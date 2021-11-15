Гармаш о скоплении российских войск на территории Украины: "Имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными"
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Путин нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на границах Украины, чтобы решить свою главную на сегодняшний день проблему - энергетическую.
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я не нашел ни одного аргумента, чтобы Путину было выгодно начать сейчас активную серьезную военную кампанию против Украины. Я считаю, то, что мы сейчас наблюдаем, - и мигрантский кризис, и заявления о концентрации российских войск, - это преувеличение с обеих сторон. Мне кажется, Путин действительно нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на наших границах, чтобы решить свою главную на сегодня проблему - энергетическую. Чтобы поскорее запустить "Северный поток-2", - отметил Гармаш.
По словам Гармаша, происходящие события связаны с "Северным потоком-2" — газопроводом, который Россия построила в обход Украины.
"Если мы обратим внимание, с кем именно происходит мигрантский кризис, — это страны, которые больше всего мешают "Северному потоку-2". Это в первую очередь Польша, которая в этом плане действует даже больше и активнее, чем Украина. То же самое с нашими балтийскими партнерами. Поэтому мне кажется, все, что нагнетается, - это попытка России заставить Запад считаться с ней, играть мускулами - то, что обычно Путин делает, угрожает фактически. А наши партнеры на Западе, которые также не заинтересованы в запуске "Северного потока" - американцы, британцы, - они очень грамотно использовали ситуацию, чтобы начать собственную игру и ослабить шансы России по запуску "Северного потока-2".
Россия делает ошибки, которые ей могут дорого стоить - к примеру, заявление Лукашенко отключить транзит газа через Беларусь. Мы имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными, использовать эту ситуацию и не паниковать. Я не вижу повода для паники", - добавил член ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
Так шо все добре.
Может *****?
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня
Гармашу верю - это умный, патриотичный парень, но власть надотрастормаживать, заседание в Луцке - это для ТВ, это не системная работа по укреплению кордона.