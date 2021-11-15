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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Гармаш о скоплении российских войск на территории Украины: "Имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Гармаш о скоплении российских войск на территории Украины:

Путин нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на границах Украины, чтобы решить свою главную на сегодняшний день проблему - энергетическую.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я не нашел ни одного аргумента, чтобы Путину было выгодно начать сейчас активную серьезную военную кампанию против Украины. Я считаю, то, что мы сейчас наблюдаем, - и мигрантский кризис, и заявления о концентрации российских войск, - это преувеличение с обеих сторон. Мне кажется, Путин действительно нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на наших границах, чтобы решить свою главную на сегодня проблему - энергетическую. Чтобы поскорее запустить "Северный поток-2", - отметил Гармаш.

По словам Гармаша, происходящие события связаны с "Северным потоком-2" — газопроводом, который Россия построила в обход Украины.

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"Если мы обратим внимание, с кем именно происходит мигрантский кризис, — это страны, которые больше всего мешают "Северному потоку-2". Это в первую очередь Польша, которая в этом плане действует даже больше и активнее, чем Украина. То же самое с нашими балтийскими партнерами. Поэтому мне кажется, все, что нагнетается, - это попытка России заставить Запад считаться с ней, играть мускулами - то, что обычно Путин делает, угрожает фактически. А наши партнеры на Западе, которые также не заинтересованы в запуске "Северного потока" - американцы, британцы, - они очень грамотно использовали ситуацию, чтобы начать собственную игру и ослабить шансы России по запуску "Северного потока-2".

Россия делает ошибки, которые ей могут дорого стоить - к примеру, заявление Лукашенко отключить транзит газа через Беларусь. Мы имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными, использовать эту ситуацию и не паниковать. Я не вижу повода для паники", - добавил член ТКГ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
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15.11.2021 15:49
+11
Не набридло тягати це простирадло Подоляка з теми в тему?
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15.11.2021 16:16
+6
Вибачте, може мені хтось непсіхований пояснити?
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня
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15.11.2021 16:19
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15.11.2021 15:49 Ответить
к сожалению работает в обе стороны...
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15.11.2021 15:52 Ответить
Кто по твоему мнению работает на обе стороны?
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15.11.2021 15:55 Ответить
Чувак, так кто работает в обе стороны?
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15.11.2021 16:00 Ответить
Не набридло тягати це простирадло Подоляка з теми в тему?
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15.11.2021 16:16 Ответить
Цензор, пора уже забанить этого бота. Целый день эту шпаргалку постит.
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15.11.2021 16:28 Ответить
идинах
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15.11.2021 16:29 Ответить
Ну тепер ясно. Вова Пу нас перед нападом попередить, за два місяці.
Так шо все добре.
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15.11.2021 15:52 Ответить
Кто такой вова пу?
Может *****?
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15.11.2021 15:56 Ответить
Був в комі? Поздоровляю з поверненням.
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15.11.2021 15:59 Ответить
***, вову пу не знаю. Знаю косоглазого *****.
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15.11.2021 16:01 Ответить
Саме так!
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15.11.2021 16:24 Ответить
Люська уже примерила "марсианский пиксель" и подготовилась

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15.11.2021 16:02 Ответить
Марсіанський піксель😁😁😁. Враховуючи його вірування, то всьо обладунки Арея😁
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15.11.2021 16:06 Ответить
Гармаш - подпевало Ермака
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15.11.2021 16:08 Ответить
не пам'ятаю такого. Нормальний проукраїнський діяч
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15.11.2021 18:23 Ответить
Вибачте, може мені хтось непсіхований пояснити?
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня
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15.11.2021 16:19 Ответить
верно заявил.
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15.11.2021 17:05 Ответить
Очень интересная интерпетация от Гармаша, похожа на правду, англосаксы ведут свою игру, гибридно подщемливают Рашку, настраивают здоровую часть мира на противостояние. Тем не менее где укрепление украино-белоруской границы, где гарантии что на след неделе туда не ринутся бородатые стаи курдов и арабов? А что мешает Хутину руками Лукашено локальные вооруженные провокации устраивать на нашей границе?
Гармашу верю - это умный, патриотичный парень, но власть надотрастормаживать, заседание в Луцке - это для ТВ, это не системная работа по укреплению кордона.
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15.11.2021 18:34 Ответить
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15.11.2021 22:09 Ответить
 
 