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Новости Экономика
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сигареты (851) табак (284)

Рост нелегального рынка сигарет в этом году приведет к потере госбюджетом 14 млрд грн, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Рост нелегального рынка сигарет в этом году приведет к потере госбюджетом 14 млрд грн, - СМИ

Теневой рынок табачных изделий в Украине растет рекордными темпами, что приведет к потере государственным бюджетом в этом году суммы, равной бюджету крупного областного центра – 14 млрд грн.

Об этом пишет "РБК-Украина".

"По данным Kantar, убытки государственного бюджета Украины достигнут 14 миллиардов гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальные проекты, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", - отметил гендиректор "ВАТ Украина" Кахабер Бенидзе в ходе недавней пресс-конференции, в которой приняли участие четыре крупнейшие украинские табачные компании.

Так, в начале 2020 года контрабанда и контрафакт составляли 5,8% табачного рынка, а в феврале 2021 их доля выросла до 12,8%. По состоянию на ноябрь доля теневого рынка достигла 18,1%, рассказал Пол Холловей, генеральный директор компании JTI Украина.

"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", – подчеркнул Холловей на пресс-конференции.

В данный момент крупнейшие табачные компании, каждая из которых входит в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в Украине, фиксируют сокращение производства. Как заметил гендиректор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас, в ближайшие 3-5 лет ущерб для бизнеса и государства может возрасти.

На проблему обратили внимание у президента Владимира Зеленского, а в парламент был внесен законопроект №5420 о криминализации контрабанды подакцизных товаров. Тем не менее, пока что этот законопроект принят только в первом чтении, а бизнес призывает к принятию других мер.

"Наиболее действенный способ борьбы с незаконной торговлей – это продуманная налоговая политика", - считает Салварас.

70-80% стоимости пачки сигарет составляют налоги, но их рост сейчас в разы опережает инфляцию. В частности, акциз на ТИЭНы вырос с января этого года на 320%.

Акциз повышается ежегодно в рамках плана правительства довести цену табачных изделий до уровня 90 евро за 1 000 штук к 2025 году. Это приводит к тому, что потребители обращаются к "нелегалам" в поисках более дешевой альтернативы.

Поэтому представители табачных компаний призывают правительство уменьшить темпы роста акцизов с 20 до 10%.. Они напомнили, что когда страны Балтии начали резко повышать акцизы, это привело к пропорциональному росту нелегального рынка. В Литве контрабанда и контрафакт заняли почти половину всего табачного рынка, так что пришлось останавливать рост и вводить мораторий на повышение акцизов.

Рост нелегального рынка сигарет в этом году приведет к потере госбюджетом 14 млрд грн, - СМИ 01

"Все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЭНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами", - резюмировал директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Ще трошки підійміть ціни на тютюн і бюджет одержить від цеї діяльності дірку від бублика. Межа має бути у всьому, та ще й голова на плечах керівництва.
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15.11.2021 15:54
+8
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15.11.2021 16:09
+6
А вы поднимите акциз еще на 200%, какие проблемы, тогда глядишь и вообще все на махорку перейдут контрабандную.
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15.11.2021 16:24
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Ще трошки підійміть ціни на тютюн і бюджет одержить від цеї діяльності дірку від бублика. Межа має бути у всьому, та ще й голова на плечах керівництва.
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15.11.2021 15:54 Ответить
"...плану уряду довести ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року" - т.е. около 55 грн. за пачку? я не курильщик, но вроде УЖЕ если бы и не бОльшая цена за что-то нормальное?
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15.11.2021 16:05 Ответить
Уже такая цена.
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15.11.2021 16:10 Ответить
Цей закон був прийнятий в 2017 році з ініціативи пана Гройсмана. А зелені шмарклі і не думають його скорегувати.
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15.11.2021 16:27 Ответить
Не палю, нікому не раджу, але ж ідіотів перед тим, як вони підносили акциз попереджали, пояснювали, але ж хіба до зелених ідіотів дійде? Вони ж виродки все як не треба роблять. Тупа, дурна зелена гопота.
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15.11.2021 16:08 Ответить
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15.11.2021 16:09 Ответить
Скажите, а эти +% выше, чем у барыги?
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15.11.2021 18:55 Ответить
"втрати держбюджетом 14 млрд грн Джерело: https://censor.net/ua/n3299571" А хто небудь мені відповість, чому у багатьох, пенсия за одну добу, тільки на одну пачку самих дешевих цигарок??? Чому госбюджет не піклується за своїх громадян??? Знаю, що палити, здоров'ю шкодити, але...
"
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15.11.2021 16:15 Ответить
Це вони не враховують, скільки українців перейшли на тютюн. Біля точок з тютюном та контробандою завжди черги.
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15.11.2021 16:29 Ответить
"Венгерский" 500 гр. - 250 грн "Firebox" - 500 шт. - 80 грн. Хватает на 2 месяца.
По 40 грн ещё брал бы "LD"
А в старой жизни (до войны) Winston красный по 8.
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15.11.2021 17:03 Ответить
Все как обычно,алчные создания создали на рынке бардак,а теперь жалуются друг на друга как им тяжело.
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15.11.2021 16:17 Ответить
то спитайте у зЄлі, хто КРИШУЕ ці потоки ввозу контробанди із від бАцька , придністровя, молдови ... та виготовлення у нас котрафакту ....- а також хто на місцях кришуе роздрібну торгівлю по всій Україні ... це ж така новина ...
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15.11.2021 16:20 Ответить
В минулому році 85 тисяч померло від хвороб пов'язаних з палінням. Від ковіду 40. Це що потрібно знати про лицемірство
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15.11.2021 16:23 Ответить
Від вживання в їжу огірків померло значно більше, всі небіжчики поїдали огірки за винятком немовлят.
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15.11.2021 19:16 Ответить
А вы поднимите акциз еще на 200%, какие проблемы, тогда глядишь и вообще все на махорку перейдут контрабандную.
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15.11.2021 16:24 Ответить
Когда правительства и яценюка, и Гройсмана брали на себя обязательства постепенного роста цен на тютюнови выробы, то они не брали в расчёт то, что нарид проголосует за деятелей, которые будут уменьшать доходы граждан Украины.
Они ведь рассчитывали, что рост благосостояния будет расти, как и было до выборов зелёной... масти.
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15.11.2021 16:25 Ответить
Даремно ти вважаєш попередників тупими. Все вони чудово знали. Але і знали, що правитимуть недовго. А так хоча б їх згадуюють.
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15.11.2021 16:31 Ответить
Звичайно, знали, що у владі будуть тимчасово. Це буба наш сподівається бути там надовго.
Але ж вони не думали, що після Майдану, та ще під час війни нарід проголосує за скомороха на посаду Гетьмана.
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15.11.2021 16:37 Ответить
Ну зєсранци жодної букви не змінили в законі про акцизи що буде підвищувати ціни до2024 року.
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15.11.2021 16:42 Ответить
Так я про це і писав - у Гройсмана був розрахунок на подальший зріст доходів громадян.
А зелену плісняву це не обходить.
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15.11.2021 17:33 Ответить
Ціни Гройсмана vc (проти) розрахунків Гройсмана.
Вуаля. Хто переміг? Звісно, Гройсман.
Бо йому вже пофіг, - ні за шо не відповідає.
А винуватий, - як там його, - бубочка.
Так, ібо патамушта бубачЬка завжди ідіотЪ.
Тіпа ляльки, яку поставили віддуватися за інших.

Але я скажу, що винуваті саме ті, хто вибирали цю ляльку-клоуна, хто думали, що буде "смішно", і "какая разніца". От ви, йо...нуті істоти, і маєте відповідати за все, що з нами відбувається!
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15.11.2021 19:16 Ответить
Відповідати (своїм гаманцем) будуть всі, бо живемо в одній країні.
А от чи відповість зелене шобло - це питання.

Ну і ти не послідовний у своїх висновках. По моїм постам навряд можна запідозрити мене в виборі зеленого шапіто.
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15.11.2021 19:30 Ответить
Нікого не звинувачував.
Це, швидше, було риторичне звернення до аудиторії сайту.
Але, щодо Гройсмана, - персонаж теж доволі неоднозначний.
Чувак з купленим дипломом без вищої освіти. Торгував на вінницькому базарі трусєлями.
До Гарварда, Кембріджа і Оксфорда, скажем прямо, дуже далеко!
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15.11.2021 19:48 Ответить
Я не захищаю Гройсмана, але як прем'єр він був непоганий. У всякому разі провалів явних (і неявних) не було. Економіка зростала. Наш "мудрий нарід" вирішив, що повільно зростала.

І на рахунок "труселів на базарі" - дуже схоже на московську пропаганду.
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15.11.2021 20:54 Ответить
В мене є такий принцип, - приїждаючи в якесь нове, або малознайоме місто, наймаю таксі десь на годину. Вибираю таксі приватника, а не з фірми. Бажано, не на дорогій тачці.
Прошу таксиста показати найкращі місця, хоча б коротко, щоб я міг вийти, пофотографувати, роздивитися. По дорозі розпитую таксиста про місцеву владу, а також про відомих політиків з його міста. Про його ставлення до них, як ставляться його знайомі, родичі, колеги. Що подобається, що не подобається.
Так от, - у Чернівцях про Яценюка таксист сказав, цитую, - "хай краще навіть не повертається на Буковину". В основному негативне ставлення серед більшості знайомих таксиста до Арсенія Петровича.
А от у Вінниці, навпаки, таксист був дуже прихильним до Гройсмана, розповідав, скільки він зробив для міста. Міські дороги теж хвалив. Можу також підтвердити його слова щодо якості вінницьких доріг, - на дуже пристойному рівні (на відміну від чернівецьких).
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15.11.2021 21:21 Ответить
Да херня этот бюджет, тут главное как рейтинг зеленского удержать, новые видосики наснимать
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15.11.2021 16:27 Ответить
Жадность всегда приводит к бедности.
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15.11.2021 16:27 Ответить
Идиоты!!! Загнали цены на сигареты до небес и хотят чтобы контрабанды не было. Как там «Тедис Украина» поживает, зебилы? Победили монополию? Сколько вам из 3,5 млрд гривен отмененного штрафа заплатили?
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15.11.2021 16:31 Ответить
Гнать к пу#иной матери всех проституток из Рады, когда такую херню пишут! Когда эти бездельники получают десятками тысяч, кто и сотнями, то им не в понять, как люди живут от 1700 гривен в месяц! Сколько писюнист получает, не зарабатывает, в месяц, не считая доплаты от бени и других неолигархов?
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15.11.2021 16:31 Ответить
Не может быть!
Украинцы не будут покупать у нечестных, не платящих налоги продавцов.
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15.11.2021 16:33 Ответить
угу... счаз... побегу покупать по 50 грн в магаз.... я по 25 беру и йух ложу на платящих налоги....
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15.11.2021 18:26 Ответить
А выращивание табака приравняли к выращиванию наркотиков.
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15.11.2021 16:36 Ответить
эти ларьки уже стоят на каждом углу)
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15.11.2021 16:55 Ответить
ждем табачный бунт........
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15.11.2021 17:04 Ответить
а смысл бунтовать? если есть выбор между 25 за пачку и 50? какой дебил будет покупать в два раза дороже? пущай хер сосут вместо акцизов...
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15.11.2021 19:00 Ответить
один из смертных грехов - алчность...
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15.11.2021 18:34 Ответить
Что это за гавно???
"ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року"
1000 штук / 20 = 50 пачек.
90 евро / 50 = 1,8 евро за пачку.
1,8 евро = 55 грн.
Это СЕЙЧАС средняя цена пачки!
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15.11.2021 18:34 Ответить
Мається наувазі 90Є це тільки акцизний збір (марочка наклеєна на пачці) потім додавай ще ціну виробника. То і виходить, що пачка цигарок буде коштувати як і в країнах ЄС близько 5Є за пачку
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15.11.2021 19:15 Ответить
В очередной раз бросил курить. Два года назад. Аж неудобно. Сплошной ущерб от меня государству.. Надо им срочно шо-то решать, акциз на бросание курить вводить, что-ли
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15.11.2021 18:49 Ответить
пущай сосать учатся...
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15.11.2021 18:54 Ответить
пускай совершенствуются
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15.11.2021 19:18 Ответить
А як вийдете на пенсію станете повним шкідником для держави.
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15.11.2021 19:11 Ответить
Дякую за "як", а не "якщо"

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15.11.2021 19:17 Ответить
Надмірне підвищення акцизів приводить до втрати доходів держави та розквіту нелегального бізнесу.
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15.11.2021 19:07 Ответить
выражаю свою охфигенную обеспокоенность...
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15.11.2021 20:04 Ответить
Логіка жадібних ідіотів, - чим більше доїти корову, тим більше вона буде давати молока.
Але, в реальності, звісно, корова швидше здохне...

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15.11.2021 19:35 Ответить
 
 