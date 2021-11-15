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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Мошенец Елена (15)

На съезде "Слуги народа" будут рассматриваться новые исключения из фракции, это будет не Разумков, - Мошенец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На съезде

На съезде партии "Слуга народа" 15 ноября будут обсуждаться возможные исключения нардепов из состава фракции.

Об этом заявила нардеп монобольшинства Елена Мошенец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"На съезде партии в понедельник изменится глава партии. Не исключено, что будут дополнительные изменения, в частности в руководящих органах партии. Что касается фракции, могу сказать лишь о том, что будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции, они будут только рассматриваться. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-то покинет ряды нашей политической силы в парламенте", - сообщила парламентарий.

"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата. Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, которые пытаются удержать внимание возле себя", - добавила Мошенец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея переезда органов власти так и осталась нереализованной мечтой. Рано или поздно кто-нибудь ее осуществит, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
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15.11.2021 10:36
+3
сцикотно "піяністам"
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15.11.2021 10:42
+3
Фрикция напряглась. Все вспоминают свои грехи.
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15.11.2021 10:52
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15.11.2021 10:36 Ответить
Та виключили б відразу з 200 дєпутанів, і не гралися із зьїздами.
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15.11.2021 10:46 Ответить
Радио Свобода


@SvobodaRadio

·
20 год



Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы

Нарешті воно прокинулось.
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15.11.2021 10:38 Ответить
Нет. Это из разряда "АТОПУТИННАПАДЕ" просто сейчас это ему выгодно при любом развитиии событий.
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15.11.2021 10:57 Ответить
сцикотно "піяністам"
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15.11.2021 10:42 Ответить
давай уже выборы!
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15.11.2021 10:45 Ответить
Ви уявляєте міцну каоліцію з ЄС, Юлі і Смєшковців? Куди там буде Лебідю, Раку і Щуці.
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15.11.2021 11:15 Ответить
какое юля? какое смешко?
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15.11.2021 11:28 Ответить
Конечно, исключат тех кто хочет к нему примкнуть.
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15.11.2021 10:50 Ответить
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15.11.2021 10:51 Ответить
Фрикция напряглась. Все вспоминают свои грехи.
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15.11.2021 10:52 Ответить
Ещё бы вспомнили свои грехи те, кто этих подонков к власти привел
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15.11.2021 11:39 Ответить
Скажений рубильник...
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15.11.2021 10:53 Ответить
Сьогодні відбудеться зїзд клоунів на якому клоунів які перестали смішити народ буде виключено з фракції і буде піддано публічній порці
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15.11.2021 10:56 Ответить
а принятие новых во фракцию что обсуждать не будут ? почему ни кто не спешит перейти в СН ?
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15.11.2021 10:56 Ответить
Доктор Борменталь,говорят что новый президент Украины Голобородько сдела столько рехВОРрм в Украине,что завидуют даже Конгресс США,палата Лордов в Британии,и даже Шведский Рикстаг...

Филипп Филиппыч,то слухи,пролетайрят Шариковых и Швондеров никогда не были рехВОРматорами ни в одной стране Мира...

Доктор Борменталь,а рейтинг 73% нарисовали зачем?

Одурачить ЛОХторат...
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15.11.2021 10:56 Ответить
Через полтора года с фрикции спрыгнут все зебилы.
Через три года о СН забудут все.
Кто решит со мной поспорить пусть вспомнит партию зеленых. Те тоже на велосипедах ездили, один раз.
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15.11.2021 10:57 Ответить
Останется только разграбленная территория, которая называлась Украина...
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15.11.2021 11:11 Ответить
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15.11.2021 11:11 Ответить
Опять в Трускавце бухать будут?
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15.11.2021 11:12 Ответить
Жаба Разумков слишком большая для гадюк слуг народа Коломойского.
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15.11.2021 11:14 Ответить
Айда в Трускавец Чуваки... на семинар...научим украинцев жить не в офшорах не олигархов Кучмы и Коломойского
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15.11.2021 11:15 Ответить
За уничтожение "Энергоатома" и "Нафтогаза" Украины Голобородьку наградят орденом чЛенина...
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15.11.2021 11:18 Ответить
Неужели Трухину пистона решили вставить ?
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15.11.2021 11:21 Ответить
Юля голосує разом с зєлевими. Нічого дивного, бо справжнє її прізвище Капительман.
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15.11.2021 11:22 Ответить
Днепропетровские Чуваки правили дохлым ССсром в лице Брежнева и Тихонова...а Кучма Лазаренко Тимошенко и Коломойский ихние достойные ученики ПРОЛЕТАЙрят...
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15.11.2021 11:25 Ответить
классика жанра...
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15.11.2021 11:27 Ответить
 
 