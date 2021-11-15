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Новости Политика Украины
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После раскола в "Голосе" Стефанчук призвал Железняка и Устинову найти общий язык: Нужно искать компромисс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После раскола в

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает обе части фракции "Голос" найти взаимопонимание.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

"Потому что ваше недоразумение может стать большим недоразумением всего парламента. Я призываю вас к компромиссу", - обратился председатель ВР к собравшимся на согласительном совете нардепам "Голоса" Ярославу Железняку и Александре Устиновой.

После этого Стефанчук предоставил им слово по очереди. Железняк и Устинова озвучили свои предложения в повестку дня.

"Я надеюсь, мир и согласие будет во всем нашем парламенте", - отреагировал на слова спикера Железняк.

Также читайте: Стефанчук на заседании Рады зачитал письмо об увольнении главы фракции "Голос". Врио главы будет Устинова. Железняк заявил о ничтожности данного решения

Автор: Наталя Джума
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https://www.youtube.com/watch?v=8q7ZoB654P0

історія повторюється
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15.11.2021 12:17 Ответить
Нахрена нам знати те що діється в Вакарчуковському гадючнику.
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15.11.2021 12:28 Ответить
Ще на майдані 2005 Вакарчук обдурював народ співаючи, що все буде добре в кожного з нас.
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15.11.2021 12:32 Ответить
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15.11.2021 12:31 Ответить
а где обожэеслва певун ртом и любитель таньге
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15.11.2021 12:41 Ответить
Oго. Пинчук и Фридман поссорились. Вот это новость так новость.
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15.11.2021 12:52 Ответить
Я не всруся без бою...
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15.11.2021 13:23 Ответить
 
 