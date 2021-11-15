Идея переезда органов власти так и осталась нереализованной мечтой. Рано или поздно кто-нибудь ее осуществит, - "слуга народа" Корниенко

Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Она (идея. – Ред.) осталась как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем рано или поздно кто-то ее осуществит", - сказал Корниенко.

Народный депутат отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в частности, с созданием условий для работы представителей государственной охраны.

По его словам, пока на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, и КГГА переехать легче – "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".

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В то же время первый вице-спикер считает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде сбудется.

"Общество станет более современным, и в какой-то момент это произойдет само собой – и политики как представители модернового общества поймут, что нужно переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве. – Ред.) в офисный центр", - считает Корниенко.

Он также рассказал, что сменяет мебель на более европеизированный вариант в своем новом кабинете, где работает после избрания его первым заместителем руководителя парламента.