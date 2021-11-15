Корниенко о заключениях Венецианской комиссии по Закону об олигархах: Посмотрим, к чему следует прислушаться, а к чему - нет

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Получим заключения (Венецианской комиссии. – Ред.). Посмотрим, к чему следует прислушаться, к чему - нет. Конечно, Венецианская комиссия – уважаемый орган, все там правильно. Но здесь проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично – со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а пойдет на это все снова полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры... Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться , тратя на это парламентские ресурсы?", - сказал Корниенко.

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