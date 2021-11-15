Дочь победителя конкурса на должность судьи КС Сибиги живет в Москве и "радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница", - Жернаков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Дочь победителя конкурса на должность судьи Конституционного суда Александра Сибиги проживает в Москве
Об этом в Facebook сообщил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"Фешн-блогерша и папина дочь Полина живет в Москве, столице страны-агрессора РФ, и радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница". А папа, бывший судья ВХСУ, здесь готовится занять место в суде, который должен защищать украинскую государственность. И шансы у него достаточно высокие", - говорится в сообщении.
По словам Жернакова, незадекларированные Сибигой дома на 719 кв.м. и автомобиль "Порше Каен", а также решение о разрешении застройки в охранной зоне ЮНЕСКО и негативное заключение Общественного совета добродетели не помешали Сибиге участвовать в конкурсе.
"Он занял третье место среди семи победителей. Куда смотрело СБУ и целых 7 членов комиссии при Президенте - загадка. Зато теперь у нас все шансы получить еще одного связанного с врагом судью КСУ", - добавил юрист.
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Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй.
Всё равно получишь х..уй
Як би хоть 5% зі сказаного зробив, зараз би ці теми не з'являлись
Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
1. По цей день суддя діючий
2. Проф. ун-ту Шевченка
Тобто за Петра був цінним кадром, а зараз щось не те?
Тортик не той? В Росії з легкістю можна купити правильний патріотичний торт і на цензорі всі скажуть "файна дівка"
"Закон про колаборацію" !
Цікаво, в Національній академії СБУ хоч хтось займається вивченням їх методів?
Не можна впихнути невпихуєме туди де воно не впихається!!!
А негідну поведінку дітей ми і в інших на найвищих посадах бачили...
На суддю такого можна?
Не знаю как вы, а я еще летом скатался в Межигорье а то вдруг и яныка вернут. Ну а что, Татаров, Портнов, Демченко...
Главное какой человек в душе. Он должен быть патриотом!
Ібо - Де твій скарб, там буде і твоє серце (Мт 6, 19-21)
По этому все спецслужбы не дают допуск к секретным документам личностям имеющим прямых родственников в недружественном государстве,
по этому интересно, что будет делать СБУ, - будет нарушать инструкции и как этот судья будет исполнять обязанности без допуска к грифованным документам.