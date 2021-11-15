Стефанчук напомнил депутатам без COVID-вакцинации, что зайти в Раду можно только после экспресс-теста: "Никаких бюджетных средств на это выделяться не будет"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук просит руководителей фракций и групп обеспечить соблюдение стандартов допуска депутатов в Верховную Раду.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

Стефанчук подчеркнул, что с сегодняшнего дня начинает действовать постановление ВР по введению ограничений допуска в административные здания парламента.

Председатель Верховной Рады сообщил, что для отказавшихся от вакцинации депутатов организовали возможность прохождения экспресс-теста на COVID-19, который можно будет сделать по адресу ул. Шелковичная, 2.

"Все эти тесты будут проводиться исключительно за счет тех лиц, которые за ними обращаются. Никаких бюджетных средств на это выделяться не будет", - пообещал он.

Стефанчук также напомнил, что в отеле "Національний", который находится на балансе Верховной Рады, открыт пункт вакцинации от COVID-19 для всех желающих.

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