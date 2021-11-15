Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам подрывает доверие к словам Зеленского в Глазго, - глава Украинской ветроэнергетической ассоциации
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Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам и шантажом отдельных производителей прямо противоречит заявлениям президента Владимира Зеленского на международной климатической конференции в Глазго о стремлении Украины к углеродной нейтральности.
Об этом заявил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
"Очень удивило выступление президента Владимира Зеленского в Глазго, который сказал, что Украина переходит на нейтральную энергетику - то есть без выбросов углерода, особенно после того, когда мы видим, что происходит сейчас в Украине совсем наоборот", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что действия властей внутри Украины прямо подрывают доверие к словам президента на международной арене. Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. По словам руководителя "ГарПока" Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.
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При цьому, капітальні витрати в кожний проект дуже високі (сотні мільйонів євро), а дохідність (продаж єлектроенергії) не дозволяє навіть виплачувати відсотки по заємному фінансуванню. І це з дешевими єврокредитами під Libor+1%.
Тобто, в країнах, де це робиться, держава щось компенсує. Так - це зелений тариф.
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Люди ініціювали ці проекти, залучили західні інвестиції, побудували.
Тому що були впевнені в тому, що Україна буде виконувати свої зобов'язання.
Але влада недолугих зелених провінційних коміків усіх банально кинула.
Изучай. И при чем здесь война? Дело даже не в величине зеленого тарифа, а в гарантиях.
Пообещали и пробакланили.
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Ну, прикинь. Например, ты повелся на программу 4-5-9 и взял в банке кредит под какое-то свое направление. У тебя все прогнозные фин. потоки заточены под выплату именно таких процентов.
Але тут зненацька!!!! А нихрена, Green sheet! Плати 25% годовых. Мы пошутили.
И что? Всьо! Хана. бизнесу гаплык. Ты всем должен. Как выкарабкиваться?
Потому что они нарушили свои же договорные обязательства.
Только им ты ничего не сделаешь, а вот кредиторы тебе сделать могут.
Электро от АЭС стоит на порядок дешевле.