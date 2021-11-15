Рост нелегального рынка сигарет в этом году приведет к потере госбюджетом 14 млрд грн, - СМИ
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Теневой рынок табачных изделий в Украине растет рекордными темпами, что приведет к потере государственным бюджетом в этом году суммы, равной бюджету крупного областного центра – 14 млрд грн.
Об этом пишет "РБК-Украина".
"По данным Kantar, убытки государственного бюджета Украины достигнут 14 миллиардов гривен. Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальные проекты, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", - отметил гендиректор "ВАТ Украина" Кахабер Бенидзе в ходе недавней пресс-конференции, в которой приняли участие четыре крупнейшие украинские табачные компании.
Так, в начале 2020 года контрабанда и контрафакт составляли 5,8% табачного рынка, а в феврале 2021 их доля выросла до 12,8%. По состоянию на ноябрь доля теневого рынка достигла 18,1%, рассказал Пол Холловей, генеральный директор компании JTI Украина.
"За 12 месяцев рост нелегального рынка составил 300%", – подчеркнул Холловей на пресс-конференции.
В данный момент крупнейшие табачные компании, каждая из которых входит в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в Украине, фиксируют сокращение производства. Как заметил гендиректор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас, в ближайшие 3-5 лет ущерб для бизнеса и государства может возрасти.
На проблему обратили внимание у президента Владимира Зеленского, а в парламент был внесен законопроект №5420 о криминализации контрабанды подакцизных товаров. Тем не менее, пока что этот законопроект принят только в первом чтении, а бизнес призывает к принятию других мер.
"Наиболее действенный способ борьбы с незаконной торговлей – это продуманная налоговая политика", - считает Салварас.
70-80% стоимости пачки сигарет составляют налоги, но их рост сейчас в разы опережает инфляцию. В частности, акциз на ТИЭНы вырос с января этого года на 320%.
Акциз повышается ежегодно в рамках плана правительства довести цену табачных изделий до уровня 90 евро за 1 000 штук к 2025 году. Это приводит к тому, что потребители обращаются к "нелегалам" в поисках более дешевой альтернативы.
Поэтому представители табачных компаний призывают правительство уменьшить темпы роста акцизов с 20 до 10%.. Они напомнили, что когда страны Балтии начали резко повышать акцизы, это привело к пропорциональному росту нелегального рынка. В Литве контрабанда и контрафакт заняли почти половину всего табачного рынка, так что пришлось останавливать рост и вводить мораторий на повышение акцизов.
"Все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов. И мы также предлагаем заморозить рост акцизов на ТИЭНы до 2024 года, чтобы потребители могли воспользоваться менее вредными для здоровья продуктами", - резюмировал директор "Империал Тобакко в Украине" Растислав Чернак.
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По 40 грн ещё брал бы "LD"
А в старой жизни (до войны) Winston красный по 8.
Они ведь рассчитывали, что рост благосостояния будет расти, как и было до выборов зелёной... масти.
Але ж вони не думали, що після Майдану, та ще під час війни нарід проголосує за скомороха на посаду Гетьмана.
А зелену плісняву це не обходить.
Вуаля. Хто переміг? Звісно, Гройсман.
Бо йому вже пофіг, - ні за шо не відповідає.
А винуватий, - як там його, - бубочка.
Так, ібо патамушта бубачЬка завжди ідіотЪ.
Тіпа ляльки, яку поставили віддуватися за інших.
Але я скажу, що винуваті саме ті, хто вибирали цю ляльку-клоуна, хто думали, що буде "смішно", і "какая разніца". От ви, йо...нуті істоти, і маєте відповідати за все, що з нами відбувається!
А от чи відповість зелене шобло - це питання.
Ну і ти не послідовний у своїх висновках. По моїм постам навряд можна запідозрити мене в виборі зеленого шапіто.
Це, швидше, було риторичне звернення до аудиторії сайту.
Але, щодо Гройсмана, - персонаж теж доволі неоднозначний.
Чувак з купленим дипломом без вищої освіти. Торгував на вінницькому базарі трусєлями.
До Гарварда, Кембріджа і Оксфорда, скажем прямо, дуже далеко!
І на рахунок "труселів на базарі" - дуже схоже на московську пропаганду.
Прошу таксиста показати найкращі місця, хоча б коротко, щоб я міг вийти, пофотографувати, роздивитися. По дорозі розпитую таксиста про місцеву владу, а також про відомих політиків з його міста. Про його ставлення до них, як ставляться його знайомі, родичі, колеги. Що подобається, що не подобається.
Так от, - у Чернівцях про Яценюка таксист сказав, цитую, - "хай краще навіть не повертається на Буковину". В основному негативне ставлення серед більшості знайомих таксиста до Арсенія Петровича.
А от у Вінниці, навпаки, таксист був дуже прихильним до Гройсмана, розповідав, скільки він зробив для міста. Міські дороги теж хвалив. Можу також підтвердити його слова щодо якості вінницьких доріг, - на дуже пристойному рівні (на відміну від чернівецьких).
Украинцы не будут покупать у нечестных, не платящих налоги продавцов.
"ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року"
1000 штук / 20 = 50 пачек.
90 евро / 50 = 1,8 евро за пачку.
1,8 евро = 55 грн.
Это СЕЙЧАС средняя цена пачки!
Але, в реальності, звісно, корова швидше здохне...