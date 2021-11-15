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Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей фракций с Зеленским: Враг у ворот, а власти отрицают угрозу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей фракций с Зеленским: Враг у ворот, а власти отрицают угрозу

Ситуация на украинской границе остается опасной и требует применения всех мер безопасности.

Об этом во время Согласительного Совета заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил необходимость немедленной закрытой встречи лидеров всех фракций с президентом Украины для обсуждения угроз в сфере безопасности, энергетической и медицинской.

"Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск у границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений первой танковой армии западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего, факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины", – констатирует Порошенко.

"2 ноября американцам возразил секретарь СНБО Данилов, что происходит сознательная дезинформация всего общества. Цитата: "скажем так, то, что пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это неправда". 7 ноября Офис Президента в лице пресс-секретаря также возразил американцам: "У Украины нет подтвержденной информации, что Россия вновь расширяет количество военных в Крыму, ОРДЛО и у украинских границ. Минобороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления", – напомнил пятый Президент.

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Порошенко отметил, что американцы привели конкретные факты с указанием частей, подразделений, спутниковых данных.

"12 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м", – подчеркнул Порошенко.

"И только позавчера Офис Президента наконец признал угрозу со стороны российских войск. И оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские маневры несут характер скрытого роста. По словам Офиса Президента, российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений у государственной границы "По завершении только личный состав вернулся к местам постоянной дислокации, а вся военная техника, включая танки, боевые машины, ракетные системы "Искандер", осталась на границе", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Непостижимо. Две недели украинские власти отрицали и врали, и после этого они хотят, чтобы наши союзники и наш народ им доверяли. Абсолютно похожая ситуация с ситуацией с "вагнеровцами". 16 месяцев украинская власть лжет об отсутствии этой операции. Сначала она утверждала, что операции не было, потом говорила, что это была не украинская операция. И вот дождалась того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Сначала это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день иначе как измену квалифицировать это нельзя", – убежден пятый Президент.

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"Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с наводнением, с экономикой. Потому что 700 человек терять ежедневно и не реагировать - это преступление", – подчеркнул Порошенко.

"Прошу избавиться от своих страхов – враг не в Украине. Враг уже у ворот, стучит в нашу дверь, и мы требуем безотлагательно применить все имеющиеся средства и инвентарь опыта, подключив парламент, а не только монобольшинство", – резюмирует Петр Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Тобто, нехай пуйло і далі вбиває українців, а вони мають за прикладом г-нокомандувача мовчати і робити вигляд, що все Ок?
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15.11.2021 13:07
+16
Який ворог? То Зеліни торговиє партньори.
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15.11.2021 12:55
+16
чуєш, сміцкий.
я тобі, кінченому українофобу, вже вкотре пропоную полишити ненависну тобі державу і переїхати на вільні від бандер території.
Чого ти зволікаєш ?
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15.11.2021 13:03
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В Иран или Северную Корею, или Венесуэлу
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15.11.2021 13:24 Ответить
Метою великого дипломатичного турне Порошенка стане посилення проукраїнської коаліції "Метою великого дипломатичного турне П'ятого Президента Петра Порошенка є зміцнення проукраїнської коаліції на Заході. Лідер "Європейської Солідарності" відвідає три країни та проведе низку ключових для держави зустрічей та перемовин" - розповів в етері "Прямого" дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв.
Він нагадав, що Петро Порошенко завжди "був, є і буде дуже активним якраз на зовнішньому фронті, оскільки він розуміє, що через зміцнення проукраїнської коаліції, через зміцнення обороноздатності нашої країни, через посилення довіри з нашими партнерами ми посилюємо потенціал України в протидії тим гібридним загрозам, перед якими сьогодні постала Україна".
Єлісєєв переконаний, що в умовах, коли, на жаль, українська влада не завжди демонструє послідовність дій, що було проілюстровано на прикладі того, чи була, чи не була концентрація російських військ вздовж кордонів України, дуже важливо донести меседж і послання від лідера проєвропейських, проатлантичних опозиційних сил.
"Він (Петро Порошенко - ред) дуже активно зустрічається. Нещодавно був з візитом у Швеції, в Туреччині. І якщо хтось думає, що Порошенко їздить за кордон для того, щоб, можливо, захищати себе проти того, що, мовляв, нинішня влада тисне на опозицію, жалітися на це все, то ви абсолютно помиляєтесь. Він вважає, що коли він їде за кордон, він має виступати як державник, він має виступати з продержавницьких, проукраїнських позицій і доводити ті меседжі, яких потребує наша країна" - заявив Костянтин Єлісєєв.
"Йдеться про важливість підтримки членства України в ЄС і НАТО. Йдеться про важливість більш амбітних пріоритетів співпраці в контексті імплементації угоди про асоціацію. Йдеться про важливість подальшого посилення міжнародних санкцій проти російського агресора. Йдеться про посилення обороноздатності Української держави і так далі, і так далі, і так далі… Тобто саме з цими меседжами він завжди виходить на зовнішній фронт, саме з цими меседжами він зараз готується до поїздки до ряду партнерських країн", - пояснив Єлісєєв.
"Наступного тижня він (Петро Порошенко - ред.) здійснить візит до Канади, де, зокрема, на запрошення канадської влади він візьме участь у великій і досить впливовій конференції, безпековій конференції, яка, по суті, відбудеться вперше за останні два роки в режимі офлайн і на якій йому запропоновано виступити на одній з пленарних сесій. Я думаю, що якраз саме ці меседжі, про які я вище згадав, він буде доводити нашим партнерам.

Дуже важливо, що якраз він їде до Канади в умовах, коли там зараз відбулося формування нового уряду. Там зараз новий міністр закордонних справ, новий міністр оборони. На щастя, є там і представниця української громади, Христя Фріланд, яка зберегла портфель віцепрем'єр-міністра. Звичайно, це дуже важливо вже з перших кроків нового уряду з ними встановити контакти і довести сигнали, які потрібні зараз Україні на цьому етапі", - зазначив дипломат.
"Плюс, не забуваймо, що в цій конференції будуть брати участь також і конгресмени Сполучених Штатів, інші американські політологи, політики, проєвроатлантичні наші партнери. Я думаю, це буде прекрасна платформа для того, щоб провести поглиблені двосторонні консультації з безпекових і оборонних питань"
Окрім візиту до Канади, готується також поїздка Петра Порошенка до Німеччини, куди П'ятий Президент запрошений, як лідер партії "Європейська Солідарність", яка є членом загальносвітової, або універсальної організації, яка називається "Міжнародний демократичний союз", яка об'єднує найбільш потужні продемократичні і проєвроатлантичні партії світу, зокрема, до якої входить партія "Європейська народна партія".
Це партія, до якої належить, зокрема, і Меркель, християнські демократи, і так далі. Звичайно, цим не буде обмежуватися. П'ятий Президент має активні телефонні контакти з лідером Європейської народної партії, президентом Туском. І, звичайно, активні контакти його з послами західних країн, які акредитовані в Україні" - сказав Костянтин Єлісєєв

"Отже, я ще раз підкреслюю, що він (Петро Порошенко - ред) керується суто загальнонаціональними інтересами України і намагається в такий спосіб посилити наші позицію в контактах зі світовою спільнотою", - резюмував експерт.
Як повідомлялося раніше, 17-21 листопада 2021 року П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади.
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15.11.2021 13:08 Ответить
Головні партнери Петра були Меркель+Макрон.
Це саме ті люди, які занепокоєні, коли байрактари стріляють...
Чи можна їх позицію вважати позицією Петра?
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15.11.2021 13:14 Ответить
Петр с 2016 по 2019 вел "ползучее наступление" и при нем заняли много стратегических высот и поселков. Часть из них ЗЕ пото отдал назад при "разведении".
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой- "Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...
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15.11.2021 13:22 Ответить
какая твоя позиция, раком? или ты в 14 сразу в военкомат?
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15.11.2021 13:22 Ответить
Гетьмана в Президенты!!!
Хватит Клоунам издеваться над страной!
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15.11.2021 13:14 Ответить
Чем однотуровый лучше клована? Оба - высеры пост-совкового олигархата...
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15.11.2021 13:22 Ответить
т.е. тебе в башку не доходит, что обсос сегодня имеет полномочия, которые не снились ни одному президенту за 30 лет, а при достаточном желании и мозге, можно за 2-3 года начать и провести основные изменения, а за 5 лет некоторые закончить и получить результат, как Польша или Чехия. но у быдла ни желания, ни ума, и поезд ушел, оставшееся время оно будет пытаться усидеть в кресле, но закончит на бутылке 100%!
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15.11.2021 13:28 Ответить
На пляшці ??? Та то ще буде за щастя! Холодним кінцем розпеченого му лому у дупу. (Щоб ніхто не витяг!) Хома Хаєцький розумів, що до чого...
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15.11.2021 14:00 Ответить
клоуны все до единого должны посажены пожизненно
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15.11.2021 14:11 Ответить
Не каждый день британцы предлагают военную помощь...
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15.11.2021 13:16 Ответить
що це за новенький подляковий бот **** asr?
Раніше не біло... Чи я його не помічав?
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15.11.2021 13:17 Ответить
Та мабуть хтось "перевзувся" бо під старим "ніком" "затюкали" і заплювали!
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15.11.2021 13:54 Ответить
Кому враг, а кому и отец родной. Зебобикам - Путин родня родная.
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15.11.2021 13:26 Ответить
Ничего не меняется.. помнится мне в 2014 урки с ДНР месяц кричали во все горло о том что котел захлопывается, а руководство страны месяц рассказывало что все под контролем и это ложь, результат думаю всем известе - 7 котлов!! Почему и зачем это делали , так никто и не разбирался и никто не ответил, мало того Хочака - труса сбежавшего первым с поле боя бросив своих подчиненных , сделаи главнокомандующим.. Это решение вообще было для меня шоком... результат командования - молодая жена, ребенок, льготы и быстрое *********** с долждности в кусты!
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15.11.2021 13:26 Ответить
100500 катлофф, да казламордое?
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15.11.2021 14:05 Ответить
ты че башкой эпанулся? Сам посчитай! Или ты из тех кто кричит что все6 под контролем , а потом парни гибнут сотнями!? ну тогда ты ********! Загибай пальцы тупорылое ты существо : 1. Изваринский котёл (до 8000 человек) 2. Иловайский котёл (до 5000 человек) 3. Котёл в Донецком Аэропорту (в разное время до 1500 человек)4. Дебальцевский котёл (до 8000 человек)5. Амвросиевский котел (6000 человек)6. Еленовский котёл (2000чел)7. Окружение украинских войск в Луганском аэропорту (2000 чел) По твоему это мало? ну ты и скотина однако тогда, раз такое у тебя мнение!
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15.11.2021 14:34 Ответить
Вы твари казламордые десятками тысяч Украинцев хороните, прикуси зубило, и эту цифирь ***** своему показывай, ******** лаптеногий
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15.11.2021 15:15 Ответить
Че тебя туполго рвет на части то? я что то не так написал? Ты идиот сам видать козломордый мокшанин... Есть факт с моей стороны, опровергни.. скжи что еще не было ни Иловайска ни Дельцева и т.д...!?
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15.11.2021 16:00 Ответить
Ну Порось и тупой, враг уже 7 лет внутри а он только их у ворот увидел))
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15.11.2021 13:26 Ответить
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15.11.2021 13:35 Ответить
Началось.
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15.11.2021 13:50 Ответить
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15.11.2021 13:39 Ответить
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15.11.2021 13:41 Ответить
«Кто-то очень хочет расшатать лодку, кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Геть!" Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве»(с)
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15.11.2021 13:48 Ответить
ЦЕНЗОРЕ, якого біса на сайті "до .....ра"" паришинської потолочі ??? У вас модератори "хрюкають" чи працюють ? Га??? Можливо тра трохи гнидам "карасину" підлити?
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15.11.2021 13:51 Ответить
Хто не любить чоколятки, той москаль? ))
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15.11.2021 14:01 Ответить
Так званому Афанасію. Другий І ОСТАННІЙ РАЗ _- кажу : Боти, зелебобіки, парашолизуни, ольгінська потолоч _я вам не відповідав, і відповідати не буду. Не бажаю годувати лайно і потолоч.
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15.11.2021 14:15 Ответить
«Притча» нових часів.

Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:

Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…

А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:

Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...

І вирішили помінять «поводиря», який обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:

Так де ж «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...

Старий поводир гірко сміється:

А сьогодні - дорога до пекла…
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15.11.2021 13:58 Ответить
дааа, уж...Нужно было Ющенко на второй срок избирать - давно были бы в ЕС...
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15.11.2021 14:12 Ответить
У Ющенка самого "кишка тонка" виявилася - забздів коли його "травонули"
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15.11.2021 14:18 Ответить
не поймешь вас - то вы пишите о "утраченном поводыре", то пишите, что у поводыря в светлое европейское будущее "кишка тонка"...
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15.11.2021 14:21 Ответить
Що ти "очком крутиш"?! Наче не розумієш що я не про Ющенка пишу? Судячи з "аромату" твоїх "виражовиваній" і "свіжості" з"явлення тебе на форумі ти - із "свіжозаряджених" "подоляченят"! Тоді про що ми з тобою можем полемізувать? У мене - реальний погляд на оточуюче життя а ти дивишся через "бінокль" який тобі навертіли з грошових купюр на Банковій!
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15.11.2021 14:40 Ответить
Наче не розумієш що я не про Ющенка пишу?
-------------------------------
а про кого? Все остальные - так или иначе агенты Кремля. Даже Ющенко после присяги первым делом поехал на смотрины в Кремль, а не в Брюссель, а об остальных и говорить нечего: "кремль стратегический партнер", "харьковские угоды - гениальный компромисс", "мир, труд, май- пролетарии всех стран соединяйтесь"...
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15.11.2021 15:21 Ответить
Скажи Подоляку і СерЛєщу що ти їх надій не виправдав - твоє "срання" тут не спрацювало і лише викликало роздратування!
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15.11.2021 15:24 Ответить
і лише викликало роздратування!
---------------------------
у кого???
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15.11.2021 15:27 Ответить
Яре, згадалася мені "напіблотна" пісенька...
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб -зараза
Ручку дёрни, воду слей...
Пену сдуй, тогда и пей.
А зелень нічого не смикала і воду сьорбала з повискуванням...
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15.11.2021 14:30 Ответить
Взагалі-то, це Юлія Тимошенко вимагає - Тимошенко : Звідки цей спокій, ЗЕлені ********?
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15.11.2021 14:04 Ответить
Вот оно что.
Ну тогда всё, можем расходиться - Тимошенко всё порешает
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15.11.2021 14:12 Ответить
А ви що, колись сходилися? )))
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15.11.2021 14:16 Ответить
"Нас", или меня обсуждать будем? Правила форума читали?
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15.11.2021 14:21 Ответить
Ви не відповідаєте моїм стандартам якісного та розумного співрозмовника(опонента). Хто ви такий...госпаді...)))
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15.11.2021 17:37 Ответить
Видимо не читали...
Вы второй, за сегодня, кто обращается ко мне как к Богу

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15.11.2021 17:56 Ответить
Порошенко уже в который раз предлагает всем проукраинским силам объединиться в борьбе с врагом, но идиоты лохи и "обиженные по жизни" - продолжают спортивный бег по граблям.
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15.11.2021 14:08 Ответить
Ну кому ворог, а кому і партньор чи там "другая старана", нє?
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15.11.2021 14:37 Ответить
Точно у ворот, я за забор зазырнув, а их тьма. Ночью теперь выхожу, не так их видно, вражины.
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15.11.2021 15:04 Ответить
хватит цитировать газетки, назовите разведданные сколько там техники и где, что поменялось.
и хорош уже нагнетать.
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15.11.2021 17:18 Ответить
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