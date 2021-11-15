Ситуация с нелегалами на границе Беларуси – это не совпадение. Газ, мигранты и язык – классические российские способы ведения войны, – генерал США Ходжес

Российская Федерация на сегодняшний день применяет весь свой классический набор способов ведения войны. Среди них – газ, ситуация с мигрантами, угрозы, языковой вопрос и так далее.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики генерал Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние несколько месяцев президент России Владимир Путин сделал много резких откровенных заявлений по поводу будущего Украины и ее легитимности. А нынешнее перемещение и развертывание сил является последней фазой постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, никогда не прекращавшейся.

"В общем, это классические российские "способы ведения войны": использование всевозможных инструментов, рычагов влияния, угроз, языка, дезинформации, мигрантов. Российский газ явно является "оружием", и это тоже часть этого "кремлевского микса". Все это должно дестабилизировать ЕС, представить Украину Западу как "несостоявшееся государство" и вывести всех нас из состояния баланса", - отметил Ходжес.

Он также отметил, что ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связана с активностью России в Украине и вокруг нее.

"Это не совпадение. Это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное", - подчеркнул американский генерал.

Он уточнил, что Латвия, например, рассматривает это как минимум как прощупывание.

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"Они наблюдали, как спецслужбы Беларуси или РФ рассчитывают время реакции сил безопасности Латвии на попытки вторжения мигрантов. Они также думают, что эти действия могут отвлекать внимание от того, что они совершают в Украине или вокруг нее", - добавил Ходжес.