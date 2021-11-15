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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Радуцкий пожаловался Стефанчуку, что нардепы не носят маски: "Прошу вмешаться в эту историю"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий просит спикера Руслана Стефанчука разобраться с тем, что депутаты в здании парламента не носят маски.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном совете в понедельник.

"Уважаемый Руслан Алексеевич, мы говорим о том, что у нас депутаты в зале не носят маски, а у нас на Согласительном совете депутаты сидят без масок. Прошу вмешаться в эту историю", - обратился нардеп к председателю Верховной Рады.

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В свою очередь, Стефанчук заявил: "Вы правы, Михаил Борисович".

Добавим, что Стефанчук и Радуцкий на протяжении Согласительного совета сидят в масках.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Хто би про маски звиздів.
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15.11.2021 12:42
+3
не носять масок так, як крадуцький
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15.11.2021 12:43
+3
17 тыс. с каждого тела без маски. Или слабО?
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15.11.2021 12:57
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Не можна таку красу ховати за масками...
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15.11.2021 12:34 Ответить
Кстате да, какого? Закрытое помещение, несоблюдение дистанции. Аяяй!
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15.11.2021 12:35 Ответить
Срочно на Стефанчука протокол, как на руководителя не обеспечившего карантинных ограничений!
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15.11.2021 12:36 Ответить
и штрафчик...
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15.11.2021 13:02 Ответить
скільки лямів ота падла радуцький заробив на початку пандемії оголошеної- відправивши продавши практично везь наш НЗіз масок в Китай....- про це воно мовчить ...- агов дє там наші "борцуниЦ СБУ- *****-САПи всі різні ...тепер ДБР...
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15.11.2021 12:36 Ответить
И как этим шакалам теперь можно верить на слово.
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15.11.2021 12:48 Ответить
Яка маска? Як з маскою жерти з корита?
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15.11.2021 12:38 Ответить
Лиза Богуцкая депутат и на государственном уровне пропагандирует антивакцинацию.Средневековье.
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15.11.2021 12:40 Ответить
Хто би про маски звиздів.
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15.11.2021 12:42 Ответить
это его больная... любимая... денежная ... ну его короче ))) тема
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15.11.2021 13:04 Ответить
не носять масок так, як крадуцький
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15.11.2021 12:43 Ответить
і продавайте їх тисячами у карантин як колись крадуцький )))
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15.11.2021 13:05 Ответить
стефанчука маска сойдёт за труселя для боди позитвной алёны алёны
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15.11.2021 13:21 Ответить
17 тыс. с каждого тела без маски. Или слабО?
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15.11.2021 12:57 Ответить
не носять, бо продали
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15.11.2021 13:26 Ответить
Во дела - не носят масок и не болеют!? Господин Радуцкий! А Вы можете сделать, чтобы они заболели? А то вот у меня две знакомых - ярые сторонницы вакцинации - весной заболели Короногриппом, летом прошли вакцинацию и на днях снова заболели и теперь находятся в полной прострации - что же это за вакцинация, которая не блокирует дальнейшие заболевания? Может осчастливите их своими научными доводами. Беда в том, что система Здравоохреения в Украине не обеспечила предварительного и доходчивого убеждения, что это действительно опасный вирус и вакцинация - это спасение! Люди старшего возраста в противовес ставят прививки в СССР против оспы и дифтерии и их действенность до сегодняшнего дня. Помните у М.Шолохова - Быстро робится - слепые родятся! Так вот никто ни кого теперь не убедит, что вакцины против как бы серьезных заболеваний можно разработать, провести их основательные клинические исследования и внедрить наживо и эффективно всего за 1,5 года. А бездоказательно и принудительно заставлять людей вакцинироваться любой имеющейся в наличии вакциной - это похоже не преступление. И при этом не все эти вакцины подходят разным людям! И не все их можно смешивать при повторной вакцинации. А люди пока не имеют ответы на эти вопросы! А Стефанчук при этом не Спаситель!
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15.11.2021 13:40 Ответить
Не носят маски?
Штраф 17 000 грн. для первого раза. И по 34 000 все следующие.
Отследите по камерам и вычтите из зарплаты.
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15.11.2021 15:17 Ответить
 
 