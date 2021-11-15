Корниенко о заключениях Венецианской комиссии по Закону об олигархах: Посмотрим, к чему следует прислушаться, а к чему - нет
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Внесение изменений в закон об олигархах не будет простым.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Получим заключения (Венецианской комиссии. – Ред.). Посмотрим, к чему следует прислушаться, к чему - нет. Конечно, Венецианская комиссия – уважаемый орган, все там правильно. Но здесь проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично – со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей. Какие-то замечания к закону могут быть косметические, а пойдет на это все снова полгода: правки, блокирование трибун, спецпроцедуры... Вопрос: насколько в такой процесс нужно погружаться , тратя на это парламентские ресурсы?", - сказал Корниенко.
Пожалуйста, подождите...
Вас від влади усунуть, а розгрібати ХТО буде ?
Скільки свого баблішка можете дати бідному Бені ?
Він вас видоїть так чи інакше. Не зважаючи на закон.
А это жирный вонючий боров корниенко, с полным отсутствием мозга, еще и рассуждает о том, что они, видели, вЯликие зеленогнойные, будут еще смотреть, что им ведущие юристы мира сказали. Деграданты полные.
Трускавецкие законодатели с ПТУ-шным образованием сами с усами. Им Венецианская комиссия не указ.
З таким підхідом ми змін не дочекаємося.
Ну, что с убогого возьмёшь ?
Плювати на країну, громадян, на підтримку цивілізованого світу.
Головне- особисті інтереси, та інтереси хазяїв.
Уже страшно?