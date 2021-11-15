За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 34 человека, выявили 449 новых случаев, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 449 больных коронавирусом (в общей сложности 279 307), умерли 34 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 261 женщина от 18 до 89 лет, 163 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет, 11 девочек от 10 месяцев до 15 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксированы 34 летальных случая от вируса (в общей сложности 6908): 20 женщин от 58 до 89 лет, 14 мужчин от 33 до 96 лет.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных коронавирусом и 238 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

188 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 239 642)

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Днепровском (119), Святошинском (82) и Деснянском (56).

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