РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12759 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 428 39
Беларусь (7520) мигранты (950) Песков (1737) Россия (91190) Блинкен (745)

Возлагать всю вину за миграционный кризис на Лукашенко неправильно, а Россия здесь ни при чем, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возлагать всю вину за миграционный кризис на Лукашенко неправильно, а Россия здесь ни при чем, - Песков

Кремль не согласен с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России вблизи Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы оцениваем это заявление как неверное, это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявление Блинкена.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который "абсолютно исключил возможность какой-либо причастности России к тому, что происходит с мигрантами на белорусско-польской границе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следует рассмотреть возможность исключения РФ и Беларуси из многих международных организаций, - вице-премьер Польши Глинский

"И, собственно, президент (РФ) объяснил, почему. И ситуация, которая складывается на границе, ее тоже не создает Лукашенко. Туда прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем, кстати, сказал президент (РФ), мигранты, которые хотят получить убежище в Европе. Им не дают, их туда не пускают", - сказал Песков.

При этом он отметил, что, прибывающие туда граждане прекрасно знают, что в случае с другими странами мигрантов принимали достаточно гостеприимно.

"Поэтому здесь, собственно, возлагать всю вину на Лукашенко, на белорусскую сторону – это абсолютно неверно. Это абсолютно неверно и при этом абстрагироваться от каких-то общеевропейских идеалов гуманизма, которые никто не собирается поминать в контексте этой ситуации. И почему-то никто не хочет вспоминать о судьбах вот этих вот нескольких тысяч людей, беженцев, которые на границе уже почти неделю в условиях очень холодной погоды", - сказал Песков.

Он добавил, что заявление госсекретаря США "в корне неверное, и мы с ним не согласны".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Публиковалось еще в 1914 году...

Осталось актуальным и сейчас.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:30
+11
Как в фильме про Красную Шапочку ,Басов в образе Дуримара скакал и припевал ,А я тут не причём совсем тут не причём ...вылитый **** Песков ...
показать весь комментарий
15.11.2021 12:56
+8
На Росію покласти 90%, на Лукашенка 10%.

Піськов діло каже.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Росію покласти 90%, на Лукашенка 10%.

Піськов діло каже.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:55 Ответить
Как в фильме про Красную Шапочку ,Басов в образе Дуримара скакал и припевал ,А я тут не причём совсем тут не причём ...вылитый **** Песков ...
показать весь комментарий
15.11.2021 12:56 Ответить
Ага
показать весь комментарий
15.11.2021 12:56 Ответить
Я - не я! И хата не моя!
показать весь комментарий
15.11.2021 12:56 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 12:58 Ответить
Звичайно Лукашенко ні до чого - це Зінка літаками звозила "біженців" з білоруськими візами і в супроводі російських і білоруських спецслужб привели на кордон до Польщі і домомагають їм руйнавати споруждення кордону Польщі і погрожувати, що ось-ось має в них бути зброя.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:59 Ответить
Так а хто мігрантів у Білорусь запросив ?
Отам вони і зостануться.
показать весь комментарий
15.11.2021 12:59 Ответить
Тому тут, власне, покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону - це абсолютно неправильно Джерело: https://censor.net/ua/n3299517 - первый раз и, надеюсь, последний согласна с этим тараканом..., дело говорит..., лукашенко явно ку-ку и сам бы до этого не допер, идея 100500% от рашки, там мастера просто такого цирка...
показать весь комментарий
15.11.2021 13:00 Ответить
О каких беженцах идёт речь?
Все, кто находится на границе с Польшей, прилетели в Белорусь как туристы, с белорускими визами и с турпутёвками, причем у них и проезд, проживание в Белоруси оплачео.
оформляли их белруские турагенства.
Что ни вообще от Польши могут хотеть?
показать весь комментарий
15.11.2021 13:02 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
15.11.2021 13:03 Ответить
Меркель верит, а Мюнхен говорит, что мало мигрантов, давай ещё.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:10 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 13:26 Ответить
как может пахнуть макет ?
показать весь комментарий
15.11.2021 13:29 Ответить
Картоном и краской...
показать весь комментарий
15.11.2021 13:30 Ответить
пипец так пахнет на любом складе лакокрасочных и вабще это вредно для здоровья
показать весь комментарий
15.11.2021 13:32 Ответить
боюсь даже спросить...а эта уйня "ароматом *****" разит смердит ???

показать весь комментарий
15.11.2021 13:38 Ответить
Парашею, сер, парашею...
показать весь комментарий
15.11.2021 16:46 Ответить
Если посмотреть на крышку флакона, то вполне может пахнуть конем...
показать весь комментарий
15.11.2021 13:47 Ответить
Запах фуфла.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:32 Ответить
я в недоумении . Лука не виноват . Россия ни при чем . кто же главный виновник ? неужели Гватемала или Тринидад и Тобаго ?
показать весь комментарий
15.11.2021 13:28 Ответить
Да !!! Смотря что такое Россия в понимании пескова!!!!! Путинско - Гундяевско - Кадыровская банда при чем!!!!Офицеры которые служат -при чем!!! А младенцы не при чем 100%
показать весь комментарий
15.11.2021 13:30 Ответить
Публиковалось еще в 1914 году...

Осталось актуальным и сейчас.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:30 Ответить
Когда уже вы будете полностью ни при чем на этой планете,паршивая кацапня.
показать весь комментарий
15.11.2021 13:31 Ответить
ну пургоносец... ну как скажет.))) хоть в летописи заноси ))))
лукашенка не виноват...рашка не при делах - а копыта рашки торчат и уши усы бульбофюрера )))
показать весь комментарий
15.11.2021 13:35 Ответить
Расчесав свои усы опять забыл одеть трусы.

показать весь комментарий
15.11.2021 13:35 Ответить
действительно ))) и кто ж это сделал???
показать весь комментарий
15.11.2021 13:41 Ответить
І Валодя ....не *****
показать весь комментарий
15.11.2021 13:39 Ответить
Этот мерзкий ёрш туалетный должен на одном суку с пуйлом висеть...
показать весь комментарий
15.11.2021 13:43 Ответить
Доооооооооо...
показать весь комментарий
15.11.2021 13:51 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 13:56 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2021 13:59 Ответить
Когда кремлевская гопота правду говорила?
показать весь комментарий
15.11.2021 14:23 Ответить

Россия здесь ни при чем, -это всё руководство Кооператива "Озеро"
показать весь комментарий
15.11.2021 14:38 Ответить
Руководство " Озеро"
показать весь комментарий
15.11.2021 14:41 Ответить
Ребята. Не трогайте Писькина - у него трудная, вредная работа. Утром доли бумажку - прочитал, дали в обед- прочитал. Писькин исполнительный трудяга, но знает много , наверное убьют, ну в смысле выпрыгнет из окна от неразделенной любви...
показать весь комментарий
15.11.2021 14:52 Ответить
ну да,ну,да .тисячі мігрантів самі організувались ,домовились,щоб приїхати в Білорусь,а там на кордоні з Польщею вимагати,щоб їх пропустили в Німеччину.в твого путіна-***** загострення психічних розладів.
показать весь комментарий
15.11.2021 17:08 Ответить
 
 