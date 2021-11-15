У Саакашвили отняли все права, его безопасность и жизнь под большим риском, - Деканоидзе

О состоянии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме рассказала одна из лидеров грузинской партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24"

"Я виделась позавчера с Михаилом Саакашвили, как у народного депутата у меня была возможность с ним увидеться. Конечно, он очень слаб. И, конечно, наше главное требование, чтобы спасти его жизнь, остается то же — его нужно перевести в гражданский медицинский госпиталь, потому что там (в тюрьме. - Ред.) нет никаких стандартов, нет медицинской аппаратуры. Его безопасность и жизнь под большим риском. Его здоровье постоянно ухудшается.

Вчера не пустили членов медицинского консилиума. Они прождали три часа, а потом им заявили, что закончились часы приема. Честно говоря, это тоже плевок в гражданское общество в Грузии, потому что все, у кого есть здравый смысл, требуют спасти экс-президента Грузии", — сказала она.

По словам Деканоидзе, грузинские власти нарушают все права экс-президента.

"Сегодня в 11 часов по тбилисскому времени был суд над Михаилом. У меня не было ожидания, что его переведут, но я хочу отметить, что у Саакашвили нет прав, отняли все права, чтобы защищаться по закону Грузии и международным конвенциям. Его не доставляют в суд, говорят, что там якобы демонстрация. Но там не было никакой демонстрации.

Вчера мои коллеги из парламента Грузии тоже объявили голодовку. Уже 13-й день голодает член парламента Елена Хоштария, она тоже требует, чтобы перевели Михаила. Честно говоря, в Грузии политический кризис. Но главное — спасти жизнь Михаила Саакашвили. Есть личная ненависть к нему у Бидзины Иванишвили, поэтому к нему такое отношение", — сказала она.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на свою Родину, чтобы поддержать сторонников — оппозиционную партию "Единое национальное движение", но 1 октября его задержали грузинские правоохранительные органы.

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Против Саакашвили возбудили 4 уголовных дела: за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Также стало известно, что грузинские спецслужбы заподозрили Саакашвили в подготовке государственного переворота.

Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы. После ареста он объявил голодовку.

Ранее Каха Гоголашвили заявлял, что правительство Грузии боится переводить бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы в обычную больницу из-за его сторонников, которые могут попытаться его освободить.