закрывают не то что домами, а районами и кварталами. Тесты поголовно, вакцины поголовно. Отказаться без последствий не получится. Если позитивный и/или сидишь дома на изоляции, то выходить за территорию комнаты/квартиры не имеешь права в принципе, иначе после окончания изоляции отчалишь сразу в места не столь отдалённые. Это вы тут в свободной стране права качаете "нихачуу чтобе мине калоле жыжууу, хачу балеть нотуральнем ковидомм!1", там бы вас переломали через колено и чипировали силой.