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После раскола в "Голосе" Стефанчук призвал Железняка и Устинову найти общий язык: Нужно искать компромисс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает обе части фракции "Голос" найти взаимопонимание.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.
"Потому что ваше недоразумение может стать большим недоразумением всего парламента. Я призываю вас к компромиссу", - обратился председатель ВР к собравшимся на согласительном совете нардепам "Голоса" Ярославу Железняку и Александре Устиновой.
После этого Стефанчук предоставил им слово по очереди. Железняк и Устинова озвучили свои предложения в повестку дня.
"Я надеюсь, мир и согласие будет во всем нашем парламенте", - отреагировал на слова спикера Железняк.
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