Веерных отключений электричества не будет, а тарифы не будут расти, - "слуга народа" Мотовиловец
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ситуация с распространением COVID-19 в Украине остается сложной.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете в понедельник заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.
"Тем не менее, вчера мы впервые зафиксировали небольшое уменьшение количества подтвержденных случаев заболевания", - подчеркнул он и добавил, что нужно продолжать массовую вакцинацию и снабжать больницы всем необходимым.
Говоря о возможных проблемах в энергетической сфере, первый заместитель председателя фракции "СН" заявил, что нет оснований для паники в обществе, о чем политики должны проинформировать своих избирателей.
"Веерных отключений электричества не будет. А тарифы во время отопительного сезона не будут расти", - заверил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
- Слідкуйте за ротом! Як тільки побачили , що вони відкрили рот - значить, готуються збрехать!
- "ЗЁб твою мать!!!"... Влаштовує?
Ми все таки щось можемо дати Світові!
Радуйтесь, техасцы )))
Значить знають що будуть відключення і брешуть вже,і саме страшне що напевно не передбачено не відключення лікарень де помруть зразу хто на штучній вентиляції легень,але як казав сам головний НеЛох - гірше не буде!
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало всё поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо....
Чому саме зараз, а не влітку, коли світловий день був набагато довшим?
Але ж "73%" були впевнені, що хуже_не_будет .....
Компанія ДТЕК олігарха Ріната Ахметова від'єднає від електрики низку населених пунктів у передмісті Києва.
Компанія повідомила про ремонтні роботи, пише ZN.UA.
Без електроенергії певний час залишаться: Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Буча, Петропавлівська Борщагівка, Мостище, Мироцьке, Коцюбинське, Горенка, Мощун, Боярка, Нові Петрівці.
Графік ремонтних робіт зазначають із 12 до 22 листопада.
Їх проводитимуть із 8:00 до 17:00, із 9:00 до 17:00.
Найближчим часом без світла, води, робочих ліфтів і кухонних плит, імовірно, залишиться не один мільйон українців.
ДТЕК обрав не найкращий час для ремонту. Для споживачів він був би менш помітним, якби його проводили влітку, коли світловий день триваліший, пише видання.
Хренасе.
Этот Мотовиловец педалями будет электроэнергию вырабатывать?
Большинство ТЕС остановлены из-за отсутствия угля. Энергоатом в жопе. Но никаких оснований для паники...
"Как уничтожить любую компанию: весело и быстро, всего 13 правил."
В лучших традициях маркетинга
Итак, поехали....
Правило 1: снеси всех адекватных топов, но не трогай дураков. Дураки этого хода не поймут, но будут все время т**е в рот заглядывать и рассказывать всем какой гендир мудрый и вообще ****....@тый;
Правило 2: прими нереальный бюджет. Даже акционеры должны @***** от твоих обещаний. В итоге выручка год к году +30%, расходы -30%. Бюджет должен всех разумных менеджеров бросить в мороз-понос. Слабые бюджеты для сопляков, устрой этим сучк...@м новый 37-ой год;
Правило 3: сократи 10-15% штата. Неси любую ересь про неэффективный баласт, тенденции ведущих компаний, автоматизацию и роботизацию. Лучше приводить в пример американские компании, там всегда липко-сладкие истории для д**илов;
Правило 4: демотивируй всю компанию пересмотром премий, соц.программ и любых льгот. Если была сотовая связь, зарежь ее для большинства сотрудников или уменьши компенсацию в три раза. Пойми - они зажрались! Кто не хочет, может искать другую работу. Ты легко наберешь на рынке свежих д@...лб@...**@в из другой сферы, без нужного опыта, но преданных как немецкая овчарка;
Правило 5: сообщи всем сотрудникам, что в компании тяжелые времена. Это даст т**е еще гамму @...банутых ходов и развяжет руки;
Правило 6: парализуй перемещение и найм сотрудников. Вместе с сокращением штата это классный метод убить целые направления работы: растерять корпоративных клиентов, ключевых поставщиков, задр@чить преданных менеджеров;
Правило 7: перекрои всю штатку, объедини пару дирекций, самые активные подразделения рассели в разные корпуса, желательно в разных районах города. Если система вдруг заработает, то ты молодец. Если не заработает, то эти г...@внюки саботируют процесс;
Правило 8: передай управление бизнесом службе HR. Запомни, шеф, эти сраные начальники направлений всегда хотят больше людей, чтобы эффективнее работать. Покажи, что эти недоумки тут не главные. Вместе с контролем численности пусть бизнес обосновывает необходимость найма кадровикам. Не путай: не HR для бизнеса, а бизнес для HR!
Правило 9: режь косты! Не сокращай затраты, а именно режь и именно косты. Под этим мероприятием можно понимать любую хрень. Покупай бензина в два раза меньше обычного, не заказывай офисные принадлежности и бумагу для принтеров. Никакой туалетной бумаги Tork! Оцинкованное ведро в углу в лучшем случае;
Правило 10: придумай @...банутые KPI. Например, "из каждого килограмма досок должно получаться два килограмма скворечников". Как? Да это не твое дело! Пусть думают и лучше работают, бездари. Могут использовать больше гвоздей или собирать со скворцами уже внутри;
Правило 11: заморозь всё перспективное развитие. Нельзя ничего развивать, когда у компании тяжелый период. Даже жизненно необходимые проекты могут подождать твоего золотого парашюта;
Правило 12: внедри новую систему отчетности. Это позволит т**е запутать руководство еще на пару месяцев;
Правило 13: тащи в контору именитых консалтеров, лучше бы из совершенно другой сферы. Если твой бизнес - не FMCG, то консалтеры должны быть именно оттуда. У них все просто: склад-полка-покупатель. А ты же так и делаешь! Всей кучей можно втирать очки до последнего.
И запомни главное, не ты плохой, просто ты гораздо умнее этого мяса. В конце концов, у т**я же есть MBA и диплом какого-нибудь американского ВУЗа, в котором ты никогда не был. Если когда-нибудь дрогнешь, вспомни, что Google переводит сотрудников на home-office, а Цукерберг обещает запускать дирижабли с Wi-Fi в пустынях. Ну неужели ты на работе не сможешь нести такую же ****@?!....
Текст (с) Владимир Кочергин
Зниження тарифіф вдвічі
Три мільйярди дерев
космодром і супутник
500 тисяч робочих місць, а цього року обіцяно ще мільйон...
Якщо не закінчу війну - піду
Якщо порушу закон - піду
Кортежі - нафіг
Дачі - нафіг
Конче заспу - дітям
...
Що я ще забув???
...
Я завжди вірю кожному слову зелених уйопків...
потом как будто что-то вспомнил и плюнул смачно мотовиловцу - в лицо.