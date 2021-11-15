Порошенко требует немедленно провести закрытое совещание руководителей фракций с Зеленским: Враг у ворот, а власти отрицают угрозу
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Ситуация на украинской границе остается опасной и требует применения всех мер безопасности.
Об этом во время Согласительного Совета заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил необходимость немедленной закрытой встречи лидеров всех фракций с президентом Украины для обсуждения угроз в сфере безопасности, энергетической и медицинской.
"Первоочередным на сегодняшний день является вопрос ситуации на границах, которая остается чрезвычайно опасной. Я предлагаю вам проанализировать, что власти делали последние две недели. Причем этот анализ сделан журналистами и аналитиками, за что я им очень благодарен. 31 октября и 1 ноября The Washington Post и другие влиятельные авторитетные издания сообщили об угрожающей концентрации российских войск у границы с Украиной, показав спутниковые изображения сооружений и соединений первой танковой армии западного военного округа. Через несколько часов 1 ноября министерство обороны и ГУ разведки Украины опровергает американских журналистов фразой, что 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений в сторону государственной границы не было, скорее всего, факты являются элементом специальных информационных психологических действий против Украины", – констатирует Порошенко.
"2 ноября американцам возразил секретарь СНБО Данилов, что происходит сознательная дезинформация всего общества. Цитата: "скажем так, то, что пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это неправда". 7 ноября Офис Президента в лице пресс-секретаря также возразил американцам: "У Украины нет подтвержденной информации, что Россия вновь расширяет количество военных в Крыму, ОРДЛО и у украинских границ. Минобороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления", – напомнил пятый Президент.
Порошенко отметил, что американцы привели конкретные факты с указанием частей, подразделений, спутниковых данных.
"12 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об угрожающей концентрации и маневрах российских войск, утверждая, что американцы чрезвычайно озабочены движениями войск РФ. Я не могу сказать, что планировал российский президент, однако в связи с нынешней ситуацией мы помним, что было в 2014-м", – подчеркнул Порошенко.
"И только позавчера Офис Президента наконец признал угрозу со стороны российских войск. И оказалось, что у Украины есть все основания для беспокойства, поскольку российские маневры несут характер скрытого роста. По словам Офиса Президента, российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений у государственной границы "По завершении только личный состав вернулся к местам постоянной дислокации, а вся военная техника, включая танки, боевые машины, ракетные системы "Искандер", осталась на границе", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
"Непостижимо. Две недели украинские власти отрицали и врали, и после этого они хотят, чтобы наши союзники и наш народ им доверяли. Абсолютно похожая ситуация с ситуацией с "вагнеровцами". 16 месяцев украинская власть лжет об отсутствии этой операции. Сначала она утверждала, что операции не было, потом говорила, что это была не украинская операция. И вот дождалась того, что уже ведущие иностранные СМИ будут обнародовать эту позицию. Сначала это можно было объяснить как ошибку. На сегодняшний день иначе как измену квалифицировать это нельзя", – убежден пятый Президент.
"Я требую, чтобы у нас в ближайшее время состоялась встреча руководителей фракций с президентом, где будут подняты вопросы угроз для национальной безопасности, ситуации по кризису в энергетике, с наводнением, с экономикой. Потому что 700 человек терять ежедневно и не реагировать - это преступление", – подчеркнул Порошенко.
"Прошу избавиться от своих страхов – враг не в Украине. Враг уже у ворот, стучит в нашу дверь, и мы требуем безотлагательно применить все имеющиеся средства и инвентарь опыта, подключив парламент, а не только монобольшинство", – резюмирует Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Він нагадав, що Петро Порошенко завжди "був, є і буде дуже активним якраз на зовнішньому фронті, оскільки він розуміє, що через зміцнення проукраїнської коаліції, через зміцнення обороноздатності нашої країни, через посилення довіри з нашими партнерами ми посилюємо потенціал України в протидії тим гібридним загрозам, перед якими сьогодні постала Україна".
Єлісєєв переконаний, що в умовах, коли, на жаль, українська влада не завжди демонструє послідовність дій, що було проілюстровано на прикладі того, чи була, чи не була концентрація російських військ вздовж кордонів України, дуже важливо донести меседж і послання від лідера проєвропейських, проатлантичних опозиційних сил.
"Він (Петро Порошенко - ред) дуже активно зустрічається. Нещодавно був з візитом у Швеції, в Туреччині. І якщо хтось думає, що Порошенко їздить за кордон для того, щоб, можливо, захищати себе проти того, що, мовляв, нинішня влада тисне на опозицію, жалітися на це все, то ви абсолютно помиляєтесь. Він вважає, що коли він їде за кордон, він має виступати як державник, він має виступати з продержавницьких, проукраїнських позицій і доводити ті меседжі, яких потребує наша країна" - заявив Костянтин Єлісєєв.
"Йдеться про важливість підтримки членства України в ЄС і НАТО. Йдеться про важливість більш амбітних пріоритетів співпраці в контексті імплементації угоди про асоціацію. Йдеться про важливість подальшого посилення міжнародних санкцій проти російського агресора. Йдеться про посилення обороноздатності Української держави і так далі, і так далі, і так далі… Тобто саме з цими меседжами він завжди виходить на зовнішній фронт, саме з цими меседжами він зараз готується до поїздки до ряду партнерських країн", - пояснив Єлісєєв.
"Наступного тижня він (Петро Порошенко - ред.) здійснить візит до Канади, де, зокрема, на запрошення канадської влади він візьме участь у великій і досить впливовій конференції, безпековій конференції, яка, по суті, відбудеться вперше за останні два роки в режимі офлайн і на якій йому запропоновано виступити на одній з пленарних сесій. Я думаю, що якраз саме ці меседжі, про які я вище згадав, він буде доводити нашим партнерам.
Дуже важливо, що якраз він їде до Канади в умовах, коли там зараз відбулося формування нового уряду. Там зараз новий міністр закордонних справ, новий міністр оборони. На щастя, є там і представниця української громади, Христя Фріланд, яка зберегла портфель віцепрем'єр-міністра. Звичайно, це дуже важливо вже з перших кроків нового уряду з ними встановити контакти і довести сигнали, які потрібні зараз Україні на цьому етапі", - зазначив дипломат.
"Плюс, не забуваймо, що в цій конференції будуть брати участь також і конгресмени Сполучених Штатів, інші американські політологи, політики, проєвроатлантичні наші партнери. Я думаю, це буде прекрасна платформа для того, щоб провести поглиблені двосторонні консультації з безпекових і оборонних питань"
Окрім візиту до Канади, готується також поїздка Петра Порошенка до Німеччини, куди П'ятий Президент запрошений, як лідер партії "Європейська Солідарність", яка є членом загальносвітової, або універсальної організації, яка називається "Міжнародний демократичний союз", яка об'єднує найбільш потужні продемократичні і проєвроатлантичні партії світу, зокрема, до якої входить партія "Європейська народна партія".
Це партія, до якої належить, зокрема, і Меркель, християнські демократи, і так далі. Звичайно, цим не буде обмежуватися. П'ятий Президент має активні телефонні контакти з лідером Європейської народної партії, президентом Туском. І, звичайно, активні контакти його з послами західних країн, які акредитовані в Україні" - сказав Костянтин Єлісєєв
"Отже, я ще раз підкреслюю, що він (Петро Порошенко - ред) керується суто загальнонаціональними інтересами України і намагається в такий спосіб посилити наші позицію в контактах зі світовою спільнотою", - резюмував експерт.
Як повідомлялося раніше, 17-21 листопада 2021 року П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко на запрошення міжнародних партнерів здійснить робочі візити до Нідерландів та Канади.
Це саме ті люди, які занепокоєні, коли байрактари стріляють...
Чи можна їх позицію вважати позицією Петра?
Высоты под: Желобком, 32-м блокпостом, Докучаевском, Ясиноватой- "Алмаз", Петровское и Викторовка (последнюю ЗЕ отдал обратно), Пищевик, Ровозвановка, Новокатериновка, Золотое- 4, Пивденное (под Горловкой), "заколдованный лес" на Светлодарке, Травневое, Гладосово, высоты под Белой Камянкой...
Хватит Клоунам издеваться над страной!
Раніше не біло... Чи я його не помічав?
Надивившись на життя у Європі, українці захотіли до раю. З»явився «поводир»:
Хочете раю? Пішли… Тільки ж рай заслужить треба…
А Сатана вирішив завадить. І розв»язав в Україні війну… Не сподобалося деяким українцям, що їх через «чистилище» до «раю» ведуть, обурилися:
Нам рай обіцяли, а завели в пекло!!!...
І вирішили помінять «поводиря», який обіцяв їм «Все і завтра…». Пішли за новим… Ідуть, ідуть, а воно все гірше і гірше… Питають нового «поводиря»:
Так де ж «рай»?!!!
Завтра…
А сьогодні шо?!!!...
Старий поводир гірко сміється:
А сьогодні - дорога до пекла…
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а про кого? Все остальные - так или иначе агенты Кремля. Даже Ющенко после присяги первым делом поехал на смотрины в Кремль, а не в Брюссель, а об остальных и говорить нечего: "кремль стратегический партнер", "харьковские угоды - гениальный компромисс", "мир, труд, май- пролетарии всех стран соединяйтесь"...
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у кого???
Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб -зараза
Ручку дёрни, воду слей...
Пену сдуй, тогда и пей.
А зелень нічого не смикала і воду сьорбала з повискуванням...
Ну тогда всё, можем расходиться - Тимошенко всё порешает
Вы второй, за сегодня, кто обращается ко мне как к Богу
и хорош уже нагнетать.