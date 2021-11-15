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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Война
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Беларусь (7520) война (46506) Газ (10094) мигранты (950) нелегалы (445) Россия (91190) Ходжес (134)

Ситуация с нелегалами на границе Беларуси – это не совпадение. Газ, мигранты и язык – классические российские способы ведения войны, – генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Ситуация с нелегалами на границе Беларуси – это не совпадение. Газ, мигранты и язык – классические российские способы ведения войны, – генерал США Ходжес

Российская Федерация на сегодняшний день применяет весь свой классический набор способов ведения войны. Среди них – газ, ситуация с мигрантами, угрозы, языковой вопрос и так далее.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики генерал Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние несколько месяцев президент России Владимир Путин сделал много резких откровенных заявлений по поводу будущего Украины и ее легитимности. А нынешнее перемещение и развертывание сил является последней фазой постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, никогда не прекращавшейся.

"В общем, это классические российские "способы ведения войны": использование всевозможных инструментов, рычагов влияния, угроз, языка, дезинформации, мигрантов. Российский газ явно является "оружием", и это тоже часть этого "кремлевского микса". Все это должно дестабилизировать ЕС, представить Украину Западу как "несостоявшееся государство" и вывести всех нас из состояния баланса", - отметил Ходжес.

Он также отметил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связана с активностью России в Украине и вокруг нее.

"Это не совпадение. Это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное", - подчеркнул американский генерал.

Он уточнил, что Латвия, например, рассматривает это как минимум как прощупывание.

Также читайте: "Россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают", - генерал США Ходжес

"Они наблюдали, как спецслужбы Беларуси или РФ рассчитывают время реакции сил безопасности Латвии на попытки вторжения мигрантов. Они также думают, что эти действия могут отвлекать внимание от того, что они совершают в Украине или вокруг нее", - добавил Ходжес.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Ну, нарешті, почали прозрівати. От тільки не треба про конструктивний діалог і компромісні рішення.
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15.11.2021 15:08
+5
Американські генерали про ситуацію і її небезпеку розуміють добре... лише Зелені придурки кажуть, що нічого страшного немає....
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15.11.2021 16:34
+4
Україна в НАТО це розгром Москви. Без жодного пострілу і повний. Ху*лу нічого буде казати своїм баранам.
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15.11.2021 15:47
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Ну, нарешті, почали прозрівати. От тільки не треба про конструктивний діалог і компромісні рішення.
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15.11.2021 15:08 Ответить
"повідомив КОЛИШНІЙ командувач військами США в Європі"
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15.11.2021 15:10 Ответить
ну то й що з того, що колишній?
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15.11.2021 17:41 Ответить
ГАЗ( енергетика взагалі ) - це те що укрозрадники вже виконали по темниках від уХйла.
Мова - це те. що ще не вдалося
Мігранти- це те, чим рашисти допоможуть виконувати свої темники для влади в Україні
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15.11.2021 16:13 Ответить
Краще пізніше-ніж ніколи...
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15.11.2021 15:12 Ответить
Генерал в Курсе, что сейчас начал реализовываться российский план по свержению законной государственной власти в Украине. Если это неинтересно баканову и ко, то США и НАТО в курсе всех деталей этой операции.
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15.11.2021 15:21 Ответить
Так...можливо, що поставили лише заради того, щоб скинути...
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15.11.2021 15:30 Ответить
може мертвечука готують на трон.
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15.11.2021 17:11 Ответить
Близится Рождество, дозревают Окорочка Буша, время выбрано удачно, раша сделает предложение от которого США не смогут отказаться.
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15.11.2021 15:22 Ответить
Без сомнений. Кацапы хорошее не сделают. Зато гадить умеют.
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15.11.2021 15:47 Ответить
Україна в НАТО це розгром Москви. Без жодного пострілу і повний. Ху*лу нічого буде казати своїм баранам.
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15.11.2021 15:47 Ответить
Саме час розпочинати будівництво ПП 3...
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15.11.2021 15:57 Ответить
Американські генерали про ситуацію і її небезпеку розуміють добре... лише Зелені придурки кажуть, що нічого страшного немає....
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15.11.2021 16:34 Ответить
Не довіряю язиком окупанта в Україні.
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15.11.2021 21:40 Ответить
Вот так немецкие сви@я с французскими прости@ками дозируют санкции и выпестовали пока еще двух уголовников в Европе!!!
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15.11.2021 21:52 Ответить
 
 