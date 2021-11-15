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Наращивание российских войск у границы Украины является частью стратегии РФ против Европы, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Наращивание российских войск у границы Украины является частью стратегии РФ против Европы, - Кулеба

Действия Российской Федерации, которая проводит очередное военное наращивание вдоль границ Украины, являются частью общей стратегии России по дестабилизации Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе по итогам дискуссии в ходе делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Одна из главных целей визита - проинформировать наших друзей и партнеров о безопасности вдоль границы между Россией и Украиной, включая неподконтрольные регионы, на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе. Мое главное послание к министрам было очень простым: мы не должны видеть российское военное наращивание и агрессивные намерения по отношению к Украине изолированно от других элементов российской стратегии в Европе: искусственно созданного миграционного кризиса на границах с Польшей и Литвой, использование газа как оружия против ЕС, очень концентрированые кампании дезинформации в странах ЕС с целью посеять раздор между ними, между правительствами и обществами в каждой из них", - пояснил министр.

По его словам, европейские министры выразили полную поддержку и солидарность с Украиной. Украинская сторона, со своей стороны, представила видение шагов, которые ЕС мог бы предпринять для предоставления Украине практической помощи в этой ситуации.

"Лучшее послание, которое вы (европейцы. – Ред.) можете направить России – это действия. Даже если вы начнете готовить новые ограничительные меры против России, это будет для нее сигналом: если они решат продвигаться вперед, вы будете готовы немедленно принять решения, которые сделают цену российской агрессии неприемлемой… Россия надеется, что Европа не будет способна перейти от слов к делам. Я думаю, что в лучших интересах ЕС доказать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.

Также читайте: "Ситуация очень критическая", - глава МИД Австрии Линхарт о военной угрозе Украине со стороны России

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Наш през теж не лох і не мальчик, пальчиком тиканий.
Він неабиякий качьок.
Поведе армію у бій, у перших рядах помчить кацапа бити.
От віру від щирого серця.
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15.11.2021 12:50
+3
Західні партнери здивовані відсутністю реакції української влади на військові маневри РФ

"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра (сьогодні, 15,11) відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв
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15.11.2021 12:53
+2
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15.11.2021 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Наш през теж не лох і не мальчик, пальчиком тиканий.
Він неабиякий качьок.
Поведе армію у бій, у перших рядах помчить кацапа бити.
От віру від щирого серця.
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15.11.2021 12:50 Ответить
Да он их просто засмешит до смерти, он же не лох какой-то.
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15.11.2021 13:11 Ответить
Зеля укрепляет полицию, чтобы досидеть на троне, а по приходу своих поедет в Москву получать звезду Героя.
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15.11.2021 12:52 Ответить
Західні партнери здивовані відсутністю реакції української влади на військові маневри РФ

"Чинна влада займається "самозаспокоєнням" стосовно можливої ескалації на Донбасі, що викликає подив та занепокоєння західних країн-партнерів" - заявив в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
"Я думаю, що саме цим викликано те, що відбулися останніми днями контакти з українським міністром закордонних справ. Я думаю, що відбулася серйозна бесіда Блінкена з Кулебою під час візиту Кулеби до Вашингтону. Я хотів би також зазначити, що завтра (сьогодні, 15,11) відбудеться Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, на яку їде також міністр Кулеба", - пояснив експерт.
"І там одне з ключових питань під час зустрічей буде обговорюватися все-таки, що ж насправді відбувається навколо кордонів України. І я дуже сподіваюся на те, що нарешті українські посадовці не будуть заперечувати цей факт, а просто цей пас від наших партнерів сприймуть і зроблять все можливе для того, щоб покарати агресора і підняти ціну в разі його готовності дійсно здійснити якийсь агресивний крок в бік території України" - зазначив Костянтин Єлісєєв
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15.11.2021 12:53 Ответить
це так, але розгрібаєм це га...но ми, під стурбований вигляд чиновників ес. а тим часом вони, підписують договори з рф, б,ючи по нашому бютжету. красота.......
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15.11.2021 12:55 Ответить
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15.11.2021 13:05 Ответить
Вот это финт ушами в тройном тулупе... Значит в упор не видели, пока аж из-за океана не подсказали, а теперь с умным видом Европу поучают... Дипломатия 100500 уровня...
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15.11.2021 13:09 Ответить
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15.11.2021 13:22 Ответить
В 1905 году РАБссия срань тоже себя возомнила Всемирной Империей говна в войне с Японией...Итоги печальны...тогдашний Император Японии потопил весь флот РАБссии Николашки БАРАНА...,Гитлер в 1941 году лишь повторил подвиг тогдашнего Императора Японии Муцухито... Рюсские...вы даже не БЫДДЛО.....
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15.11.2021 13:12 Ответить
Только крейсер "Аврора" уцелела.
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15.11.2021 13:17 Ответить
Крейсер "Аврора" самый мощный в мире. Один холостой выстрел в 1917г. а разруха в россии продолжается до сих пор
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15.11.2021 13:37 Ответить
Красиво полемизирует Кулеба, но фактически он же так и не признал реальность начала нового этапа войны. Т.е коммуницирует граммотно, но в интресах Зе команды. Что то подсказывает, что надо слушать англосаксов а не Кулебу с Даниловым
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15.11.2021 13:22 Ответить
ЦРУ и АНБ США сделали правильный ход..все спутниковые разведданые публиковать в Инете...чтобы даже чукчи и чечены знали....какая это МРАЗЬ... Рюсский Мир КГБшный...
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15.11.2021 13:26 Ответить
Нихрена не понял, ведь говорили шо энто порохоботы "зраду разгоняют"?
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15.11.2021 13:35 Ответить
Порошенко и Байденко удрали на остров Тайвань...,а знаете почему? там рост экономики 23 %...Даже Китай с Японией обсерон... В Китае исчезли продукты питания уголь и нефть...,таке колись було...в 1958 году....когда в Китае не было даже бумажки ЖО...,подтереть,не говоря о японйском фирме Мицубиши... или Тойота...быдло краснопузое...
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15.11.2021 13:42 Ответить
рюсские кажуть мышиодиннарот....ну типа браццкий..такого сраного брата..лучше отправить в Сибирь белкам шишки выращивать...,да ведмедям Берлогу вырыть...хотя по правде говоря вы Швондеры не умеете ни того ни друго..ни пятого дясятого...
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15.11.2021 13:47 Ответить
Президент Голобородька набирает студентов в колледж...мы рождены чтоб Кучму сделать президентом...но он не Олигарх,он типа по японски Сенсей.... мастер по оболванию быдла в 73%...
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15.11.2021 14:02 Ответить
 
 