19-летний житель Луцка купил водительские права и пожаловался патрульным, что они не отображаются в "Дії", - Нацполиция
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19-летний парень в Луцке пожаловался патрульной полиции на отсутствие в приложении "Дія" водительского удостоверения, которое он приобрел в Интернете.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
Патрульные получили уведомление о мошенничестве.
"Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть Интернет заказал себе водительские удостоверения категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. После "документ" он забрал в отделении почты, которое находится на улице Ершова, в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен, и его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дія", - говорится в сообщении.
Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления милиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
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А в хлопа з головою повний безлад.
Ти точно перший клас закінчив? )))))
Будущий Слуга Народа!!! Ему и Трускавецкий университет не нужен!!! Сразу в премьеры!!!
А по суті ЧОМУ виробникам підробок ну НІЧОГО немає за це все? Хочеш довідку що ти вакцинований - будь-ласка. Хворий на тубік - бам і ти здоровий.
Через сколько лет этот пацан сможет?
Т.е. хотите сказать у этого парня хватит мозгов починить электрокар где то вдали от города?
У меня самого был шок, когда заряда 80%, а машинка стала и затихла. Через пол часа напряга мозгов поехал.
Да, в начале 80-х клапана регулировал сам.
Вчитися треба але виявляється що всі перспективні працюють за межами України,на них там є попит.А ось в Україні ,,перспективні,,працюють на базарах або у сфері послуг.Робочі спеціальності нікому не потрібні особливо державі.