В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 10 802 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 14 ноября в Украине:

зафиксированы 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132);

97 373 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2798 человек;

летальных исходов – 442;

выздоровели – 11 219 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 228 441 человек;

выздоровели – 2 642 459 человек;

летальных исходов – 77 147;

проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведены 20 950 877 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.











