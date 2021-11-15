ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП: для Зеленского комфорт Татарова и Ермака весит гораздо больше, чем собственное слово, данное Байдену, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Контролируемая Офисом Президента часть комиссии по отбору нового руководителя Антикоррупционной прокуратуры снова срывает ее заседание, чтобы не объявлять дату финального этапа.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера Украина получила от США 80 тысяч килограмм боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи США, которую президент Байден направил в Украину в августе. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов. Знаете, как действующая власть поблагодарила за это президента Байдена? Поржала, что американские, по их мнению, лохи выполняют свое слово, а няшки из Офиса Президента на обязательствам Зеленского забили", - рассказал он.
"ОП продолжает блокировать избрание руководителя САП. От подписи Зеленского под обязательством безотлагательно это сделать прошло 45 дней. 45 дней! Контролируемая Офисом Зеленского часть комиссии снова срывает ее заседание (чтобы не объявлять дату финального этапа)", - добавил Шабунин.
"22 ноября МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине очередных $700 млн. С получением этих денег не должно быть проблем, но хамство Офиса Президента игнорировать становится сложно даже тем союзникам, которые еще пытаются. Президенту США слово давал лично Зеленский. Слово зафиксировано публичной подписью. Похоже, что для Зеленского комфорт Татарова/Ермака весит значительно больше, чем собственное слово, данное главному союзнику по безопасности. Даже когда Путин концентрирует войска на наших границах. Ну, а что? Татаров и Ермак помогут отбиться – не то, что те американцы, да?…" - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Як веде себе типовий слуга у книжках? Дрібно обкрадає хазяїна, ліниться, тупить, випадково розбиває дорогі хазяйські речі, потім отримує порку розгами надворі і його викидують побитого на вулицю без нічого.
Зі «Слугами» буде абсолютно так само.
Ідеальна назва.
Ю. Гудименко.
Як їх вибирали?
Вони москалів хвалили,
А нас обсирали.
Малороси ще й сепари
І "совка" фанати...
Їх давно чекають нари,
Й тюрем каземати.
Вимести кодло мітлою
З нашої країни,
Тут покрили все *****,
Та роблять руйну.
15.11.2021
Анатолій Березенський
В этой выкрывальной деятельности есть заказчик и спонсор.
Он открыто получает гранты из США на деятельность...
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Давайте говорить в открытую, нам уже так много помогли из за рубежа. Все рассказывают как жить. А потом оказывается, что у тех спонсоров множество интересов и пальчики липкие.
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !