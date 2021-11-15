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Беларусь прекратила бы поставки газа в Европу, но Россия вряд ли даст ей это сделать, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Беларуси заблокировали бы снабжение газа своей территорией в Европу, если бы Россия дала ей такую возможность.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Если бы они могли, то наверняка бы сделали это. Но Россия вряд ли даст им это сделать: ведь, в конце концов, речь идет именно о продаже российского газа", - сказал Боррель.
Говоря о зависимости Европы от российского газа, он отметил, что "в этом нет ничего нового. Мы уже давно зависим от газа из России".
Топ комментарии
+5 loen asr
показать весь комментарий15.11.2021 09:39
+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий15.11.2021 09:48
+5 Порохобандерівець
показать весь комментарий15.11.2021 10:47
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Бо раніше мудрі гетьмани випорожнили би українські сховища під 0 і не допустили в Європі нехватки газу.
Коли вілла в Іспанії, то якось плювати, що зимою в Україні.
Наверное пора в топки ТЕС отправлять вас вместо угля и газа.
Один шкодить, а інший рятує і всі мають цьому добродію бути вдячні.
Не треба відділяти персону Путіна від Лукашенка, це одна сімя, у них написаний сценарій заздалегідь.
Бізнес.
само собой,что ни Смоленская,ни Орловская,ни тем более Белорусская области РФ не могут влиять на решение центральных органов власти в Москве..
Німеччина довела усьому світу, що готова до Третьої світової разом з московією. Історія завжди повторюється.
Да последнему дворнику должно быть понятно что зависить от поставок какого-то газа из Сибири - это самое крайнее и безумное решение.