НАТО наблюдает "значительное наращивание войск РФ у границ Украины", что в случае наступления может "уменьшить время на поднятие тревоги", - Столтенберг

Организация Североатлантического договора видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на совместном с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам координатора Альянса, их разведка "наблюдает значительную концентрацию" российских сил. Отвечая на вопрос, что, как и где наращивается, Столтенберг отказался раскрывать разведывательные данные: "Не могу вдаваться в детали".

Он предостерег, однако, что близость войск РФ, накопленных неподалеку от границы и линий разграничения, "сокращает время на поднятие тревоги", если они перейдут в наступление.

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Между тем, Столтенберг подчеркнул: он лично и Альянс как организация не хотят спекулировать и загадывать наперед, что будет дальше и на что может пойти Кремль.

"Но мы уже видели, что Россия может накапливать силы и агрессивно использовать их", – сказал он о событиях последних семи лет в Украине и снова призвал Москву прояснить, отчего такая активность вокруг Украины.

Несколько раз за время брифинга генсек НАТО заверял журналистов, что Организация тщательно отслеживает маневры россиян, делится информацией с Украиной и всячески, в рамках существующих международных соглашений, поддерживает ее.