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Новости Политика Украины
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Идея переезда органов власти так и осталась нереализованной мечтой. Рано или поздно кто-нибудь ее осуществит, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Идея переезда органов власти так и осталась нереализованной мечтой. Рано или поздно кто-нибудь ее осуществит, -

Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Она (идея. – Ред.) осталась как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем рано или поздно кто-то ее осуществит", - сказал Корниенко.

Народный депутат отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в частности, с созданием условий для работы представителей государственной охраны.

По его словам, пока на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, и КГГА переехать легче – "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".

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В то же время первый вице-спикер считает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде сбудется.

"Общество станет более современным, и в какой-то момент это произойдет само собой – и политики как представители модернового общества поймут, что нужно переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве. – Ред.) в офисный центр", - считает Корниенко.

Он также рассказал, что сменяет мебель на более европеизированный вариант в своем новом кабинете, где работает после избрания его первым заместителем руководителя парламента.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Переїджайте у свинарник, усією партією. Там вам місце
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15.11.2021 10:02
+14
Стадо зелених дармоїдів.
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15.11.2021 10:00
+7
Переїздіть туди, де вам місце, на паРашу.
Там процвітає бізнес вашого преза.
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15.11.2021 10:08
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Стадо зелених дармоїдів.
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15.11.2021 10:00 Ответить
Переїджайте у свинарник, усією партією. Там вам місце
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15.11.2021 10:02 Ответить
Вот поменять "меблі"-это дело! А то, переезд, перееезд...
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15.11.2021 10:03 Ответить
Ви вже і так з держави понатаскали по кишенях.
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15.11.2021 10:03 Ответить
Ідея растащить страну никак не оставляет зебилов, рано или поздно их посадят.
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15.11.2021 10:04 Ответить
Ну хоть переименовать удалось
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15.11.2021 10:06 Ответить
Після злиття допиту Лероса - ОП зараз як то соромно разшифровувати , на язикі вертиться як офіс 3,14#рів
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15.11.2021 10:13 Ответить
Переїздіть туди, де вам місце, на паРашу.
Там процвітає бізнес вашого преза.
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15.11.2021 10:08 Ответить
J'ai du déjà vu.
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15.11.2021 10:14 Ответить
Переїздіть туди, де вам місце, на паРашу. Там на них вже давно чекає легітимний ЗЕК - ІУДА. зі своєю наближеною бандою у вигнанні.
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15.11.2021 11:01 Ответить
Яка нах ідея Обіцянок було безліч , піпл хаває а виконувати ну то таке , головне гарна брибарохлитися , щоби і правнукам залишилося
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15.11.2021 10:09 Ответить
Лучший переезд - это на кладбище.
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15.11.2021 10:10 Ответить
Взагалі давно пора столицю перенести до Харкова.
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15.11.2021 10:19 Ответить
А чому не в масквабад ?
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15.11.2021 10:29 Ответить
А можна почути відповідь - а нахера цей переїзд взагалі був потрібен? Які задачі він вирішував?
Той рідкісний випадок коли вийшло як краще.
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15.11.2021 10:20 Ответить
Зебіл любить шашлик і природу
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15.11.2021 10:57 Ответить
Чию мрію? Плісняви? Як виживає та Європа і Америка зі своїми старими, "заскорузлими" парламентами? ПРОЦВІТАЄ!
Людям потрібна патріотична, ефективна влада, а не шоу з переїздами.
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15.11.2021 10:23 Ответить
Як в тому анекдоті про одеський бордель "треба не ліжка передвигати, а міняти б...дей!"
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15.11.2021 10:24 Ответить
у мене теж є мрія - побачити всю зелену кодлу в тюремній робі.
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15.11.2021 10:25 Ответить
Переїздити ,обов,язково,,на Лук,янівку.
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15.11.2021 10:28 Ответить
Єдине питання - НАШО??? Жопи своїх кумів-сватів-братів-дружин-дітей нікуди приткнути?

Але є й позитив: обісцяння найвеличнішого про переїзд виявилося черговою брехнею, що підтверджують не якісь там міфічні "порохоботи", а однопартієць віслючка членограйного.
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15.11.2021 10:28 Ответить
Хтось скаже , нащо вони ті переїди?? В чому сенс??
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15.11.2021 10:35 Ответить
Концепция поменялать--теперь только переезд на нары
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15.11.2021 10:39 Ответить
Мечты должны воплощаться в реальность и переезд нынешних из органов власти таки состоится. Кто переедет в Мену, кто на житомирскую 4-ку, кто на качановку и т.д.
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15.11.2021 10:43 Ответить
З всіх мільйонів обіцянок не реалізованими так і залишись усі.
Хіба що одну обіцянку виконали:
"Епоха бідності" дійсно закінчилася.
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15.11.2021 10:45 Ответить
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15.11.2021 10:45 Ответить
Зеодлбёобы уже выполнили все свои обещания, подняли экономику на 40% от уровня Порошенковской, создали 500000 рабочих мест, подняли зарплату до 4000 бакинских, получили звание чемпионов мира по борьбе с ковидом, снизили в 2 раза коммуналку и тд, осталось только перевезти органы власти из центра Киева в другие районы столицы .
А в ПЕСКИ не желаете переехать, мразота подпарашная или прямиком на ближайшее кладбище???
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15.11.2021 10:47 Ответить
В Донецке и Луганске такие же идиоты уже осуществили
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15.11.2021 10:55 Ответить
Та ні то не правда, мрія збулась, зараз влада живе на іншій планеті
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15.11.2021 11:01 Ответить
Я тут местечко присмотрел....
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15.11.2021 11:03 Ответить
Пока не пізно можете переїзджати в Ростов.
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15.11.2021 11:08 Ответить
Скоріше переїжджайте а ми собі нову оберемо
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15.11.2021 11:10 Ответить
Чего гадать?
Есть заброшенный завод "Большевик", а ещё лучше - "Красный экскаватор"!
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15.11.2021 11:16 Ответить
У англосаксов (и не только) есть хорошая традиция -президент переезжает с семьёй в "белый дом".И ему выделяют дачу(типа Кемп-Дэвид).Это сняло бы многие вопросы у нас,если зелёный обитал бы с семьёй на Банковой...
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15.11.2021 11:54 Ответить
....здуйте хоч на Марс -і залиште країну в спокої!
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15.11.2021 11:58 Ответить
ростов !
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15.11.2021 12:11 Ответить
 
 