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Столтенберг после встречи с Кулебой призвал РФ снизить напряжение вокруг Украины: Важно предотвратить эскалацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Столтенберг после встречи с Кулебой призвал РФ снизить напряжение вокруг Украины: Важно предотвратить эскалацию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию быть прозрачной в ее военных действиях, а также предотвратить эскалацию и снизить напряжение вокруг Украины.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе после завершения встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Генсек констатировал, что в недавние недели наблюдалась "большая и необычная концентрация российских сил неподалеку от украинской границы", равно как ранее в этом году наращивание силы в Крыму и Черноморском регионе.

"НАТО остается бдительным, мы мониторим ситуацию очень пристально и продолжаем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, такими, как Украина и ЕС. Любые дальнейшие провокации или агрессивные действия со стороны России будут предметом серьезной обеспокоенности. Мы призываем Россию к прозрачности в отношении ее военных действий. Важно предотвратить эскалацию и снизить напряжение. НАТО поддерживает Украину", - заявил Столтенберг.

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Автор: Анастасія Потіха
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Во время праздника одна парочка уединилась в темной спальне. Шепот, шорохи, сдержанные крики, рыдания…
- Ах, Яша, почему же ты раньше не любил меня так страстно, как сегодня?! Наверное, потому, что сегодня праздник?
- Нет, наверное, это потому, что я - не Яша!
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15.11.2021 13:27 Ответить
Столтенберг так підзарядився від Кулеби,що закликав знизити напругу...Наче два енерджайзери...
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15.11.2021 13:28 Ответить
а может епануть и закончить эту тему раз и навсегда!? а то как то подзаэпала эта неопределекнность, озабоченность, обеспокоенность и т.п. херня... сколько это может продолжаться!? а так - либо пан , либо пропал.... либо действительно весь мир против и покажет на деле, либо нахрен эту полит страничку закрыть.... заэпало... никуя не меняется в лучшую сторону, только хуже и хуже...
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15.11.2021 14:00 Ответить
Россия ограничила ввоз ********** из Турции после критики турецких БПЛА в Украине. В России резко выросли цена на *********. Что нужно для того,чтобы жизнь россиян улучшилась.
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15.11.2021 14:01 Ответить
 
 