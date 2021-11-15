На съезде "Слуги народа" будут рассматриваться новые исключения из фракции, это будет не Разумков, - Мошенец
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На съезде партии "Слуга народа" 15 ноября будут обсуждаться возможные исключения нардепов из состава фракции.
Об этом заявила нардеп монобольшинства Елена Мошенец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"На съезде партии в понедельник изменится глава партии. Не исключено, что будут дополнительные изменения, в частности в руководящих органах партии. Что касается фракции, могу сказать лишь о том, что будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции, они будут только рассматриваться. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-то покинет ряды нашей политической силы в парламенте", - сообщила парламентарий.
"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата. Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, которые пытаются удержать внимание возле себя", - добавила Мошенец.
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