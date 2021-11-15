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инвестиции (1140) альтернативная энергетика (121)

Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам подрывает доверие к словам Зеленского в Глазго, - глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Ситуация с невыплатами долгов

Ситуация с невыплатами долгов "зеленым" инвесторам и шантажом отдельных производителей прямо противоречит заявлениям президента Владимира Зеленского на международной климатической конференции в Глазго о стремлении Украины к углеродной нейтральности.

Об этом заявил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Очень удивило выступление президента Владимира Зеленского в Глазго, который сказал, что Украина переходит на нейтральную энергетику - то есть без выбросов углерода, особенно после того, когда мы видим, что происходит сейчас в Украине совсем наоборот", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что действия властей внутри Украины прямо подрывают доверие к словам президента на международной арене. Напомним, 13 ноября вечером правительство заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. По словам руководителя "ГарПока" Константина Петриковца, которого правительство 13 ноября уволило из-за отказа блокировать выплаты, в правительстве на него давили, давали незаконные указания и угрожали. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Дістали вже з цими "зеленими" інвесторами. Раніше Україна вільно могла експортувати електроенергію доки деякі "розумники" не поставили все "догори ногами".
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15.11.2021 12:03
+6
Опять ети *неизвестные експерды* вылезли. Идите Петьку с Ахметкой трусите с которыми вы подписали ети кабальные грабительские для Украины договора.
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15.11.2021 12:14
+6
Это не инвесторы а МОШЕННИКИ !!!! Которые должны быть все под следствием как и те что то протолкнули этот развод на гос уровне... Они просто обдирают нас
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15.11.2021 12:41
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Дістали вже з цими "зеленими" інвесторами. Раніше Україна вільно могла експортувати електроенергію доки деякі "розумники" не поставили все "догори ногами".
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15.11.2021 12:03 Ответить
раніше і твій чЛенін був молодий..
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15.11.2021 12:05 Ответить
Да, щас бы попиков перевешать
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15.11.2021 12:11 Ответить
попики масквабадского сатаната давно напрашиваются на шыбенецю
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15.11.2021 12:22 Ответить
Вы же понимаете, это не просто так. Раз тема здесь педалируется, значит, кто-то вложился.
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15.11.2021 12:40 Ответить
Это не инвесторы а МОШЕННИКИ !!!! Которые должны быть все под следствием как и те что то протолкнули этот развод на гос уровне... Они просто обдирают нас
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15.11.2021 12:41 Ответить
У вас Факты мошеничества есть или только эмоции? А у инвесторов между прочим договора имеются. Притом законные. По которым они в суде свое отсудят. Вместе с издержками.
.
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15.11.2021 14:13 Ответить
По десятке на душу населения им а не долги ,не хватало ещё жулью платить непонятно за что ..
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15.11.2021 12:04 Ответить
Вот вам фиг господа хорошие.
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15.11.2021 12:04 Ответить
Зеленський давно відомий брехун - вдало пародує свого сусіда і однойменця путінга.
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15.11.2021 12:06 Ответить
Опять ети *неизвестные експерды* вылезли. Идите Петьку с Ахметкой трусите с которыми вы подписали ети кабальные грабительские для Украины договора.
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15.11.2021 12:14 Ответить
І через декілька хвилин замість твого правдивого і щирого коментаря буде хрестик.
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15.11.2021 12:52 Ответить
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15.11.2021 19:06 Ответить
Та немає ніяких зелених інвесторів.... є хітро ви###бані жлоби, які викачують гроші з економіки України..... НЕМАЄ НІЯКОГО ЗИСКУ для екології від цих зелених станцій. а за два-три роки буде ще гірше - бо ці станції НАЙБІЛЬШИЙ техногенний мотлох на планеті.....
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15.11.2021 12:17 Ответить
Почему сам Ахметов и та самая Европа не хочет покупать у нас *зельоную енергетику*? Они нам еще будут вешать лапшу что чем дороже тем лучше? Уже до ручки страну довели. Пока небыло вашей зельной енергии у нас ее был профицит и мы ее даже продавали. Теперь же несмотря что у нас народу на 30% стало меньше, люди перешли на енергосберегающие приборы мы почему то даже вынуждены покупать енергию у окупантов. Да и Европа втихаря на Беларашке и Рашке закупает и електроенергию с АЕС и уголь и газ.
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15.11.2021 12:21 Ответить
всё потому что Ахметов в этой стране альфа-самец, что хочет то и делает со своей челядью
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15.11.2021 12:25 Ответить
Зелена енергетика активно розвивається в усьому світі.
При цьому, капітальні витрати в кожний проект дуже високі (сотні мільйонів євро), а дохідність (продаж єлектроенергії) не дозволяє навіть виплачувати відсотки по заємному фінансуванню. І це з дешевими єврокредитами під Libor+1%.
Тобто, в країнах, де це робиться, держава щось компенсує. Так - це зелений тариф.
*******
Люди ініціювали ці проекти, залучили західні інвестиції, побудували.
Тому що були впевнені в тому, що Україна буде виконувати свої зобов'язання.
Але влада недолугих зелених провінційних коміків усіх банально кинула.
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15.11.2021 12:45 Ответить
Не свисти. Я не знаю ниодной страны в которой *зельоный тариф* стоит в 10 раз больше чем обычный. Или ты может пример приведешь? К тому же ты не хочешь вспомнить что в нищей Украине война и у нас люди по копейке собирают на нужды фронта в отличии от тех же богатых и жирующих европейских стран
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15.11.2021 13:20 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff

Изучай. И при чем здесь война? Дело даже не в величине зеленого тарифа, а в гарантиях.
Пообещали и пробакланили.
*********
Ну, прикинь. Например, ты повелся на программу 4-5-9 и взял в банке кредит под какое-то свое направление. У тебя все прогнозные фин. потоки заточены под выплату именно таких процентов.

Але тут зненацька!!!! А нихрена, Green sheet! Плати 25% годовых. Мы пошутили.
И что? Всьо! Хана. бизнесу гаплык. Ты всем должен. Как выкарабкиваться?
Потому что они нарушили свои же договорные обязательства.
Только им ты ничего не сделаешь, а вот кредиторы тебе сделать могут.
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15.11.2021 14:02 Ответить
Зелёная энергетика не имеет никакого отношения к энергетическому кризису. Автор энергетического кризиса в стране Зеленский, но ему удалось спрятаться под дорогвизной зелёной электро-энергии.
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15.11.2021 12:58 Ответить
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15.11.2021 16:22 Ответить
вся эта история с "зелёной" энергетикой - огромная афёра.
Электро от АЭС стоит на порядок дешевле.
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15.11.2021 16:47 Ответить
 
 