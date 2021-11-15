В Украине разрабатывается законопроект о введении штрафных баллов за нарушение ПДД, - Билошицкий

В Украине необходимо ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение гражданами правил дорожного движения (ПДД).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"О вопросе введения штрафных баллов — то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", - сказал Билошицкий.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 16 февраля приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Президент Владимир Зеленский подписал его 12 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без намордников и неуборку владельцем экскрементов своего животного

Этим документом из законодательства, среди прочего, исключаются нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным включением таких материалов в протокол об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Штрафные баллы – это взыскания, которые могут быть наложены на граждан за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.