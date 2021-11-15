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Журналист Плинский о задержании рекордной партии героина в пп "Ужгород": Таможенник Тищенко Костина и другие "правильные пацаны" так и остались на своем месте

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Журналист Плинский о задержании рекордной партии героина в пп

Прошла неделя с момента задержания словаками рекордной партии героина в пункте пропуска "Ужгород". Того самого героина, который, прогоняя через сканер, так и не увидели наши таможенники.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Ну и что произошло за эту неделю? А ничего. ДМСУ выдала пост в ФБ о том, что "обязательно во всем разберутся", но за неделю так и не разобрались", - написал он.

Также Плинский отметил, что в новый Глава таможни Демченко посетил "Ужгород" где провел ряд традиционно важных встреч с международными партнерами, но об обсуждении этого "залета" речь вообще не шла. Так же как и об отстранении хоть кого-то за такой залет.

"Вся цепочка "управления по борьбе с контрабандой" которую сформировал Александр Костина вместе с ним остались на своих местах и продолжают курировать "важные" для команды Николая Тищенко темы.

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Кто сидел на сканере? Куда пропали собаки? Сколько людей Костина назначил на ответственные посты переведя за собой с Волыни?

Да "пох" на это все. Зачем все это ворошить, если у руля свои правильные пацаны", - отметил журналист.

"Ситуация, после которой вся вертикаль управления по борьбе с контрабандой должна была быть расформирована, закончилась традиционным для этой власти результатом. Молчанием. Назовем это "ТрухинСтайл"", - резюмировал Плинский.

Напомним, 33 кг героина обнаружили таможенники ночью 7 ноября на украинско-словацкой границе.

"Наркотики нашли в грузовике-рефрижераторе, который до этого преодолел украинскую границу без всяких подозрений. Кроме того, грузовик был на словацкой регистрации с пропиской в ​​городе Михаловце", - сообщал журналист Виталий Галога.

По его словам, фура, в которой словаки нашли 33 килограмма героина, была оформлена украинскими таможенниками 6 ноября в 04.00.

"Рефрижератор был на сканере, но тайник с наркотиками там не обнаружили. Ориентировок по перевозчику и фирме отправителя груза не было. Фура везла сульфат железа. Наркотики находились в днище рефрижератора", - написал он.

8 ноября на странице Государственной таможенной службы Украины в фейсбуке появилась публикация с комментарием относительно события 7 ноября.

"В медиасреде распространяется новость о возможном "содействии" должностных лиц Государственной таможенной службы Украины в пересечении украинской границы фурой с предположительно запрещенным к перемещению веществом".

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Государственная таможенная служба Украины всегда в пределах компетенции принимает меры по установлению причастности должностных лиц таможни к противоправной деятельности и, в случае подтверждения фактов нарушения, привлечения таких должностных лиц к ответственности, предусмотренной законом", - говорилось в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, "слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, назначил своего начальника таможни в Закарпатье Александра Костину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Читала, що митники у приватних розмовах говорять - повернулись януковицькі часи і ті самі люди, вимагають нагору оброк.
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15.11.2021 09:16
+16
Было бы странно, если бы было иначе.

ЗЕ восстановил схемы Яныка и рыгов бо ничего лучше придумать не в состоянии.
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15.11.2021 09:19
+13
Торгівля наркотою, побори на митницях це державна політика зеленського.
Що ще не ясно ?
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15.11.2021 09:15
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Т.е. словаки теперь знают, что наша граница и таможня - пустое место.
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15.11.2021 09:14 Ответить
Читала, що митники у приватних розмовах говорять - повернулись януковицькі часи і ті самі люди, вимагають нагору оброк.
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15.11.2021 09:16 Ответить
Было бы странно, если бы было иначе.

ЗЕ восстановил схемы Яныка и рыгов бо ничего лучше придумать не в состоянии.
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15.11.2021 09:19 Ответить
контрабанда тютюну набагато плодючіша ніж при яніку
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15.11.2021 09:25 Ответить
А до цього випадку хіба не знали? Я так вважаю, що не тільки словаки про це знають, а і португальці на Азорських островах.
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15.11.2021 09:23 Ответить
"Правительство на другой планете живёт, родной"
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15.11.2021 09:31 Ответить
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15.11.2021 09:47 Ответить
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15.11.2021 09:48 Ответить
Они это давно знают
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15.11.2021 10:58 Ответить
Торгівля наркотою, побори на митницях це державна політика зеленського.
Що ще не ясно ?
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15.11.2021 09:15 Ответить
От тільки не треба про одного ЗЕлупу. При всіх припіздентах на митниці діяло особливе злодійське кодло при ксивах і в формах. Був тільки один короткий період, коли вони притихли, очікуючи, що буде далі - це десь перших півроку в 2005. Але швидко зрозуміли, що боятись нічого і вже при прем*єрі Бурятіно Євнухурові понеслось, поїхало з прискоренням.
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15.11.2021 09:28 Ответить
А що було, коли митницею керувала баба Юля ?
Не те саме ?
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15.11.2021 09:31 Ответить
А коли вона керувала? Прем*єром КОАЛІЦІЙНОГО уряду була, а щоб "таможнєй" барижила ... Пам*ятаю, що при її прем*єрстві в 2008 році головмитником був ставленик Юща-Дрища якийсь Хорошковський, відомий метросексуал, якого потім Ющ-Дрищ посадив в кабінет головчикіста СБУ та нагородив чином генерала армії.
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15.11.2021 09:44 Ответить
ти б заглянув у Вікіпедію перед тим як писати. З 2007 року влада президента була сильно обмежена, а премєр-міністра - посилена (була парламентсько-президентська республіка). Митна служба це відповідальність КМУ (Тимошенко- прем'єр 2007-2010, Хорошковський -голова митниці ). Головою СБУ Хорошковський став з 2010 року - у Януковоща.
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15.11.2021 12:11 Ответить
Бабо Ксеніє, ти відповіддю задоволена?
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15.11.2021 09:46 Ответить
Ой, та якої відповіді - адекватної можна очікувати від багаторічної юлькіної прокладки ?
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15.11.2021 09:59 Ответить
Я так і знав, що старпониха Пеці не буде вдоволена.
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15.11.2021 10:25 Ответить
Ой, хто б іще говорив, але тільки не страпон юльчин.
Мені здається, Жуля вже така ж застаріла як і Кучма.
Та що казати - за її прем'єрства я ще в школу ходила.
Нафіга вона зараз ? Лише дурних дідків окучує, помішаних на її вроді )) .
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15.11.2021 10:36 Ответить
колин, наверное герыч был..., поэтому и молчат все, переживают..., в следующий раз спрячут получше...
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15.11.2021 09:16 Ответить
Зебуїни, а ну пригадайте, як там було: новіє літца, чєстний парєнь, абинебарига...?
Тільки почали з того всього випарпуватись, тільки з`явилась хоч якась надія, але ж ні, той проклятий народ мусить сам собі все пересрати, мусить сам собі в черговий раз ярмо на шию натягнути. Тупе семидесятитрьохпроцентне бидло...
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15.11.2021 09:22 Ответить
Мовчить зелене бидло. Набрало в морди зеленого гімна, румиґає і мовчить, ніби то його ну зовсім не стосується.
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15.11.2021 11:01 Ответить
а должны быть отстранены даже если нет состава преступления. за халатность и служ. несоответствие
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15.11.2021 09:28 Ответить
Це відбувається тому-що вся ДОРІЖКА веде на самий верх...
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15.11.2021 09:28 Ответить
Хм... Плинський каже "Минув тиждень з моменту затримання словаками рекордної партії героїну в пункті пропуску "Ужгород"." Можливо для Словаків це рекорд. Можливо рекорд для пункта пропуску "Ужгород".. наприклад 1035 кг героїну було затримано в Львові, в січні 2021 року.
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15.11.2021 09:30 Ответить
Так ещё же не кончился.
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15.11.2021 09:33 Ответить
І що, навіть матеріально не покарані "кришою" за такий "прокол"?
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15.11.2021 09:35 Ответить
Ничего удивительного, если в Раде половина наркоманов, а Сам даже анализы побоялся сдать.
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15.11.2021 09:40 Ответить
Я вже писав про постачання афганської наркоти ще з часів совка. Сировину везуть з Афгану до мааскви. Там з неї роблять наркотик і переправляють далі на Захід своїми каналами. Один з каналів проходив і через Україну (привіт Гепі ).
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15.11.2021 09:43 Ответить
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15.11.2021 09:47 Ответить
Пути наркоты неисповедимы.НО то, что словаки обнаружили после наших таможенников,навевает грусть от двуличия.Вот такие мы украинцы.Не любим жить по закону!
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15.11.2021 09:47 Ответить
Це брехня та нкалеп, бубачка ще два роки тому рапортував, що на митниці більше корупції немає!
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15.11.2021 09:48 Ответить
А шо їм на митниці робити, вони всі навколо величніішого, туман з заморьскоі пудри пускають.
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15.11.2021 10:03 Ответить
А Зяма через миницю чотири лями бакінськими провіз....
---- Як ??!
- Віз п'ять...
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15.11.2021 09:52 Ответить
супер зоркие с цензора идите работать сканерами на таможню. Сэкономите денег в бюджете. Как увидеть 30 кг спрятанных на фуре? Если они идут потоком и в 4 утра. А для собачек можно и посыпать чем чтоб нюх перебить.
Словаки наверно по наводке стукачей ждали груз на своей стороне.
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15.11.2021 09:58 Ответить
Конкуренты сдали.
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15.11.2021 10:01 Ответить
Все будет шито-крыто. Бабла подняли за эту фуру немало и конечно львиная доля ушла наверх. Как и положено во все времена. Ну а народ-рабы повоняет немного и замолкнет...
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15.11.2021 10:01 Ответить
Для будь кого, хто в темі експорту хімічної сировини одразу зрозуміло -- сульфат заліза не їде фурами, то нонсенс, товар дуже дешевий, та возити його фурами з Сумської області дуже дорого із логістичної точки зору. Й ні в кого на митниці не постало питання -- чого так?
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15.11.2021 10:24 Ответить
а які зміни відбулися на одеській митниці, через яку провезли тону герича рік тому? Думаю ніяких не відбулося.
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15.11.2021 10:45 Ответить
Ну отлично, вообще красота)) Кто еще сомневается в том, что зе-клоун - троянский конь россии? Уже и часть героинового наркотрафика россии в Европу восстановлена. Очередное днище пробито.
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15.11.2021 10:52 Ответить
залишається писати журналістам офіційно заяви керівнику Ужгородської митниці в сприянні провозу в Європу наркотиків через зміну, яка пропустила наркотики, посилаючись на цей факт
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15.11.2021 10:54 Ответить
президент - наркоман. ну шо вы от него хочите?
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15.11.2021 11:29 Ответить
Костина регулярно заносит бывшему рекетиру из банды Савлохова Коле Оболонскому (нардепу Тищенко) дипломат с деньгами. Поэтому он непотопляем. Пусть даже атомную бомбу через границу пустит.
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15.11.2021 12:17 Ответить
да это же агар-агар. в конфетах используется.
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15.11.2021 16:35 Ответить
 
 