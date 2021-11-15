За период перемирия список заложников ОРДЛО увеличился на 70 украинцев, - Денисова

Украинской стороне на данный момент известно о 301 гражданине Украины, который был незаконно "осужден" и удерживается в местах несвободы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, еще 258 граждан числятся пропавшими без вести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, "осуждены" по "шпионажу" в отношении Украины, то за период войны — это 301 гражданин Украины. Из них: 30 женщин, 44 военнослужащих", — сказала она.

Сколько на самом деле украинцев незаконно удерживаются в тюрьмах, колониях, СИЗО, "на подвалах" в ОРДЛО — неизвестно.

"Мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с которыми у нас нет связи. Мы предполагаем, что они там находятся. Потому что один раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз — не подтвердят", — пояснила омбудсмен.

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Денисова напомнила, что 27 июля 2020 года вступили в силу договоренности о прекращении огня на Донбассе, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Де-юре эти договоренности действуют до сих пор, однако де-факто они нарушаются.

"За этот период перемирия список граждан Украины, которые попали в тюрьмы [в ОРДЛО], увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли", — рассказала она.

Кроме того, 258 граждан Украины числятся в списках пропавших без вести на неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Кто-то из них также может находиться в местах несвободы.

"В нашей практике есть такое, что 8 человек мы разыскали и включили в списки на обмен… Поэтому "забуття — гірше зради". Нужно каждый день помнить об этом. И малейшее известие о том, что кто-то кого-то видел в тюрьме, "на подвале" дает нам надежду, что этот человек жив, и мы сразу вносим его в такие списки", — отметила Денисова.

Гражданские лица попадают в заключение в ОРДЛО за свою позицию в поддержку Украины, направленную против оккупантов. И им не приходится рассчитывать на правовую помощь.

"Говорить о праве, о законе там невозможно. Если вдруг кому-то захотелось расправиться с гражданином Украины за его позицию, направленную против оккупации, то с ним расправляются таким образом — за инакомыслие сажают в тюрьму. Преподнося это как "шпионаж" в интересах Украины… Там не судят — там назначают виновных, точно так же как и в оккупированном Крыму. У тебя выбивают показания. А нужны ли они, если уже все решено? Мы много знаем таких случаев. Но каждый случай — он отдельный из 301", — резюмировала Денисова.

С начала действия договоренностей о прекращении огня на Донбассе в период с 27 июля 2020 года по 14 октября 2021 года они были нарушены не менее 64 414 раз, пострадали 87 мирных жителей.