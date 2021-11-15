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В Украине разрабатывается законопроект о введении штрафных баллов за нарушение ПДД, - Билошицкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине разрабатывается законопроект о введении штрафных баллов за нарушение ПДД, - Билошицкий

В Украине необходимо ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение гражданами правил дорожного движения (ПДД).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"О вопросе введения штрафных баллов — то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", - сказал Билошицкий.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 16 февраля приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Президент Владимир Зеленский подписал его 12 марта.

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Этим документом из законодательства, среди прочего, исключаются нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов. В то же время законодательно закрепляется возможность использования полицейским технических средств видеозаписи с обязательным включением таких материалов в протокол об административном правонарушении путем внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Штрафные баллы – это взыскания, которые могут быть наложены на граждан за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Уже и штрафы подняли и камеры поставили и мусорам тачки по 50К баксов понакупили и разрешенную скорость до 70 км/час снизили а мажоры продолжают убивать людей на скорости 120-150 км/час. Так может дело просто в том что государство вместо того чтобы сажать убийц занимается тем что придумывает способы поборов с законопослушных граждан которые что-то там нарушили по мелочи?
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15.11.2021 14:54
+5
А що там з балами депутатам, продажним і корумпованим суддям, прокурорам, поліцейським?
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15.11.2021 14:59
+4
"Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3299551

Зарплаты и уровень жизни, как в тех зарубежных странах, вы не хотите закрепить на законодательном уровне?!
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15.11.2021 15:03
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Мабуть в кого буде більше балів-відправлятимуть на бал...
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15.11.2021 14:46 Ответить
Уже и штрафы подняли и камеры поставили и мусорам тачки по 50К баксов понакупили и разрешенную скорость до 70 км/час снизили а мажоры продолжают убивать людей на скорости 120-150 км/час. Так может дело просто в том что государство вместо того чтобы сажать убийц занимается тем что придумывает способы поборов с законопослушных граждан которые что-то там нарушили по мелочи?
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15.11.2021 14:54 Ответить
Так отож.
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15.11.2021 15:05 Ответить
надо просто перестрелять с 50 полицаев Дорожной полиции... в ЮТУБЕ просто зашквар кретинов даунов и подонков... и 200 мажуриков нарушающих и кладущих на ПДД и Законы чела... а их авто спалить из огнемета и все сразу закончится... по ПДД ЗАКОНАМ КОНСТИТУЦИИ ЖИТЬ НЕ ПРОБЫВАЛИ УБОГИЕ ДЕГЕНЕРАТЫ....
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15.11.2021 16:04 Ответить
А що там з балами депутатам, продажним і корумпованим суддям, прокурорам, поліцейським?
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15.11.2021 14:59 Ответить
У них unlimited
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15.11.2021 15:02 Ответить
как я говаривал-- не надевание презерватива не освобождает от беременности и ответственности... а иммунитет то такое может тождественно трансформироваться в приоритет расстрельных списках....
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15.11.2021 16:06 Ответить
"Щодо питання запровадження штрафних балів - тобто тієї позитивної практики, яку вже мають зарубіжні країни і яка доводить свою ефективність або вже довела, ми маємо також запровадити у нас." Джерело: https://censor.net/ua/n3299551

Зарплаты и уровень жизни, как в тех зарубежных странах, вы не хотите закрепить на законодательном уровне?!
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15.11.2021 15:03 Ответить
То ви через низькі зарплати літаєте як божевільні, таранити зустрічні машини та вбиваєте людей на пішохідних переходах?
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15.11.2021 15:13 Ответить
Ви ж самі мали б розуміти, що мажорам, які літають бали обнуляються в автоматичному режимі. І влада це тільки заохочує.
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15.11.2021 16:24 Ответить
1 мажор відкупиться, але у 100 звичайних мудаків права заберуть.
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15.11.2021 17:03 Ответить
Пере тем как писать дебильные посты, поинтересуйся как уровень жизни влияет на криминогенную ситуацию в разных странах! Для тебя, тупоголового, объясняю суть своего комментария - ЗЕвласть хочет чтобы украинцы при уровне жизни как у африканских племен платили штрафы как американцы или немцы. Сойди с бронепоезда, бот.
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15.11.2021 22:04 Ответить
Впевнений ти таке ж бидло за кермом як і в спілкуванні, вас відморозків треба не те що штрафувати, а конфісковувати авто і бити дубінками по п'ятках поки людьми не станете.
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15.11.2021 22:26 Ответить
А по сути есть что возразить, чмо ЗЕлёное?
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16.11.2021 11:36 Ответить
И еще, пред тем как лезть в обсуждение автомобильной темы, купи себе, рахит, велосипед для начала.
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16.11.2021 11:59 Ответить
Чмо тупориле, в мене вже було автомобілів більше ніж у тебе буде до кінця життя. А у тебе якщо і є то вже останній- або сядеш за вбивство в ДТП або сам на стовп намотаєшся
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16.11.2021 12:50 Ответить
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16.11.2021 13:58 Ответить
Надо вообще изымать транспорт тех кто едет не испросив разрешения в местном гаи на поезду из пункта а в пункт б. а не дай бог отклонится - изьять права.
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15.11.2021 15:06 Ответить
было уже. херня полная
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15.11.2021 15:49 Ответить
бабло нужно
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15.11.2021 15:49 Ответить
ой...как жеж трухины, зайцевы и харьковские (это фамилиё такое.... а не только место приживания)) испугаются этих баллов... как и штрафов и народного порицания....
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15.11.2021 15:53 Ответить
Копієчку до копієчку, Вовіку в офшорчики.
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15.11.2021 16:00 Ответить
вот бы вы так разрабатывали корпрупционеров, так нет вам проще ободрать простых граждан своими тупыми законами!
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15.11.2021 16:01 Ответить
Может обязать всех возить мешок соломы в багажнике? Эффект будет тот же.
Если хотим повысить безопасность на дорогах:
1) Установить минимальный штраф 20% стоимости авто в автосалоне.
2) За одно грубое или три мелких лишать прав. В зависимости от тяжести, от года (с последующей пересдачей) до пожизненного.
3) В случае лишения прав за нарушения, применять австралийскую систему получения прав.
4) За помощь в избежании ответственности за нарушение ПДД - 5 лет строгого режима.
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15.11.2021 16:03 Ответить
Ну хоть не штрафных батальонов.
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15.11.2021 16:03 Ответить
Законотворчество , в последнее время , сосредоточилось на теме автомобилей , автолюбителей и ПДД. Из большого числа законов все направлены на выдавливание денег , половина совершенно ,, козлячие,,После принятия всех законов ( начиная с пятилетнего ,, доения,,автомобилей среднего класса налогами на роскошь- скоро трусы будут роскошью), тотальной камеризации, проверки тех состояния эксбердами и других- иметь машины смогу только олигархи. Есть вопрос по УК. Зачем сотни экспертиз, процедуры, отмазки как следствие , если водила бухой тем более убил кого либо. Если он бухой - уже срок, если сбил бухой тем более. Что доказывать какие экспертизы и адвокаты ??Он через 2 дня( на дорогу) уже должен получить свою пятнашку и сидеть. Не бухать , так не бухать для всех. Здесь нечего доказывать....
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15.11.2021 16:12 Ответить
Дірки будутб проколювати в водпосвідченнях в Дії, "дыроколом"
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15.11.2021 16:47 Ответить
Я за.
Чтобы они в "Діі" отображались. В электронном виде. Чтоб каждый нарушитель получил по є - балу.
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15.11.2021 16:50 Ответить
ага... особенно падаль мажорная...
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15.11.2021 18:21 Ответить
Белошицкий??ты , что не наигрался в школе в класики?? какие на хрен баллы? если на карту поставлена жизни многих тысяч украинцев!! И куда ты себе засунешь эти баллы, если водители ездят за рулём или пьяные, или обкуренные!! что за детский сад?? Создаём прецидент для взяток патрульными!!!такую херню мы уже видели в далёком ССССР. Нарушителей Нужно строго сажать...сажать и ещё раз сажать!!!
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15.11.2021 19:29 Ответить
О, я навіть знаю якому нардепу, замість вилучення прав і солідного штрафу за їзду бухим в дупель, терміново нарахують штрафний бал!
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15.11.2021 20:02 Ответить
до жопы балы. если нет наказания. недавние дела тому доказательства.
доводят до точки тольк осамые резонансные. и то с подачи общества.
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15.11.2021 21:44 Ответить
Почніть із себе.Завтра роботу ВР можна заблоковувати, депутати не вакциновані.
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15.11.2021 23:43 Ответить
 
 