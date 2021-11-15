В НАТО сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины в полноценные члены Альянса, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для полноправного членства Украины в НАТО необходим консенсус всех членов Альянса, которого сейчас нет, также нужно соответствовать стандартам НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Axios от HBO.
Сперва журналист спросил, что будет делать НАТО, если Россия вновь вторгнется в Украину. Столтенберг ответил, что недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако украинский президент хочет большего – полноправного членства, отметил генсек.
Журналист возразил, что Зеленский хочет реальной защиты от России. Он также напомнил: Украина получала обещание о членстве НАТО на Бухарестском саммите 2008 года, но ничего не произошло по вопросу членства – и Россия вторглась.
"Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и близко работали", – ответил генсек НАТО.
На вопрос журналиста, будет ли НАТО защищать Украину, Столтенберг ответил, что Украина не подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.
"Чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но 30 членов Альянса должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по приглашению Украины в полноценные члены НАТО", – сказал он.
Журналист отметил, что среди членов НАТО есть "глубоко коррумпированные правительства" – и все это может выглядеть как боязнь спровоцировать президента России Владимира Путина. Столтенберг возразил: Россия выступает против любого расширения Альянса, в частности она была против членства Северной Македонии и Черногории, которые недавно вступили в Альянс. По его словам, НАТО самостоятельно может давать оценку, приблизилась ли та или иная страна к стандартам НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Як же смішно і гидко с цього бидло ура патріотизму. Вам що давай що не давай права та свободи, жадні барани з думкою що всі вам щось винні. Угорцю чи македонцю потрібно бути останнім лохом, щоб за прохаванного рагуля піти воювати, поки рагуль свою країну своїми руками розкрадає щей ******* про неповноцінність інших націй.
І така ж сама ситуація з членством в ЄС.
Им просто афигеть, как нужна страна с президентом-предателем и ворохом проблем, которые этот президент сам и устроил.
Вот просто спят и видят, как бы начать решать не свои проблемы, а наши.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо Росія нападе на Україну, що робитиме НАТО?», - поцікавився в інтерв'ю журналіст, додавши що Президент Зеленський прагне приєднання країни до Альянсу.
У відповідь генсек зазначив, що Альянс уважно стежить за «незвичайними» переміщеннями російських військ поблизу кордону України. «Минулого тижня я зустрічався з Президентом Зеленським та ще раз висловив підтримку з боку НАТО територіальної цілісності й суверенітету України, - сказав Столтенберг. - Я знаю, що він хоче більшого… Він хоче повного членства».
«Він хоче реального повноцінного захисту від Росії, - уточнив Свон. - Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили… Вона й досі захоплена Росією».
На думку Столтенберга, неправильно говорити, що нічого не сталося: «Україна не є членом НАТО, але передусім ми зміцнили наше партнерство, і ми працюємо з ними набагато тісніше».
Він уточнив: оскільки Україна не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону - 5-ї статті Північноатлантичного договору.
«Аби бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, але щоб стати повноправним членом, на це мають погодитися всі 30 членів Альянсу, а в нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу», - пояснив Столтенберг.
На це ведучий зауважив, що може згадати країни у складі НАТО, уряди яких «глибоко корумповані й недемократичні». Насправді, на думку Свона, країни Заходу не хочуть воювати з Росією, провокувати її. «І це небезпечний урок, адже Путін бачить: аби зупинити вступ країни в НАТО, треба на неї напасти».
Столтенберг своєю чергою указав, що Росія протестувала проти кожного розширення НАТО, але попри її критику нещодавно до Альянсу вступили Північна Македонія та Чорногорія.
«Невже вони більш просунуті?» - іронічно зауважив Свон, висловивши також сумнів у демократичності Туреччини, яка є членом НАТО.
Яка підтримка у націоналістів на виборах усіх рівнів, не підкажете?
Після активізації "СВОБОДИ" її підтримка впала майже до нуля.
из открытой информации стало известно,после визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 октабря... что каждые сутки в Киев прилетает 2 транспортных самолета США с военными грузами...что в них никто не знает...охрану осуществляет Спецназ США...,смею предположить Джавелинов там НЕТ...только одеяла и подушки чтобы мочить Путлерских баранов перьями с подушек...
контруктор боевых дронов Сельчук Байрактар договорился с Украиной о поставках двигателей для его новых дронов...детали контракта не раскрываются... Мавзолейные,закажите у Турции помидоры майдарины и даже бананы Эрдоганыч всегда держит слово...
- Чому ми не в НАТО?
- Де вакцина?
- Що буде з демократією у Штатах?
- Хто я?
- Де я?
От жулики.
Нет у НАТО стандартов!