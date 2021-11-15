Наращивание российских войск у границы Украины является частью стратегии РФ против Европы, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Действия Российской Федерации, которая проводит очередное военное наращивание вдоль границ Украины, являются частью общей стратегии России по дестабилизации Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе по итогам дискуссии в ходе делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Одна из главных целей визита - проинформировать наших друзей и партнеров о безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, включая неподконтрольные регионы, на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе. Мое главное послание к министрам было очень простым: мы не должны видеть российское военное наращивание и агрессивные намерения по отношению к Украине изолированно от других элементов российской стратегии в Европе: искусственно созданного миграционного кризиса на границах с Польшей и Литвой, использование газа как оружия против ЕС, очень концентрированые кампании дезинформации в странах ЕС с целью посеять раздор между ними, между правительствами и обществами в каждой из них", - пояснил министр.
По его словам, европейские министры выразили полную поддержку и солидарность с Украиной. Украинская сторона, со своей стороны, представила видение шагов, которые ЕС мог бы предпринять для предоставления Украине практической помощи в этой ситуации.
"Лучшее послание, которое вы (европейцы. – Ред.) можете направить России – это действия. Даже если вы начнете готовить новые ограничительные меры против России, это будет для нее сигналом: если они решат продвигаться вперед, вы будете готовы немедленно принять решения, которые сделают цену российской агрессии неприемлемой… Россия надеется, что Европа не будет способна перейти от слов к делам. Я думаю, что в лучших интересах ЕС доказать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Він неабиякий качьок.
Поведе армію у бій, у перших рядах помчить кацапа бити.
От віру від щирого серця.
"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра (сьогодні, 15,11) відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв