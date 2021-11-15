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МОН намерен до конца 2021 года начать популяризацию рабочих профессий среди молодых украинцев

Новости Цензор.НЕТ Общество

МОН намерен до конца 2021 года начать популяризацию рабочих профессий среди молодых украинцев

Без запуска соответствующей программы украинские промпредприятия рискуют оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров.

Министерство образования и науки Украины намерено до конца 2021 года запустить всеукраинскую кампанию популяризации рабочих специальностей среди молодых украинцев.

Об этом сообщила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Украины Ирина Шумик, сообщается в тексте УНИАН.

Без запуска соответствующей программы украинские промышленные предприятия рискуют уже в ближайшие годы оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров и стремительного старения рабочих коллективов.

С проблемой нехватки квалифицированных специалистов и работников технических специальностей исторически сталкивалась не только Украина. На Западе с урегулированием дисбаланса на рынке труда справляется Голливуд, в блокбастерах которого ученые, инженеры, технари и рабочие изображаются героями, которые могут похвастаться насыщенной и интересной жизнью.

В то же время, в украинском кинематографе и стереотипах, укоренившихся в умах львиной доли граждан, инженеры и работники технических специальностей представляются не столь успешными людьми. При том, что многие современные промышленные предприятия предлагают своим сотрудникам официальное трудоустройство, конкурентные заработные платы и обширные социальные пакеты, но из-за недостаточной информированности абитуриенты и их родители об этом не знают.

Вследствие этого страдает национальная экономика – в случае сокращения производственных мощностей в результате нехватки молодых рабочих рук упадет ВВП и экспортная выручка, а иностранные инвесторы не будут заходить в Украину из-за нехватки квалифицированных кадров для реализации их проектов.

Помимо популяризации инженерно-технических и рабочих специальностей среди молодежи, Украине важно избавляться от укоренившегося в обществе культа высшего образования сразу после школы. Еще экс-премьер Владимир Гройсман в свое время поднял тему о необходимости искоренения этого вредного явления, заявив: "Не каждый способен быть ученым, и не каждому человеку нужно высшее образование", однако, в ответ столкнулся с критикой и непониманием со стороны общественности. Однако именно такой принцип распространен в развитых западных странах и открывает перед молодыми людьми возможности осознанного профессионального развития и получения более высоких квалификаций в течение всей жизни.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Найкраща популяризація виробничих професій - людські умови праці. І зарплати відповідні. На голому ентузіазмі довго не попрацюєш
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15.11.2021 13:08
+4
Если молодой специалист - то что, можно без зарплаты сидеть на мамкину пенсию ожидая зарплату за 3 месяца на заводе ? Сейчас не те времена! Сделайте престижными зарплаты рабочих - туда потянутся люди, переквалификационные курсы будут способствовать.. а так - видно что в Украине по зарплатам - нужны только Юристы, судьи, прокуроры, депутаты-взяточники и деректора предприятий и банкиры-разводилы... все остальные должны ишачить за 6 т грн... и отдыхать на лавочке у подьезда
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15.11.2021 13:15
+4
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15.11.2021 13:30
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Найкраща популяризація виробничих професій - людські умови праці. І зарплати відповідні. На голому ентузіазмі довго не попрацюєш
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15.11.2021 13:08 Ответить
Почему в Германии молодёжь не стремится к высшему образованию? На заработанные можно спокойно семью содержать и без высшего, а 5 лет сидеть на шеи предков в них не принято.. Поэтому у них высшее образование бесплатное для всех, но на немецком.
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15.11.2021 13:16 Ответить
це так, але коли по ящику пропагують бандитів та мусорів, то усі хочуть бути бандитами або мусорами. Якщо по ящику принижують українців та українську мову, то з'являються успєшниє руссскаязичниє украінци та какаяразніца
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15.11.2021 13:31 Ответить
Немає ніякого ентузіазму. Зварювальники, токарі, екскаваторники тощо, добре заробляють, знають собі ціну і їх важко знайти. Інша річ, що батьки готують дітей до життя офісного планктону, білоручок юристів-економістів, щоб сиділи в теплі і не брали важкого в руки. А ліміти на цих нероб вже вичерпані.
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15.11.2021 14:07 Ответить
"Без запуску відповідної програми українські промпідприємства ризикують опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів." - я так понимаю, что вариант с зарплатой вообще не рассматривается))))
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15.11.2021 13:13 Ответить
да о чем разговор - электростанции поостанавливали - бо молодые специалисты ложили на энергетику за такие деньги в этой стране... да и молодежь, если посмотреть на срез голосовавших за натянутую на руку куклу олигархов - не в состоянии анализировать информацию а лишь способна, подобно шлангу потреблять@ готовый инфомусор Г+Г, слуг олигорхического народа, инстаграм с пейсбуками да агитки с палаток....
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15.11.2021 13:21 Ответить
Страшно далеки Вы от молодежи... ТВ - это для бабушек.
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15.11.2021 13:32 Ответить
Если молодой специалист - то что, можно без зарплаты сидеть на мамкину пенсию ожидая зарплату за 3 месяца на заводе ? Сейчас не те времена! Сделайте престижными зарплаты рабочих - туда потянутся люди, переквалификационные курсы будут способствовать.. а так - видно что в Украине по зарплатам - нужны только Юристы, судьи, прокуроры, депутаты-взяточники и деректора предприятий и банкиры-разводилы... все остальные должны ишачить за 6 т грн... и отдыхать на лавочке у подьезда
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15.11.2021 13:15 Ответить
Не обовязково "за копійки" робити на заводах. Та й і на заводах робітники отримують по 15 тис. в місяць легко. Є бізнес, СТО, малькі фірми, що виробляють обладнання, роблять ремонти. Їм дуже потрібні покарі, зварювальники, станочники, столярі. Беруть з руками-ногами, але молоді мало, в основному дядьки передпенсійного віку.
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15.11.2021 14:10 Ответить
на фиг нам эти рабочие специальности?! все в айти, там реальное бабло в кресле за компом поднимается, а не мазута с гавном вот это все!
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15.11.2021 13:16 Ответить
І для того, щоб знищити країну, достатньо буде покласти канали Інтернету.
Або ввести санкції щодо валютних переказів.
У індусів масове ІТ, добре вони там всі живуть?
Доречі, в них фармацевтична промисловість потужна. Тобто не ІТ єдиним.
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15.11.2021 13:25 Ответить
а іт будь-хто зайде по-вашому? про диверсифікацію не чули? ні?
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15.11.2021 13:37 Ответить
Доречі про диверсифікацію.
Росіяни зараз масово будують потужні підприємства з виробицтва карбаміду.
Вони знають, що Європа через двадцять років не потребуватиме газу для обігріву.
А от добрива їм будть потрібні ще більше. І нічим їх замінити.
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15.11.2021 14:03 Ответить
українські керманичі ніколи не вирізнялися стратегічними кроками.
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15.11.2021 14:51 Ответить
нехай клоуни з МОУ почнуть з позашкільної освіти і трудового виховання в школах
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15.11.2021 13:20 Ответить
При тому, що багато ******** промислових підприємств пропонують своїм співробітникам офіційне працевлаштування, конкурентні заробітні плати і великі соціальні пакети
Знову переконуюсь, що з владою ми таки живемо у різних Українах. Ось довго не думаючи йду на сайт та дивлюся середню зарплатню по Україні. Бачу станом на вересень 14239грн так званими "грязними". Так де конкурентна зарплатня від підприємств? Чи підприємства шахрайством займаються і надають в статистику недостовірні данні? Від податків ухиляються? Як це зрозуміти?
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15.11.2021 13:21 Ответить
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15.11.2021 13:30 Ответить
Ага!!!! 100% вы еще кассы введете для малого бизнеса и все пойдем на АТБ и Буткевича за 10 тыс батрачить!!!
Кассиры уже в зале и товар раскладывают и на кассе и фишки продают!!! Экономят все Буткевичи!!!! Теперь Ураном заниматься хочет!!! Вы их там всех соберите - и расскажите молодежи как хорошо в АТБ работается!!!! Все пойдем фишки продавать друг другу!!!
Бардак!!!!! Своя у вас линия - сами ее кушайте ГОСПОДА!!!!!
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15.11.2021 13:36 Ответить
Предлогая им 7500 заработной платы
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15.11.2021 13:38 Ответить
Найкраща популяризація, це якщо існуючі кваліфіковані кадри мають достойно оплачувану роботу у себе вдома. І взагалі мають роботу. На согодні ж маємо ситуацію, коли значна частина в тому числі кваліфікованих робітників виїздять на заробітки за кордон.
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15.11.2021 13:43 Ответить
Лучшая популяризация рабочих профессий это продемонстрировать детей нашей политико-экономической так называемой элиты, которые выбрали рабочую профессию. МОН начинает популяризировать? Покажите, где учатся и кем работают дети министров, депутатов и т д. Или эта популяризация касается вовсе не их, а "некачественных детей" простых украинцев? Если власть хочет успеха в продвижении своих идей, должна показывать собственный пример. Дети Гройсмана какие рабочие профессии выбрали, подскажите?А то, идите в армию - сами же косили от армии и детей своих не пустят; вакцинируйтесь - сами покупают поддельные сертификаты; выбирайте рабочие профессии - своих детей в западные университеты.
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15.11.2021 13:58 Ответить
маячня та популізм.
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15.11.2021 14:42 Ответить
Хочеться порадити автору (чи копірайтеру) цього тексту йти працювати на завод чи ферму.Статтею це "твориво" назвати неможливо.
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15.11.2021 14:47 Ответить
А нічого не потрібно популяризувати. Необхідно закрити 70 % усіх ВУЗів і технікумів (контор з продажу дипломів) і молодь буде вступати до ПТУ.
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15.11.2021 15:03 Ответить
Еще переименовать ПТУ в "Академия" (для престижа).
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15.11.2021 16:17 Ответить
А что тут популяризировать?
Все фильмы, интернет, да и опыт бабушек/дедушек показывают молодежи - учись, честно всю жизнь работай и только тогда будешь богатым и счастливым!
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15.11.2021 16:16 Ответить
 
 