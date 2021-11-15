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Новости Политика Украины
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На Kyiv Post давили Венедиктова и член политсовета "Слуги народа", - журналистка Миронюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Kyiv Post давили Венедиктова и член политсовета

На издание Kyiv Post давили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и член политсовета от "Слуги народа".

Об этом бывшая журналистка издания Анна Миронюк сказала во время дискуссии в Украинском кризисном медиацентре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Она отметила, что в ноябре 2020 года Kyiv Post опубликовал критический материал о Венедиктовой, после которого генпрокурор вызвала к себе в кабинет главного редактора издания Брайана Боннера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенная команда Kyiv Post запускает новое издание

"Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд", – рассказала журналистка.

Тогда эту ситуацию удалось как-то уладить, она стихла и перешла в стадию замороженного конфликта, рассказала Анна Миронюк.

"Прошел год. Журналисты Kyiv Post вновь опубликовала материал, критический, о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где они ставили под вопрос ее эффективность. После этого прошло определенное время и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана, которые она потом закрыла. Это я говорю со слов Брайана Боннера.

Также читайте: Киван пытался "утихомирить" журналистов в вопросах критики власти: жаловался, что мы пишем, а стреляют по нему, - редактор Kyiv Post Истомина

У госпожи Венедиктовой была возможность высказаться, она публиковала колонки в нашей газете. Для обоих материалов мы направили запросы в генпрокуратуру с просьбой об интервью. Более того, после первого материала и ее давления на газету, мы все время пытались убедить Офис Генпрокурора выйти с большим интервью и предоставить журналистам Kyiv Post возможность задать все вопросы, дать ей возможность высказаться и ответить на нашу критику. Она этой возможностью не воспользовалась. Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Был член политсовета от "Слуги народа", который угрожал пойти в суд после определенных материалов. Это давление было, и я могу только констатировать ситуацию", – сказала Анна Миронюк. 

ОБНОВЛЕНО: Позже 15 ноября генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла обвинения Миронюк. Она утверждает, что никогда не давила на журналистов и не знакома лично с владельцем Kyiv Post Аднаном Киваном. Венедиктова пообещала проверить, какие производства были открыты против Кивана, и показать эту информацию обществу.

Напомним, 8 ноября 2021 года Аднан Киван сообщил о временной приостановке работы редакции из-за перезагрузки медиа, которая продлится около месяца.

СМИ стало известно, что сотрудники Kyiv Post в день заявления Кивана лишились доступа к сайту и фейсбук-странице издания. Тем временем появилось сообщение, которое журналистка издания Анна Миронюк назвала заявлением редакции: в нем говорилось об увольнении всей команды Kyiv Post.

Редактор фичеров Kyiv Post Тамара Истомина рассказала "Детектору медиа", что конфликт между коллективом и владельцем издания обострился после анонса запуска украиноязычной версии, о которой команда узнала из новостей.

Возглавить Kyiv Post на украинском должна была Елена Ротари, бывшая шеф-редактор одесского 7 канала, который также принадлежит Кивану. Однако журналисты выступили против ее назначения в обход редакции.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что неофициальные проблемы в редакции Kyiv Post связаны с давлением Офиса Президента на Кивана.

Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что для ОП новости о закрытии издания Kyiv Post стали такой же неожиданностью, как и для остальных.

Аднан Киван в комментарии "Детектору медиа" опроверг сообщение о давлении ОП на издание.

Одесский застройщик Аднан Киван купил Kyiv Post у Мохаммада Захура в 2018 году.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
Ось і вилізла генпрокурорка на 100 відсотків своя, яка мала б займатися злочинами, а не знищенням демократії і свободи слова.
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15.11.2021 14:37
+22
Когда муженек бенеликтовой грабит государство на миллион гривен и прокурватура не видит состава преступления, то глупо ожидать какой-либо законности от этой тупой клоунской курвы
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15.11.2021 14:39
+15
да вы что ДТП с Трухиным на что спромоглася "мусарская жонушка которая хренпрокурорша"" это не установить был ли клоун нардеп за рулем авто и засекретить само дело...а ДЕЛО ПРО ПАЛЕЦ И ДУРАЧКА ВОВУ это вообще то Рубикон.. идиотии в нынешней власти....
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15.11.2021 16:01
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Ось і вилізла генпрокурорка на 100 відсотків своя, яка мала б займатися злочинами, а не знищенням демократії і свободи слова.
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15.11.2021 14:37 Ответить
да вы что ДТП с Трухиным на что спромоглася "мусарская жонушка которая хренпрокурорша"" это не установить был ли клоун нардеп за рулем авто и засекретить само дело...а ДЕЛО ПРО ПАЛЕЦ И ДУРАЧКА ВОВУ это вообще то Рубикон.. идиотии в нынешней власти....
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15.11.2021 16:01 Ответить
а що , були часи коли генпроки ( та ще при тих колишніх ПОВНОВАЖЕННЯХ) були "чужі" )))
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15.11.2021 16:11 Ответить
головне зараз відсіяти тих журнал(ш)люх, що будуть до кінця підтримувати владу - РБК УКРАЇНА наприклад , а іншим об"єднатися
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15.11.2021 16:20 Ответить
https://news.rbc.ua -

досить почитати перелік головних новин
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15.11.2021 16:24 Ответить
Якщо ківан вирішив, що з гопниками можна домовитись, то вдачі йому у бізнесі - нехай чекає рейдерських захватів, і не скулить потім.
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15.11.2021 14:39 Ответить
Когда муженек бенеликтовой грабит государство на миллион гривен и прокурватура не видит состава преступления, то глупо ожидать какой-либо законности от этой тупой клоунской курвы
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15.11.2021 14:39 Ответить
Счас прославится Венедиктовна на весь мир. Её пригласят в США с корупцией бороться.
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15.11.2021 14:40 Ответить
Как и Беню ....
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15.11.2021 14:41 Ответить
Нажаль що те,що зараз при владі так і не зрозуміло що українців не зупинити...
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15.11.2021 14:42 Ответить
І щому я не здивований ?
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15.11.2021 14:43 Ответить
Ой как нєудобно палучілось ...
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15.11.2021 14:46 Ответить
Слава Богу, что не Порошенко
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15.11.2021 15:18 Ответить
Предлагаю еще опросить журналистов кто из них как голосовал. Уверен большинство за Зебила А какая разница? Ищите работу и нефиг скиглить
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15.11.2021 15:20 Ответить
Нефиг скиглить - "треба браті лапаті і пачінаті капаті", як сказав би класик.
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15.11.2021 16:26 Ответить
Вот получают необыкновенное наслаждение от мазохизьма.
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15.11.2021 15:32 Ответить
Їй папка диплома приніс, як і бубачьці. Та ще й якогось мусора для співмешкання. Але відсутність мізків та освіти в них ніхто не відміняв. Потворна тьотка!

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15.11.2021 15:33 Ответить
Цензуру і тиск на змі замовляли ? Ні ? А ми без запрошення Але що поробиш , карма , багато «недорогеньких» теж приклалося до того що зараз маємо тож іжте що б вже повилазило
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15.11.2021 15:37 Ответить
Есть такие , кого мафия Коломойского ещё не сожрала. Венедиктова взяла у Злочевского взятку за закрытие дела против него, - агент НАБУ Шевченко.
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15.11.2021 15:56 Ответить
Кто помешает им давить в новом издании?
Люди те же, значит темы будут такие же.
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15.11.2021 16:05 Ответить
Венедиктівна не тільки на них тиснула, але ще й на Ківана. Бідолашний сирієць вирішив, що його журналісти в чомусь винні.
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15.11.2021 17:40 Ответить
"викликала до себе в кабінет головного редактора видання " - а скажіть от мені , як ген прок може "викликати" до себе в кабінет головного редактора ...- от як .....
Так що спочатку вичавіть із себе РАБІВ ..., а потім ідіть в Журналістику ...
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15.11.2021 16:08 Ответить
Корабельная сосна оказалась с гнильцой.
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15.11.2021 16:22 Ответить
" Це я кажу зі слів Браяна Боннера" - это несерьёзно.
у хозяина газеты есть мотив всё переформатировать в связи с законом об олигархах, может ещё какой конфликт между ним и журналистами.
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15.11.2021 16:29 Ответить
Так во всем Мире и говорят, что ЗЕзакон про олигархов имеено для борьбы с неугодными СМИ.
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15.11.2021 17:09 Ответить
да не то, что в во всём Мире, а во всей Вселенной, даже во всех Вселенных.
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15.11.2021 17:13 Ответить
А тому ні генпрокурор ні спікер ВР ні очільники ДБР та МВС та інші,не мають бути від провладної фракції обиратися і не повинні бути назначені президентом.....а тому і не повинна бути коаліція з однієї лише фракції в ВР...лише тоді у нас будуть і суди не звполітизовані і все інше,і лише тоді можна говорити що реформи в країні виконані.
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15.11.2021 17:11 Ответить
"Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, 3.14-ит, что для ОП новости о закрытии издания Kyiv Post стали неожиданностью..."
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15.11.2021 20:31 Ответить
 
 