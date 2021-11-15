Гармаш о скоплении российских войск на территории Украины: "Имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными"

Путин нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на границах Украины, чтобы решить свою главную на сегодняшний день проблему - энергетическую.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я не нашел ни одного аргумента, чтобы Путину было выгодно начать сейчас активную серьезную военную кампанию против Украины. Я считаю, то, что мы сейчас наблюдаем, - и мигрантский кризис, и заявления о концентрации российских войск, - это преувеличение с обеих сторон. Мне кажется, Путин действительно нагнетает ситуацию и на Донбассе, и на наших границах, чтобы решить свою главную на сегодня проблему - энергетическую. Чтобы поскорее запустить "Северный поток-2", - отметил Гармаш.

По словам Гармаша, происходящие события связаны с "Северным потоком-2" — газопроводом, который Россия построила в обход Украины.

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"Если мы обратим внимание, с кем именно происходит мигрантский кризис, — это страны, которые больше всего мешают "Северному потоку-2". Это в первую очередь Польша, которая в этом плане действует даже больше и активнее, чем Украина. То же самое с нашими балтийскими партнерами. Поэтому мне кажется, все, что нагнетается, - это попытка России заставить Запад считаться с ней, играть мускулами - то, что обычно Путин делает, угрожает фактически. А наши партнеры на Западе, которые также не заинтересованы в запуске "Северного потока" - американцы, британцы, - они очень грамотно использовали ситуацию, чтобы начать собственную игру и ослабить шансы России по запуску "Северного потока-2".

Россия делает ошибки, которые ей могут дорого стоить - к примеру, заявление Лукашенко отключить транзит газа через Беларусь. Мы имеем право готовить оружие, но имеем право оставаться спокойными, использовать эту ситуацию и не паниковать. Я не вижу повода для паники", - добавил член ТКГ.