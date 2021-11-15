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НАТО (8911) Столтенберг (1408)

НАТО наблюдает "значительное наращивание войск РФ у границ Украины", что в случае наступления может "уменьшить время на поднятие тревоги", - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

НАТО наблюдает

Организация Североатлантического договора видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на совместном с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам координатора Альянса, их разведка "наблюдает значительную концентрацию" российских сил. Отвечая на вопрос, что, как и где наращивается, Столтенберг отказался раскрывать разведывательные данные: "Не могу вдаваться в детали".

Он предостерег, однако, что близость войск РФ, накопленных неподалеку от границы и линий разграничения, "сокращает время на поднятие тревоги", если они перейдут в наступление.

Читайте также: Столтенберг после встречи с Кулебой призвал РФ снизить напряжение вокруг Украины: Важно предотвратить эскалацию

Между тем, Столтенберг подчеркнул: он лично и Альянс как организация не хотят спекулировать и загадывать наперед, что будет дальше и на что может пойти Кремль.

"Но мы уже видели, что Россия может накапливать силы и агрессивно использовать их", – сказал он о событиях последних семи лет в Украине и снова призвал Москву прояснить, отчего такая активность вокруг Украины.

Несколько раз за время брифинга генсек НАТО заверял журналистов, что Организация тщательно отслеживает маневры россиян, делится информацией с Украиной и всячески, в рамках существующих международных соглашений, поддерживает ее.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
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15.11.2021 14:04
+7
Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових і формувати нові бригади, або вводити Воєнний стан і проводити мобілізацію. Подальше замовчування критичної ситуації буде злочином.
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15.11.2021 14:07
+4
Песков, это ты?
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15.11.2021 14:12
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15.11.2021 14:04 Ответить
Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових і формувати нові бригади, або вводити Воєнний стан і проводити мобілізацію. Подальше замовчування критичної ситуації буде злочином.
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15.11.2021 14:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OACgMnz7iIM
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15.11.2021 14:09 Ответить
этож надо было напялить такое............)))
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15.11.2021 15:06 Ответить
Чому боти такі всі однакові? Вам за кількість коментів платять, а не за якість. Майдан 3 хочете? Дестабілізацію в країну бажаєте? Воду закаламутить як в 2014 ?
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15.11.2021 15:19 Ответить
Ось чому мене банять рашкоботи та боти олігархічних груп.
Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину.

https://uainfo.org/blognews/1636978876-zapad-predupredil-ukrainu-o-vysokoy-veroyatnosti-vtorzheniya.html
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15.11.2021 15:44 Ответить
не понял? в чем вопрос то? что то не так написал?
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15.11.2021 15:58 Ответить
написал, с ударением на и
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15.11.2021 20:46 Ответить
сразу видно что вы уринотерапией увлекаетесь)))))
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15.11.2021 21:54 Ответить
Ох и кэп, уже жалче борреля
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15.11.2021 14:04 Ответить
Цим недолугим "страшилкам" вже давно ніхто не вірить.
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15.11.2021 14:06 Ответить
Песков, это ты?
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15.11.2021 14:12 Ответить
Это Путька. Недаром "Владом" назвался
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15.11.2021 15:59 Ответить
"зменшує час на підняття тривоги"

А какую тревогу собирается поднять генеральный сек? Озаботится до невозможности?
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15.11.2021 14:30 Ответить
все жд станции завалены танками ...
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15.11.2021 14:52 Ответить
Сталін теж не вірив до останнього, як і наш недодиктатор.
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15.11.2021 14:52 Ответить
Грьобантй т9 виправляє Сралін на Сталін.
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15.11.2021 14:53 Ответить
Будєм всєх бомбіть!!

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15.11.2021 15:01 Ответить
Яке ж воно жалюгідне. Фу!
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15.11.2021 15:23 Ответить
я колись думав, що це фотошоп))
Не може ж людина так карикатурно виглядати))
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16.11.2021 02:20 Ответить
Ваще то это предлог,развернуть на нашей территории базы НАТО для сдерживания агрессора. Достаточно написать официально просьбу об этом.От имени украинского народа.
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15.11.2021 15:02 Ответить
Это ничего не даст. НАТО не это не пойдет. Уж если просить военную помощь так у королевы Елизаветы (Бориса Джонсона), Джо Байдена и Дж. Трюдо. И то не факт, что они кинутся помогать. Байден, старик обидчивый и Клоуну точно помогать не будет
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15.11.2021 15:17 Ответить
США и Британия ,еще лучше. - Не надо спрашивать тогда Францию и Германия. Пусть на подхвате в тылу остаются.
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15.11.2021 15:26 Ответить
та шо там ваше НАТО!!Вот украински силовики гораздо мощьнее, они никуя не видят усиления,шо вы панику наводите, фотки делаете, наши просто на словах все "верно" кажуть...
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15.11.2021 15:05 Ответить
Украине от наблюдения НАТО не легче. Воевать придется нам самим.
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15.11.2021 15:09 Ответить
А кто в Украине поднимет тревогу? Стадо продажных зелибобиков у власти? Или те экс-рыги, которых Уклонист пачками назначает на ответственные должности в государстве? Все ижет по их плану - слива независимой Украины
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15.11.2021 15:12 Ответить
Где здесь убежище?..Где укрыться?
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15.11.2021 15:23 Ответить
дайте цифру сколько там чего и где. и не нагнетайте.
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15.11.2021 17:09 Ответить
,,Це все фейки", -- казала команда хрипливо-гугнявого непорозуміння.
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15.11.2021 17:22 Ответить
 
 