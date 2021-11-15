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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) Лукашенко (3501) мигранты (950) нелегалы (445) санкции (10609) Евросоюз (15857) Йозвяк (116)

ЕС одобрил введение новых санкций против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса, – журналист Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС одобрил введение новых санкций против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса, – журналист Йозвяк

Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Об этом написал в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня", - написал Йозвяк.

Ранее СМИ сообщали, что под санкциями могут оказаться глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны, пишет Украинская правда.

ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Яке офігенне глибоке занепокоєння.
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15.11.2021 12:29
+5
Жадность фраера ... Почему транзит через Беларусь не остановить? Гешефт дороже моральных приципов?
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15.11.2021 12:37
+4
От этих лютых санкций кремлебанда прям обосралась
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15.11.2021 12:38
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Яке офігенне глибоке занепокоєння.
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15.11.2021 12:29 Ответить
Звіздєц Луці. Це вам не хухри-мухри,а санкції на Мінський аеропорт!!!!
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15.11.2021 12:42 Ответить
Пусть посмотрят ЕС и у себя
Ведь мигранты не в вакуум ехали
Там их должны были встречать
Просто окошилось все на Лукашенко
Так сложились обстоятельства
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15.11.2021 12:30 Ответить
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15.11.2021 12:36 Ответить
встречать с цветами и с оркестром
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15.11.2021 12:37 Ответить
акуенный удар по луке... ..
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15.11.2021 12:35 Ответить
Жадность фраера ... Почему транзит через Беларусь не остановить? Гешефт дороже моральных приципов?
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15.11.2021 12:37 Ответить
От этих лютых санкций кремлебанда прям обосралась
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15.11.2021 12:38 Ответить
Хотяб месяц газ не покупали и кацапии тренде
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15.11.2021 12:42 Ответить
После этих "супер" санкций росиянская авиакомпания Аэрофлот с удвоенной силой будет завозить нелегальных мигрантов до Беларуси.
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15.11.2021 12:42 Ответить
В РФ уже в штаны наложили об одном упоминании о том, что санкции могут наложить на Аэрофлот. А в инфор. поле прошла информация, что часть мигрантов прилетают в РФ и от туда попадают в Беларусь. Так что не будут они возить мигрантов. Не переживай.
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15.11.2021 13:05 Ответить
И тут явились санитары и зафиксировали нас...
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15.11.2021 13:03 Ответить
Очередной пшик.
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15.11.2021 13:07 Ответить
А почему не против страны Беларусь?Ведь для того чтоб что-то изменилось в стране нужно чтобы санкции прочуствовало все население страны и предприняло какие-то действия относительно правительства.А не введение какких-то непонятных санкций относительно ничего не значащих в стране уродов.
Это касается и мокшандии.
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15.11.2021 13:08 Ответить
P.S.Наглядным примером есть действия ЕС по санкциям относительно кацапии за последние 8 лет где на картах ЕС Крым оказывается мокшанским,где ведущие фирмы ЕС обеспечивают оборудованием Крым и венцом санкций является СП-2 который будет запушен в ближайшие недели если не дни.
Кацапия ударила Украине в спину а страны ЕС Украину лежащую просто затаптывают.Одн просто гопники из подезда.Да и такими они были по истории.Германия и кацапия всегда пытались захватить Европу,да и вторая мировая началась из за того что Гитлер и Сталин не сошлись на разделе Европы.
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15.11.2021 13:16 Ответить
"міграціонна криза" - це операція прикриття аншлюсу Білорусі
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15.11.2021 13:10 Ответить
Короче очередная глубокая озабоченность !
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15.11.2021 13:46 Ответить
Checkmate!!!Млять
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15.11.2021 16:51 Ответить
 
 