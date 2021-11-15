Идея переезда органов власти так и осталась нереализованной мечтой. Рано или поздно кто-нибудь ее осуществит, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
"Она (идея. – Ред.) осталась как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем рано или поздно кто-то ее осуществит", - сказал Корниенко.
Народный депутат отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в частности, с созданием условий для работы представителей государственной охраны.
По его словам, пока на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, и КГГА переехать легче – "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".
В то же время первый вице-спикер считает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде сбудется.
"Общество станет более современным, и в какой-то момент это произойдет само собой – и политики как представители модернового общества поймут, что нужно переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве. – Ред.) в офисный центр", - считает Корниенко.
Он также рассказал, что сменяет мебель на более европеизированный вариант в своем новом кабинете, где работает после избрания его первым заместителем руководителя парламента.
Пожалуйста, подождите...
Там процвітає бізнес вашого преза.
Той рідкісний випадок коли вийшло як краще.
Людям потрібна патріотична, ефективна влада, а не шоу з переїздами.
Але є й позитив: обісцяння найвеличнішого про переїзд виявилося черговою брехнею, що підтверджують не якісь там міфічні "порохоботи", а однопартієць віслючка членограйного.
Хіба що одну обіцянку виконали:
"Епоха бідності" дійсно закінчилася.
А в ПЕСКИ не желаете переехать, мразота подпарашная или прямиком на ближайшее кладбище???
Есть заброшенный завод "Большевик", а ещё лучше - "Красный экскаватор"!