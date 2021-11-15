Возлагать всю вину за миграционный кризис на Лукашенко неправильно, а Россия здесь ни при чем, - Песков

Кремль не согласен с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России вблизи Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы оцениваем это заявление как неверное, это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявление Блинкена.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который "абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к тому, что происходит с мигрантами на белорусско-польской границе".

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"И, собственно, президент (РФ) объяснил, почему. И ситуация, которая складывается на границе, ее тоже не создает Лукашенко. Туда прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем, кстати, сказал президент (РФ), мигранты, которые хотят получить убежище в Европе. Им не дают, их туда не пускают", - сказал Песков.

При этом он отметил, что, прибывающие туда граждане прекрасно знают, что в случае с другими странами мигрантов принимали достаточно гостеприимно.

"Поэтому здесь, собственно, возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону – это абсолютно неверно. Это абсолютно неверно и при этом абстрагироваться от каких-то общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается поминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вспоминать о судьбах вот этих вот нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды", - сказал Песков.

Он добавил, что заявление госсекретаря США "в корне неверное, и мы с ним не согласны".