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Новости Политика Украины
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Дочь победителя конкурса на должность судьи КС Сибиги живет в Москве и "радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница", - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дочь победителя конкурса на должность судьи Конституционного суда Александра Сибиги проживает в Москве

Об этом в Facebook сообщил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Фешн-блогерша и папина дочь Полина живет в Москве, столице страны-агрессора РФ, и радуется тортам в стиле "рабочей и колхозница". А папа, бывший судья ВХСУ, здесь готовится занять место в суде, который должен защищать украинскую государственность. И шансы у него достаточно высокие", - говорится в сообщении.

По словам Жернакова, незадекларированные Сибигой дома на 719 кв.м. и автомобиль "Порше Каен", а также решение о разрешении застройки в охранной зоне ЮНЕСКО и негативное заключение Общественного совета добродетели не помешали Сибиге участвовать в конкурсе.

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"Он занял третье место среди семи победителей. Куда смотрело СБУ и целых 7 членов комиссии при Президенте - загадка. Зато теперь у нас все шансы получить еще одного связанного с врагом судью КСУ", - добавил юрист.

Дочь победителя конкурса на должность судьи КС Сибиги живет в Москве и радуется тортам в стиле рабочей и колхозница, - Жернаков 01
Дочь победителя конкурса на должность судьи КС Сибиги живет в Москве и радуется тортам в стиле рабочей и колхозница, - Жернаков 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+55
3.14здец був на виборах в 2019-му, а це його наслідки!
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15.11.2021 13:24
+36
Это какой-то 3.14здец!!!
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15.11.2021 13:19
+15
Дійсно, куди поділися бубині члени комісії з бубиним лейтенант бакланов?
Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
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15.11.2021 13:22
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Это какой-то 3.14здец!!!
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15.11.2021 13:19 Ответить
3.14здец був на виборах в 2019-му, а це його наслідки!
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15.11.2021 13:24 Ответить
не смешите. Сколько таких же случаев было при прошлом президенте? Фанатов Порошенко послушаешь, вроде амнезия у них. Плохо что такие случае повторяются при каждом новом президенте
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15.11.2021 13:28 Ответить
Іди геть, курво. У тебе з логікою проблеми. Зєлєнскага обрали щоб він боровся із судовою мафією в тому числі. І що?
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15.11.2021 13:32 Ответить
Забудь про Порошенко! Нарід викинув його га смітник два роки тому! Де результати боротьби із корупцією діючого президента!?
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15.11.2021 13:33 Ответить
Там же де і результати однотурового. В дупі...
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15.11.2021 13:50 Ответить
Шановний, не тре на нарід, треба тільки за себе.
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15.11.2021 14:07 Ответить
Помилка! З 2019 року правильно писати "преЗЕдент", а не "президент". + "говнокомандувач", а не "Головнокомандувач"
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15.11.2021 13:33 Ответить
А Тупицькі- це не 3,14здец???
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15.11.2021 18:37 Ответить
Відпувається мраЗЕпад.
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15.11.2021 13:29 Ответить
Да,,. Соловьёва с РАШКИ нужно было назначить . Ну на худой конец Скобаеву.
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15.11.2021 18:08 Ответить
Уже ничего не удивляет, если в воюющей стране в угоду врагу СБУ по распоряжению ОП (Демченко - Ермак) пыталась ликвидировать группу легендарного украинского диверсанта "Шведа"
https://www.youtube.com/watch?v=YJwrSLPq63Y
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15.11.2021 13:41 Ответить
Слева молот, справа серп.
Это наш советский герб.
Хочешь жни, а хочешь куй.
Всё равно получишь х..уй
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15.11.2021 13:43 Ответить
У рабочего и колхозницы натруженные руки, а у биксы губы
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15.11.2021 13:50 Ответить
чего? нормально. торт диаметр 1м, вместо свечей фалоимитаторы, и даже очень-очень Полинка отдохнет!
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15.11.2021 14:45 Ответить
ППЦ
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15.11.2021 13:22 Ответить
Відкриває свій бренд одежі? Тобто, зароблені корупцією доляри з України вкладаються в Росії. Панятна.
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15.11.2021 13:26 Ответить
докатились....
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15.11.2021 13:22 Ответить
Ну обіцяв Петро покарати за злочини проти Небесної сотні...обіцяв люстрацію

Як би хоть 5% зі сказаного зробив, зараз би ці теми не з'являлись
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15.11.2021 13:35 Ответить
Ви на святе (Петра Алексійовича) не зазіхайте!
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15.11.2021 14:45 Ответить
Дійсно, куди поділися бубині члени комісії з бубиним лейтенант бакланов?
Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
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15.11.2021 13:22 Ответить
День чего? Правильно, рождениЯ. Хоч мову вивчіть, "ущємльонниє". Хоча б якусь
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15.11.2021 13:23 Ответить
Мдяяя. Треба було відразу доньку брати на посаду. Пєрспєктівне новоє ліцо.
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15.11.2021 13:23 Ответить
Повторюю-занадто багато гнид та зрадників на всіх гілках влади в Ураїні.Очищення від усього цього лайна буде тривалим та болючим,нажаль...
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15.11.2021 13:24 Ответить
Не обов'язково «тривалим». Я давно на Цензорівже пропоную досить радикальну але діючу ідею.
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15.11.2021 13:27 Ответить
і яку?
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15.11.2021 14:38 Ответить
о! сразу видно доньку судді - натерті куями губи, фломастерні брови, розум вустриці... судова реформа !
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15.11.2021 13:27 Ответить
Ну привіт - цей переможець
1. По цей день суддя діючий
2. Проф. ун-ту Шевченка

Тобто за Петра був цінним кадром, а зараз щось не те?
Тортик не той? В Росії з легкістю можна купити правильний патріотичний торт і на цензорі всі скажуть "файна дівка"
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15.11.2021 13:29 Ответить
Яке ж дурнувата і продажна мерзота)))
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15.11.2021 13:30 Ответить
потрібен

"Закон про колаборацію" !
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15.11.2021 13:35 Ответить
Петро так усіх сильно люстрував, що не здивуюсь, як після чергових президентських виборів Янукович повернеться ще й з претензіями
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15.11.2021 13:37 Ответить
І як їм (росіянам) це вдається - впихувати потрібних людей на потрібні місця?
Цікаво, в Національній академії СБУ хоч хтось займається вивченням їх методів?
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15.11.2021 13:36 Ответить
Як каже відома конфуціанська мудрість, -
Не можна впихнути невпихуєме туди де воно не впихається!!!
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15.11.2021 14:56 Ответить
***** малоросская!
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15.11.2021 13:36 Ответить
З другого боку, сам суддя українець.
А негідну поведінку дітей ми і в інших на найвищих посадах бачили...
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15.11.2021 13:38 Ответить
Хтось пояснить, чому значну частину бидлоеліти так тягне у той масквабад?
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15.11.2021 13:36 Ответить
Тому що це етнічна кацапня, яку асимілювали в Україні ще за сталіна.
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15.11.2021 13:39 Ответить
Але нашо саме масквабад? Це ж люта помийка
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15.11.2021 14:02 Ответить
Ну так черв'якам лайно теж подобається.
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15.11.2021 14:19 Ответить
Люди добрі, що ви робите: я сам батько дітей закордонників і знаю як болить за них серце. Ну не можна допускати до вирішення державних питань батьків, діти яких або інші близькі пов'язані з ворогом. Родичі, пов'язаних з ворогом людей, мали б самі відмовлятися від таких посад, але якщо вони не відмовляються - це ВОРОГИ України.
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15.11.2021 13:37 Ответить
вони не відмовляються.
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15.11.2021 14:39 Ответить
Да!!!! Такое ощущение - что нас просто зачистили!!!! А теперь войдут!!!!
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15.11.2021 13:38 Ответить
А що якщо дитина ходить в футболці Росія і стверджує, що вдома спілкуються російською мовою, відвідує російські дискотеки і співає, що вона руський.
На суддю такого можна?
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15.11.2021 13:40 Ответить
При ЗЕ легализовали почти всех бывших чиновников януковоща если ЗЕленые патриеты этого не заметили.
Не знаю как вы, а я еще летом скатался в Межигорье а то вдруг и яныка вернут. Ну а что, Татаров, Портнов, Демченко...
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15.11.2021 13:40 Ответить
Доця живет в стране-агрессоре, а папик будет принимать "не заангажированные" и "самые честные" решения, которые непосредственно затрагивают интересы этого агрессора.
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15.11.2021 13:40 Ответить
Справляются...справляются...Бывает невестка русская и что?
Главное какой человек в душе. Он должен быть патриотом!
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15.11.2021 13:41 Ответить
А бывает и жена русская...Не забыл?...
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15.11.2021 13:49 Ответить
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15.11.2021 13:42 Ответить
Перекладаючі на земну і ******* мову, - Він перший побіжить заключати еконмічні угоди з ворогом! Нє?
Ібо - Де твій скарб, там буде і твоє серце (Мт 6, 19-21)
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15.11.2021 14:50 Ответить
Країна нашпигована московськими шпигунами і "скамья" запасних не закінчується.
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15.11.2021 13:51 Ответить
А судьи кто?
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15.11.2021 14:00 Ответить
А кто ему допуск до держтаемныци дал? А Баканов? Кто допустил до конкурса? Шо за куйня творится? Мой сокурсник по политеху хотел устроится на держслужбу но когда написал что его сеструха вышла замуж за кацапа и живет в рашке, его тут же завернули и послали на йух! Так чем он хуже этого судьи, или чем выше пост тем правила другие? Яд говорил что у зельца по принципу Муссолини - друзьям все а пересичным закон.
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15.11.2021 14:19 Ответить
Патриот + судья = мокрое + сухое, среди судей (в Украине) честь - миф.
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15.11.2021 14:21 Ответить
Люструвати потрібно.))))))))))
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15.11.2021 14:22 Ответить
А хіба від цих клоунів хтось іншого ще очикує?
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15.11.2021 14:30 Ответить
У Порошенка сват - генерал ФСБ і шо?
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15.11.2021 14:42 Ответить
Це все навмисно робится чи відл тупості, ну невже СБУ немає інформаціі хто є хто ? Та і КС він все робить в інтересах владноі верхівки ,олігархів і захищає сваоі шкурні інтереси і всієі судовоі мафіі ,прикриваючись конституцією.
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15.11.2021 15:11 Ответить
вся ця ******* має родичів в москалії
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15.11.2021 15:15 Ответить
А в чём собственно проблема? Живёт, человек, работает; с какой стати человеку жить так, как нравится вам, а не так, как нравится ей самой?...
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15.11.2021 16:06 Ответить
интересно как СБУ допустит Сибигу к секретным документам Украины, когда он имеет родственников в стране с которой война.
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15.11.2021 16:16 Ответить
А як зе до виборів допустило ?
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15.11.2021 16:37 Ответить
Зебіли знову демонструють свою вражаючу тупість : побачили торт , і давай на Порошенка гнати ! Ох і уроди - тільки такі могли від зе чекати щось нормальне .
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15.11.2021 16:36 Ответить
Это вообще нонсенс! Стоит взять взять дочурку в заложницы и папик станет на коротком поводке у ФСБэшников . ."Зелень"с поводырем вообще берега потеряла..
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15.11.2021 17:05 Ответить
Так и будет, это стандартная практика спецслужб, как только родители займут большие посады в другом государстве к ней придут вербовать ее.
По этому все спецслужбы не дают допуск к секретным документам личностям имеющим прямых родственников в недружественном государстве,
по этому интересно, что будет делать СБУ, - будет нарушать инструкции и как этот судья будет исполнять обязанности без допуска к грифованным документам.
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15.11.2021 20:58 Ответить
В каком году она туда переехала, до 2014, или позже?
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15.11.2021 17:15 Ответить
Ну а кто еще, как не любитель России будет побеждать на конкурсе за пост судьи КС Украины,?
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15.11.2021 19:51 Ответить
 
 