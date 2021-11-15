На Часе вопросов к правительству необходимо заслушать главу Минздрава Ляшко по темпам вакцинации и ситуации с кислородом, - Корниенко

В пятницу на Часе вопросов правительству следовало бы заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на согласительном совете в понедельник сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

По его словам, министр должен доложить о темпах вакцинации от COVID-19 и ситуации с кислородом.

"Но это уже на усмотрение фракций. Интересно мнение коллег", - подчеркнул Корниенко.

В свою очередь, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что на Час вопросов к правительству нужно пригласить министра внутренних дел Дениса Монастырского, чтобы обсудить ситуацию на границе Польши и Беларуси и защищенность Украины в этом контексте.

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