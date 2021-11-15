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Новости Политика Украины
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Корниенко о заключениях Венецианской комиссии по Закону об олигархах: Посмотрим, к чему следует прислушаться, а к чему - нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о заключениях Венецианской комиссии по Закону об олигархах: Посмотрим, к чему следует прислушаться, а к чему - нет

Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Получим заключения (Венецианской комиссии. – Ред.). Посмотрим, к чему следует прислушаться, к чему - нет. Конечно, Венецианская комиссия – уважаемый орган, все там правильно. Но здесь проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично – со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а пойдет на это все снова полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры... Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться , тратя на это парламентские ресурсы?", - сказал Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отправим на рассмотрение Венецианской комиссии проект закона об олигархах, который будет подписан президентом, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Якщо визнають не відповідним, то на Україну очікує лавина судових позовів.
Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
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15.11.2021 09:47
+16
Какая мерзкая лживая харя. По части триндежа зесрань уже обогоняет кацапов
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15.11.2021 09:52
+14
Бютівська говоряща прокладка кохає лише бабу Юлю, навіть попри те, що її фізіономію змінили хєрурги.
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15.11.2021 10:11
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Якщо визнають не відповідним, то на Україну очікує лавина судових позовів.
Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
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15.11.2021 09:47 Ответить
Ви любите всіх алігархів, чи лише деяких?
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15.11.2021 09:56 Ответить
Відносно баби Ксенії, то вона прихильна тільки до одного.
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15.11.2021 10:00 Ответить
Бютівська говоряща прокладка кохає лише бабу Юлю, навіть попри те, що її фізіономію змінили хєрурги.
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15.11.2021 10:11 Ответить
Ну не всім же фапати на ботоксну бабцю з віллою в Маямі на 10 паркувальних місць для яхт та двадцятьма ванними кімнатами.
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15.11.2021 10:30 Ответить
Такі люди, зазвичай, хапаються лише за голосні вивіски. Їм нічим думати, аналізувати...такими вже народились....
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15.11.2021 10:10 Ответить
Судячи із характеру запитання, ви у захваті від коломойського.
Скільки свого баблішка можете дати бідному Бені ?
Він вас видоїть так чи інакше. Не зважаючи на закон.
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15.11.2021 10:09 Ответить
Які норми цього "закону" ви вважаєте ефективними для мінімізації впливу олігархів на економіку країни?
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15.11.2021 10:10 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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15.11.2021 10:15 Ответить
А ты судя по всему, любишь "не олигарха" осла оманского потерпевшего нелоха гринпоца первого? Как достали в усмерть тупые тролли служек урода своим редким дебилизмом, когда не понимают разницу между законами , нарушающими Конституцию страны и редким маразмом, выдуманным, кстати, последышами одного очень бандитским вороватого олигарха бабломойского. Поэтому, тварь, вытащи язык из жопы бени и включим мозги. Хотя о чем это я.. Откуда там мозги в принципе могут быть?
А это жирный вонючий боров корниенко, с полным отсутствием мозга, еще и рассуждает о том, что они, видели, вЯликие зеленогнойные, будут еще смотреть, что им ведущие юристы мира сказали. Деграданты полные.
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15.11.2021 10:31 Ответить
Зебот, открою тебе шнифты, олигархи при клоуне сказочно богатеют, а закон принят исключительно, как попытка прессовать Порошенко.
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15.11.2021 10:33 Ответить
Какая мерзкая лживая харя. По части триндежа зесрань уже обогоняет кацапов
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15.11.2021 09:52 Ответить
Зєсрань лише трендить. Польща збільшала податки для надбагах і купила Петріоти. Польща підняла податки на девіденти і знайшлися кошти на купівлю 250 Абрамсів. А зєсранці ні на копійку не підняли оподаткування надвисоких прибутків.
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15.11.2021 10:00 Ответить
зесрань устроила в Украине мор от ковида,отправив ковидфонд в Оманский офшор
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15.11.2021 10:59 Ответить
зрозуміло-олігархам спати спокійно...
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15.11.2021 09:53 Ответить
О каг!!!
Трускавецкие законодатели с ПТУ-шным образованием сами с усами. Им Венецианская комиссия не указ.
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15.11.2021 09:56 Ответить
"Тут граємо, тут не граємо, тут оселедець загортували..."
З таким підхідом ми змін не дочекаємося.
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15.11.2021 09:57 Ответить
Короче, Корниенко объявил юридический баттл - сценаристы, клоуны, артисты, фотографы и прочие извращенцы против европейских экспертов !
Ну, что с убогого возьмёшь ?
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15.11.2021 09:58 Ответить
Хто такі якісь вчені-конституціоналісти з тої комісії проти чернігівського п*янички ЗЕлупіного Корнієнка?
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15.11.2021 09:59 Ответить
А навіщо вам "зелень" цей закон, коли Порошенко вже під його дію не підпадає? Вам негайно потрібно внести правку, що олігархом може бути тільки той, хто займається цукерками і тортами. Інші, хто займається газом, вугіллям, електроенергією під дію цього закону не підпадають.
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15.11.2021 10:09 Ответить
Нет смысла возиться с этими олигархами. Тем более зная,что все они преступники.Эти элементы очень опасны,поскольку имея огромные средства,могут нанимать карманные армии.Им и нафиг не нужны демократии и западные ценности. Ну возьмите любого из них - кто чего достиг ? Электростанции стоят.Выращивают яд. Что овощи,что животное мясо.Перерабатывающие продукты превратили в несъедобное гавно. Тяжелая промышленность едва выживает. Уже задолбали нас дотациями и льготами. - Это же олухи,куда не глянь. И это при том,что на них работают лучшие. То есть,они даже лучшим работать не дают !
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15.11.2021 10:19 Ответить
Возомнивший о себе хам.
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15.11.2021 10:21 Ответить
Цікаво, внесуть Зелю до списку олігархів, бо він по всіх параметрах підпадає під його дію?
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15.11.2021 10:23 Ответить
До речі, цікаво, а Зеленський, з його статками в десятки, якщо не сотні мільйонів, власними не тільки телеканалами, а й кінокомпаніями, три з яких взагалі в РФ і туди ж сплачують податки- він же теж олігарх, я правий?
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15.11.2021 10:33 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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15.11.2021 10:39 Ответить
Судя по тому, как Австрия экстрадирует олигарха Фиртеша в США, судейская система в Европе неповоротливый бюрократический аппарат, тогда как в Украине такое запущение, что надо решать координально и быстро, а не устраивать многолетние разбирательства. В самом ЕС политика сплелась с крупным бизнесом, Меркель и Шрёдер ярко проявили это
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15.11.2021 10:42 Ответить
Посмотрим/да что там смотреть. Украиной правят израильский вор, его буратина и боров-жлоб с замом-мурлом.
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15.11.2021 10:43 Ответить
Корнієнко: "Після моїх родів подивимося, чого варто дослухатися, чого - ні".
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15.11.2021 10:46 Ответить
Плісняве стадо, таке ж лайно, як і *****. Тому і сценарій розвитку країни такий, і риторика та ж. Тупорила гопота. БеСпредельщікі.
Плювати на країну, громадян, на підтримку цивілізованого світу.
Головне- особисті інтереси, та інтереси хазяїв.
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15.11.2021 10:58 Ответить
Верните СМИ Украинскому народу, а то получается что еврейская община и представители Московии через свои СМИ десятилетиями подгоняют Украинскому народу свого Гетмана и своих Депутатов. Украинский народ живя на своей земле даже не понимает что такое частная собственность и как её защищать
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15.11.2021 11:12 Ответить
ВСЁ, чем грозит этот грозный закон олигархам, это запрет на участие в крупной приватизации (новой) и финансировании партий.
Уже страшно?
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15.11.2021 11:32 Ответить
Вы там все и так грамотные Закончили трускавецкую школу. Зачем вам выводы Венецианской комиссии ? Или вы надеетесь. что онисами в будущем не будут делат никаких выводов по поводу законов Украины, котора идёт в Таёжный Союз ? Так вы им прямо скажите и ножкой топните: Мы идём в Таёжный Союз !
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15.11.2021 11:40 Ответить
Та все! Можна відміняти закон. Порох передав свої канали. Мета закону - вислизнула. Треба новий закон де обовязково вказати. 1. Порох - олігарх, "редиска" ... 2. Бубочка - хороший. 3. Хто не згодний - увязнення. Підтримають всі зебіли. І рейтинг недопрезедента зросте.
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15.11.2021 12:14 Ответить
Вряд ли это так работает.... тут прислушаюсь, а там не прислушаюсь.
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15.11.2021 12:20 Ответить
 
 