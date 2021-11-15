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Новый этап капремонта: по ул. Льва Толстого в Киеве частично ограничили движение транспорта до 6 декабря. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Новый этап капремонта: по ул. Льва Толстого в Киеве частично ограничили движение транспорта до 6 декабря. КАРТА

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничили движение транспорта до 6 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, об этом сообщает КК "Киевавтодор".

На улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта. В настоящее время работы стартовали на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.

Обращаем внимание, что узнавать первыми об ограничениях движения и ремонтах столичных путей можно в Telegram-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic

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Новый этап капремонта: по ул. Льва Толстого в Киеве частично ограничили движение транспорта до 6 декабря 01

Автор: Наталя Джума
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