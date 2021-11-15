МОН намерен до конца 2021 года начать популяризацию рабочих профессий среди молодых украинцев
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Без запуска соответствующей программы украинские промпредприятия рискуют оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров.
Министерство образования и науки Украины намерено до конца 2021 года запустить всеукраинскую кампанию популяризации рабочих специальностей среди молодых украинцев.
Об этом сообщила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Украины Ирина Шумик, сообщается в тексте УНИАН.
Без запуска соответствующей программы украинские промышленные предприятия рискуют уже в ближайшие годы оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров и стремительного старения рабочих коллективов.
С проблемой нехватки квалифицированных специалистов и работников технических специальностей исторически сталкивалась не только Украина. На Западе с урегулированием дисбаланса на рынке труда справляется Голливуд, в блокбастерах которого ученые, инженеры, технари и рабочие изображаются героями, которые могут похвастаться насыщенной и интересной жизнью.
В то же время, в украинском кинематографе и стереотипах, укоренившихся в умах львиной доли граждан, инженеры и работники технических специальностей представляются не столь успешными людьми. При том, что многие современные промышленные предприятия предлагают своим сотрудникам официальное трудоустройство, конкурентные заработные платы и обширные социальные пакеты, но из-за недостаточной информированности абитуриенты и их родители об этом не знают.
Вследствие этого страдает национальная экономика – в случае сокращения производственных мощностей в результате нехватки молодых рабочих рук упадет ВВП и экспортная выручка, а иностранные инвесторы не будут заходить в Украину из-за нехватки квалифицированных кадров для реализации их проектов.
Помимо популяризации инженерно-технических и рабочих специальностей среди молодежи, Украине важно избавляться от укоренившегося в обществе культа высшего образования сразу после школы. Еще экс-премьер Владимир Гройсман в свое время поднял тему о необходимости искоренения этого вредного явления, заявив: "Не каждый способен быть ученым, и не каждому человеку нужно высшее образование", однако, в ответ столкнулся с критикой и непониманием со стороны общественности. Однако именно такой принцип распространен в развитых западных странах и открывает перед молодыми людьми возможности осознанного профессионального развития и получения более высоких квалификаций в течение всей жизни.
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Або ввести санкції щодо валютних переказів.
У індусів масове ІТ, добре вони там всі живуть?
Доречі, в них фармацевтична промисловість потужна. Тобто не ІТ єдиним.
Росіяни зараз масово будують потужні підприємства з виробицтва карбаміду.
Вони знають, що Європа через двадцять років не потребуватиме газу для обігріву.
А от добрива їм будть потрібні ще більше. І нічим їх замінити.
Знову переконуюсь, що з владою ми таки живемо у різних Українах. Ось довго не думаючи йду на сайт та дивлюся середню зарплатню по Україні. Бачу станом на вересень 14239грн так званими "грязними". Так де конкурентна зарплатня від підприємств? Чи підприємства шахрайством займаються і надають в статистику недостовірні данні? Від податків ухиляються? Як це зрозуміти?
Кассиры уже в зале и товар раскладывают и на кассе и фишки продают!!! Экономят все Буткевичи!!!! Теперь Ураном заниматься хочет!!! Вы их там всех соберите - и расскажите молодежи как хорошо в АТБ работается!!!! Все пойдем фишки продавать друг другу!!!
Бардак!!!!! Своя у вас линия - сами ее кушайте ГОСПОДА!!!!!
Все фильмы, интернет, да и опыт бабушек/дедушек показывают молодежи - учись, честно всю жизнь работай и только тогда будешь богатым и счастливым!