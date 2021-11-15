ЕС одобрил введение новых санкций против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса, – журналист Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.
Об этом написал в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня", - написал Йозвяк.
Ранее СМИ сообщали, что под санкциями могут оказаться глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны, пишет Украинская правда.
ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск.
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Ведь мигранты не в вакуум ехали
Там их должны были встречать
Просто окошилось все на Лукашенко
Так сложились обстоятельства
Это касается и мокшандии.
Кацапия ударила Украине в спину а страны ЕС Украину лежащую просто затаптывают.Одн просто гопники из подезда.Да и такими они были по истории.Германия и кацапия всегда пытались захватить Европу,да и вторая мировая началась из за того что Гитлер и Сталин не сошлись на разделе Европы.