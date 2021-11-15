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Новости Происшествия
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Луцк (559) водительские права (149) патрульная полиция (1790) Дія (353)

19-летний житель Луцка купил водительские права и пожаловался патрульным, что они не отображаются в "Дії", - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

19-летний житель Луцка купил водительские права и пожаловался патрульным, что они не отображаются в

19-летний парень в Луцке пожаловался патрульной полиции на отсутствие в приложении "Дія" водительского удостоверения, которое он приобрел в Интернете.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные получили уведомление о мошенничестве.

"Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть Интернет заказал себе водительские удостоверения категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. После "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова, в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен, и его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

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Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления милиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Сказочный дебил
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15.11.2021 14:49
+46
Права купив-розуму не купив,от і маєшь...
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15.11.2021 14:48
+33
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15.11.2021 14:49
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Права купив-розуму не купив,от і маєшь...
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15.11.2021 14:48 Ответить
купил у неподкупных мусоров
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15.11.2021 16:27 Ответить
Я даже знаю за кого голосовали его родители и он сам, 100500% из тех самых, 73 процентных.
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15.11.2021 17:14 Ответить
Сказочный дебил
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15.11.2021 14:49 Ответить
Так, у него голова для того, чтобы в нее есть. Это такое замечательное поколение, будущее страны так сказать, взрощенное на бесконечных каникулах, хороводах, плясках и оздоровлению от ничегонеделания.
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15.11.2021 14:58 Ответить
100 в гору!!! "Поколение пепси" хоть чему то научилось, а это новое поколение Googlа не гуглом пользоваться не научилось, не википедией НИЧЕМ!!! Даже мозгами!!! Вот и результаты!!! Аплодирую стоя чуваку!!!
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15.11.2021 15:44 Ответить
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15.11.2021 14:49 Ответить
Та, він імбіцил.
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15.11.2021 14:50 Ответить
воно тупое чмо думало как купил должно быть то что надо пройти медкомиссию получить справку записаться в автошколу посещать занятия регистрация себя на сайте НПУ.. учить ПДД теорию и практику сдавать 2 экзамена теория и практика причем практика под видеофиксацию.. оплатил в общем 4000 гривен и типа-- а чому в ДИЮ не залили так милок я бы против пацана уголовное дело с запретом до конца жизни получать в дальнейшем права на авто... и транспортное средство...даже на бумажный кораблик... а ВИНОВНО ГОСУДАРСТВО ДА ДА все продается и покупается реклама каждый день круглые 7/24 /365.... вот и имеем результат так сказать...
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15.11.2021 15:56 Ответить
Антивакс і прихильник зєлєнского - 100%
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15.11.2021 14:51 Ответить
Причем антивакс?Ка вы дебилы задолбали везьде совать антивакс.Тебе дебилу когда методичку обновят?
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15.11.2021 16:19 Ответить
Тому що антивакс це вже діагноз.
А в хлопа з головою повний безлад.
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15.11.2021 17:24 Ответить
Як і в тебе, кретинчику.
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15.11.2021 17:25 Ответить
Г+Г мозг скушал ?
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15.11.2021 17:26 Ответить
Г+Г це для вас-зебілят.
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15.11.2021 21:50 Ответить
дібілоїд
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15.11.2021 14:52 Ответить
Липовые права забрать и выдать этому юноше справку - КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ!!!
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15.11.2021 14:52 Ответить
Дети "индиго"
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15.11.2021 14:52 Ответить
Да. Ооочень специфическое мышление. Если оно есть.
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15.11.2021 16:26 Ответить
Так і наші депутати дивуються... Ну як так, став депутатом, а тебе сварять що ти обкурений катаєшся і людей давиш... Он яскравий приклад друг Зелі.
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15.11.2021 14:54 Ответить
Пристрелите его прям сейчас...
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15.11.2021 14:57 Ответить
А зелені хочуть надати право голосувати 16 річним. Тут потрібно збільшувати вік
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15.11.2021 14:58 Ответить
Та старих дибiлiв теж багато.Десь 73 вiдсоткiв
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15.11.2021 15:41 Ответить
Депутатом может стать только в возрасте 21 год . Еще не дорос ...
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15.11.2021 14:58 Ответить
вiн як раз набирається досвiду
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15.11.2021 17:59 Ответить
Клініка в Дії
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15.11.2021 14:59 Ответить
премію Дарвіна цьому козаку
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15.11.2021 15:00 Ответить
В этой новости прекрасно все =)
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15.11.2021 15:00 Ответить
надо было в общество защиты прав потребителей заяву писать, дескать, с моей стороны все как договаривались, а проданные права - не надлежащего качества!!
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15.11.2021 15:00 Ответить
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15.11.2021 15:01 Ответить
Или чювак дебил, иле новасть дебильная.
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15.11.2021 15:04 Ответить
73%?
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15.11.2021 15:07 Ответить
Мабуть людина розумово відстала.
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15.11.2021 15:08 Ответить
Це не Ківа себе клонував?
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15.11.2021 15:10 Ответить
Термоядерный ИДИОТ
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15.11.2021 15:13 Ответить
А що,у тих,хто за Шмарклю віддав свій голос більше розуму?Однаковий типаж.
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15.11.2021 15:20 Ответить
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15.11.2021 15:21 Ответить
+100500.
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15.11.2021 16:26 Ответить
Голосував за зеленського, правда ж?)))
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15.11.2021 15:26 Ответить
Юнаку 19 років, вибори були 2,5 роки тому, голосувати можна з 18-ти.
Ти точно перший клас закінчив? )))))
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15.11.2021 15:33 Ответить
И чем ты отличаешься от него, если не понимаешь, что в 2019 году ему было 17 лет и голосовать он еще не имел права? И за кого голосовал ты?
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15.11.2021 15:34 Ответить
А якщо за Порошенка,то автоматом невіновен?Логіка.
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15.11.2021 15:35 Ответить
Он не мого голосовать за Порошенко. Потому что его любимая передача -- сами знаете какая.
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15.11.2021 16:28 Ответить
100% !!!
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15.11.2021 16:27 Ответить
Парень не лох!! Молодец.Только менты могут повернуть против него.
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15.11.2021 15:34 Ответить
Йому 19 і він не лох!!
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15.11.2021 16:05 Ответить
Надеюсь, копи помогли пацаку подтянуть права в дию?
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15.11.2021 15:37 Ответить
Спасибо за новость!!! Поржал от души!!!

Будущий Слуга Народа!!! Ему и Трускавецкий университет не нужен!!! Сразу в премьеры!!!
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15.11.2021 15:38 Ответить
ничему не удивляюсь...
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15.11.2021 15:46 Ответить
Вот и выросло поколение...
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15.11.2021 15:50 Ответить
Потрібно було завантажувати фальшиву дію та звертатися до фальшивої поліції
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15.11.2021 15:57 Ответить
Який веселий та юморний хлопчина
А по суті ЧОМУ виробникам підробок ну НІЧОГО немає за це все? Хочеш довідку що ти вакцинований - будь-ласка. Хворий на тубік - бам і ти здоровий.
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15.11.2021 16:08 Ответить
В 1970-х в инструкции к автомобилю был раздел "Как отрегулировать клапана автомобиля".
Через сколько лет этот пацан сможет?
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15.11.2021 16:10 Ответить
Никогда.
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15.11.2021 16:29 Ответить
В Норвегії де повно власного газу і нафти, вже 70 відсотків авто на електриці чи водню. Хочеш клапани регулювати, то тобі в "Таёожний союз". Камаз чи Урал і кувалди в руки і регулюй, там все можна відрегулювати напільником, кувалдою,... та якоюсь кацапською матерью. Поки що, електро та водневі кари переважно японського виробництва, бо там більший вибір, висока якість, конкуренція і почали вони раніше за усіх. І всі провідні європейські концерни вже випускають електрокари. І такими темпами, що Тесла суттєво просіла в продажах у Європі.
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15.11.2021 17:08 Ответить
Вот и я об умственных способностях.
Т.е. хотите сказать у этого парня хватит мозгов починить электрокар где то вдали от города?
У меня самого был шок, когда заряда 80%, а машинка стала и затихла. Через пол часа напряга мозгов поехал.
Да, в начале 80-х клапана регулировал сам.
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15.11.2021 17:42 Ответить
Это хорошо что было что напрягать а нынишнему поколению нечего напрягать,им мозги заменяют гаджеты которыми управляют руками растущими из дупы.
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15.11.2021 17:55 Ответить
У цієї істоти не вистачить мізків ні на що, як кажуть на Заході він "особливий", а у нас просто таких називають недоробленими. Він права навіть сам не купив, скоріше йому подарували батьки.Я про те, що клапана, як і взагалі ДВЗ своє відживають. Будуть місцями зустрічатися такі машини на паливі з нафти, чи дорогі моделі для понтів, чи прості від бідності, не більше.
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16.11.2021 07:16 Ответить
Мені батьки завжди говорили-,,вчися а то підеш корів пасти,,.А нинішнім говорять-,,вчися бо підеш на підриємство працювати,,.
Вчитися треба але виявляється що всі перспективні працюють за межами України,на них там є попит.А ось в Україні ,,перспективні,,працюють на базарах або у сфері послуг.Робочі спеціальності нікому не потрібні особливо державі.
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16.11.2021 09:32 Ответить
Луцк вообще -- отжигает. Всё ведь логично!

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15.11.2021 16:31 Ответить
шось у волиняк останнім часом загострення якесь пішло...
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15.11.2021 18:30 Ответить
Уже может голосовать
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15.11.2021 18:33 Ответить
 
 