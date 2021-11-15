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Новости За рубежом
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Следует рассмотреть возможность исключения РФ и Беларуси из многих международных организаций, - вице-премьер Польши Глинский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Следует рассмотреть возможность исключения РФ и Беларуси из многих международных организаций, - вице-премьер Польши Глинский

В Польше было предложено рассмотреть возможность исключения России и Беларуси из многих международных организаций.

Об этом в интервью Polska Times заявил вице-премьер Польши Петр Глинский, передает Цензор.НЕТ.

"Международное давление на эти два режима - белорусский и российский - должно быть значительно сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, а также важных для них спортивных соревнований", - отметил он.

По словам Глинского, РФ и Беларусь – это режимы, которые действуют бесчеловечным образом.

"Пока вызванная Россией агрессия или кризис напрямую не коснется руководящих элит западных стран, вероятно, будет трудно ждать каких-то реальных действий", - добавил он.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
І це буде правильно. Ніколи московія і їх сателіти нічого доброго не зробили для світу, вони тільки гадять і відмовляються виконувати міжнародні документи. То навіщо шпіони і бандити в цих організіціях?
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15.11.2021 13:04
+8
Їх треба було викинути звідусіль ще позавчора...
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15.11.2021 13:07
+3
хорошо сказал - выгнать с ООН для начала..
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15.11.2021 13:10
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Правила форума Совет форумчан
І це буде правильно. Ніколи московія і їх сателіти нічого доброго не зробили для світу, вони тільки гадять і відмовляються виконувати міжнародні документи. То навіщо шпіони і бандити в цих організіціях?
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15.11.2021 13:04 Ответить
рабсию и бульбостан нужно не исключить, а отключить хотя бы от системы SWIFT
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15.11.2021 13:23 Ответить
И тут явились санитары и зафиксировали нас...
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15.11.2021 13:05 Ответить
правильно. Але поки вони розкачаються...
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15.11.2021 13:06 Ответить
Да... Проснулся ,а голова уже в тумбочке. И почесать нечего.
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15.11.2021 18:12 Ответить
Їх треба було викинути звідусіль ще позавчора...
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15.11.2021 13:07 Ответить
Та не виключать з організацій їх потрібно а ввести жорстку блокаду, відключити від інтернет заборонити як наземне так і повітряне сполучення.
Заборонити заходити в усі морські порти.
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15.11.2021 13:10 Ответить
А це було б досить дієво. --- Але ...Вважаю, що не з цими " толерасто-обзабоченцями"
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15.11.2021 14:39 Ответить
хорошо сказал - выгнать с ООН для начала..
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15.11.2021 13:10 Ответить
Імперія Зла йде на цивілізований світ гібридною війною і її підтримують союзники по оборонному блоку. А цивілізований світ думає вводити їм чи не вводити. Звичайно вводити і аж по самі помідори, бо діла не буде. Нехай отримають кайф у повній мірі з любов'ю від усього світу.
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15.11.2021 13:14 Ответить
Когда-то в 1939 году, за военную агрессию СССР исключили из Лиги Наций...
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15.11.2021 13:15 Ответить
Та ещё с 14го это надо было сделать...
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15.11.2021 13:19 Ответить
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15.11.2021 13:25 Ответить
И которая пострашнее Ковида...
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15.11.2021 14:33 Ответить
Почали прокидатися...
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15.11.2021 13:42 Ответить
Прежде всего из ООН и ОБСЕ, ЮНЕСК
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15.11.2021 14:59 Ответить
Із ООН відразу.
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15.11.2021 16:04 Ответить
Нужно не говорильней заниматься, а делать!
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15.11.2021 16:20 Ответить
Нарешті комусь починає доходити, коли смажений півень клюнув!... Московію давно треба вигнати звідусіль.
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15.11.2021 16:57 Ответить
Золотые слова.
Только где вы были 7 лет назад?
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15.11.2021 20:04 Ответить
 
 