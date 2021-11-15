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Кулеба призвал ЕС ужесточить санкции против России: РФ привыкла к словам и не верит, что Европа перейдет к делу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба призвал ЕС ужесточить санкции против России: РФ привыкла к словам и не верит, что Европа перейдет к делу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Европейский Союз еще больше ужесточить санкции против России. По его мнению, она привыкла к словам и рассчитывает, что Европа "не сможет перейти от слов к делу".

Об этом сообщает Polskie Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что утром польская сторона в Брюсселе организовала встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой Кулеба обратился к ним с призывом ужесточить санкции против России.

Кроме того, он предоставил данные о скоплении российских войск возле Украины. По его словам, агрессию России против Украины нужно рассматривать в комплексе с ее действиями в Европе, учитывая искусственно спровоцированный миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, использование газа в качестве оружия и кампании по дезинформации.

В связи с этим он призвал ЕС ужесточить санкции против России.

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"Я думаю, Россия привыкла к словам и надеется, что Европа не сможет перейти от слов к делу. В интересах Европейского союза показать, что Россия ошибается", - добавил Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Больше санкций, хороших и разных!
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15.11.2021 15:21 Ответить
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15.11.2021 15:45 Ответить
ЕС , в лице должостное лицо в парламенте говорит КУЛЕБА, ТЫ РАБОТАЕШЬ ПОД РУКОВОВДСТВОМ РАШИСТСКОГО ШПИОНАЖА , ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧИЛ МНОЖЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ США И НАТО , а Клуба требует санкций против патронов своего начальства?
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15.11.2021 16:05 Ответить
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15.11.2021 15:23 Ответить
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15.11.2021 15:25 Ответить
От дурник.
Невже не зрозуміло, що ЄС з нетерпінням очікує на пуск ПП-2 і проблеми України їм до одного місця.
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15.11.2021 15:37 Ответить
Тыц😂🌷×××
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15.11.2021 15:47 Ответить
Не перейдет Европа ни до каких санкций пока амеры пиндюлин не выпишут
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15.11.2021 15:46 Ответить
санкции...санкции... это пусть Европа добавляет... а наши будут туда на гастроли ездить и кое-что по-мелочи прикуплять (ну там газ, автогаз, дизтопливо, топливо для АЭС)...если что-то бреханул из перечисленного - пардон (может конечно что-то и забыл))))
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15.11.2021 15:58 Ответить
А санкції це мабуть "дуже велика смастурбованість" приправлена "рішучим занепокєнням та трішки засудженням"?
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15.11.2021 16:00 Ответить
Та нафіга воно тій Єуропі, якщо зелені гніди не знають, як найшвидше розжитися на розпродажу України!
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15.11.2021 16:04 Ответить
Европа понятие растяжимое. Может там в Польше или Литве немного владеют вопросом , но вот в Португалий или Словений вообще ни сном ни духом.
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04.12.2021 00:23 Ответить
 
 