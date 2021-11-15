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Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 ноября в мире зарегистрировали 358 547 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4654 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 254 058 457 случаев инфицирования, из них 358 547 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 115 985 человек, из них 4654 за минувшие сутки.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 229,7 млн ​​человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 442 человека, зафиксированы 10 802 новых случая заражения, 11 219 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 4-ю, по летальным случаям - 2-ю позицию в мире и Европе.

Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Представляю, какой вой бы стоял будь президентом Порошенко... А теперь притихли зеленые ) Всё нормально, зрады нет )
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15.11.2021 10:15
+2
Что ж ты вытворял с летучими мышами, что им вирус передался?
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15.11.2021 10:47
+1
Ибо, как сказала одна зеленая бубочка: " ми - чемпiони по боротьбi з короновiрусу!"
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15.11.2021 10:14
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В США в выходные смертность падает в 10 раз а в Украине в 2 раза.
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15.11.2021 10:02 Ответить
Нічого, навчальні заклади відкрили - незабаром буде ще більше...
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15.11.2021 10:35 Ответить
В Київі не відкрили...
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15.11.2021 11:27 Ответить
То Кличко не дав, а Київщина - відкрила. Пів Києва працює в області. Буде діставатись і Києву
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15.11.2021 14:23 Ответить
Чому не піариться ВаЗелін? Є рейтинг де Україна на другій позиції. Адже саме це його заслуга. Нагорода поки не знайшла героя?
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15.11.2021 10:08 Ответить
Ибо, как сказала одна зеленая бубочка: " ми - чемпiони по боротьбi з короновiрусу!"
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15.11.2021 10:14 Ответить
В Україні почався коронавірус ще в 2019 році, коли ************ став один дебіл(
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15.11.2021 10:21 Ответить
Представляю, какой вой бы стоял будь президентом Порошенко... А теперь притихли зеленые ) Всё нормально, зрады нет )
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15.11.2021 10:15 Ответить
Vox clamantis in deserto.
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15.11.2021 10:34 Ответить
Что ж ты вытворял с летучими мышами, что им вирус передался?
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15.11.2021 10:47 Ответить
1. Вы наверное не понимаете значения слова пандемия
2. Какие могут быть последствия у вакцинированных отличные от переболевших?
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15.11.2021 10:47 Ответить
Так ковид только появился 2 года назад.)))
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15.11.2021 10:48 Ответить
Он перебол не ковидом, а шизофренией. Становиться
Наполеоном не модно и не актуально. Привлекает к себе внимание другим способом.
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15.11.2021 11:21 Ответить
Горькая правда в том, что ты болен. Но не ковидом, а психически. Да-да, 10 лет назад ты сарс-ков-2 подхватил, когда его не было ни у кого, а у тебя уже был. И спецом для тебя секвенировали его геном и рассказали тебе об этом 4 года назад.

Ты главное, таблетки вовремя принимай. Шизофрения - не такая безобидная вещь, как ты думаешь.
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15.11.2021 11:18 Ответить
ну и Кеннеди ты убил, признайс
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15.11.2021 11:19 Ответить
в нас по вакцинації є хороша динаміка. Однією дозою вже вакциновано більше 60% львів'ян, двома дозами - більше 40%. Це дозволило трохи стабілізувати ситуацію
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15.11.2021 13:21 Ответить
Как вакцинация может победить ковид. Расскажите подробней.
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15.11.2021 19:18 Ответить
Почему не пишут о том, что в пересчете на количество жителей Украина на первом? Опять замалчивают правду...
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15.11.2021 10:50 Ответить
В странах Африки где вакцинация вообще минимальная в мире никаких проблем. Даже если сравнить с соседней Беларусью то уровень вакцинации примерно такой же как в Украине по статистическим таблицам но нет такой смертности. Что то тут не так...
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15.11.2021 11:02 Ответить
Конечно, никаких проблем. Там тесты не делают, поэтому и проблем нет. А мало ли от чего люди умирают, верно.
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15.11.2021 11:20 Ответить
А "никаких проблем" - это 20 тысяч умерших в Египте? Или 80 тысяч умерших в ЮАР? Какие именно из этих цифр в твоем понимании означают "никаких проблем"?
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15.11.2021 11:23 Ответить
Статистика наука точна, скільки заплатив - стільки і отримаєш.
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15.11.2021 13:28 Ответить
В Израиле вакцинированы двумя дозами около 85 %населения( 9 млн всего населения) , у нас около 30. В Израиле более 50 % вакцинированы 3 раза, начинают вакцинацию детей с 2 лет и ,,лупят 4 дозу. Вчера в Израиле более 5 тыс заболевших за сутки , у нас 14 тыс , то есть на душу населения в Израиле заболевших больше???!!!По смертности у нас больше,но всего30% вакцинированы, и медицина у нас в разы хуже, люди у нас в общем гораздо менее здоровы. ......Хают антивакцинаторов, но если не предвзято оценивать статистику- понять нельзя. Очень много вопросов....
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15.11.2021 14:42 Ответить
 
 