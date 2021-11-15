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Новости Политика Украины Задержание Саакашвили в Грузии
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голодовка (827) Грузия (4339) Саакашвили (3303) Деканоидзе (331)

У Саакашвили отняли все права, его безопасность и жизнь под большим риском, - Деканоидзе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Саакашвили отняли все права, его безопасность и жизнь под большим риском, - Деканоидзе

О состоянии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме рассказала одна из лидеров грузинской партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24"

"Я виделась позавчера с Михаилом Саакашвили, как у народного депутата у меня была возможность с ним увидеться. Конечно, он очень слаб. И, конечно, наше главное требование, чтобы спасти его жизнь, остается то же — его нужно перевести в гражданский медицинский госпиталь, потому что там (в тюрьме. - Ред.) нет никаких стандартов, нет медицинской аппаратуры. Его безопасность и жизнь под большим риском. Его здоровье постоянно ухудшается.

Вчера не пустили членов медицинского консилиума. Они прождали три часа, а потом им заявили, что закончились часы приема. Честно говоря, это тоже плевок в гражданское общество в Грузии, потому что все, у кого есть здравый смысл, требуют спасти экс-президента Грузии", — сказала она.

По словам Деканоидзе, грузинские власти нарушают все права экс-президента.

"Сегодня в 11 часов по тбилисскому времени был суд над Михаилом. У меня не было ожидания, что его переведут, но я хочу отметить, что у Саакашвили нет прав, отняли все права, чтобы защищаться по закону Грузии и международным конвенциям. Его не доставляют в суд, говорят, что там якобы демонстрация. Но там не было никакой демонстрации.

Вчера мои коллеги из парламента Грузии тоже объявили голодовку. Уже 13-й день голодает член парламента Елена Хоштария, она тоже требует, чтобы перевели Михаила. Честно говоря, в Грузии политический кризис. Но главное — спасти жизнь Михаила Саакашвили. Есть личная ненависть к нему у Бидзины Иванишвили, поэтому к нему такое отношение", — сказала она.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на свою Родину, чтобы поддержать сторонников — оппозиционную партию "Единое национальное движение", но 1 октября его задержали грузинские правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова прибыла в Грузию с намерением посетить Саакашвили

Против Саакашвили возбудили 4 уголовных дела: за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Также стало известно, что грузинские спецслужбы заподозрили Саакашвили в подготовке государственного переворота.

Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы. После ареста он объявил голодовку.

Ранее Каха Гоголашвили заявлял, что правительство Грузии боится переводить бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы в обычную больницу из-за его сторонников, которые могут попытаться его освободить.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Ішов вже 42-й день голо дівки.

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15.11.2021 14:35
+9
Міхо безправний-я ридаю...
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15.11.2021 14:25
+8
*****
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15.11.2021 14:26
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Міхо безправний-я ридаю...
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15.11.2021 14:25 Ответить
Ну, одно право - лазить по крышам - ему оставили. Пожизненно
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15.11.2021 15:00 Ответить
*****
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15.11.2021 14:26 Ответить
Всецело!
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15.11.2021 14:39 Ответить
А в Ненькі вже й проблем не залишилось окрім Міхо
дістало -нах нам новини про цього рехворматора
судили його по закону гір-хай тепер сидить
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15.11.2021 14:27 Ответить
Що ж робити, що робити, що робити??? Кидаємо всі приготування до зустрічі ворога, паливну кризу і виїзжаємо до Грузії спасати ********, бо без нього точно прападемо.
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15.11.2021 14:32 Ответить
А як другі люди. У них є права? Чи тільки у Саакашвілі повинні бути?
В нас нема рівніших серед рівних. Порушив закон - відповідай як всі.
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15.11.2021 14:32 Ответить
Ішов вже 42-й день голо дівки.

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15.11.2021 14:35 Ответить
Та і без голої дівки, безпрєдєл якийсь!
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15.11.2021 17:54 Ответить
що стане з Україною якщо Міхо не стане, навіть не можу собі уявити.
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15.11.2021 14:39 Ответить
Ну а как еще могут реагировать боты на Саакашвили,если он хотел вывести их хозяина на чистую воду ? ))
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15.11.2021 14:59 Ответить
На чистую воду сявкошвили нужно выводить, шавку неблагодарную, ленивую и брехливую!
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15.11.2021 21:55 Ответить
да и куй с ним
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15.11.2021 15:00 Ответить
Екс-президенту Ю.Корее, дали 15 лет, но все молчат.....
Странно, если Миха получил срок в Грузии, почему ,,страдальцы,, не подадут жалобу в Евпропейский Суд,по правам человека???
Видимо, могут добавить срок, за убийство и коррупцию....

То, что Саакашвили преступник, сомнений нет: писали, когда Миха был президентом Грузии, как преступным путем он выбивал средства у инвесторов:
Министр пригашал инвестора в Грузию, инвестор приезжал и с министром шел в ресторан, на переговоры.
Если инвестор не соглашался на ,,добровольный,, отказ от части средств, подходила полиция и министр делал заявление, что инвестор предлагал ему взятку - инвестора арестовывали и мурыжили месяцами, в тюрьме.
За преступления нужно отвечать...
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15.11.2021 15:01 Ответить
как там, в Канаде, не холодно? После Израиля курорт? Не курорт? Есть успехи за четыре года?
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15.11.2021 15:18 Ответить
у Пети Васечкина забыли поинтересоваться его мнением.
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15.11.2021 15:24 Ответить
Мигранты растолковывают украинцам кто есть кто в Украине. Что мало интересно. Но рассказать о том что интересно-о новой Родине-стесняются или стыдятся. Совершенно напрасно.
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15.11.2021 15:33 Ответить
И пропеллер забрали..... у Карлсона
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15.11.2021 15:03 Ответить
жизнь под большим риском / Таки да. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , заявил Коломойский. А миллиардов ворованных у украинцев долларов Коломойского хватит на усыпление не только Саакашвили.
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15.11.2021 15:08 Ответить
Обізвалася ще одна заморська "реформаторша" ! Нам плювати на вашого Міху- у самих в країні ЗЕбардак!
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15.11.2021 15:18 Ответить
права отобрали? так нашо они ему в тюрьме?
а как он на охрану кидался и оборудование ломал в состоянии "при смерти" мы все прекрасно видели.
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15.11.2021 15:21 Ответить
А можно спросить у этой деканоидзе, какого х.ра это недоразумение поперлось в Грузию, где его ждёт срок?
Да и слава Богу.
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15.11.2021 15:22 Ответить
И да, кстати, деканоидзе первая с.....ась в Грузию, слёзно умоляя вернуть ей гражданство.
Может и это чувырло, реформатор хренов, на это рассчитывал?
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15.11.2021 15:29 Ответить
Мафиозно -бандитская власть Грузии.Свободу Михо!
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15.11.2021 15:35 Ответить
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15.11.2021 15:48 Ответить
Він ув'язнений злочинець - звісно його права обмежені, згідно з карним кодексом...
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15.11.2021 15:58 Ответить
Хватит Скулить де5каноидзе!! Вы же с брехуном Саакашвили врали на весь мир ,что создали в Грузии самую демократичную странуа!!Вот теперь и жуйте то , что сотворили, свою дерьмо-кратию!!
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15.11.2021 16:05 Ответить
М'яко кажучи "І що???"
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15.11.2021 16:47 Ответить
всё правильно сказала.
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15.11.2021 17:07 Ответить
Может, михуилу просто перестать "голодать" и никакой угрозы здоровью!
Отсидит свое, что ему реформированным судом положено и на волю!
К чему этот скулеж?
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15.11.2021 21:59 Ответить
 
 