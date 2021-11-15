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Новости Политика Украины
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Шабунин (462) САП (1946) Офис Президента (1685)

ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП: для Зеленского комфорт Татарова и Ермака весит гораздо больше, чем собственное слово, данное Байдену, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП: для Зеленского комфорт Татарова и Ермака весит гораздо больше, чем собственное слово, данное Байдену, - Шабунин

Контролируемая Офисом Президента часть комиссии по отбору нового руководителя Антикоррупционной прокуратуры снова срывает ее заседание, чтобы не объявлять дату финального этапа.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера Украина получила от США 80 тысяч килограмм боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи США, которую президент Байден направил в Украину в августе. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов. Знаете, как действующая власть поблагодарила за это президента Байдена? Поржала, что американские, по их мнению, лохи выполняют свое слово, а няшки из Офиса Президента на обязательствам Зеленского забили", - рассказал он.

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"ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП. От подписи Зеленского под обязательством безотлагательно это сделать прошло 45 дней. 45 дней! Контролируемая Офисом Зеленского часть комиссии снова срывает ее заседание (чтобы не объявлять дату финального этапа)", - добавил Шабунин.

"22 ноября МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине очередных $700 млн. С получением этих денег не должно быть проблем, но хамство Офиса Президента игнорировать становится сложно даже тем союзникам, которые еще пытаются. Президенту США слово давал лично Зеленский. Слово зафиксировано публичной подписью. Похоже, что для Зеленского комфорт Татарова/Ермака весит значительно больше, чем собственное слово, данное главному союзнику по безопасности. Даже когда Путин концентрирует войска на наших границах. Ну, а что? Татаров и Ермак помогут отбиться – не то, что те американцы, да?…" - резюмировал он.

ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП: для Зеленского комфорт Татарова и Ермака весит гораздо больше, чем собственное слово, данное Байдену, - Шабунин 01
ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП: для Зеленского комфорт Татарова и Ермака весит гораздо больше, чем собственное слово, данное Байдену, - Шабунин 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
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15.11.2021 11:22
+11
Вова-це закінчиться хріново...
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15.11.2021 11:11
+11
Насправді дуже правильна назва у «Слуги народу». Максимально.

Як веде себе типовий слуга у книжках? Дрібно обкрадає хазяїна, ліниться, тупить, випадково розбиває дорогі хазяйські речі, потім отримує порку розгами надворі і його викидують побитого на вулицю без нічого.

Зі «Слугами» буде абсолютно так само.

Ідеальна назва.

Ю. Гудименко.
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15.11.2021 11:12
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Забув Шабунін, як його команда попередників ганяла...
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15.11.2021 11:09 Ответить
Так работа такая...(м/ф жил был пёс )🙂
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15.11.2021 11:11 Ответить
Было за что, вообще-то.
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15.11.2021 12:20 Ответить
Это его работа. Он получает не кислые на наш уровень жизни деньги. Да и вообще если смотреть, то его зарплата конкурентна не только в Европе, но и в США...вот только платят ее здесь.
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15.11.2021 12:50 Ответить
Только не надо забывать, что за эту зп в Украине убивают и сжигают дома.
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15.11.2021 16:02 Ответить
Ще один лоханутий 😏
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15.11.2021 11:10 Ответить
Шабунин , кусай локти или расслабься и получай то ,за что боролся !
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15.11.2021 12:05 Ответить
Що злєвці це зєсранці зрозуміло. Краще б Шабунів розповів про кандидата, якого він лоббує.
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15.11.2021 11:10 Ответить
Вова-це закінчиться хріново...
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15.11.2021 11:11 Ответить
Не шатайте лодку!!!
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15.11.2021 11:11 Ответить
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15.11.2021 11:22 Ответить
Насправді дуже правильна назва у «Слуги народу». Максимально.

Як веде себе типовий слуга у книжках? Дрібно обкрадає хазяїна, ліниться, тупить, випадково розбиває дорогі хазяйські речі, потім отримує порку розгами надворі і його викидують побитого на вулицю без нічого.

Зі «Слугами» буде абсолютно так само.

Ідеальна назва.

Ю. Гудименко.
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15.11.2021 11:12 Ответить
Что сказал Беня и Ахметка, то Зеля и поет
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15.11.2021 11:13 Ответить
- ще Коло.мийського не згадали ...
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15.11.2021 13:14 Ответить
Суть кто сильнее Вова или Ермак, пока Ермак показивает свою силу больше
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15.11.2021 11:16 Ответить
Шабуніна,форумчани Цензору завжди поливали брудом.
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15.11.2021 11:19 Ответить
І даремно!
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15.11.2021 11:22 Ответить
Тільки порохоботи
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15.11.2021 11:24 Ответить
факт
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15.11.2021 12:08 Ответить
Мы ещё и Го*ндона с Комаровским поливали, И шо? Эти двое хоть признались шо лохи
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15.11.2021 12:33 Ответить
Хай подасть чергову апіляцію по справі ротердам+, може пощастить...
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15.11.2021 18:59 Ответить
Що ви люди, наробили,
Як їх вибирали?
Вони москалів хвалили,
А нас обсирали.

Малороси ще й сепари
І "совка" фанати...
Їх давно чекають нари,
Й тюрем каземати.

Вимести кодло мітлою
З нашої країни,
Тут покрили все *****,
Та роблять руйну.
15.11.2021
Анатолій Березенський
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15.11.2021 11:21 Ответить
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15.11.2021 11:24 Ответить
Шабунін молодець - поки всі "патріоти" рилом торгують - він постійно не даж забувати про корупцію, при любій владі. Кошмарить всіх корупціонерів.
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15.11.2021 11:31 Ответить
Шабунин ни разу не активист и не волонтер.
В этой выкрывальной деятельности есть заказчик и спонсор.
Он открыто получает гранты из США на деятельность...
-
Давайте говорить в открытую, нам уже так много помогли из за рубежа. Все рассказывают как жить. А потом оказывается, что у тех спонсоров множество интересов и пальчики липкие.
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15.11.2021 12:53 Ответить
- таки так . Особливо пальці липкі у запоребрикових спонсорів війни ...
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15.11.2021 13:18 Ответить
Ничего, Ермачку похоже недолго осталоСЯ кэрувать державую. Белингкат фильм не случайно отложили, предполагаю что цель фильма - надавить на криворожского кывыэнщика, чтоб он снял с ореративного руководства страной ставленика Москвы - Ермака
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15.11.2021 11:47 Ответить
Лещенко спасет Украину вместе с другим идиотом,Бигусом, и будет вам счастье Всемионое... главное шоб все время было 73 % баранов...
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15.11.2021 11:49 Ответить
главное что не Порошенко,як казала Крыса Мавзолейная *********....
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15.11.2021 11:54 Ответить
Ну Шабунин это ещё тот борцун за правду представляете на какой бы он был глубине если бы действительно был тем за кого себя выдаёт .
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15.11.2021 12:00 Ответить
Як казав колысь Пифагор,каждому дураку нужна отдельная палата для равития интеллекта...
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15.11.2021 12:13 Ответить
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15.11.2021 12:14 Ответить
Ериак и татаров обеспечивают комфорт, прежде всего, комуняки зе, который уже давно положил на Байдена, но расплата будет обязательно, а на Шабунина наезжают одни и теже тупые порохобрты.
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15.11.2021 12:22 Ответить
Боится наверное, Байден ему ничего не сделает плохово, а эти видать могут.
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15.11.2021 12:40 Ответить
Як казав Горбачов...мистер Рейган,я развалю сраный Ссср,но шо вы мне дадите взамен? Рейган подумав и каже...,тушонку Рузвельта не обещаю,но премию Нобелевскую дам 1 миллион долларов...,я тогда помню Виктор Цой спел песню МЫ ЖДЕМ перемен...,я ж все таки дитя сраной ПЕРЕСТРОЙКИ...все помню...
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15.11.2021 12:50 Ответить
21 ноября у меня типа юбилей,с женой прожили 30 лет...,седня утром хирург моего седца каже..каже нагло...и в морду моего лица...,слышь Сенатор,шо ты мине подаришь на юбилей свадьбы....?кажу Красуня моя...денег нет но ты держись...,все бабло забрали Кучма Коломойский Лазаренко Тимошенко и доктор не миллиардер Константин Живаго
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15.11.2021 13:00 Ответить
РЕСПЕКТ ШАБУНІНУ ! Я думав , що він тільки на Пороха пер. Похоже , помилився.
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15.11.2021 21:01 Ответить
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16.11.2021 00:32 Ответить
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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16.11.2021 05:54 Ответить
 
 