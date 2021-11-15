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В НАТО сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины в полноценные члены Альянса, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В НАТО сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины в полноценные члены Альянса, - Столтенберг

Для полноправного членства Украины в НАТО необходим консенсус всех членов Альянса, которого сейчас нет, также нужно соответствовать стандартам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Axios от HBO.

Сперва журналист спросил, что будет делать НАТО, если Россия вновь вторгнется в Украину. Столтенберг ответил, что недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако украинский президент хочет большего – полноправного членства, отметил генсек.

Журналист возразил, что Зеленский хочет реальной защиты от России. Он также напомнил: Украина получала обещание о членстве НАТО на Бухарестском саммите 2008 года, но ничего не произошло по вопросу членства – и Россия вторглась.

"Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и близко работали", – ответил генсек НАТО.

На вопрос журналиста, будет ли НАТО защищать Украину, Столтенберг ответил, что Украина не подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка вступления Украины в НАТО достигла максимального значения с 2014: 58% граждан - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но 30 членов Альянса должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по приглашению Украины в полноценные члены НАТО", – сказал он.

Журналист отметил, что среди членов НАТО есть "глубоко коррумпированные правительства" – и все это может выглядеть как боязнь спровоцировать президента России Владимира Путина. Столтенберг возразил: Россия выступает против любого расширения Альянса, в частности она была против членства Северной Македонии и Черногории, которые недавно вступили в Альянс. По его словам, НАТО самостоятельно может давать оценку, приблизилась ли та или иная страна к стандартам НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Назбирали в військовий блок усіх кого попало: угорців, македонців, циган різних мастей, а тепер не можуть дійти консенсусу
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15.11.2021 08:32
+9
У нас полиция хорошо подготовлена, ей воевать с народом. А Армию? Там ещё мух не сидел. Зачем? У Зели и Козыря все шефы в Московии.
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15.11.2021 08:38
+8
Буб би консенсус, якби тут, в нас цього бажали. Побачили б американці, що ми бажаємо, знають нашу сильну армію, яка обстріляна і знає як воювати, то сказали б угорцям щоб або дали згоду, або нафіг з НАТО. А то в нас, то одна не бажала нервірувати ху@ла, то сьогоднійшній на словах за НАТО , а по справах совкодроч і русскомирец. Вся інформація, що поступила від США і НАТО через 5 хвилин була на Московії. Навіщо їм ці проблеми?
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15.11.2021 08:50
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Правила форума Совет форумчан
членство хорошо, но это не главное, главное это уровень подготовки Армии Украины, как то так
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15.11.2021 08:32 Ответить
У нас полиция хорошо подготовлена, ей воевать с народом. А Армию? Там ещё мух не сидел. Зачем? У Зели и Козыря все шефы в Московии.
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15.11.2021 08:38 Ответить
А перед зелей и козырем, что мешало дать Украине, хотя бы ПДЧ? Времени было предостаточно.
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15.11.2021 08:40 Ответить
Однако, Зеленский сдаст Украину Х@#лу, еще до начала вторжения
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15.11.2021 08:44 Ответить
Хочу напомнить, что вторжение уже произошло 7,5 лет назад. Так, что мешало НАТО дать Украине, хотя бы ПДЧ с 2014 по 2019 году, пока клоун членом на рояле отстукивал?
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15.11.2021 08:47 Ответить
Страшно було шмеркелівцям і жабоїдам. Очко то не желєзне, а Путлєр крутий.
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15.11.2021 08:45 Ответить
Назбирали в військовий блок усіх кого попало: угорців, македонців, циган різних мастей, а тепер не можуть дійти консенсусу
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15.11.2021 08:32 Ответить
Вашими устами глаголить істина.
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15.11.2021 08:44 Ответить
То правда, жах якийсь, шо попало а не люди. Українцям соромно в такі союзи вступати з неповноцінними, прийдется самим рятувати світ від фашизму. Хіба ж дочекаешься поки ці хто попало різних мастей нарешті прийдуть за нас воювати, чи хоча б на свої країни удар візьмуть за наші поразки.

Як же смішно і гидко с цього бидло ура патріотизму. Вам що давай що не давай права та свободи, жадні барани з думкою що всі вам щось винні. Угорцю чи македонцю потрібно бути останнім лохом, щоб за прохаванного рагуля піти воювати, поки рагуль свою країну своїми руками розкрадає щей ******* про неповноцінність інших націй.
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15.11.2021 08:54 Ответить
Тобто нам не місце поряд з тією "циганвою"?
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15.11.2021 09:49 Ответить
Це вже вкотре нас дипломатично посилають?
І така ж сама ситуація з членством в ЄС.
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15.11.2021 08:33 Ответить
А не должны?

Им просто афигеть, как нужна страна с президентом-предателем и ворохом проблем, которые этот президент сам и устроил.

Вот просто спят и видят, как бы начать решать не свои проблемы, а наши.
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15.11.2021 08:47 Ответить
Буб би консенсус, якби тут, в нас цього бажали. Побачили б американці, що ми бажаємо, знають нашу сильну армію, яка обстріляна і знає як воювати, то сказали б угорцям щоб або дали згоду, або нафіг з НАТО. А то в нас, то одна не бажала нервірувати ху@ла, то сьогоднійшній на словах за НАТО , а по справах совкодроч і русскомирец. Вся інформація, що поступила від США і НАТО через 5 хвилин була на Московії. Навіщо їм ці проблеми?
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15.11.2021 08:50 Ответить
Американцы 2 раза отклонили официальные просьбы Украины о партнёрстве вне НАТО. Первый раз в 2014 году от Порошенко, второй раз в 2017 от Рады. Зато дали Тунису и вроде, какой то южноамериканской стране. Точно не помню.
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15.11.2021 08:54 Ответить
Правильно. А як нам давати "партнерство поза НАТО", коли ми подали заявку в НАТО і коли вони нам щось дадуть, то через 5 хвилин про це знають на мосаковії? Потрібно вивести російські гниди з українського організму, а тоді бути запрошеними в нормальну компанію.
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15.11.2021 09:39 Ответить
Da i togda ne primut. Net prichin. NATO jeto ne strana, svoih vojsk net. Est' to chto dadut strany uchastniki - a Ukraina dast i prosto tak. Tak zachem oformljat' ejo dokumental'no, esli mozhno prosto pol'zovat'sja bez vsjakih objazatel'stv. Ukrainu voz'mut v NATO tol'ko v odnom sluchae - esli pojavitsja real'nyj risk ejo poterjat', da i to nachnut ocenivat' riski, stoit li. A poka ona sama za zhenihami begaet i nogi razdvigaet to i zhenit'sja nikto ne speshit, tol'ko namekajut.
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15.11.2021 10:38 Ответить
Вони вже за.б.ли українців за носа водити. Консенсус їм ***** потрібен. Від мадяр,що тупо назло все блокують, говорячи це відкрито, чи руснявих шлюх фріців і жабоїдів, які за рублі продадуть маму рідну?
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15.11.2021 08:34 Ответить
Эт ясно! Нам пока надо самим разбираться за кого мы.
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15.11.2021 08:35 Ответить
Вам может и надо, а украинцы уже давно во всем разобрались.
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15.11.2021 09:30 Ответить
НАТО сейчас такая же ****** как ЕС х#йлу хватает купить одного из членов, чтоб заблокировать решение для всех остальных...
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15.11.2021 08:35 Ответить
Та ніколи і не буде. Бо сцикуни - німці і франки бояться роіські.
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15.11.2021 08:36 Ответить
О чем говорит, если самьстрлтенберг - агент Стеклов. Почитайте его биографию
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15.11.2021 08:38 Ответить
Не будет никогда этого консенсуса по Украине. Но это ещё пол беды. Я на 90 % уверен, что этот , так сказать, военный блок готов, вообще, защищать своих членов от внешней агрессии.
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15.11.2021 08:37 Ответить
На американському телеканалі HBO журналіст Джонатан Свон поставив генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу кілька гострих запитань, які стосуються України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо Росія нападе на Україну, що робитиме НАТО?», - поцікавився в інтерв'ю журналіст, додавши що Президент Зеленський прагне приєднання країни до Альянсу.

У відповідь генсек зазначив, що Альянс уважно стежить за «незвичайними» переміщеннями російських військ поблизу кордону України. «Минулого тижня я зустрічався з Президентом Зеленським та ще раз висловив підтримку з боку НАТО територіальної цілісності й суверенітету України, - сказав Столтенберг. - Я знаю, що він хоче більшого… Він хоче повного членства».

«Він хоче реального повноцінного захисту від Росії, - уточнив Свон. - Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили… Вона й досі захоплена Росією».

На думку Столтенберга, неправильно говорити, що нічого не сталося: «Україна не є членом НАТО, але передусім ми зміцнили наше партнерство, і ми працюємо з ними набагато тісніше».

Він уточнив: оскільки Україна не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону - 5-ї статті Північноатлантичного договору.

«Аби бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, але щоб стати повноправним членом, на це мають погодитися всі 30 членів Альянсу, а в нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу», - пояснив Столтенберг.

На це ведучий зауважив, що може згадати країни у складі НАТО, уряди яких «глибоко корумповані й недемократичні». Насправді, на думку Свона, країни Заходу не хочуть воювати з Росією, провокувати її. «І це небезпечний урок, адже Путін бачить: аби зупинити вступ країни в НАТО, треба на неї напасти».

Столтенберг своєю чергою указав, що Росія протестувала проти кожного розширення НАТО, але попри її критику нещодавно до Альянсу вступили Північна Македонія та Чорногорія.

«Невже вони більш просунуті?» - іронічно зауважив Свон, висловивши також сумнів у демократичності Туреччини, яка є членом НАТО.
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15.11.2021 08:39 Ответить
Не будет Украина в НАТО. Не при этой власти. К тому же НАТО опасается рашку. С ***** станется развязать 3-ю мировую войну
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15.11.2021 08:45 Ответить
Так, NATO бздить рашку, це правда і головна причина. А ху#ло цим користається. Ось і все
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15.11.2021 09:00 Ответить
Такий собі посил Пуйлу - не варто турбуватися, Україна не буде в НАТО.
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15.11.2021 09:01 Ответить
В НАТО сейчас нет консенсуса / Нет консенсуса и в правящей Украиной мафии Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО. /Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук. Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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15.11.2021 09:03 Ответить
До того ж вони бачать що у Зе владі сидять відверті агенти ФСБ. Який сенс давати модерну зброю?
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15.11.2021 09:06 Ответить
Какя неожиданная новость . Нет и никогда не будет . В этом стаде всегда найдётся какая-нибудь паршивая овца .
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15.11.2021 09:06 Ответить
могу назвать противников вступления Украины в НАТО - Венгрия, Германия, Франция. Модет еще Греция. И чтобы нам не говорил Столтенберг, НАТо все равно оглядывается на Расею, чтобы не тревожить обезумившего старого пердуна, которому на Новодевичьем прогулы пишут.
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15.11.2021 09:06 Ответить
Ну еще бы... У Германии и Франции с Рашей и ее фюрером " особые отношения" ( по их собственному признанию". С Италией и Венгрией у них взаимная любовь " в засос" С Грецией и Болгарией "православные ценности" Ну и еще с кем то деньги.., газ..,. коррупция... или просто страх. Ну и что тогда от НАТО остается ( Великобритания, США и Канада, Польша, страны Балтии возможно Турция ( но у них "********* и туристы"), возможно еще ряд стран ... но не факт.
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15.11.2021 09:07 Ответить
Да не надо никаких приглашений. Просто приезжайте и стройте свои базы у границ с кацапами. Большего и желать нечего.
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15.11.2021 09:08 Ответить
Канешна...Турция приперла 100 Байрактаров,Омерика 500 Джавелинов...,тепер НАТО боїться Україну, что РАБсія Порошенка... олЬга ********* недарма казала...,всє кто угодно,лишь бі Не Порошенко....
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15.11.2021 09:26 Ответить
Вы как обычно лепите бредовые цифры, 12 Байрактаров и 47 Джавелинов.
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15.11.2021 09:30 Ответить
Проблема в том что Украине даже ПДЧ не хотят давать, а говорить что необходимы некие реформы и борьба с коррупцией можно десятилетиями.
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15.11.2021 09:27 Ответить
Коррупция в Европе похлеще украинской....Меркель... Земан... Макрон...Орбан и прочие Сербские бараны Вучичи...
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15.11.2021 09:29 Ответить
Правда Чехия Земана опустила вместе с премьером Бабишем...но то таке...
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15.11.2021 09:31 Ответить
Противники вступления в НАТО все теже ,что и в 2007.Кремль имеет на них магическое влияние.Статус стратегического партнера США поможет Украине открывать все двери в любые западные и мировые страны.Но и политика и действия Украины должны бы поступательными,а не шаг вперед-два шага назад.Невозможно с опилками в голове быть партнером США и НАТО.Со странами НАТО возможно заключать двусторонние договоры,как скажем,с Великобританией,Францией в обход Нимеции ,мадьяр.НАшим националистам нужно поменьше маршей устраивать показательных,а побольше работать практически с 5й колонной и молча,без лишнего информационного шума..Шариевцы ,другие ватники всех мастей в любом городе должны чувствовать себя,как на Колыме.Вот нужно заставить Раду очистить карту Украины и городов и поселков от советских дутых героев и русских названий одномоментно с уголовкой за неисполнение.Запретить концерты запоребриковых артистов на русском языке,запретить закупку фильмов ,в интернете поставить фильтры на всю кремлевскую пропаганду.Работы много для националистов,а не только факелы жечь.Уверен ,народ их поддержит!
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15.11.2021 09:31 Ответить
Тільки щось на виборах це не відзначається.
Яка підтримка у націоналістів на виборах усіх рівнів, не підкажете?
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15.11.2021 09:47 Ответить
Потому и нет поддержки,что много шуму,а работы реальной нет..Особенно ,когда они ЛГБТ насилуют прилюдно.
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15.11.2021 09:49 Ответить
Якщо їх гасла не знаходять підтримки у суспільстві, я уявляю, що буде, коли вони почнуть запроваджувати свої гасла у життя.
Після активізації "СВОБОДИ" її підтримка впала майже до нуля.
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15.11.2021 09:54 Ответить
Я и говорю ,нужно меньше шуметь,как Фарион,а больше практически делать.А Свобода в дележке барышей пошла на сговор с белыми и пушистыми олигархами,после чего и погорела.Вспомните Махницкого и других..
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15.11.2021 10:08 Ответить
Я вас успокою...

из открытой информации стало известно,после визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 октабря... что каждые сутки в Киев прилетает 2 транспортных самолета США с военными грузами...что в них никто не знает...охрану осуществляет Спецназ США...,смею предположить Джавелинов там НЕТ...только одеяла и подушки чтобы мочить Путлерских баранов перьями с подушек...
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15.11.2021 09:36 Ответить
По сообщению издания Дейли Мейл и нашего журналиста Тараса Березовца английский элитный спецназ "SAS" совершит десантирование в Украине в заданной точке,600 десантников на территории Украины...это вам крысы Путлерские уже головняк...
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15.11.2021 09:43 Ответить
Короче Байденко и Порошенко договорились отправить Джавелины назад,в США...предатели...
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15.11.2021 09:56 Ответить
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15.11.2021 10:00 Ответить
Кремль угрожает ядерным импотентным членом всем ,пытаясь застращать.Но ведь это палка о двух концах.Бриты хорошо проучили Гитлера еще 1940 году,когда он хотел захватить острова также быстро,как Францию.Он начал бомбардировку Англии и Лондона в том числе,но у него быстро закончились летчики.Англичан тоже сбивали,но они на своей территории приземлялись и пересаживались на новый самолет.А немецким асам -только плен.Гитлер потерпел фиаско во вторжении и поэтому для укрепления своей нашел легкую добычу-СССР,тем более Сралин дал немало поводов.Гитлер оказался у стен Москвы за 4 месяца. Генераллисимус Сралин и его великие маршалы типа Жёры Жюкова пришли к стенам Берлина только через 4 года,положив на алтарь войны 30 000 000 граждан СССР.В тоже время Гитлер потерял 5млн,.А США потеряло на японо-германской войне -чуть более 300 000.Англия -чуть более 300 000.Для сравнения при освождении Киева на октябрьские 1943 года Ватутин утопил в водах Днепра тоже 300 000 советских солдат,за что его наши патриоты и шлепнули.
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15.11.2021 10:04 Ответить
Хорошая новость из Турции...

контруктор боевых дронов Сельчук Байрактар договорился с Украиной о поставках двигателей для его новых дронов...детали контракта не раскрываются... Мавзолейные,закажите у Турции помидоры майдарины и даже бананы Эрдоганыч всегда держит слово...
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15.11.2021 10:08 Ответить
боевой дрон "Акынджы"...достаточно 20 штук и бронехника РАБссии станет металобрухотм...
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15.11.2021 10:11 Ответить
5 питань Зеленського на НВО

- Чому ми не в НАТО?

- Де вакцина?

- Що буде з демократією у Штатах?

- Хто я?

- Де я?
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15.11.2021 10:58 Ответить
также нужно соответствовать стандартам НАТО.

От жулики.
Нет у НАТО стандартов!
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15.11.2021 12:51 Ответить
Таки да,послали нас под консенсус, как и с БМ..А не пора ли Украине замахнуться на разработку собственного ЯО? Другого варианта как на 100%обезопаситься от агрессивного соседа попросту уже не наблюдается..
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15.11.2021 12:52 Ответить
 
 