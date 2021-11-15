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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Корниенко (651) Шуляк Елена (79)

Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партии "Слуга народа", - пресс-служба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко будет предлагать Шуляк на должность главы партии

Вероятно, партию "Слуга народа" возглавит нардеп Елена Шуляк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Александр Корниенко, сложивший полномочия председателя партии "Слуга народа", чтобы сосредоточиться на работе первого заместителя спикера Верховной Рады Украины, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии", - отмечается в сообщении.

"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – утверждает Корниенко.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Читайте также: Есть пять претендентов на должность главы партии "Слуга народа", - Камельчук

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Шуляк наиболее вероятный кандидат в главу партии "Слуга народа". Почему именно она - читайте в материале "Ще одна Олена для президента: чому Шуляк очолить партію "Слуга народу".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Баба да
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15.11.2021 08:51
+6
Що коля-катлєта, що безугла, що анал-табу ярьомєнко, що гвалтівник іванісов, що наркєт юрченко, що дтпшник трухін, що раптовий мільйонер клочко, що баба сосна корабєльна, що...інші ватники слуг наріда
Лайно лайном не зіпсуєш...
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15.11.2021 09:02
+5
Какая разніца....
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15.11.2021 08:50
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Кльова сосна. Анал - табу?
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15.11.2021 08:48 Ответить
Зміна декорацій в зеленому цирку, а суть залишається.
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15.11.2021 08:48 Ответить
Найголовнішим з мистецтв,для нас е кіно,и цірк. Ульянов.В.
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15.11.2021 08:50 Ответить
Какая разніца....
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15.11.2021 08:50 Ответить
Баба да
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15.11.2021 08:51 Ответить
Любиш мужиків ? Пратівний....
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15.11.2021 08:54 Ответить
Подожжі-подожжі...
Коли Зелінський потрапить до в'язниці, прийде свято і у той сумний куточок. Тамтешні аж підпригнуть: «баба да!»
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15.11.2021 09:00 Ответить
Та катлєту ставьте че ж не вагнергейт якийсь, чого соромитесь?
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15.11.2021 08:55 Ответить
Що коля-катлєта, що безугла, що анал-табу ярьомєнко, що гвалтівник іванісов, що наркєт юрченко, що дтпшник трухін, що раптовий мільйонер клочко, що баба сосна корабєльна, що...інші ватники слуг наріда
Лайно лайном не зіпсуєш...
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15.11.2021 09:02 Ответить
Шуляками в народі називають капусту, в якої не сформувалася "голова".
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15.11.2021 09:05 Ответить
Шуляк хижий птах.
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15.11.2021 09:13 Ответить
Цього птаха називають шулікою, шуляк - то вже говірка.
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15.11.2021 09:26 Ответить
Героса на царство!!!
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15.11.2021 09:14 Ответить
Корабельная очень старалась...
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15.11.2021 09:14 Ответить
А чому не дружбана, соліста группи 2Саша, депутата Верховної Ради Олександра Санченко?
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15.11.2021 09:25 Ответить
Вот на счет реформ улыбнуло. Шо они там такое курТ? И себе хочу)))
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15.11.2021 09:57 Ответить
 
 