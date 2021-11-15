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Новости Политика Украины
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ВР (28721) сертификат (224) Корниенко (651)

Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу: Депутаты ведут себя несоответственно во время проверки документов о вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу: Депутаты ведут себя несоответственно во время проверки документов о вакцинации

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко просит руководителей фракций провести разъяснительную работу со своими депутатами по поведению во время прохождения проверки на входе в здание ВР.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

Корниенко напомнил, что с сегодняшнего дня начали действовать ограничения по допуску в ВР.

"Не буду сейчас называть ни фракции, ни фамилии, но когда народные депутаты ведут себя…. похоже что недостойно и относительно соблюдения карантинных требований, и отношения к работникам государственной охраны. Но меньше всего в этой ситуации должны страдать работники госохраны, которые просто стоят на посту, а депутаты ведут себя с ними как-то несоответственно", - подчеркнул первый вице-спикер.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Пиз**ц! Люди, що представляють законодавчу владу в державі , відмовляються виконувать вимоги нормативних документів , створених на основі затверджених ними ж законів! "ДОЖИЛИСЯ"!!!
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15.11.2021 12:15
+3
"Не буду називати фракції і пірзвища" - ну так найбільш активні антивакцинатори саме у зеленій фракції. Тому і не називає...
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15.11.2021 12:17
+2
депутаты в шоке? от низ требуют исполнять то шо они сами напринимали???? ))))
ой как невдобно получилось )))) их бы еще на минималку и на субсидию (лишив всех льгот и выплат на аренду, водителей и секретарей-помощников...и конвертов, раздаваемых в тубзике)))))
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15.11.2021 12:27
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Бо навіть мавпи набагато розмніші за деяких українських дупататів...
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15.11.2021 12:00 Ответить
зебик без намордника в хлів не пускати
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15.11.2021 12:02 Ответить
Що значить просто стоять на посту? Не просто стоять - а порушують закон вимагаючи якісь аусвайси
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15.11.2021 12:03 Ответить
підєрасу Корнієнко треба вивчати Конституцію України, зокрема стаття 8: всі громадяни в Україні рівні в правах - що в масках, що щеплені, що без масок, що без щеплень. Тобто, нікого утискати не можна!!! Оце така ВР - ніхто з ідіотів не знає законів України!!! ЯКА ГАНЬБА!!!
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15.11.2021 12:05 Ответить
ага вiльнi громадяни такi обмeжeнi когнитивно що виципили пару законiв що iм сподобалися i бiгають з ними як обiзяни з гранатами
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15.11.2021 12:18 Ответить
біда народу на загал і вас в тому числі, що не розумієте простого факту: Конституція - то є матір кожного громадянина, а військо - того його батько. І шанувати цих двох треба щоденно і щогодинно!!
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15.11.2021 12:34 Ответить
як би вона всe рeгулювала то iнших законiв нe було б. пiди щe почитай закон про збeрeжeння пeрсональноi нфи. у тeбe мозгу нe вистачить зрозумiти чому я тобi пропоную цeй закон до твоє конституцii.
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15.11.2021 17:13 Ответить
на наркоту их, с главным зебуином проверить надо
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15.11.2021 12:14 Ответить
Пиз**ц! Люди, що представляють законодавчу владу в державі , відмовляються виконувать вимоги нормативних документів , створених на основі затверджених ними ж законів! "ДОЖИЛИСЯ"!!!
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15.11.2021 12:15 Ответить
нeмає"дожилися". так завжди було.
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15.11.2021 12:19 Ответить
"Не буду називати фракції і пірзвища" - ну так найбільш активні антивакцинатори саме у зеленій фракції. Тому і не називає...
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15.11.2021 12:17 Ответить
а простыми словами они просто нехотят ширяться
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15.11.2021 12:19 Ответить
депутаты в шоке? от низ требуют исполнять то шо они сами напринимали???? ))))
ой как невдобно получилось )))) их бы еще на минималку и на субсидию (лишив всех льгот и выплат на аренду, водителей и секретарей-помощников...и конвертов, раздаваемых в тубзике)))))
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15.11.2021 12:27 Ответить
Сосны хоть оставили им. Спасибо и на том))
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15.11.2021 12:37 Ответить
Выдать охране резинострелы, и разрешать применять в случае неподчинения.
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15.11.2021 12:32 Ответить
легкошокеры ))))
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15.11.2021 12:40 Ответить
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15.11.2021 12:33 Ответить
 
 