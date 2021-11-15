Журналист Плинский о задержании рекордной партии героина в пп "Ужгород": Таможенник Тищенко Костина и другие "правильные пацаны" так и остались на своем месте

Прошла неделя с момента задержания словаками рекордной партии героина в пункте пропуска "Ужгород". Того самого героина, который, прогоняя через сканер, так и не увидели наши таможенники.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Ну и что произошло за эту неделю? А ничего. ДМСУ выдала пост в ФБ о том, что "обязательно во всем разберутся", но за неделю так и не разобрались", - написал он.

Также Плинский отметил, что в новый Глава таможни Демченко посетил "Ужгород" где провел ряд традиционно важных встреч с международными партнерами, но об обсуждении этого "залета" речь вообще не шла. Так же как и об отстранении хоть кого-то за такой залет.

"Вся цепочка "управления по борьбе с контрабандой" которую сформировал Александр Костина вместе с ним остались на своих местах и продолжают курировать "важные" для команды Николая Тищенко темы.

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Кто сидел на сканере? Куда пропали собаки? Сколько людей Костина назначил на ответственные посты переведя за собой с Волыни?

Да "пох" на это все. Зачем все это ворошить, если у руля свои правильные пацаны", - отметил журналист.

"Ситуация, после которой вся вертикаль управления по борьбе с контрабандой должна была быть расформирована, закончилась традиционным для этой власти результатом. Молчанием. Назовем это "ТрухинСтайл"", - резюмировал Плинский.

Напомним, 33 кг героина обнаружили таможенники ночью 7 ноября на украинско-словацкой границе.

"Наркотики нашли в грузовике-рефрижераторе, который до этого преодолел украинскую границу без всяких подозрений. Кроме того, грузовик был на словацкой регистрации с пропиской в ​​городе Михаловце", - сообщал журналист Виталий Галога.

По его словам, фура, в которой словаки нашли 33 килограмма героина, была оформлена украинскими таможенниками 6 ноября в 04.00.

"Рефрижератор был на сканере, но тайник с наркотиками там не обнаружили. Ориентировок по перевозчику и фирме отправителя груза не было. Фура везла сульфат железа. Наркотики находились в днище рефрижератора", - написал он.

8 ноября на странице Государственной таможенной службы Украины в фейсбуке появилась публикация с комментарием относительно события 7 ноября.

"В медиасреде распространяется новость о возможном "содействии" должностных лиц Государственной таможенной службы Украины в пересечении украинской границы фурой с предположительно запрещенным к перемещению веществом".

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Государственная таможенная служба Украины всегда в пределах компетенции принимает меры по установлению причастности должностных лиц таможни к противоправной деятельности и, в случае подтверждения фактов нарушения, привлечения таких должностных лиц к ответственности, предусмотренной законом", - говорилось в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, "слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, назначил своего начальника таможни в Закарпатье Александра Костину.